Neamţ: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, instituţionalizată
News.ro, 9 decembrie 2025 14:50
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi de poliţiştii din Neamţ după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea ei, întrucât este instituţionalizată. Unul dintre ei a realizat şi materiale video pornografice cu adolescenta.
Acum 5 minute
15:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: Să spunem lucrurilor pe nume, demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva / Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciuni # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Ea precizează că a cerut tăierea drastică a numărului de directori iar PSD a zis că acceptă 12 direcţii regionale, dar ”să rămână câte un directoraş şefuţ şi la nivel de judeţ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale”. ”Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani”, este mesajul ministrului.
Acum 15 minute
15:20
UPDATE - Vâlcea: Scăpări de gaze dintr-o cisternă aflată în localitatea Călimăneşti, pe DN 7/ Nu sunt victime/ Traficul este oprit/ Se acţionează cu jet pulverizat pe cisternă/ A fost emis mesaj RO-Alert # News.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, după ce s-au semnalat scăpări de gaze dintr-o cisternă. Astfel, a fost creată o zonă de siguranţă, iar pompierii acţionează cu jet pulverizat pe cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit. Populaţia din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. La locul incidentului a fost soliciată o altă cisternă, pentru transvazarea gazului.
15:20
Jasper Vergoote, din Belgia, va arbitra partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, din Conference League # News.ro
Jasper Vergoote, din Belgia, va arbitra partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, care va avea loc, joi, în grupa principală, din Conference League.
Acum 30 minute
15:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: Să spunem lucrurilor pe nume, demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Ea precizează că a cerut tăierea drastică a numărului de directori iar PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcţii regionale, dar să rămână câte un directoraş şefuţ şi la nivel de judeţ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale.
Acum o oră
15:00
Preşedintele Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.
15:00
Vâlcea: Scăpări de gaze dintr-o cisternă aflată în localitatea Călimăneşti, pe DN 7/ Nu sunt victime/ Traficul este oprit # News.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, după ce s-au semnalat scăpări de gaze dintr-o cisternă. Nu au fost semnalate victime. Traficul pe DN 7 este oprit.
14:50
Acum 2 ore
14:20
KFC şi Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, viitoarea staţiune de 50 de milioane de euro de pe litoral, lansată de vloggerul şi antreprenorul Selly # News.ro
Lanţurile de restaurante KFC şi Taco Bell, ambele parte a Sphera Franchise Group, încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei staţiuni premium de pe litoralul românesc. Nibiru, viitoarea staţiune de entertainment şi lifestyle de pe litoral, reprezintă o investiţie totală de 50 de milioane de euro şi îşi propune să devină una dintre cele mai importante destinaţii recreative şi culturale de la malul mării.
14:20
Judecătoria Sectorului 1 dispune începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară/ Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de acesta # News.ro
Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război. Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de către avocaţii lui Georgescu, constatând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
14:20
Internaţionalul englez Ivan Toney, reţinut după un incident cu un fan într-un bar din Londra - VIDEO # News.ro
Internaţionalul englez Ivan Toney (7 selecţii) a fost reţinut, după ce a lovit cu capul un fan într-un bar din Londra.
14:20
Un sfert dintre adolescenţi britanici apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală: „Simt că e un prieten” - studiu # News.ro
O adolescentă pe nume Shan a cerut ajutorul ChatGPT, după ce un prieten a fost împuşcat şi altul înjunghiat, ambii mortal. Ea încercase serviciile convenţionale de sănătate mintală, dar „chatul”, aşa cum a ajuns să-şi cunoască „prietenul” AI, i se părea mai sigur, mai puţin intimidant şi, mai ales, mai disponibil când venea vorba de gestionarea traumei provocate de moartea tinerilor ei prieteni. Odată ce a început să consulte modelul de AI, adolescenta din Tottenham s-a alăturat aproximativ celor 40% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani din Anglia şi Ţara Galilor afectaţi de violenţa juvenilă, care apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală, potrivit unui studiu realizat pe un eşantion de peste 11.000 de tineri.
14:10
Merz respinge drept ”inacceptabile”, într-o vizită în landul Renania-Palatinat, unde se află baze americane importante, anumite părţi ale strategiei de securitate a lui Trump, care anticipează o ”ştergere a civilizaţiei” Europei # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz respinge marţi drept ”inacceptabile” din punct de vedere european anumite părţi ale strategiei de securitate a lui Donald Trump - un document în care administraţia miliardarului republican anticipează o ”ştergere a civilizaţiei” Europei, relatează AFP.
14:00
Grindeanu: Evident că nu vom vota această moţiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în continuare în această coaliţie / Dacă vom hotărî, urmarea votului dat de colegii mei, că vom ieşi din guvernare, vom ieşi şi din coaliţie # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în mod evident PSD nu va vota această moţiune de cenzură depusă de Opoziţie, el precizând că sunt parteneri în continuare în această coaliţie, iar dacă vor hotărî, urmarea votului dat de colegii lui, că vor ieşi din guvernare, vor ieşi şi din coaliţie.
14:00
Glad Varga (PNL): În urma punctelor de vedere primite de la instituţiile statului şi a analizei realizate de CSAT, am decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România” # News.ro
Senatorul PNL Glad Varga a anunţat că, în urma punctelor de vedere primite de la instituţiile statului şi a analizei realizate de CSAT, a decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România”.
13:50
Un avion rus de transport militar de tip Antonov 22 se prăbuşeşte în regiunea Ivanovo, la 200 km nord-est de Mosvova. Soarta echipajului, necunoscută. Şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului, potrivit unei surse în domeniul securităţii # News.ro
Un avion rus de transport militar de tip Antonov 22 (An-22) s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Moscova, anunţă Ministerul rus al Apărării, care precizează că, pentru moment, nu deţine informaţii despre soarta echipajului, relatează AFP.
13:40
Dr. Gianina Gabriela Şotilă, MedLife: „Litiaza renală este mult subdiagnosticată în România” # News.ro
Litiaza renală, cunoscută popular ca „pietre la rinichi”, este una dintre cele mai frecvente afecţiuni pentru care pacienţii se prezintă la medic.
Acum 4 ore
13:30
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, aduşi la Bucureşti cu un avion militar, alături de 29 de rude/ Ulterior, 6 pacienţi au fost transportaţi în Norvegia şi Belgia, ceilalţi fiind trataţi în România # News.ro
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Române, alături de 29 de membri de familie. Ulterior, şase pacienţi şi rudele lor au fost transportaţi în Norvegia şi Belgia, ceilalţi doi fiind trataţi în spitale din România.
13:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi la Castel Gandolfo - reşedinţa papei, situată în apropiere de Roma -, pentru a se întâlni cu Papa american Leon al XIV-lea, relatează The Associated Press.
13:20
Actriţa britanică Judi Dench, cunoscută în întreaga lume pentru rolul „M”, şefa lui James Bond, a povestit în interviuri că încă mai poate recita Shakespeare, dar că suferă de pierderi de memorie şi că aproape nu mai vede.
13:20
FIFA a anunţat că vor exista două pauze de hidratare de trei minute în timpul următoarei Cupe Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada. Acestea vor avea loc la jumătatea fiecărei reprize şi vor fi implementate la fiecare meci, indiferent de condiţiile meteorologice.
13:10
Pro Democraţia explică motivele pentru care a declinat invitaţia ICCJ la o dezbatere: Conflictul dintre Executiv şi magistraţi în cazul pensiilor de serviciu, în plină desfăşurare, termenul de miercuri de la CCR şi lipsa puterii executive de la discuţii # News.ro
Asociaţia Pro Democraţia explică, într-un comunicat de presă, motivele pentru care a declinat invitaţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la dezbaterea de marţi iniţiată de ICCJ privind apărarea statului de drept. Potrivit Pro Democraţia, conflictul dintre puterea executivă şi cea judecătorească în privinţa pensiilor de serviciu ale magistraţilor este în plină desfăşurare, iar sesizarea Secţiilor Unite ale ICCJ are termen miercuri la CCR. Asociaţia mai semnalează că Executivul nu se află la masa discuţiilor, deşi „justiţia ca serviciu public şi resursele asigurate pentru garantarea statului de drept” se fac „exclusiv prin intermediul bugetului public”. Totodată, asociaţia subliniază că Guvernul are „obligaţia legitimă” de a asigura „un sistem public de pensii echitabil, inclusiv pentru magistraţi” şi de a corecta „dezechilibrele care pun o povară disproporţionată pe bugetul public”. „Principiul constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii trebuie aplicat în toate reformele cu impact major asupra societăţii”, afirmă Pro Democraţia. Asociaţia invită puterea executivă şi judecătorească la un dialog transparent, moderat de societatea civilă.
13:00
Sorin Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare / La final, vom da un vot şi vom decide în consecinţă / Termenul limită, când vii şi prezinţi liniile mari ale bugetului # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.
13:00
Fostul ministru cubanez al Economiei Alejandro Gil, condamnat la închisoare pe viaţă cu privire la spionaj # News.ro
Fostul ministru cubanez al Economiei Alejandro Gil, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat, în prima instanţă, la închisoare pe viaţă, după ce a fost găsit vinovat de spionaj şi diverse delicte economice într-un proces care a avut loc la Havana în cel mai mare secret, relatează AFP.
12:50
Dolj: Tânăr, cercetat în arest la domiciliu după ce ar fi violat, în repetate rânduri, o fată de 15 ani, făcând fotografii cu telefonul mobil # News.ro
Un tânăr de 23 de ani este cercetat, în arest la domiciliu, de poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova, după ce a violat în mod repetat o fată de 15 ani şi a realizat fotografii cu aceasta, pe care le-a stocat în telefonul mobil. Faptele au avut loc în 2024.
12:50
Sorin Grindeanu: Am dezbătut greşelile pe care le-am făcut la Capitală. Neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată / Şi anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2 # News.ro
Preşedintele PSD; Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în şedinţa conducerii partidului s-au dezbătut greşelile pe care le-au făcut la Capitală, el arătând că neavând un mesaj puternic şi politic, i-a dus în situaţia dată / Şi anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2. El a spus că exemplul cel mai bun este ceea ce s-a întâmplat la Buzău unde ”omul cel mai hulit şi înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, a câştigat sub sigla PSD, asumat, cu mesaje politice clare legate de coaliţie şi de politicile guvernului.
12:40
Grindeanu spune că în şedinţa PSD s-a discutat despre ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu: O să încerc să am o întâlnire astăzi cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi # News.ro
Preşedintele PSD, Grindeanu spune că în şedinţa PSD s-a discutat despre ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, el afirmând că o să încerce să aibă o întâlnire astăzi cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi după ce va discuta cu acesta apoi va anunţa ceea ce doreşte PSD.
12:40
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: În Japonia, autorităţile avertizează privind posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Japonia, unde, după cutremurul de 7,6 grade pe scara Richter, autorităţile avertizează privind posibilitatea producerii unui nou cutremur de mare intensitate. Zonele de risc sunt pe coasta pacifică, iar avertizarea vizează următoarele şapte zile.
12:30
12:30
Constanţa: 13 tone de materiale textile, cu însemnele unor mărci cunoscute, dar probabil contrafăcute, găsite de poliţiştii de frontieră într-un camion înmatriculat în Turcia # News.ro
Poliţiştii de frontieră din Constanţa au descoperit 13 tone de materiale textile, care aveau însemnele unor mărci cunoscute, dar care, cel mai probabil, sunt contrafăcute. Marfa a fost găsită într-un camion înmatriculat în Turcia şi condus de un cetăţean turc.
12:30
Cabinetul Bolojan - "opac şi agresiv în relaţia cu presa", denunţă organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti/ Apel la garanţii ale drepturilor jurnaliştilor de a informa publicul # News.ro
Organizaţii neguvernamentale preocupate de libertatea presei, accesul la informaţiile de interes public şi buna guvernare, jurnalişti acreditaţi la Guvern, precum şi colegi ai acestora, critică, într-o scrisoare deschisă publicată marţi, opacitatea şi agresivitatea cabinetului Bolojan în relaţia cu presa. Scrisoarea, iniţiată de Centrul pentru Jurnalism Independent şi ActiveWatch, este susţinută şi de organizaţia internaţională Reporteri fără Frontiere (Reporters without Borders).
12:20
Meciul FCSB - Feyenoord, care va avea loc, joi, în grupa principală a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru.
12:20
SONDAJ BEI: Opt din zece companii româneşti investesc şi se digitalizează, însă rămân precaute în privinţa perspectivelor economice # News.ro
Aproape opt din zece companii româneşti investesc, multe dintre ele având planuri de a-şi extinde capacitatea, însă sentimentul general rămâne mai pesimist decât în UE, arată un sondaj publicat de Banca Europeană de Investiţii (BEI).
12:20
Vaslui: Femeie şi bărbat, arestaţi preventiv după ce au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro de la partenerul ei/ Cei doi au realizat un videoclip cu femeia aparent inconştientă, legată de mâini şi de picioare # News.ro
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au fost arestaţi preventiv pentru şantaj după ce au înscenat răpirea femeii şi au realizat un videoclip cu ea aparent inconştientă şi legată de mâini şi de picioare, pentru a obţine în acest fel 47.000 de euro de la partenerul ei.
12:10
Trump anunţă un ajutor în valoare de 12 miliarde de dolari destinat agricultorilor, afectaţi de taxele sale vamale # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat un plan de ajutoare în valoare de 12 miliarde de dolari în vederea susţinerii agricultorilor americani - un electoral-cheie, lovit în plin de războiul comercial declanşat de către miliardar, relatează AFP.
11:50
Poliţist condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită/ Agentul le aducea unor deţinuţi, contra unor sume de bani, alcool, telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS şi le facilita accesul în spaţii nepermise # News.ro
Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Potrivit procurorilor, agentul le aducea unor deţinuţi, contra unor sume de bani, alcool, alimente nepermise, telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS sau le facilita accesul în spaţii nepprevăzute de lege.
11:40
Bucătăria italiană, sărbătoarea Diwali şi muzica cubaneză aspiră la statutul de patrimoniu imaterial al UNESCO # News.ro
Bucătăria italiană, sărbătoarea indiană Dipavali sau son cubano se numără printre cele 68 de candidaturi care ar putea fi incluse în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO, candidaturi care vor fi examinate de marţi până joi de un comitet al organizaţiei ONU reunit la New Delhi, anunţă Le Figaro.
Acum 6 ore
11:30
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” # News.ro
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate. De altfel, presa germană a relatat că Pistorius a contractat o ”infecţie gripală”.
11:30
Croaţia semnează cu Franţa, într-o vizită a premierului Andrej Plenkovic la Paris, un contract de cumpărare a 18 tunuri de tip Caesar şi o scrisoare de intenţie în vederea modernizării a 12 avioane de tip Rafale # News.ro
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri automotoare franceze de tip Caesar pentru a-şi consolida artileria şi s-a angajat să-şi modernizeze cele 12 avioane de vânătoare de tip Rafale cu ajutorul Franţei, în cursul unei vizite a premierului croat Andrej Plenkovic la Paris, relatează AFP.
11:30
Deputatul liberal Ionel Bogdan, vicepreşedinte al Comisiei de buget, afirmă, după o întâlnire cu reprezentanţii Patronatului Român din Industria de Morărit şi Panificaţie, că PNL susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, apreciind că în coaliţie ar trebuie să se ajungă la un acord pe acest subiect, în condiţiile în care PSD susţine aplicarea acestuia la toate companiile, însă la un nivel redus de la 1% la 0,5%.
11:20
Cazul Emiliano Sala: Decizia privind litigiul financiar dintre Cardiff şi FC Nantes va fi pronunţată în martie 2026 # News.ro
Litigiul financiar care durează din 2019 între Cardiff City şi FC Nantes după moartea fotbalistului Emiliano Sala va fi soluţionat pe 30 martie 2026, informează AFP.
11:10
Animaţia despre viaţa lui Iisus "The King of Kings", aplaudată de 500 de spectatori la premiera de gală, intră în programul cinematografelor din 12 decembrie/ VIDEO # News.ro
Animaţia "The King of Kings/ Împăratul Împăraţilor" a avut premiera de gală în prezenţa unui public numeros, în 6 decembrie. Peste 500 de spectatori de toate vârstele, alături de numeroşi invitaţi - vedete, artişti, influenceri - au sărbătorit ziua de Moş Nicolae la Cinema City Mega Mall şi au aplaudat filmul inspirat de povestea lui Charles Dickens care vorbeşte despre viaţa şi minunile lui Iisus, despre blândeţe, iubirea de aproape, bine şi speranţă.
11:10
Primăria Sectorului 6 va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după demisia lui Ciprian Ciucu # News.ro
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general, de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan. În vârstă de 46 de ani, absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii ”Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene şi a a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi municipiului Bucureşti. El face parte din echipa lui Ciprian Ciucu de cinci ani.
11:00
Braşov: Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire/ Autorităţile judeţene iau în calcul construirea unui pod nou în zona Hărman – Podu Oltului, dar între timp va fi realizat un pod provizoriu de pontoane # News.ro
Autorităţile judeţene din Braşov avertizează că un pod rutier peste râul Olt, în zona Hărman – Podu Oltului, vechi de peste o sută de ani, riscă să se prăbuşească în orice moment din cauză că a ajuns într-o stare avansată de degradare. În acest context, administraţia publică ia în calcul construirea unui pod nou, dar între timp va realiza un pod provizoriu de pontoane pe care să circule autoturismele.
11:00
Cinci partide din Liga Europa şi Conference League vor fi conduse de brigăzi din România, a anunţat frf.ro.
10:50
„Salvaţi Copiii”, apel către companii să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către maternităţi/ Scopul, combaterea mortalităţii infantile, în contextul numărului crescut de mame minore # News.ro
Asociaţia „Salvaţi Copiii” România face apel către companii să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către maternităţi şi secţii de nou-născuţi, pentru dotarea acestora cu ehipamente având ca scop combaterea mortalităţii infantile, în contextul numărului crescut de mame minore şi al riscurilor ca acestea să aducă pe lume copii cu greutate mică. Potrivit organizaţiei, în 2024 peste 6.000 de fete sub 18 ani au devenit mame, iar o zecime dintre ele nu aveau încă 15 ani. Aceeaşi sursă mai notează că mai mult de jumătate dintre copiii mamelor sub 15 ani nu au paternitatea recunoscută şi că sarcina la vârste fragede reprezintă un risc pentru mama-copil şi pentru nou-născut.
10:50
Renault Group şi Ford au semnat un acord de parteneriat pentru dezvoltarea a două vehicule electrice Ford pe platforma Ampere a Renault Group # News.ro
Renault Group şi Ford au semnat un acord de parteneriat pentru dezvoltarea a două vehicule electrice Ford pe platforma Ampere a Renault Group. Cei doi constuctori auto vor analiza, de asemenea, oportunitatea de a colabora în domeniul vehiculelor utilitare în Europa, pentru a dezvolta şi produce împreună anumite modele sub mărcile Renault şi Ford. Primul dintre cele două vehicule este aşteptat în reţeaua de distribuţie la începutul anului 2028.
10:50
Kimmel îl critică pe Trump pentru că a prezentat gala Kennedy Center şi menţionează prelungirea contractului său cu ABC: „Înseamnă foarte mult pentru mine să vă am atenţia voastră” # News.ro
În timp ce Jimmy Kimmel a menţionat prelungirea contractului său cu Disney în timpul emisiunii „Jimmy Kimmel Live” difuzată luni seara, el l-a ironizat pe preşedintele Donald Trump pentru prestaţia sa în calitate de gazdă a galei Kennedy Center Honors de duminică, potrivit Variety.
10:40
Helmut Marko, figură emblematică a Formulei 1 şi membru al echipei Red Bull Racing încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, părăseşte team-ul austriac, a anunţat Sky Sports.
10:30
Cel puţin 30 de răniţi în Japonia, în urma cutremurului de magnitudinea 7,6 urmat de mai multe valuri de tsunami de 70 de metri înălţime. Evacuări, drumuri avariate, 2.700 de gospodării private de electricitate, incendii, circulaţia TGV suspendată # News.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a avut loc luni în largul nordului Japoniei, unde au fost înregistrate mai multe valuri de tsunami - de 70 de metri înălţime -anunţă marţi premierul Sanae Takaichi, relatează AFP.
10:10
INS: 89,1% din totalul gospodăriilor din România au acces la reţeaua de internet de acasă, în creṣtere cu 0,5 puncte procentuale faţă de anul anterior # News.ro
Din totalul gospodăriilor din România, 89,1% au acces la reţeaua de internet de acasă, în creṣtere cu 0,5 puncte procentuale faţă de anul anterior, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
