Listeria provoacă tot mai multe intoxicații severe în Europa. Unul din 12 cazuri a fost mortal în 2024

Microbuzele electrice școlare achiziționate la suprapreț cu bani din PNRR iau drumul Parchetului European. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a sesizat Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi după ce Corpul de control a constatat diferențe nejustificate între prețurile de achiziție, de la un județ la altul. Acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat cu sume cuprinse între 99.000 de euro şi nu mai puțin de 263.000 de euro. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat la Digi24 de ce a durat procedura atât de mult, în condițiile în care verificările privind aceste achiziții au început în luna august.