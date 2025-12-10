Radiografia care a șocat medicii! Ce se află în corpul unei femei care a mâncat carne de porc crudă timp de 10 ani

13:20

Uneori, dragostea vine atunci când te aștepți mai puțin. Ea nu face zgomot, ci aduce liniște, iar armonia dintre doi oameni se simte, indiferent de obstacolele pe care le aduce viața. Mireasa reușește să construiască în fiecare sezon povești de iubire care ne fac pe toți să visăm, căci cel mai puternic sentiment se simte atât în Casa emisiunii, cât și în inimile telespectatorilor care îi urmăresc pe concurenți cu sufletul la gură. De această dată, o nouă logodnă a stârnit emoții puternice.