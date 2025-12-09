Legea: Singura mea apărare în fața provocărilor.

11:00

Rapid este pe locul 1 în Liga 1 înainte de meciurile cu Oțelul și FCSB. Paul Iacob, „killer-ul" FCSB-ului, revine în Giulești și va participa la emisiunea „EXCLUSIV RAPID" pe YouTube. Discutăm despre ratările lui Petrilă și lupta pentru titlu. Vino alături de noi, LIVE, la ora 18:00, pe canalul ProSport.