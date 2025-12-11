Camera Reprezentanţilor a adoptat proiectul de lege referitor la politica de apărare a SUA. Textul reglementează prezenţa trupelor SUA în Europa şi ajutorul pentru Ucraina

20:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună, el arătând că are o relaţie instituţională corectă cu şeful statului. Despre susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă, în campania pentru Primăria Capitalei, Bolojan a subliniat că acesta a avut probabil preferinţele personale, ca cetăţean pe care într-o formă indirectă le-a exprimat. În ceea ce priveşte atacurile dintre candidaţi, premierul a spus că ”s-a dovedit că această tactică de a ataca, uneori, fără fundament, nu dă roade”.