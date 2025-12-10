SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani
Digi24.ro, 10 decembrie 2025 19:20
Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacţii şi activităţi de mentenanţă, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
19:20
SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani # Digi24.ro
Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacţii şi activităţi de mentenanţă, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres.
19:20
Ce spune Ilie Bolojan despre moțiunea de cenzură și despre viitorul său la Palatul Victoria. „Nu am emoții” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate.
Acum o oră
19:10
După 11 ani de proceduri, justiţia din Austria se opune extrădării oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş către Statele Unite # Digi24.ro
După un proces judiciar care a durat 11 ani, justiţia austriacă a dat lovitura de graţie încercărilor Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş pentru a fi judecat pentru corupţie, respingând apelul împotriva unei hotărâri care blocase această măsură, relatează AFP şi Reuters.
19:00
Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile magistraților: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara” # Digi24.ro
După ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților, Ilie Bolojan s-a declarat încrezător că propunerea va fi validată. Premierul a precizat că, față de primul proiect privind pensiile magistraților, s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care este acum în jurul a 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era inițial, la 15 ani.
18:50
Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO, conceput şi fabricat la Moreni. Legea nu permite MApN să îl cumpere # Digi24.ro
Premieră pentru industria românească de apărare. În fabrica de la Moreni, din județul Dâmbovița, a fost realizat un vehicul blindat conceput şi fabricat complet în România. Prototipul ar putea să fie vândut și țărilor aliate.
Acum 2 ore
18:30
Comisarul european pentru apărare îl acuză pe Trump că vrea dezbinarea Uniunii Europene. „Unitatea UE este împotriva intereselor SUA” # Digi24.ro
Oficialul UE cu rangul cel mai înalt în domeniul apărării, comisarul Andrius Kubilius, a transmis miercuri un avertisment neobişnuit de dur, susţinând că noua strategie de securitate naţională (NSS) a SUA „surprinde prin antagonismul său clar faţă de Uniunea Europeană” şi echivalează cu o manevră geopolitică menită să împiedice Europa să devină vreodată o putere unificată, relatează Politico.
18:10
Bolojan: Până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim. Cartel Alfa: Percepția e că premierul urăște angajații # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.
18:10
Adolescenții ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” # Digi24.ro
Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național.
18:10
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că directorul general Apele Române, Florin Ghiță, a demisionat din funcție. De asemenea, și șefii Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, dar și din cadrul companiei care tratează apa din lacul Paltinu, ESZ Prahova, ar urma să plece acasă, după ce Corpul de Control a constatat nereguli.
18:00
(P) Fundația Kaizen se alătură Ashoka pentru a sprijini viitorii antreprenori sociali
Acum 4 ore
17:40
Senatorul USR Sorin Sipoș, membru în comisia de apărare din Senat, este favorit pentru funcția de ministru al apărării în locul lui Ionuț Moșteanu, informează Digi24 citând surse politice.
17:40
Polonia plănuieşte să coopereze mai strâns cu Germania la sisteme terestre de apărare împotriva dronelor, informează miercuri dpa. Pawel Zalewski, secretar de stat al Poloniei pentru apărare naţională, a anunţat colaborarea la sistemul de apărare sol-aer miercuri, după o întrevedere cu omologul său german Nils Schmid la baza aeriană de la Malbork.
17:30
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale.
17:30
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre problemele din justiție”: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie # Digi24.ro
După apariția documentarului Recorder despre justiție, președintele Nicușor Dan a afirmat că „cel mai simplu este ne revoltăm” și „să aruncăm vina generic”. Totuși, șeful statului apreciază că „soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție” și a anunțat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie.
17:20
Negocieri la Guvern privind majorarea salariului minim. Sindicaliștii acuză: Vor să legifereze evaziunea fiscală în structura bugetului # Digi24.ro
Au fost negocieri aprinse, miercuri, la Guvern legate de salariul minim din România. Este o întreagă dispută între sindicate și patronate, pe de o parte, dar și între social-democrați și premier, pe de altă parte. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu acuză că guvernul că „încearcă să legifereze, de fapt, evaziunea fiscală în structura bugetului de stat. (...) I-am atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România”. Preşedintele Cartel Alfa a mai spus că săptămâna viitoare Guvernul va lua o decizie pe majorarea salariului minim.
17:20
Cum a ajuns un tânăr italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova tocmai în Polonia: „Am căutat zboruri...” # Digi24.ro
Un turist italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova s-a trezit în Polonia. Tânărul susține că a confundat Craiova cu Cracovia, atunci când și-a cumpărat biletele de avion.
17:20
Victorie pentru România și Republica Moldova: cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO # Digi24.ro
Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat Ministerul Culturii.
17:10
Când ar urma să fie luată o decizie privind salariul minim. Florin Manole: „Statul ar pierde niște miliarde de lei” # Digi24.ro
După negocierile pe tema salariului minim, ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că o decizie ar putea fi luată la începutul săptămânii viitoare. El a explicat că au existat opinii și pentru menținerea actualului nivel al salariului minim, acestea venind din partea patronatelor. Manole consideră că „încă mai e spațiu de negociere” și susține că bugetul nu ar avea de suferit de pe urma acestei măsuri.
17:10
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, cunoscută pentru seria de romane bestseller „'Shopaholic/La cumpărături”, unele dintre ele ecranizate, a murit la vârsta de 55 de ani, a anunţat miercuri familia autoarei, potrivit AFP.
16:50
Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”: Sângele artificial nu va rezolva definitiv problema necesarului de sânge din spitale # Digi24.ro
Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”: Sângele artificial nu va rezolva definitiv problema necesarului de sânge din spitale
16:40
Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinşi în timp ce furau combustibil dintr-un camion militar # Digi24.ro
Poliţiştii tulceni au prins în flagrant patru tineri care furau combustibil dintr-un camion militar, cei patru fiind reţinuţi abia după ce poliţiştii au tras focuri de avertisment, a anunţat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
16:30
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie # Digi24.ro
Danemarca a inclus pentru prima dată SUA pe lista amenințărilor din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei. Sub administrația Donald Trump, SUA au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe propriile interese și „acum își folosesc puterea economică și tehnologică ca instrument de influență, inclusiv în relația cu aliații și partenerii”, a declarat serviciul de informații militare al Danemarcei.
16:30
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate” # Digi24.ro
Joi, 11 decembrie, va avea loc o altă reuniune a liderilor Coaliției Voinței, care reprezintă aliații Ucrainei, a anunțat președinția franceză, relatează Reuters.
16:20
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an # Digi24.ro
Tribunalul din Kamensk-Uralsk l-a amendat pe Sergei Glukhikh, un asistent medical de 20 de ani, cu suma de 3.000 de ruble în primul proces administrativ din Rusia privind căutarea de materiale extremiste (articolul 13.53 din Codul administrativ), relatează Mediazona.
16:20
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare # Digi24.ro
Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară.
16:10
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară” # Digi24.ro
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei.
16:00
CCR a amânat pentru 4 februarie sesizarea președintelui privind modificările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis amânarea pentru data de 4 februarie a analizei sesizării depuse de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Actul normativ, retrimis Parlamentului spre reexaminare în decembrie 2023, a revenit în atenția CCR din cauza unor intervenții legislative pe care șeful statului le consideră neconstituționale și dincolo de limitele revizuirii solicitate inițial.
16:00
PSD va cere în coaliție eliminarea impozitului pe solarii: „Nemulțumește românii, nu aduce bani la buget” # Digi24.ro
Social-democrații vor solicita, în următoarea ședință a coaliţie, adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, prevedere care a fost strecurată în lege, fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.
16:00
Conf. univ. dr. Beatrice Mahler: „Sentimentul de mulțumire pe care îl ai după ce faci acest gest merită trăit măcar o dată în viață” # Digi24.ro
Conf. univ. dr. Beatrice Mahler: „Sentimentul de mulțumire pe care îl ai după ce faci acest gest merită trăit măcar o dată în viață”
Acum 6 ore
15:40
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Masca redevine obligatorie în unele zone # Digi24.ro
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Numărul îmbolnăvirilor se triplează de la o săptămână la alta și multe spitale spun că nu mai fac față. Cea mai gravă situație este în marile orașe. Barcelona a intrat în stare de alertă și a impus măsuri similare cu cele din perioada pandemiei de COVID.
15:10
Dincolo de gestul nobil de a salva viețile unor oameni pe care nu-i cunoaști, donarea de sânge îți poate salva chiar propria viață # Digi24.ro
Dincolo de gestul nobil de a salva viețile unor oameni pe care nu-i cunoaști, donarea de sânge îți poate salva chiar propria viață
15:10
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o condamnare la șase ani de închisoare. ÎCCJ a dispus încetarea procesului # Digi24.ro
Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate (CNAS), scapă definitiv de o condamnare definitivă la șase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dispus pe 10 decembrie încetarea procesului penal față de acesta.
15:10
Profesorii protestează în Piața Victoriei: „Demnitatea nu se negociază”. Sindicatele cer demiterea ministrului Daniel David # Digi24.ro
Profesorii au ieșit în stradă miercuri, acuzând Guvernul că ignoră problemele reale din școli și promisiunile făcute în urma negocierilor din ultimul an. Cu mesajul „demnitatea nu se negociază”, sindicatele cer demiterea ministrului Educației, Daniel David, după măsuri și declarații controversate care au amplificat tensiunile.
15:00
De ce a respins CCR sesizarea AUR la legea care prevede creșterea taxelor locale. Argumentele judecătorilor Curții # Digi24.ro
Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea în care sunt prevăzute creșteri ale taxelor locale. Judecătorii CCR au considerat că procedura de reexaminare a Parlamentului asupra proiectului a fost realizată corect.
15:00
Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Recomandările autorităţilor pentru locuitorii din zonă # Digi24.ro
Hidroelectrica efectuează, începând de miercuri, deversarea controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, autorităţile locale avertizând cu privire la creşterea debitelor în aval.
15:00
Vladimir Putin a trimis 156.000 de soldați pentru a cuceri orașul Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene # Digi24.ro
Pokrovsk și Myrnohrad rămân centre defensive ucrainene bine fortificate, a declarat comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), Oleksandr Sîrski.
15:00
Guvernul a aprobat noul cadru de colaborare cu OMV Petrom. Redevențele cresc cu 40%, iar compania renunță la litigii # Digi24.ro
Guvernul a aprobat marți seară, 9 decembrie, un memorandum şi o hotărâre prin care stabileşte un nou cadru de colaborare cu OMV Petrom, la 20 de ani de la semnarea contractului iniţial de privatizare, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Acesta a transmis că documentele creează „premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile” între stat şi companie, cu efect direct asupra independenţei energetice a României.
15:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a reținut o navă din „flota fantomă” a Rusiei, care transporta ilegal produse agricole din Crimeea ocupată de Rusia.
14:50
Ajutorul militar al Ucrainei poate atinge cel mai scăzut nivel în 2025, avertizează miercuri institutul german de cercetare Kiel Institute, în contextul în care europenii, care furnizează în prezent cea mai mare parte a acestuia, nu mai reuşesc să compenseze oprirea ajutorului american.
14:40
SUA ar putea cere turiștilor istoricul conturilor de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. Ce prevede noul plan # Digi24.ro
Turiștii din zeci de țări ar putea fi obligați să furnizeze istoricul conturilor de pe rețelele sociale pe ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite, potrivit unui nou plan prezentat de autoritățile americane, relatează BBC.
14:40
Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”. Ancheta din Senat dezvăluie erori grave de securitate # Digi24.ro
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului, subliniind totodată o problemă majoră legată de transmiterea auditurilor de securitate în cadrul instituţiei.
14:40
(P) Performanțe de excepție ale sportivilor paralimpici români susținuți de Betano
14:10
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României a respins miercuri, 10 decembrie, obiecția AUR asupra legii privind redresarea financiară, ceea ce înseamnă că pachetul fiscal merge la promulgare și va intra în vigoare din 2026. Legea aduce cele mai ample modificări de taxare din ultimii ani, cu impact direct asupra proprietarilor de locuințe, terenuri, șoferilor, companiilor și celor cu venituri din surse independente.
14:00
Ionuț Dumitru: Creșterea salariului minim ar pune și mai multă presiune pe companiile românești. Nu ar fi o decizie înțeleaptă # Digi24.ro
Creșterea salariului minim nu ar fi o decizie înțeleaptă, a spus la Digi24 economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan. El spune că în ultimii ani competitivitatea companiilor românești a scăzut mult, din cauza costurilor mari, iar o creștere a salariului minim ar pune o presiune și mai mare pe mediul de afaceri.
13:50
Atacuri în Coaliție. USR îl cheamă pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, la raport în Parlament pentru „corupția din sistem” # Digi24.ro
USR îl cheamă în Parlament pe Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, pentru a da explicații cu privire la „corupția și ineficiența din sistemul judiciar”. Demersul se înscrie în seria atacurilor din Coaliție, după ce și social-democrații au criticat-o pe ministra USR a Mediului și i-au cerut demisia.
13:50
Sistemul EES cu preluarea datelor biometrice funcţionează începând de astăzi în toate punctele de trecere a frontierei din România # Digi24.ro
Sistemul EES cu preluarea datelor biometrice funcţionează începând de astăzi în toate punctele operaţionale de trecere a frontierei din România
13:50
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică # Digi24.ro
SUA au propus crearea unei zone demilitarizate ca variantă de soluționare a problemei frontierelor în Ucraina. Acest lucru a fost comunicat de ziarul The Washington Post (WP), citând surse.
Acum 8 ore
13:40
Val de incompatibilități descoperite de ANI: primari, consilieri și polițiști, trimiși în atenția procurorilor # Digi24.ro
Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese şi au sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane – aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special. Printre ei se numără și fostul primar din Băile Herculane Cristian Miclău, suspectat că şi-a folosit funcţia pentru a-şi favoriza părinţii în cumpărarea unui imobil monument istoric, scos acum la vânzare la un preţ de zece ori mai mare faţă de cel iniţial.
13:40
Lucia Grijac, director Centrul de Transfuzie București: "Luna decembrie constituie întotdeauna o mare provocare" # Digi24.ro
Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”. Evenimentul va avea loc la Parlamentul României, Galeriile Madrigal.
13:30
Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, s-a distanțat de președintele american Donald Trump, afirmând că nu are nevoie de „un frate mai mare” pentru a decide viitorul Franței. Declarația vine în contextul dezbaterilor aprinse generate de strategia de securitate a SUA, care încurajează ascensiunea mișcărilor naționaliste din Europa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.