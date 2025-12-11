Şefa FMI, Kristalina Georgieva, cere Chinei să accelereze tranziţia ”întârziată de mult timp” către un model de creştere bazat pe consum, pentru a evita noi tensiuni comerciale

19:40

Premierul Ilie Bolojan spune că va studia ceea ce apare în ancheta Recorder privind justiţia, el anunţând că va face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei şi va încerca un dialog cu asociaţiile de magistraţi. El a adăugat că, dacă aceştia au fost foarte uniţi şi foarte vocali în ceea ce priveşte drepturile salariale, pensionarea, crede că ar fi cel puţin necesar să fie măcar la fel de determinaţi şi de a ataca aceste probleme din interior.