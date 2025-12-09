Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar

12:10

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, într-o conferință de presă, că Ucraina nu va ceda vreun teritoriu ca parte a unui acord de pace, întrucât legea țării nu permite acest lucru. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea cedării vreunui teritoriu, întrucât acest lucru nu este permis de