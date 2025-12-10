Hală în flăcări de la un aparat de sudură
Monitorul de Neamț , 10 decembrie 2025 18:50
Incendiu la o hală din Sabasa, miercuri, 10 decembrie. Au ars utilaje de prelucrare a lemnului, cauciucuri, butoaie cu ulei și carburant și au fost deteriorate două autoturisme, un motostivuitor, o semiremorcă și un palet cu peleți. “În această după-amiază, în jurul orei 14:30, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Borca pentru stingerea […] Articolul Hală în flăcări de la un aparat de sudură apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 5 minute
19:10
Un neam încercat de foc, potop și cutremur – și un popor care doarme în timp ce țara arde # Monitorul de Neamț
Suntem un neam trecut prin foc, potop și cutremur. Un popor care a supraviețuit năvălirilor, războaielor, foametei, dictaturilor și trădărilor interne. Dar astăzi, pentru prima dată, nu un dușman străin ne amenință, ci propria noastră nepăsare. Pentru prima dată în istorie, România nu este cucerită cu arme, ci cu somnul adânc al propriului ei popor. […] Articolul Un neam încercat de foc, potop și cutremur – și un popor care doarme în timp ce țara arde apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
18:10
Licitaţia pentru drumul expres ar urma să fie câştigată de Danlin XXL, conform www.ziaruldebacau.ro “Câștigătoare ar urma să fie desemnată Danlin XXL, companie din Neamț, de unde provine Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. Printre pierzătoare se află și companiile lui Dorinel Umbrărescu. Potrivit unor surse, oferta financiară a Danlin XXL este cu 300 de milioane de […] Articolul SURSE: Licitaţia pentru drumul expres ar urma să fie câştigată de Danlin XXL apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
17:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ a fost recent în control la Adăpostul de Animale. Şi a decis o serie de măsuri: montarea de camere suplimentare pentru monitorizarea activităţii şi o intensificare a controalelor. În plus, măsuri de îmbunătăţire a igienei. „Am simțit nevoia să vin personal la Adăpostul de Animale. Nu pentru o verificare formală, ci […] Articolul Primarul de Piatra în control la Adăpostul de Animale. Ce măsuri a dispus apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Trei bărbați au fost depistați în trafic cu alcoolemii peste limita penală, unul dintre ei conducând fără permis și refuzând să oprească la semnalele polițiștilor. Șoferi depistați sub influența alcoolului au fost opriți în trafic de polițiștii nemțeni la Roman, Bicaz și Piatra-Neamț. Roman – alcoolemie 1,12 mg/l în aerul expirat La data de 9 […] Articolul Șoferi depistați sub influența alcoolului, un urmărit, unul fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, care a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare. Având în vedere că legea care conține această prevedere a trecut examenul de constituționalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanță de […] Articolul PSD va solicita în Coaliție eliminarea impozitului pe solarii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 6 ore
15:10
Programul de funcționare pe perioada sărbătorilor Având în vedere lucrările de mentenanță care se efectuează la piscina Băii Publice City Spa, bazinul de înot va fi închis până vineri, 19 decembrie. Menționăm că celelalte servicii oferite în cadrul Băii City Spa (saune, dușuri, salină, baia turcească) sunt în continuare funcționale în această perioadă. Pe perioada […] Articolul Piscina de la Baia Publică, închisă pentru lucrări de mentenanță apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Un bărbat de 54 de ani a ajuns la spital după ce a fost accidentat pe trecerea de pietoni de o şoferiţă neatentă. “La data de 10 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, […] Articolul Bărbat accidentat pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
O pasageră de 38 de ani a fost rănită într-un accident produs pe DJ207A, după ce un șofer nu ar fi păstrat distanța față de autoturismul din față. Distanță insuficientă în trafic este cauza luată în calcul de polițiștii din Roman după coliziunea dintre două autoturisme în localitatea Sagna. Sesizarea accidentului La data de 9 […] Articolul Distanță insuficientă în trafic, accident cu o persoană rănită la Sagna apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Două persoane au fost transportate la spital după ce un autoturism a lovit o căruţă # Monitorul de Neamț
Un şofer care a vrut să depăşească o căruţă a provocat un accident rutier soldat cu două victime. Un bărbat de 53 de ani şi un adolescent de 18 ani au fost transportaţi la spital. “La data de 10 decembrie a.c., ora 08:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, […] Articolul Două persoane au fost transportate la spital după ce un autoturism a lovit o căruţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 8 ore
13:00
Peste 900 de articole pirotehnice au fost găsite la un punct de lucru al unei societăți care nu deținea autorizație pentru comercializarea lor. Articole pirotehnice comercializate fără drept au fost descoperite de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase la un punct de lucru din localitatea Roznov. Control efectuat la un punct de lucru din […] Articolul Articole pirotehnice comercializate fără drept, depistate la Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Un bărbat de 40 de ani din Crăcăoani a fost reținut după ce și-ar fi agresat prietenul, pe care nu l-ar fi recunoscut din cauza stării de ebrietate. Agresiune pe fondul alcoolului este concluzia polițiștilor din Crăcăoani, după ce un bărbat și-ar fi atacat prietenul, confundându-l cu un intrus. Cercetările polițiștilor Polițiștii din cadrul Postului […] Articolul Agresiune pe fondul alcoolului în Crăcăoani, un bărbat reținut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 12 ore
11:00
Oameni de afaceri din Neamț, implicați într-o vânătoare ilegală pe un fond din Iași. Unul dintre participanți avea permisul de armă suspendat # Monitorul de Neamț
Un grup de vânători din județul Neamț este cercetat pentru braconaj după ce ar fi pătruns pe un fond cinegetic administrat de o asociație din Iași, unde ar fi desfășurat o partidă de vânătoare fără autorizație. Potrivit publicației 7 Iași, între cei opt participanți se aflau și cunoscuți oameni de afaceri din Roman și Piatra-Neamț,unul […] Articolul Oameni de afaceri din Neamț, implicați într-o vânătoare ilegală pe un fond din Iași. Unul dintre participanți avea permisul de armă suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Intervenție a pompierilor din Poiana Teiului și SVSU Ceahlău, după ce o afumătoare lăsată nesupravegheată a provocat un incendiu la un foișor Afumătoare lăsată nesupravegheată a fost cauza probabilă a incendiului izbucnit la o anexă gospodărească din comuna Ceahlău, unde pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Intervenția pompierilor În data de 09.12.2025, la ora 14:50, […] Articolul Incendiu la Ceahlău: afumătoare lăsată nesupravegheată a aprins foișorul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:10
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț sărbătorește Zilele Bibliotecii în zilele de 10 și 11 decembrie 2025, anunţă reprezentanţii instituţiei. „Deschiderea oficială va fi miercuri, 10 decembrie, de la ora 10:30, în Sala Cupola, cu salutul gazdelor, prezentat de prof. Mihaela Mereuță, managerul bibliotecii, urmat de mesajul autorităților. Evenimentul continuă cu alocuțiunile „In memoriam G.T. Kirileanu“, […] Articolul Zilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu“ Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ a prezentat, în cadrul unei emisiuni tv, o scrisoare deschisă către Moş… Guvern. În care i-a cerut să vină odată cu pachetele de reforme care sunt atât de aşteptate. Ideea i-a venit edilului pietrean după un mesaj al unui telespectator în care era vorba despre scrisoarea unui copil de 10 ani […] Articolul Primarul de Piatra îi scrie lui Moş… Guvern apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
19:10
Dragă Moș Crăciun, Și… dragă Guvern al României, Eu sunt Andrei. Am zece ani și locuiesc într-un oraș mic, pe o stradă unde asfaltul are mai multe găuri decât bradul nostru globuri. Mama zice că nu-i frumos să mă plâng, dar anul ăsta m-am gândit să-ți scriu nu doar ție, Moșule, ci și celor care […] Articolul Scrisoarea unui copil din România către Moș Crăciun și Guvernul României apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Axialul e subiect de dezbatere de ceva timp după ce în spaţiul online au apărut fotografii şi mesaje care duceau spre ideea că „drumul o ia la vale”. Un vicepreşedinte de CJ s-a dus „la faţa locului” şi a comunicat public că nu e aşa. Că drumul e un „drum solid”. „Solid” a fost şi […] Articolul „Dezbaterea Axialul”: nu drumul o ia la vale ci „dealul” vine peste drum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Trei ansambluri folclorice vor urca pe scena sălii „Calistrat Hogaș” în primul concert al sărbătorilor de iarnă organizat de Centrul „Carmen Saeculare”. Deschide poarta, om bun este primul concert din seria evenimentelor artistice de sărbători pregătite de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț. Primul eveniment al lunii decembrie Centrul pentru Cultură și Arte […] Articolul Concertul „Deschide poarta, om bun”, deschidere de sezon la „Carmen Saeculare” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Conferință despre Dosoftei în cadrul Zilelor Bibliotecii, cu Elena Chiaburu O conferință despre Dosoftei va fi susținută de istoricul Elena Chiaburu la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, în cadrul Zilelor Bibliotecii. Conferință organizată de Biblioteca Județeană Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează conferința „De pe bătrânele cărți de cult: Moldova în timpul Sf. Ierarh Dosoftei […] Articolul Conferință despre Dosoftei în cadrul Zilelor Bibliotecii, cu Elena Chiaburu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
O femeie în vârstă de 38 de ani a fost rănită în urma coliziunii dintre două autoturisme, produsă marţi, 9 decembrie, pe un drum judeţean din localitatea Sagna. „La data de 9 decembrie a.c., ora 12:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DJ207A, în […] Articolul Coliziune între două autoturisme, o tânără rănită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a două persoane, una dintre ele cercetată și pentru pornografie infantilă. Doi inculpați reținuți pentru trafic de minori este măsura dispusă de procurorii DIICOT într-o cauză privind exploatarea unei minore instituționalizate. Reținerea celor doi inculpați La data de 8 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată […] Articolul Doi inculpați reținuți pentru trafic de minori și pornografie infantilă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Pietoni surprinși traversând neregulamentar, peste 180 de abateri constatate în câteva zile # Monitorul de Neamț
Peste 180 de persoane au fost sancționate în acțiunile Serviciului Rutier, desfășurate pentru reducerea accidentelor în care sunt implicați pietonii. Pietoni surprinși traversând neregulamentar, în perioada 1–7 decembrie, în cadrul acțiunilor pentru creșterea siguranței rutiere. Acțiuni pentru siguranța pietonilor În perioada 1–7 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț – Serviciul Rutier […] Articolul Pietoni surprinși traversând neregulamentar, peste 180 de abateri constatate în câteva zile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un tânăr de 24 de ani, pasager într-un atelaj hipo, a fost rănit după impactul produs de un autoturism condus de un tânăr de 18 ani. Accident cu o căruță la Davideni s-a produs pe DJ155I, fiind rănit un pasager de 24 de ani. Polițiștii verifică împrejurările în care s-a produs accidentul. Evenimentul a fost […] Articolul Accident cu o căruță la Davideni, un tânăr rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un accident din neatenție s-a produs pe DJ207C, în localitatea Ion Creangă, unde o tânără de 20 de ani a fost rănită în urma coliziunii dintre două autoturisme. Eveniment rutier sesizat la ora 10:00 La data de 8 decembrie a.c., ora 10:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea […] Articolul Accident din neatenție în Ion Creangă, tânără de 20 de ani rănită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Un bărbat de 47 de ani este bănuit de trei fapte comise în societăți comerciale din Piatra-Neamț, prin spargerea geamurilor sau înlăturarea sistemelor de alarmă. Un hoț mascat prins după mai multe spargeri a fost identificat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Piatra-Neamț, acesta fiind bănuit de două tentative de furt calificat și un furt […] Articolul Hoț mascat prins după mai multe spargeri în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Femeie accidentată când voia să urce în mașină, șoferul băut bine a plecat de la locul faptei # Monitorul de Neamț
O femeie de 65 de ani a fost rănită pe strada 9 Mai din Târgu-Neamț, șoferul care a accidentat-o a fost găsit ulterior cu alcoolemie ridicată. Femeie accidentată când voia să urce în mașină, șoferul băut bine a plecat de la locul faptei. Polițiștii l-au identificat ulterior pe conducătorul auto în Timișești. Accidentul a fost […] Articolul Femeie accidentată când voia să urce în mașină, șoferul băut bine a plecat de la locul faptei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 decembrie 2025
20:10
Consilierul local pietrean Vlăduţ Toma a adresat o întrebare CNIR referitoare la drumul expres Piatra Neamţ – Bacău. Mai exact a vrut să afle când va fi terminată evaluarea ofertelor depuse şi stabilit câştigătorul. Iar răspunsul a fost „sfârşitul lunii decembrie”. Alesul local a şi glumit: nu au precizat anul, dar sper că e 2025. […] Articolul Drumul expres- răspunsul primit de un consilier local apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Acolo unde sunt silozuri de cereale, se strâng șoarecii și șobolanii. Le simt mirosul de departe, mirosul de belșug nemuncit, de hrană adunată la grămadă, de slăbiciune omenească. N-au nevoie de invitație: apar, rod, murdăresc, distrug. Așa e legea lor, legea celor fără lege. Dar omul? Omul are aceeași slăbiciune. Doar că în loc de silozuri, […] Articolul Acolo unde sunt silozuri de cereale… apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
În lumea machiajului, găsirea fondului de ten potrivit este una dintre cele mai mari provocări. Fiecare persoană își dorește un produs care să ofere acoperire, dar să păstreze aspectul natural al pielii. În plus, trebuie să fie confortabil, să reziste întreaga zi și să se potrivească perfect nuanței tenului. L’Oréal True Match promite să răspundă […] Articolul Perfecțiunea naturală: secretul unui ten uniform apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Tavanul căzut în clasă – reacţia primarului. Când vor putea copiii reveni în şcoala modernizată # Monitorul de Neamț
Incidentul petrecut vineri, 5 decembrie, la căminul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” – unde sunt relocaţi preşcolarii de la „Daniela Cuciuc”şi unde s-a desprins o bucată de tavan – a determinat o reacţie a primarului Adrian Niţă. Acesta a explicat decizia de a se trece în regim on-line cu cursurile, dar a dat şi veste bună: […] Articolul Tavanul căzut în clasă – reacţia primarului. Când vor putea copiii reveni în şcoala modernizată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Un şofer care s-a răsturnat cu maşina, duminică, 7 decembrie, a scăpat ca prin minune fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. “În data de 07.12.2025, la ora 08:11, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în satul Ghigoești din comuna Ștefan cel Mare. Un autoturism în care se afla doar […] Articolul A scăpat ca prin minune după ce s-a răsturnat cu maşina apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
O femeie care a ajuns cu maşina într-un şanţ, în comuna Rediu, s-a dovedit că băuse înainte de a urca la volan. „La data de 7 decembrie a.c., ora 18:20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, un autoturism a intrat într-un șanț, […] Articolul Şoferiţă condusă de alcool. A ajuns cu maşina în şanţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Corpul neînsufleţit al unui bătrân de 74 de ani a fost găsit de pompieri, duminică, 7 decembrie, într-un apartament din Piatra Neamţ. “În data de 07.12.2025, în jurul orei 18:30, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada […] Articolul Bătrân găsit decedat în locuinţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din comuna Săbăoani de la o afumătoare nesupravegheată. “În data de 05.12.2025, la ora 18:45 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Săbăoani pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Săbăoani, Detașamentul […] Articolul Incendiu de la o afumătoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Un autoturism în care erau trei persoane s-a răsturnat pe cupolă, luni, 8 decembrie, în satul Oglinzi. Toate cele trei şeroane au fost transportate la spital. “La ora 09:30 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Oglinzi din comuna Răucești, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă […] Articolul Autoturism răsturnat pe cupolă. Trei persoane au ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Consilierii locali pietreni au fost convocaţi pentru o şedinţă de îndată, luni, 8 decembrie. Şedinţa de consiliu local a fost convocată pentru ora 13 şi, dată fiind timpul scut de la convocare, consilierii locali pot participa şi on-line. Unicul proiect de pe ordinea de zi este referitor la aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra […] Articolul Şedinţă de îndată pentru rectificarea bugetului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
A trecut şi acest 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, în care a trebuit să constatăm cu amărăciune că mai dezbinaţi ca acum nu am fost niciodată. S-a cântat acum aceeaşi „Horă a Unirii”, dar nu de corurile reunite ale României, ci separat, de către corul fiecărui clan în parte. A fost semnalul că războiul […] Articolul „Ziua Naţională” a dezUnirii României apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 decembrie 2025
13:40
Un tânăr în vărstă de 23 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident produs sâmbătă, în Târgu Neamţ, la ieşirea dintr-o spălătorie auto. „La data de 6 decembrie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe bulevardul Ștefan cel […] Articolul Accident tragic la ieşirea dintr-o spălătorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Ceahlăul – înfrângere la Buzău. Galben-negrii au deschis scorul, dar au pierdut cu 2-1 # Monitorul de Neamț
CSM Ceahlăul a trebuit să se recunoască învinsă în partida disputată duminică, 7 decembrie, în deplasare la Buzău. Meciul a contat pentru etapa cu numărul 16 a ligii secunde, iar scorul final a fost 2-1. Marcatorii celor trei goluri au fost Carl Davordzie, minutul 7, pentru oaspeţi, respectiv Alexandru Tudor, minutul 10, şi Valentin Robu, […] Articolul Ceahlăul – înfrângere la Buzău. Galben-negrii au deschis scorul, dar au pierdut cu 2-1 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un tânăr de 20 de ani care a intrat în curtea unui consătean şi prin violenţă i-a luat 2.400 de lei a fost arestat preventiv. „La data de 5 decembrie a.c., în jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 66 de […] Articolul Tâlhar trimis după gratii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Un tânăr de 25 de ani, care era arestat la domiciliu, a fost identificat de poliţişti în urma unui control în trafic. Tânărul, care s-a ales cu un dosar penal pentru evadare, era pasager într-o maşină condusă de un şofer care consumase alcool înainte de a urca la volan. „În noaptea de 6 decembrie, în […] Articolul „Evadat” de la domiciliu prins în maşina unui şofer băut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un şofer băut a luat-o cu maşina prin albia Cracăului în încercarea de a scăpa de poliţiştii ce porniseră în urmărirea lui. Incidentul s-a produs sâmbătă, 6 decembrie, în satul Boţeşti. Până la urmă tânărul a fost prins de oamenii legii şi reţinut pentru 24 de ore. „La data de 6 decembrie a.c., ora 22:40, […] Articolul A luat-o cu maşina prin albia Cracăului ca să scape de Poliţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
6 decembrie 2025
19:20
Fotbalul trăit ca o luptă cu final necunoscut, dar cu speranța unui deznodământ frumos Interviu Tudor Telcean despre fotbalul care se decide în fracțiuni de secundă, nu în calcule. Despre intuiție, disciplină, lecturi, istorie și momentele care te pregătesc pentru victorie. Tudor Telcean are repere interesante: acum citește Kobe Bryant, se inspiră din modul în […] Articolul Interviu Tudor Telcean: Fotbalul e intuiție. Victoria e mentalitate. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Seara de 5 decembrie a adus multă bucurie la Curtea Domnească, unde Moș Nicolae a fost mai darnic ca niciodată. Copiii au avut parte de o atmosferă plină de emoție și surprize, iar părinții au retrăit, măcar pentru o clipă, magia sărbătorilor din copilărie. Moșul le-a pregătit celor mici un spectacol plin de culoare și […] Articolul Moș Nicolae a adus bucurie la Curtea Domnească apare prima dată în Monitorul de Neamț.
5 decembrie 2025
19:10
Se apropie Crăciunul și privesc, cu o tristețe ce apasă ca o iarnă fără sfârșit, cum viața lumească se prăbușește încet, aproape fără zgomot, ca o casă bătrânească rosă de ani și nepăsare. În jur, lumea se îmbracă în lumini artificiale, dar sufletele rămân întunecate. Oamenii au ajuns să confunde strălucirea cu fericirea, iar zgomotul cu […] Articolul Se apropie Crăciunul… apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Un bărbat în vârstă de 52 de ani care conducea un ATV prin Crăcăoani a reuşit „performanţa” să fie acuzat de o sumedenie de infracţiuni. După ce a fost oprit de poliţişti după o scurtă urmărire, s-a constatat că nu avea permis, era băut, iar ATV-ul avea ITP-ul expirat şi nu deţinea RCA. „La data […] Articolul „Campion” la infracţiuni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
O acţiune amplă a poliţiştilor nemţeni pentru combaterea ilegalităţilor din domeniul silvic s-a soldat cu 42 de sancţiuni. „Pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic și a protejării fondului forestier național, la data de 4 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică Neamț, Poliției orașului Bicaz și Secției de Poliție Rurală Bicaz, sprijiniți […] Articolul Infracţiuni silvice: lemn şi trufe confiscate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Şoferul băut care a intrat în coliziune cu o autospecială de Poliţie a fost reţinut. „La data de 1 decembrie a.c., ora 22.30, Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată telefonic, de către un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, cu privire la faptul că a fost implicat într-un accident auto cu […] Articolul Cătuşe pentru şoferul băut care a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Moș Nicolae poposește la căsuța de la Curtea Domnească, pregătit să-i întâlnească pe cei mici, pe 5 decembrie, de la ora 17, anunţă reprezentanţii municipalităţii pietrene. Şi mai promit că Moşul vine cu multe surprize și bunătăți pentru copiii. Evenimentul va începe de la 16:30, cu un moment artistic pregătit de Clubul Ray’s Dance, urmat […] Articolul Când vine Moș Nicolae la Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
