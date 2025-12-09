Nibiru atrage KFC şi Taco Bell în proiectul de 50 mil. euro de pe litoral dezvoltat de Andrei Şelaru (Selly) şi un grup de investitori
Ziarul Financiar, 9 decembrie 2025 15:00
Cea mai mare luptă corporatistă din America din ultimii ani ridică tensiunea pe Wall Street, care trebuie să finanţeze o preluare ostilă: Paramount a făcut o ofertă ostilă uluitoare de 103 miliarde dolari pentru a cumpăra studiourile Warner Bros şi HBO, mai mult cu 20 mld. dolari faţă de cât a oferit Netflix # Ziarul Financiar
Miliardarul Andrej Babiš, cu afaceri de peste 200 mil. euro în România, revine la putere în Cehia: preşedintele Petr Pavel l-a numit marţi premier. Babiš, care a fost anchetat de Parchetul condus de Koveşi şi achitat, este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa agro din România # Ziarul Financiar
Aproape două luni de la explozia din Rahova. Cum ne asigurăm că astfel de incidente nu mai au loc? Distrigaz Sud Reţele: Întrucât ancheta este în desfăşurare, nu putem da curs solicitărilor # Ziarul Financiar
Bursă. Moştenirea lui Videanu, Oprescu, Firea, Dan pentru Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei: 2,2 mld. lei în obligaţiuni rostogolite de 20 de ani, chiar şi la dobândă de 8,9% pe an. Fondurile de pensii au un sfert din această sumă # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, PNL, noul primar al Capitalei, cel mai bogat oraş din România, preia un mandat cu o moştenire financiară greu de evitat în contextul în care obligaţiuni municipale de 2,2 miliarde de lei, emise în urmă cu aproape două decenii, au fost rostogolite succesiv de fiecare administraţie de la Videanu încoace.
Mihail Ion, Raiffeisen Bank: Am majorat plafonul maxim de îndatorare la un credit de nevoi personale la 50.000 euro echivalent. Cred că media este pe la 17.000 euro. Şi la volumele de credite şi la depozite vedem o creştere foarte bună. Avem un avans de 14% al creditelor de nevoi personale, pe stoc, în septembrie, iar la creditele noi avem plus 25-30% # Ziarul Financiar
La volumele de credite şi la volumele de resurse de la clienţi vedem o creştere foarte bună în cazul Raiffeisen Bank, 10-11% fiind creşterea portofoliului de credite la septembrie faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut la persoane fizice. Iar la creditele de nevoi personale avem un avans şi mai mare, de 14%, spune Mihail Ion, vicepreşedinte retail, Raiffeisen Bank.
Bursă. Acţiunile UiPath urcă la maximul ultimului an după rezultatele pe T3; analiştii majorează preţurile ţintă # Ziarul Financiar
Acţiunile UiPath (PATH), companie fondată în România de mai mulţi antreprenori, printre care şi CEO-uL Daniel Dines, au urcat la cel mai ridicat nivel de la începutul primăverii lui 2024 după publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea, potrivit datelor Investing.com.
EXCLUSIV ZF. Ministrul Ciprian Şerban, PSD: Portul Constanţa are o importanţă strategică pentru România, deci da, este oportună achiziţionarea acţiunilor de la Fondul Proprietatea. În perioada următoare voi discuta cu managementul companiei pentru a stabili paşii de urmat # Ziarul Financiar
Statul român, prin Ministerul Transporturilor condus de Ciprian Şerban, analizează posibilitatea de a prelua participaţia de 20% pe care Fondul Proprietatea (simbol bursier FP) o deţine la Porturi Maritime Constanţa (CNAPMC), o mutare care ar transforma statul în acţionar unic al celui mai important hub logistic al României, responsabil de fluxurile de import–export, tranzit, depozitare şi operare de mărfuri la Marea Neagră.
Polonia este unul dintre liderii europeni la exportul de globuleţe de Crăciun, dar importă masiv din China # Ziarul Financiar
Polonia îşi întăreşte poziţia de exportator european major de globuleţe de Crăciun, devansând Germania, însă în acelaşi timp piaţa poloneză este inundată de importuri ieftine din China, care reprezintă în prezent peste 80% din totalul ornamentelor, potrivit TVP World.
ZF IT Generation. Start-up Update. Adrian Docea, fondator Nordensa: Am pivotat către un ecosistem complet pentru digitalizarea fotbalului. Investiţia totală în proiect a depăşit 2 mil. euro, inclusiv prin parteneriate de tip „tech for equity“ # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Nordensa, care a pornit în 2022 cu o platformă ce permite fanilor să investească în tinere talente din fotbal, a trecut printr-o transformare în ultimul an, lansând recent o nouă versiune a aplicaţiei sale şi lucrând la dezvoltarea unui întreg ecosistem digital pentru industria fotbalului – de la implicarea fanilor până la transferuri şi scouting bazat pe inteligenţă artificială. Proiectul a ajuns la o valoare totală a finanţărilor atrase de peste 2 milioane de euro, sumă care include şi valoarea serviciilor de dezvoltare obţinute prin modelul „tech for equity”.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Aurel Cîrstea, Global Vision: Interesul pentru noile spaţii industriale şi de producţie va creşte accelerat în 2026. Se vorbeşte mult de defence # Ziarul Financiar
România devine o destinaţie tot mai atractivă pentru companiile care doresc să îşi reloce producţia, iar această tendinţă se va accentua la începutul anului 2026, a explicat Aurel Cîrstea, director comercial, Global Vision.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Antreprenorul Leonard Georgescu vrea să ducă brandul de mobilier Esho la afaceri de peste 10 mil. lei anul acesta „Am investit mult în tehnologizare“ # Ziarul Financiar
Brandul de mobilier Esho a ajuns la afaceri de aproape 9,9 milioane de lei anul trecut, iar antreprenorul Leonard Georgescu, cel care a pus bazele brandului în urmă cu circa şase ani, estimează că businessul va creşte cu circa 6% în acest an şi va ajunge la 10,5 milioane de lei. El a intrat în businessul cu mobilă acum circa două decenii, însă brandul Esho este unul mai tânăr.
România muncii fără pauză: dezechilibrul muncă - viaţă personal devine un risc economic major. Estimările Eurostat indică faptul că 15–17% dintre angajaţi lucrează peste 50 de ore pe săptămână # Ziarul Financiar
România se situează constant peste media europeană în ceea ce priveşte munca prelungită. Echilibrul muncă-viaţă are consecinţe directe asupra competitivităţii economice, productivităţii şi coeziunii sociale.
ZF Agropower. Ioan Cleja, veterinar din Alba care are ambiţia de a salva porcii mangaliţa şi bazna: România trebuie să-şi protejeze rasele autohtone. În restaurante se vinde carne de mangaliţa din Ungaria, dar nu e autentică, iar noi încă nu reuşim să o dăm pe a noastră # Ziarul Financiar
În timp ce Ungaria le-a permis producătorilor să încrucişeze porcii de mangaliţa cu rase de carne şi să vândă produsele sub eticheta „carne de mangaliţa“, care ajunge şi în restaurantele din România, producătorii locali nu îşi pot valorifica în HoReCa şi retail carnea obţinută de la rase autohtone, a spus Ioan Cleja, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Suine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, prezent la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. IT Genetics pregăteşte o majorare de capital de 7,5 milioane de lei prin plasament privat şi ulterior listarea la bursă. Liviu Sima: Suma merge direct în investiţii, nu vom face exit din companie # Ziarul Financiar
IT Genetics, companie românească de tehnologie fondată de Liviu Sima şi Ştefan Axinte, cu afaceri de 96 mil. lei în 2024 la un profit net de 4,6 mil. lei, pregăteşte o majorare de capital de 7,5 milioane de lei printr-un plasament privat, sumă care va merge integral către investiţiile anunţate pentru extinderea internaţională şi dezvoltarea de noi linii de business.
România, fără program naţional de screening pentru bolile ginecologice, dar cu mortalitate de patru ori peste media UE # Ziarul Financiar
Programele naţionale de screening în bolile ginecologice, care ar trebui să ajute medicii să diagnosticheze din timp afecţiuni din această sferă, au lipsit din România în ultimii cinci ani.
Primii zece furnizori de utilaje agricole au avut rulaje de 3,6 mld. lei în 2024, în scădere cu 27% faţă de 2023. De unde vine scăderea? # Ziarul Financiar
Cei mai mari zece jucători din piaţa utilajelor agricole din România au încheiat anul 2024 cu afaceri cumulate de 3,6 miliarde de lei, în scădere cu 27% faţă de 2023, potrivit unei analize ZF facute pe baza datelor publice.
Capitalul privat românesc se ridică deasupra unui context economic negativ. Ce rămâne în industria alimentară după 2025, un an în care consumul este măcinat de taxe şi incertitudini # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost pentru industria alimentară ca un adevărat roller coaster, marcat de eliminarea facilităţilor fiscale pentru angajaţii din sector, o inflaţie care s-a accentuat şi creşterea TVA din august care a ţinut în corzi un sector care generează afaceri de circa 16 miliarde de euro anual.
ZF Index Imobiliar. Locuinţele vechi din Capitală au depăşit pragul de 135.000 de euro. Următoarele luni ar putea aduce o temperare mai puternică a creşterii preţurilor locuinţelor, spun consultanţii # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în noiembrie 2025 la 135.923 de euro, în creştere cu 0,7% faţă de octombrie, respectiv cu aproximativ 1.000 de euro într-o singură lună.
ZF Tech Day. Cristian Paţachia-Sultănoiu, Orange România: Educaţia în materie de securitate cibernetică ar trebui să înceapă din liceu. Va fi nevoie de un volum mai mare de specialişti care să înţeleagă riscurile generate de integrarea AI cu dispozitivele smart care ne înconjoară # Ziarul Financiar
Telefoanele, ceasurile inteligente şi modemurile devin porţi de intrare pentru atacatorii cibernetici, care folosesc tot mai mult inteligenţa artificială (AI) pentru a identifica vulnerabilităţi în componentele hardware.
ZF Agropower. Ce aşteptări au producătorii de la Crăciun: bugetele românilor vor rămâne la fel, însă coşul de cumpărături se diversifică, apar tot mai mult produsele gata de gătit sau chiar gata de pus pe masă # Ziarul Financiar
Perioada sărbătorilor de iarnă, una dintre cele mai importante pentru consum dacă luăm în calcul „concentrarea“ de achiziţii într-o perioadă scurtă de timp, aduce forfotă printre producători care se aşteaptă ca bugetele românilor pentru masa de Crăciun să nu se schimbe faţă de anul trecut.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Ar putea trece piaţa HoReCa printr-o redresare majoră în 2026? Vasi Andreica, Ted’s: „Am exagerat cu preţurile la nivelul pieţei şi asta se va întoarce împotriva noastră. Impactul e ca şi iminent şi cred că ne va lovi în primăvara anului viitor“ # Ziarul Financiar
După unii dintre cei mai buni ani pentru piaţa locală de HoReCa, în care operatorii au crescut constant preţurile, iar orice majorare de taxe sau de costuri a fost transferată către client, sectorul ar putea avea o aterizare forţată în 2026, este de părere Vasi Andreica, fondatorul reţelei de cafenele Ted’s.
Google va lansa primii săi ochelari cu inteligenţă artificială în 2026, în parteneriat cu Samsung şi Warby Parker. Compania vrea să concureze cu Meta pe piaţa dispozitivelor AI # Ziarul Financiar
Gigantul american Google intenţionează să lanseze în 2026 primii săi ochelari cu inteligenţă artificială, în contextul în care compania îşi intensifică eforturile de a concura cu Meta pe o piaţă în creştere a dispozitivelor AI pentru consumatori, potrivit unui anunţ făcut luni de companie.
Donald Trump va semna un ordin executiv pentru a institui o regulă naţională unică privind inteligenţa artificială: „Nu poţi cere unei companii să obţină 50 de aprobări de fiecare dată când vrea să facă ceva" # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va semna săptămâna aceasta un ordin executiv menit să creeze o regulă naţională unică pentru inteligenţa artificială, o măsură cerută de industria tech pentru a înlocui legile diferite adoptate de statele americane.
