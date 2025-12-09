Nicuşor Dan, după discuţia cu Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid
PSNews.ro, 9 decembrie 2025 18:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după discuţia cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Paris, în cadrul vizitei oficiale, că şi-au împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare şi au agreat că pot să învăţe unii de la ceilalţi. Şeful statului a anunţat că l-a invitat pe Macron, în România
• • •
Acum 30 minute
18:20
VIDEO Cum putea fi evitată criza de la Paltinu şi cine sunt vinovaţii. Mircea Fechet, explicaţiile momentului
Fostul ministru al Mediului, în prezent deputat PNL, Mircea Fechet, a criticat marți, în emisiunea Puterea Știrilor, modul în care a fost gestionată situația de la barajul Paltinu, subliniind că lipsa unei comunicări profesioniste și a unei coordonări între instituții a agravat criza care a lăsat mii de oameni fără apă. Fechet a explicat
18:20
Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile principale şi închizând intermitent trecerile de la frontieră pentru a protesta faţă de întârzierile în plata ajutoarelor agricole, relatează Reuters. Agricultorii au mobilizat mii de tractoare şi camioane în zeci de blocaje. Ei cer plata a peste 600 de milioane de euro
18:20
Nicuşor Dan, după discuţia cu Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după discuţia cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Paris, în cadrul vizitei oficiale, că şi-au împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare şi au agreat că pot să învăţe unii de la ceilalţi. Şeful statului a anunţat că l-a invitat pe Macron, în România
18:20
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică în termeni duri pe președintele Nicușor Dan, care a oferit un răspuns lispit de sens, publicației Le Monde, legat de motivul pentru care drona rusească care a survolat România nu a fost doborâtă la Puiești. Arma imparabilă a Rusiei: drona-melc L-am criticat pe președintele Dan pentru declarații și gesturi pe care le-am
18:20
Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece"
Președintele Nicușor Dan a declarat că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrei USR a Mediului. Șeful statului susține că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă. „Eu cred că, bineînțeles, printre așteptările pe
18:20
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Marți, ministrul Educației, Daniel David, a prezentat în fața senatorilor din Comisia de educație un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea abandonului școlar și sprijinirea elevilor vulnerabili. Propunerile includ extinderea unor programe existente, introducerea unor noi discipline opționale și modificări privind modul în care sunt gestionate temele pentru acasă. Inițiativele au generat discuții, în
Acum 2 ore
17:20
Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!". Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. La ieșirea de la sediul Poliției Ilfov, Georgescu a criticat dur Guvernul, acuzându-l că a compromis o șansă istorică de redresare economică. Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce a declarat suveranistul El a descris acțiunile autorităților ca fiind un „asasinat economic" împotriva poporului român, subliniind gravitatea situației actuale.
17:20
PSD vrea creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. Declarațiile ministrului Muncii, Florin Manole
Creșterea salariului minim în România are justificări economice solide, a declarat marți Florin Manole, ministrul muncii. Oficialul PSD a precizat că partidul susține majorarea salariului minim, subliniind că România are în continuare unul dintre cele mai mici costuri ale muncii din Uniunea Europeană. Declarațiile ministrului vin în contextul în care surse guvernamentale afirmă că Guvernul
17:20
A murit generalul care apare în dosarul grupului ce plănuia schimbarea numelui României în Geția
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a încetat din viață. Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj emoționant prin care îl descrie ca pe un om dedicat idealurilor sale și patriotismului. În mesaj, ea amintește de devotamentul tatălui său față de România și credința lui în o Românie mare și liberă, precum și dorința
17:20
Sesizare privind scurgeri de gaz la un centru pentru copii din Zalău. Peste 80 de minori şi angajaţi, evacuaţi
Pompierii intervin, marţi după-amiază, la un centru pentru copii cu dizabilităţi din municipiul Zalău, unde s-au sesizat scurgeri de gaz, mirosul specific fiind simţit în camera tehnică, unde se află două centrale termice. Un număr de 86 de copii şi angajaţi au fost evacuaţi, fără a se înregistra victime. Alimentarea cu gaze naturale a fost
17:20
Ciprian Ciucu marchează o victorie importantă și în istoria PNL. Este al doilea primar liberal care obține această funcție, cu un scor important, după Revoluție, în urma alegerilor generale pentru Capitală din 7 decembrie. Astăzi, la ora 15.00, Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la președintele Biroului Electoral Municipal (BEM). Înainte de a
17:20
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor", sociologul Antonio Amuza a analizat rezultatul obținut de Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, rezultat sub nivelul anticipat de unele sondaje și analiști, care estimau un scor de două cifre. A întrebat despre această discrepanță, Amuza a explicat că scorul mai slab nu ar trebui să surprindă: „Nu ar
17:20
Furnizorii cer măsuri pentru pregătirea liberalizării pieței de gaze de la 1 aprile 2026
Federația ACUE solicită autorităților măsuri pentru pregătirea momentului eliminării prețurilor plafonate la gaze, pentru a nu apărea creșteri bruște de prețuri pentru clienți. „Pentru consumatorii finali, din punctul nostru de vedere, plafonul de preț la gaze trebuie eliminat. Credem în efectele benefice ale pieței libere. Dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre
17:20
Furtuna Bram paralizează Marea Britanie: Poduri închise, zboruri anulate, mii de case fără curent
Regatul Unit și Irlanda se confruntă cu o furtună puternică, însoțită de rafale de până la 145 km/h, ploi torențiale și riscuri majore pentru populație. Infrastructura de transport cedează rând pe rând sub furia vremii extreme. O furtună puternică s-a abătut marți asupra Regatului Unit și Irlandei, provocând un adevărat dezastru logistic. Mai multe poduri
Acum 4 ore
16:20
De ce procurorii români au nevoie de aprobarea Emiratelor Arabe Unite pentru extinderea ancheta lui Horațiu Potra
Parchetul General a sesizat Ministerul Justiţiei pentru a solicita Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice. Extradarea sa din Dubai fusese aprobată doar pentru cauza privind tentativa de lovitură de stat. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a trimis Tribunalului Sibiu o solicitare prin care cere declanșarea
16:20
VIDEO Ar putea reveni Marcel Ciolacu la conducerea PSD? Cum a reuşit fostul premier să îi convingă pe buzoieni
În emisiunea „Puterea Știrilor", sociologul Antonio Amuza a analizat rezultatul alegerilor pentru președinția Consiliului Județean Buzău, unde Marcel Ciolacu a obținut un scor covârșitor, aproape dublu față de candidatul AUR, clasat pe locul al doilea. Amuza consideră că rezultatul arată atât forța organizațională a PSD la nivel local, cât și ascensiunea AUR, pe care o
16:20
Anunțul Dianei Buzoianu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: „Să spunem lucrurilor pe nume"
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Ea precizează că a cerut tăierea drastică a numărului de directori iar PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcţii regionale, dar
16:20
ANALIZĂ AUR sperie Bucureștiul, dar rămâne blocat: izolarea îi lasă în opoziție fără niciun partener
Alegerile pentru București păreau o misiune dificilă pentru AUR, însă Anca Alexandrescu a reușit să-i depășească pe candidații PSD și USR. Rezultatul obținut de AUR le dă speranțe suveraniștilor, însă aritmetica politică arată că aceștia pot ajunge la guvernare doar dacă vor obține peste 50%, ceea ce momentan pare imposibil. Învinși, dar bucuroși Anca Alexandrescu
16:20
Orașul din România în care au fost montate 19 bănci pe o lungime de 25 de metri. Curg glumele pe internet
Un sector de pe o stradă importantă a orașului Galați a fost invadat de bănci. Pe un trotuar al străzii recent modernizate au fost montate 19 bănci, așa cum susțin localnicii. Gălățenii se întreabă de ce a fost nevoie de atâtea bănci și fac glume pe internet. Imaginile cu băncile din Galați s-au răspândit pe
16:20
O cisternă pierde GPL pe Valea Oltului. Trafic rutier închis. A fost emis mesaj RO-ALERT
O cisternă încărcată cu GPL pierde gaz, iar autoritățile au închis, marți, traficul rutier pe DN 7 – Valea Oltului, în zona localității Călimănești, județul Vâlcea. UPDATE – "Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat că este vorba despre o autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanţe. La
16:20
VIDEO Eşecul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei: „A fost o candidatură în glumă"
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor", sociologul Antonio Amuza a comentat rezultatele candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, făcând referire şi la candidatul Partidului Oamenilor Tineri (POT), actorul George Burcea. Acesta a obținut un scor inferior chiar și fostului ministru Eugen Teodorovici, care anunțase public că se retrage din cursă în favoarea lui Daniel Băluță. „Cred
16:20
Salariile în sectorul bugetar ar putea fi înghețate în 2026, la fel și pensiile. Scenariile discutate în Guvern
La Palatul Victoria se discută deja bugetul pentru anul 2026. Potrivit unor surse guvernamentale, salariile în sectorul bugetar, dar și pensiile ar putea fi înghețate. O decizie similară am putea vedea și în cazul
16:20
STB SA marchează împlinirea a doi ani de la introducerea oficială în circulație a primelor autobuze electrice din istoria transportului public din București. Toate cele 100 de vehicule prietenoase cu mediul au fost livrate în a doua jumătate a anului 2023. În urmă cu doi ani, pe 6 decembrie 2023, de Sfântul Nicolae, bucureștenii au […] Articolul Autobuzele electrice ZTE Granton 12m: Doi ani de la introducerea în circulație apare prima dată în PS News.
15:20
Proiectul ‘Golden Visa România’, retras din Parlament după analiza CSAT și consultarea instituțiilor statului # PSNews.ro
Senatorul PNL Glad Varga a anunţat că, în urma punctelor de vedere primite de la instituţiile statului şi a analizei realizate de CSAT, a decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România”. ”În urma punctelor de vedere primite de la instituţiile statului şi a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a […] Articolul Proiectul ‘Golden Visa România’, retras din Parlament după analiza CSAT și consultarea instituțiilor statului apare prima dată în PS News.
15:20
Bolojan pregătește concedierile în administrație. Pachetul 3 al reformei ar putea fi asumat săptămâna viitoare # PSNews.ro
Guvernul lucrează la Pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii săptămâna viitoare. Acest pachet include și reducerile din administrația locală și centrală, iar pentru 2026 se estimează un an extrem de dificil. În administrația locală este planificată o reducere de 30% a posturilor, dar nu mai mult de 20% […] Articolul Bolojan pregătește concedierile în administrație. Pachetul 3 al reformei ar putea fi asumat săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
15:20
FOTO Alertă: Pod vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire. Anunțul autorităților locale # PSNews.ro
Autorităţile judeţene din Braşov avertizează că un pod rutier peste râul Olt, în zona Hărman – Podu Oltului, vechi de peste o sută de ani, riscă să se prăbuşească în orice moment din cauză că a ajuns într-o stare avansată de degradare. În acest context, administraţia publică ia în calcul construirea unui pod nou, dar […] Articolul FOTO Alertă: Pod vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire. Anunțul autorităților locale apare prima dată în PS News.
15:20
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina # PSNews.ro
Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit în mod tradițional despre „greșelile” lui Biden și în termeni duri despre Volodimir Zelenski. Acesta nu s-a ferit să împrumute din propaganda Kremlinului tezele potrivit cărora Zelenski […] Articolul Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina apare prima dată în PS News.
15:20
Scandal din cauza programei la română pentru clasa a IX-a. Sute de personalități fac apel la Ministerului Educației # PSNews.ro
Programa propuse la română pentru clasa a IX-a de Ministerul Educației provoacă un adevărat scandal. Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu sau Ioana Pârvulescu, cer „regândirea integrală” a programei pentru că aceasta „Conține erori impardonabile, descurajează lectura și riscă să amplifice analfabetismul funcțional”, potrivit edupedu.ro. Într-un memoriu lansat […] Articolul Scandal din cauza programei la română pentru clasa a IX-a. Sute de personalități fac apel la Ministerului Educației apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Scenariul privind fuziunea PNL-USR. De ce nu este o surpriză scorul lui Cătălin Drulă la Capitală # PSNews.ro
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor”, sociologul IRES Antonio Amuza a comentat scenariul vehiculat după alegerile pentru Primăria Capitalei privind o posibilă fuziune – sau chiar absorbție – a USR de către Partidul Național Liberal. Acesta consideră că, deși ideea ar putea părea firească în context politic, există obstacole majore care fac o astfel de mișcare […] Articolul VIDEO Scenariul privind fuziunea PNL-USR. De ce nu este o surpriză scorul lui Cătălin Drulă la Capitală apare prima dată în PS News.
15:20
Stegarul Dac, aflat sub control judiciar, ridicat iar de poliție, după ce s-a dus să îl susțină pe Călin Georgescu # PSNews.ro
Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat luni, 8 decembrie, de jandarmi la Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. El avea interzis să participe la astfel de evenimente. Stegarul Dac s-a aflat iar în centrul unui incident, luni, în timp ce se afla la Buftea, acolo unde Călin […] Articolul Stegarul Dac, aflat sub control judiciar, ridicat iar de poliție, după ce s-a dus să îl susțină pe Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:20
Le Monde: Nicușor Dan detaliază interferența rusă în alegerile prezidențiale și promite un raport în două-trei luni # PSNews.ro
Interferența rusă în alegerile prezidențiale 2024, drona care a survolat teritoriul României, creșterea AUR în sondaje și retragerea de militari americani sunt câteva dintre subiectele despre care a vorbit președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat ziarului Le Monde, în timpul primei sale vizite oficiale în Franța. Șeful statului a apreciat că „în două- trei luni” […] Articolul Le Monde: Nicușor Dan detaliază interferența rusă în alegerile prezidențiale și promite un raport în două-trei luni apare prima dată în PS News.
14:20
Fraudă transfrontalieră cu mașini: Patru persoane condamnate în Franța, inclusiv un administrator din România # PSNews.ro
Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante, pentru un prejudiciu de peste 3,2 milioane de euro adus statului francez într-o schemă de fraude cu TVA la vehicule importate, relatează AFP. Doi administratori ai unor concesionari auto din regiunea […] Articolul Fraudă transfrontalieră cu mașini: Patru persoane condamnate în Franța, inclusiv un administrator din România apare prima dată în PS News.
14:20
Cabinetul Bolojan, tot mai opac și ostil presei: Scrisoare deschisă adresată premierului României # PSNews.ro
Un grup extins de organizații neguvernamentale care apără libertatea presei, accesul la informații publice și principiile bunei guvernări, alături de jurnaliști acreditați la Guvern și colegi ai acestora, denunță într-o scrisoare deschisă publicată astăzi opacitatea și comportamentul agresiv al cabinetului Bolojan față de presă. Documentul, inițiat de Centrul pentru Jurnalism Independent și ActiveWatch, este susținut […] Articolul Cabinetul Bolojan, tot mai opac și ostil presei: Scrisoare deschisă adresată premierului României apare prima dată în PS News.
14:20
Grindeanu recunoaște greșeala PSD la București: „Am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat! # PSNews.ro
Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit marți dimineață pentru prima ședință după alegerile locale parțiale din 7 decembrie, pe fondul tensiunilor interne generate de rezultatul obținut la Primăria Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a terminat abia pe locul trei, cu 20,51% din voturi. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că partidul a greșit strategia […] Articolul Grindeanu recunoaște greșeala PSD la București: „Am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat! apare prima dată în PS News.
14:20
Reforma companiilor de stat pornește cu scandal. Petrișor Peiu, acuză Guvernul de „ridicol” și „liste fantomă” # PSNews.ro
Anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind începerea unei ample reforme a companiilor de stat a generat o reacție extrem de dură din partea lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Într-o postare publică, acesta susține că Guvernul a prezentat o listă „absurdă” cu 17 companii care ar urma să fie restructurate, fără ca instituțiile responsabile să verifice […] Articolul Reforma companiilor de stat pornește cu scandal. Petrișor Peiu, acuză Guvernul de „ridicol” și „liste fantomă” apare prima dată în PS News.
14:20
Statele Unite și România consolidează parteneriatul de apărare în cadrul reuniunii NATO de la Stuttgart # PSNews.ro
Statele Unite și România și-au consolidat parteneriatul în domeniul apărării în cadrul unor reuniuni organizate la Comandamentul Forțelor SUA în Europa, desfășurate în perioada 3–4 decembrie. Discuțiile au vizat consolidarea interoperabilității între forțele militare, accelerarea proceselor de modernizare și întărirea flancului estic al NATO. Potrivit Ambasadei SUA la București, ambele țări și-au reafirmat angajamentul ferm […] Articolul Statele Unite și România consolidează parteneriatul de apărare în cadrul reuniunii NATO de la Stuttgart apare prima dată în PS News.
14:20
Nicușor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. S-au îmbrățișat și s-au pupat la sosire # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită în Franța, s-a întâlnit marți cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Cei doi oficiali s-au îmbrățișat și s-au pupat la sosire. Nicuşor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franţa, s-a întâlnit marţi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo […] Articolul Nicușor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. S-au îmbrățișat și s-au pupat la sosire apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO Antonio Amuza: Aș evita termenul de suveranism. Vorbim de un vot anti-establishment, nu un vot antisistem # PSNews.ro
Anca Alexandrescu a produs surpriza alegerilor în Capitală, reușind să se claseze pe locul al doilea în majoritatea sectoarelor, situație care a alimentat discuțiile privind formarea unui „pol suveranist” în București. Sociologul IRES Antonio Amuza a analizat în exclusivitate, la Puterea Știrilor, rezultatul și schimbările din electorat, avertizând că percepția unui „val suveranist” este, în […] Articolul VIDEO Antonio Amuza: Aș evita termenul de suveranism. Vorbim de un vot anti-establishment, nu un vot antisistem apare prima dată în PS News.
14:20
FIFA va introduce două pauze suplimentare la toate meciurile de la Cupa Mondială. Care este motivul # PSNews.ro
FIFA a anunţat că vor exista două pauze de hidratare de trei minute în timpul următoarei Cupe Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada. Acestea vor avea loc la jumătatea fiecărei reprize şi vor fi implementate la fiecare meci, indiferent de condiţiile meteorologice. „În fiecare meci vor fi introduse pauze de hidratare de […] Articolul FIFA va introduce două pauze suplimentare la toate meciurile de la Cupa Mondială. Care este motivul apare prima dată în PS News.
14:20
Sorin Grindeanu îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministră a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova, au declarat surse social-democrate pentru Digi24. Președintele PSD a anunțat că va încerca să aibă astăzi o întâlnire cu șeful Executivului. Dacă nu vor fi luate măsurile cerute de […] Articolul PSD va cere premierului Bolojan demiterea ministrei Mediului Diana Buzoianu – surse apare prima dată în PS News.
13:10
Suspiciuni de operațiuni cibernetice în Polonia: trei ucraineni, reținuți la Varșovia cu aparatură specializată # PSNews.ro
Trei bărbați ucraineni au fost reținuți de poliția poloneză în centrul Varșoviei, după ce în autoturismul lor au fost descoperite echipamente avansate de hacking și dispozitive care puteau fi folosite pentru interferențe cu sistemele informatice, conform Mediafax. Conform poliției poloneze, cei trei au fost opriți în timpul unui control de rutină, iar comportamentul lor suspect, […] Articolul Suspiciuni de operațiuni cibernetice în Polonia: trei ucraineni, reținuți la Varșovia cu aparatură specializată apare prima dată în PS News.
13:10
„Suntem deosebit de proști”. Mesajul tăios al unui cunoscut economist după ce UE a ajuns la mila Chinei # PSNews.ro
Europa refuză să-și recunoască declinul, deși datele îl arată clar, susține profesorul Bogdan Glăvan. În opinia sa, continentul a abandonat valorile care i-au adus prosperitatea, înlocuindu-le cu hiper-reglementare și planificare centralizată, ceea ce a accelerat alunecarea spre irelevanță. Fără resurse energetice proprii, autosabotată din interior de activiști de mediu lipsiți de scrupule și victimă a […] Articolul „Suntem deosebit de proști”. Mesajul tăios al unui cunoscut economist după ce UE a ajuns la mila Chinei apare prima dată în PS News.
13:10
De la manipulare la profit: Cum s-au transformat propaganda și dezinformarea într-o industrie globală” # PSNews.ro
Operațiunile de influențare a opiniei publice din alte țări erau, în mod tradițional, strict controlate de state. În ultimul deceniu, dezinformarea și manipularea au devenit servicii oferite contra cost de companii cu experiență în domenii precum intelligence, militar sau marketing, arată o analiză. „O revoluție discretă a avut loc în lumea propagandei. Operațiuni care erau […] Articolul De la manipulare la profit: Cum s-au transformat propaganda și dezinformarea într-o industrie globală” apare prima dată în PS News.
13:10
VIDEO Ce a decis PSD la Biroul Politic Național. Grindeanu: „Intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării” # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. ”Am discutat despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Şi aici, […] Articolul VIDEO Ce a decis PSD la Biroul Politic Național. Grindeanu: „Intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării” apare prima dată în PS News.
13:10
Socialiștii europeni felicită PSD pentru „rezultatele solide obţinute în alegerile locale parţiale” # PSNews.ro
Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică „reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”, potrivit News.ro. „Felicitări Partidului Social Democrat pentru rezultatele solide obţinute în recentele alegeri locale parţiale. Câştigarea a 12 din 14 competiţii deschise, inclusiv preşedinţia […] Articolul Socialiștii europeni felicită PSD pentru „rezultatele solide obţinute în alegerile locale parţiale” apare prima dată în PS News.
13:10
Nicușor Dan și-a scos la plimbare prin Paris gafele și bâlbele. Un nou discurs pe care doar el l-a înțeles # PSNews.ro
Nu există apariție publică în care președintele Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Aflat în vizită oficială în Franța, șeful statului a susținut o cuvântare de 4 minute și jumătate la Ambasada României de la Paris. Cel mai important mesaj al președintelui, repetat un sfert de timp […] Articolul Nicușor Dan și-a scos la plimbare prin Paris gafele și bâlbele. Un nou discurs pe care doar el l-a înțeles apare prima dată în PS News.
13:10
Undă verde pentru începerea judecării pe fond a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară # PSNews.ro
Judecătoria Sectorului 1 a decis în ședința din 9 decembrie că rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit legal. Decizia poate fi contestată în termen de trei de zile, iar dacă instanța de apel menține decizia Judecătoriei Sectorului 1, poate începe și judecata pe fond. „Respinge […] Articolul Undă verde pentru începerea judecării pe fond a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară apare prima dată în PS News.
13:10
Negocieri în ceață: UE întârzie planurile de revizuire a regulilor privind emisiile, spre nemulțumirea sectorului auto # PSNews.ro
Uniunea Europeană amână cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele comunitare privind emisiile vehiculelor, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters. În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urma să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile […] Articolul Negocieri în ceață: UE întârzie planurile de revizuire a regulilor privind emisiile, spre nemulțumirea sectorului auto apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:10
Călin Georgescu susține, într-un interviu acordat publicaţiei Marker, că anularea alegerilor a fost „un act politic, nu juridic” și că nu există nicio probă împotriva sa. „Nu eu am încercat să fac o lovitură de stat, ci ei. Eu și românii am fost cei loviți de sistem”, afirmă Georgescu. Potrivit acestuia, decizia Curții Constituționale și […] Articolul Călin Georgescu, primul anunţ despre viitoarele alegeri prezidenţiale apare prima dată în PS News.
12:10
Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, își anulează vizita în România cu doar o zi înainte # PSNews.ro
Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania, și-a anulat în ultimul moment vizita programată în România din această săptămână, scrie Mediafax. Oficialul german trebuia să se întâlnească marți, 9 decembrie, cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. La întâlnire urma să participe și secretarul de stat […] Articolul Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, își anulează vizita în România cu doar o zi înainte apare prima dată în PS News.
