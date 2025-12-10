Hală în flăcări de la un aparat de sudură

11:00

Un grup de vânători din județul Neamț este cercetat pentru braconaj după ce ar fi pătruns pe un fond cinegetic administrat de o asociație din Iași, unde ar fi desfășurat o partidă de vânătoare fără autorizație. Potrivit publicației 7 Iași, între cei opt participanți se aflau și cunoscuți oameni de afaceri din Roman și Piatra-Neamț,unul […] Articolul Oameni de afaceri din Neamț, implicați într-o vânătoare ilegală pe un fond din Iași. Unul dintre participanți avea permisul de armă suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.