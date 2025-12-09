Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia judecătorilor nu e definitivă

07:10

După Războiul de douăsprezece zile din vară — când Israelul a lovit sute de ținte din Iran legate de infrastructura militară și de industriile nucleare și de apărare ale țării și a neutralizat cea mai mare parte a apărării sale aeriene — Teheranul se pregătește pentru ceea ce consideră a fi un nou război existențial pentru supraviețuirea regimului. Dar, în timp ce Rusia, un aliat de lungă durată al Iranului, ezită și amână livrările deja promise de avioane de vânătoare Su-35 și sisteme moderne de apărare aeriană, China a preluat conducerea și devine principalul furnizor al armatei iraniene, scrie, în The Insider, Antonio Giustozzi, cercetător principal la Institutul Regal pentru Studii de Apărare și Securitate (RUSI) din Marea Britanie.