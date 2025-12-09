Coliziune între două autoturisme, o tânără rănită

11:10

Persoane necunoscute s-au recomandat ca reprezentanți ai unor fonduri de investiții și ai unei unități bancare, determinând victima să transfere sume mari de bani. Oferte prea frumoase pentru a fi adevărate au determinat o femeie de 72 de ani din Piatra-Neamț să transfere sume totale de 98.000 lei către persoane necunoscute. Potrivit IPJ Neamț, a […]