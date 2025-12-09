2025, anul cel mai tragic pentru jurnaliști

09:20

Campania electorală a fost prilejul perfect pentru noi dezinformări. Acestea au venit în special dinspre zona suveranistă, dar au fost și membri ai coaliției care au strecurat ici-colo un „fitil”. Nici institutele de sondare a opiniei publice nu au strălucit prin acuratețe: toate au dat estimări departe de cifrele reale.