O tânără credea că are viroză, dar a fost șocată când a aflat că s-a infectat cu un virus mortal! Ce simptome a avut

10:00

Nouă cupluri cunoscute de către cei de acasă. Vedete care vor să arate că iubirea te poate ajuta să depășești orice provocare și că vulnerabilitatea devine putere în doi. Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive.