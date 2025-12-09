Neamţ: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, instituţionalizată

13:10

Asociaţia Pro Democraţia explică, într-un comunicat de presă, motivele pentru care a declinat invitaţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la dezbaterea de marţi iniţiată de ICCJ privind apărarea statului de drept. Potrivit Pro Democraţia, conflictul dintre puterea executivă şi cea judecătorească în privinţa pensiilor de serviciu ale magistraţilor este în plină desfăşurare, iar sesizarea Secţiilor Unite ale ICCJ are termen miercuri la CCR. Asociaţia mai semnalează că Executivul nu se află la masa discuţiilor, deşi „justiţia ca serviciu public şi resursele asigurate pentru garantarea statului de drept” se fac „exclusiv prin intermediul bugetului public”. Totodată, asociaţia subliniază că Guvernul are „obligaţia legitimă” de a asigura „un sistem public de pensii echitabil, inclusiv pentru magistraţi” şi de a corecta „dezechilibrele care pun o povară disproporţionată pe bugetul public”. „Principiul constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii trebuie aplicat în toate reformele cu impact major asupra societăţii”, afirmă Pro Democraţia. Asociaţia invită puterea executivă şi judecătorească la un dialog transparent, moderat de societatea civilă.