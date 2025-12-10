Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge”

19:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate.