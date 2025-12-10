Avarie la o rețea de gaze din Sectorul 1 al Capitalei. Distrigaz a oprit furnizarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată

22:00

Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2, a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan cu privire la demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Social-democratul a spus că după tot ce s-a întâmplat cu criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, trebuie să existe o răspundere politică. „Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a spus Hopincă, chiar dacă Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece.