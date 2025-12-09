Cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu: „Am ținut secret acest lucru, pentru că îmi era rușine”
SpyNews, 9 decembrie 2025 14:50
S-a aflat care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu! Influencerița a dezvăluit ce o macină cel mai tare, atunci când vine vorba de corpul ei. După ani în care nu a putut să accepte imperfecțiunile trupului ei, roșcata și-a găsit curajul să poată deschide acest subiect.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
15:20
Maia Morgenstern, urare pentru ginerele ei, de ziua lui de naștere. Cabiria și Adrian Ciobanu au devenit părinți în urmă cu câteva luni # SpyNews
Fiica Maiei Morgenstern și partenerul ei au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar astăzi, Adrian Ciobanu, de meserie actor, își sărbătorește ziua de naștere, căci a împlinit 64 de ani. Actrița i-a transmis o urare cu această ocazie.
Acum 30 minute
15:10
Tragedie în Ialomița! Un copil a fost ucis de un șofer beat, la mai puțin de 100 m de casă. Bărbatul a crezut că a lovit un câine # SpyNews
Tragedie în Ialomița. Un copil și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un șofer aflat sub influența alcoolului, la mai puțin de 100 de metri de casă. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a crezut inițial că a lovit un câine.
Acum o oră
14:50
Cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu: „Am ținut secret acest lucru, pentru că îmi era rușine” # SpyNews
S-a aflat care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu! Influencerița a dezvăluit ce o macină cel mai tare, atunci când vine vorba de corpul ei. După ani în care nu a putut să accepte imperfecțiunile trupului ei, roșcata și-a găsit curajul să poată deschide acest subiect.
Acum 2 ore
14:00
Jador, victima rasismului, în Germania. Ce a pățit într-un restaurant: „Îi e frică că îi fur geanta” # SpyNews
Jador a trecut printr-un moment neplăcut, într-un restaurant din Germania. Acesta a fost victima rasismului, iar întâmplarea la care a luat parte a fost povestită chiar de el pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!
14:00
Theo Zeciu de la Power Couple s-a trezit că numele îi este folosit ilegal. A aflat întâmplător că promovează jocuri de noroc # SpyNews
Theo Zeciu de la Power Couple a tras un semnal de alarmă, după ce a aflat că numele îi este folosit ilegal. A aflat întâmplător de la alți urmăritori că promovează jocuri de noroc, deși el spune că nu ar încuraja vreodată așa ceva.
14:00
Chefi la cuțite, lider detașat de audiență. Tensiune maximă în această seară: cea mai grea probă din istoria competiției și două amulete puternice aruncate în luptă # SpyNews
Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat battle-ul din ediția Chefi la cuțite de ieri, care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. În această seară, competiția trece la următorul nivel: Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite, preparatele echipelor urmând a fi jurizate de furnizori ai Casei Regale. Despre ce probă este vorba, telespectatorii vor descoperi în ediția de la 20:30.
13:50
Student român dispărut în Olanda! A plecat la studii, dar nimeni nu mai știe nimic de el. Familia îl caută de câteva luni # SpyNews
Un student român plecat la studii în Olanda a dispărut fără urmă, iar de câteva luni familia nu mai are nicio veste de la el. Tânărul nu a mai putut fi contactat. Acum, părinții tânărului cel ajutorul autorităților. Dacă l-ai văzut, sună la 112.
Acum 4 ore
13:20
Drama neștiută a singurului chef român cu o stea Michelin. Richard Abou Zaki: „La școală, copiii râdeau de mine” # SpyNews
Richard Abou Zaki este singurul chef român care a reușit să obțină o stea Michelin. Deși acum se bucură de un succes colosal și are o carieră înfloritoare, povestea vieții lui nu este tocmai cea mai fericită. Juratul de la Chefi la cuțite a vorbit, în exclusivitate, despre drama prin care a trecut când era copil. Iată ce mărturisiri a făcut!
13:20
O nouă logodnă la Mireasa. Momentul a fost plin de emoții și suspans: “Nu mai respira nimeni!” # SpyNews
Uneori, dragostea vine atunci când te aștepți mai puțin. Ea nu face zgomot, ci aduce liniște, iar armonia dintre doi oameni se simte, indiferent de obstacolele pe care le aduce viața. Mireasa reușește să construiască în fiecare sezon povești de iubire care ne fac pe toți să visăm, căci cel mai puternic sentiment se simte atât în Casa emisiunii, cât și în inimile telespectatorilor care îi urmăresc pe concurenți cu sufletul la gură. De această dată, o nouă logodnă a stârnit emoții puternice.
13:10
Fiica cea mică a lui Adrian Minune și-a sărbătorit ziua de naștere. Cine e bărbatul care i-a fost alături Adrianei când a suflat în lumânările de pe tort # SpyNews
Fiica cea mică a lui Adrian Minune și-a sărbătorit ziua de naștere. Adriana Simionescu a împlinit 23 de ani și a sărbătorit alături de toți cei dragi. Nu a lipsit, evident, nici tortul, care a fost cel mai așteptat moment.
12:50
Tragedie aviatică! Un avion militar s-a prăbușit. Toate cele șapte persoane aflate la bord au murit # SpyNews
Un avion militar cu șapte persoane la bord s-a prăbușit. Nicio persoană nu a supraviețuit. Autoritățile locale investighează circumstanțele incidentului.
12:30
Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Celebra actriță își serbează astăzi ziua de naștere, iar urările au curs șiroaie pe pagina de socializare a vedetei. Nici la capitolul cadouri lucrurile nu au stat rău. Iată ce a primit în dar de la prietena ei foarte bună, artista Jo!
12:30
Sărbătoare mare în familia lui Chef Orlando Zaharia! Fiul său, Andu, a împlinit 20 de ani. Cu această ocazie, tatăl lui a transmis un mesaj emoționant pentru una dintre cele mai importante persoane din viața lui.
12:20
O studentă la medicină, premiată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României pentru o inovație care ar putea schimba formarea viitorilor dentiști # SpyNews
La Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București, tinerii participanți au demonstrat că viitorul medicinei este deja aici. În cadrul secțiunii „Innovation Fair”, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a premiat cea mai inovatoare lucrare din domeniul științei longevității.
12:10
Dan Petrescu a apelat la un vraci chinez pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Cum se simte antrenorul în prezent # SpyNews
Dan Petrescu s-ar confrunta cu probleme de sănătate, iar el ar fi apelat la un vraci chinez pentru a se trata. Nu se știe momentan despre probleme ar fi vorba, dar o persoană apropiată lui a făcut declarații despre starea lui.
11:50
Fane Văncică a revenit pe Internet, la un an de când a ieșit din închisoare. A început să amenințe maneliștii din România # SpyNews
Fane Văncică a fost eliberat din închisoare anul trecut, în luna noiembrie. Interlopul a revenit pe Internet și a început să amenințe maneliști. Momentan, nu a dezvăluit despre cine este vorba, spunând doar că urmează să vină și cu probe în cazul lor.
11:40
Ce se întâmplă cu Jessy, pisica adoptată de Ciprian Ciucu la Primăria Sector 6. Ce decizie a luat primarul ales al Capitalei # SpyNews
Jessy, pisica adoptată de Ciprian Ciucu, va rămâne la Primăria Sector 6, chiar și după alegerea noului primar al Capitalei. Primarul ales a decis să respecte locuința pisicii, explicând că nu este bine pentru un animal să fie mutat dintr-un mediu în care se simte în siguranță.
11:40
Reacția sfidătoare a lui CRBL când un fan s-a dus la el: „A venit pentru bani, nu pentru copii” # SpyNews
CRBL a avut o reacție absolut șocantă, atunci când un copil s-a dus la el pentru a discuta. Imaginile în care artistul îl respinge pe adolescent au devenit virale pe rețelele de socializare, iar comportamentul lui nu a rămas netaxat.
Acum 6 ore
11:10
Iasmina a împodobit bradul de Crăciun, însă nu singură! Cu cine l-a înlocuit bruneta pe Bogdan Mocanu # SpyNews
Iasmina, bruneta care i-a cucerit inima lui Bogdan Mocanu, a împodobit bradul de Crăciun și nu, nu a făcut acest lucru de una singură. Tânăra a găsit rapid un ajutor în decorarea casei pentru sărbători și, din păcate pentru fani, Bogdan Mocanu nu apare prin peisaj.
11:10
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii # SpyNews
Doi români și-au pierdut viața în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Una dintre victime este o femeie, mamă a doi copii. Comunitatea românească din zonă și rudele celor doi decedați sunt profund afectate de această pierdere.
11:00
Farmacist, semnal de alarmă cu privire la injecțiile de slăbit. La ce riscuri se expun cei care le folosesc # SpyNews
Un farmacist trage un semnal de alarmă pentru cei care vor să slăbească cu injecții, mai ales acum că vin sărbătorilor. Specialistul susține că injecțiile de slăbit pot cauza probleme, de aceea recomandă o dietă echilibrată chiar și de sărbători.
10:30
O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate # SpyNews
O femeie se află în stare gravă după ce a suferit o intervenție estetică ce este considerată ca fiind simplă. Potrivit informațiilor, ea este ținută în viață de aparate, iar medicii monitorizează atent evoluția stării sale.
10:20
Bogdan de la Ploiești și-a decorat casa pentru sărbători. Cum arată bradul de Crăciun împodobit de manelist # SpyNews
Bogdan de la Ploiești se pregătește de Crăciun. Manelistul a împodobit deja bradul și și-a decorat casa. Cântărețul a postat câteva imagini din locuința lui, iar fanii au rămas surprinși de cum arată locuința lui.
10:20
Oana Roman, exasperată de un gest al oamenilor din mediul online: „Vă rog frumos, nu mai...” # SpyNews
Oana Roman a răbufnit! Vedeta nu mai poate suporta un gest pe care oamenii îl fac pe rețelele de socializare. Într-un video, postat recent, fiica lui Petre Roman a rupt tăcerea și le-a dat peste nas tuturor celor care fac acest lucru. Iată despre ce este vorba!
10:00
Nunta anului 2026! Cher și iubitul ei cu 40 de ani mai tânăr se căsătoresc înainte ca diva să împlinească de 80 de ani # SpyNews
Nunta anului 2026! Cher se pregătește să facă pasul cel mare alături de iubitul ei, cu 40 de ani mai tânăr, chiar înainte ca ea să împlinească 80 de ani. Evenimentul promite să fie unul spectaculos.
10:00
Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm” # SpyNews
Nouă cupluri cunoscute de către cei de acasă. Vedete care vor să arate că iubirea te poate ajuta să depășești orice provocare și că vulnerabilitatea devine putere în doi. Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive.
09:50
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi, iar vedetele au început să își decoreze casele, care mai de care într-un mod inedit. Actrița Dana Rogoz nu a ieșit din rândul lumii și astfel a împărtășit cu fanii săi cum și-a decorat bradul de Crăciun.
09:40
Mesajul bărbatului care și-a lăsat iubita să moară înghețată pe cel mai înalt munte din Austria. Alpinistul este acuzat de omor din culpă # SpyNews
O femeie a sfârșit tragic anul trecut, după ce a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria. Iubitul ei, care este alpinist, este acuzat de omor din culpă și a transmis un mesaj în care dă de înțeles că nu a trecut peste tragedie.
Acum 8 ore
09:20
Câți bani va câștiga Ciprian Ciucu din funcția de primar al Capitalei. Cu cât îi crește salariul comparativ cu cel de la Sectorul 6 # SpyNews
Ciprian Ciucu va primi un salariu mai mare odată cu preluarea funcției de primar al Capitalei. Potrivit grilelor de salarizare pentru administrația publică centrală, remunerația unui primar general este mai mare comparativ cu cea acordată edililor de sector, ceea ce înseamnă că veniturile edilului vor crește considerabil față de perioada în care conducea Sectorul 6.
09:10
Mama care a fost împușcată împreună cu gemenii ei ar fi trăit un coșmar, din cauza soțului. Ce s-ar fi întâmplat în urmă cu câteva luni # SpyNews
O femeie de 40 de ani și gemenii ei, un băiat și o fată, au fost găsiți împușcați în casă lor, în urmă cu aproape o săptămână. Soțul femeii este considerat principalul suspect, deși în fața anchetatorilor a declarat că nu este vinovat. Mama copiilor ar fi trăit un coșmar cu câteva luni înainte de tragedie.
09:10
Nicki Minaj a avut o criză de nervi chiar înainte de a urca pe scenă! Vedeta internațională l-a pus la punct pe un membru al echipei sale. Mai exact, este vorba despre coafeza sa, iar imaginile cu artista, care răbufnește la adresa hairstylist-ului, au făcut înconjurul lumii.
09:00
Medicii, avertisment de ultimă oră! Un „virus terifiant” a cuprins spitalele din China. Copiii cu vârste între 5 și 14 ani sunt cei mai afectați # SpyNews
Un nou avertisment medical a fost lansat în China, după ce un așa-numit „virus terifiant” a dus la creșterea bruscă a numărului de pacienți din spitale. Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani sunt mai afectați decât celelalte persoane.
08:40
Tensiunile au ajuns la cote maxime între Tzancă Uraganu și Costel Biju! Cei doi maneliști s-au împins pe scenă, în timpul unui concert, luându-și chiar unul altuia microfonul din mână. Ce a urmat i-a lăsat pe toți cu gura căscată!
08:30
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut o provocare de pe rețelele de socializare. Ce este chroming, trendul periculos # SpyNews
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce ar fi făcut o provocare de pe rețelele de socializare. Familia ei trage un semnal de alarmă. Fata ar fi murit la scurt timp, după ce a făcut trendul chroming, o provocare care este tot mai populară în străinătate.
Acum 24 ore
00:20
Ileana Badiu are un apartament superb! Vedeta și-a amenajat noua locuință, iar rezultatul este excepțional! După mult timp de așteptare, mulți bani investiți și foarte multă creativitate, Ileana Badiu poate să se mândrească cu un apartament fabulos.
8 decembrie 2025
23:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cel de-al doilea battle. O echipă nu a obținut nicio farfurie # SpyNews
Cel de-al doilea battle la Chefi la cuțite s-a încheiat cu o victorie fabuloasă! Echipa câștigătoare a obținut șapte farfurii din partea invitaților speciali. Concurenții au radiat de fericire, în timp ce restul echipelor au intrat la duel.
23:40
Mama Claudiei Pătrășcanu a decis că a venit momentul să-și împărtășească pasiunea, după ce un val de comentarii răutăcioase au apărut în mediul online în urma unui concert pe care l-a susținut. A cântat la Un show păcătos!
22:50
Autoritățile din Japonia au făcut public primul bilanț după cutremurul de luni, cu magnitudinea de 7,6 grade. Mai multe persoane au fost rănite. Cercetările continuă în zonele de coastă după seismul care a zguduit mai multe orașe.
22:50
Dorian Popa a ajuns în centrul atenției înainte de Crăciun! Artistul intenționează să-și pună pe casă o decorațiune imensă, cum rar ai mai văzut! Trebuie să ne credeți pe cuvânt!
22:20
EXCLUSIV! Bogdan Vlădău, adevărul gol - goluţ! Are sau nu iubită și cine e femeia misterioasă cu care s-a postat în retreat # SpyNews
Mai sincer ca niciodată, Bogdan Vlădău face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre viața amoroasă. După ce în ultimele zile a apărut în imagini alături de o domnișoară misterioasă, fostul model dezvăluie cine este femeia și dacă este, de fapt, noua lui iubită. În plus, ne spune care este singurul motiv pentru care nu s-a mutat deja din România și cum plănuiește să dea lovitura pe YouTube cu noul său podcast.
22:20
Mariana Moculescu, decizie radicală la o lună de la moartea lui Horia Moculescu! Nidia, fiica lor, nu se aștepta la asta: ”Vezi că eu te-am adus pe lume” # SpyNews
La o lună de la moartea lui Horia Moculescu, fosta lui soție, cea cu care s-a războit ani la rând, Mariana Moculescu, ia o decizie radicală în privința Nidiei, fiica lor! În exclusivitate pentru Spynews.ro, Mariana Moculescu aruncă ”bomba”. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Nidia și cum a ajuns să-i deschidă propriului copil un proces
22:20
Iubitul Ioanei Popescu vrea să obţină apartamentul jurnalistei, cu tot ce este în interior! Declaraţii exclusive! # SpyNews
Ce se întâmplă cu apartamentul Ioanei Popescu, la două luni după ce aceasta a decedat. Iubitul acesteia și-ar dori proprietatea, dar și lucrurile din interior. De ce imobilul este încă sigilat de oamenii legii, dar am aflat și dacă există sau nu moștenitori.
22:20
„Blonda lui Coldea”, amenințată după dezvăluirile făcute în SPYNEWS.ro | „O să-ți dorești pușcăria!” | Marina Pandarof: „Este un fost procuror” # SpyNews
Dezvăluirile făcute de Marina Pandarof, alias „Blonda lui Coldea”, în exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, au produs un cutremur în rândul celor implicați, într-un fel sau altul, în dosarul traficului de droguri. Îngrijorați că tânăra ar putea dezvălui nume sonore, cei vizați i-au transmis acesteia că va păți chestii atât de grave, încât își va dori să fie în pușcărie, ca să aibă parte de protecție.
22:20
Jeleurile cu substanțe interzise fac ravagii în școlile din România | Livrează și „materie primă”, sub nasul poliției # SpyNews
Un fost comisar de la Antidrog trage un semnal de alarmă, cu privire la modul în care pot fi achiziționate de minori produsele care conțin THC – o substanță conținută de canabis, interzisă în țara noastră. Pe de altă parte, un site din România vinde, cu acordul DIICOT, semințe de canabis ce pot fi plantate de oricine.
22:20
8 decembrie, zi de coşmar pentru Carmen de la Sălciua! Cântareața a izbucnit în plâns. Declarații sfâșietoare! # SpyNews
Ziua de 8 decembrie îi aduce o mare tristețe artistei Carmen de la Sălciua. Cântăreața a clacat și a izbucnit în plâns. Care este motivul pentru care Carmen de la Sălciua a trecut prin momente dificile, dar și ce făcea fix în momentul în care a vorbit cu reporterii Spynews.ro.
22:20
Mira a postat o imagine rară alături de tatăl ei! Cântăreața s-a afișat foarte rar alături de acesta, chiar dacă au o relație foarte specială! Cu ocazia zilei lui de naștere, Mira a făcut publică o imagine superbă, alături de un mesaj emoționant.
22:00
Tzancă Uraganu a fost pus la respect de către nimeni altul decât Gigi Becali! Afaceristul a uimit cântărețul prin replica pe care tocmai i-a dat-o. Iată ce i-a transmis Gigi Becali Uraganului!
21:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Richard Abou Zaki a activat amuleta! Concurenții, în alertă: ”Nu se poate” # SpyNews
Richard Abou Zaki și-a activat amuleta în cel de-al doilea battle la Chefi la cuțite, sezonul 16. Concurenții au fost puși în dificultate de avantajul juratului! Iată ce au fost nevoiți să facă și cum au reacționat!
21:30
Cine este femeia misterioasă cu care Meko se afișează. Călătoresc împreună în cele mai frumoase locuri # SpyNews
Miko s-a afișat în repetate rânduri alături de o femeie misterioasă. Cei doi sunt de nedespărțit și călătoresc împreună în locuri cu peisaje parcă desprinse din basme. Iată cine este, de fapt, creola!
21:20
Influenceriță de 26 de ani, moartă la scurt timp după ce a născut! Soțul ei a confirmat tragedia # SpyNews
O influenceriță cu peste 150.000 de urmăritori pe Instagram a murit la doar 26 de ani. Tânăra s-a stins din viață la scurt timp după ce a născut. Soțul ei a transmis un mesaj dureros, prin care a anunțat tragedia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.