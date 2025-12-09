PSD va cere premierului Bolojan demiterea ministrei Mediului Diana Buzoianu – surse

17:50

Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște […] Articolul „Valize cu cash”: Firma israeliană care vinde României drone de 400 de milioane, implicată într-un scandal de corupție apare prima dată în PS News.