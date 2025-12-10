Flip.ro a depăşit pragul de 100 mil. euro plătiţi către vânzătorii de electronice de la lansare. Modelele Apple reprezintă peste jumătate din ofertele acceptate
Ziarul Financiar, 10 decembrie 2025 22:00
Flip.ro, platforma românească de comerţ cu electronice recondiţionate controlată de grupul eMAG, a depăşit pragul de 100 de milioane de euro plătiţi către vânzătorii de dispozitive, sumă cumulată de la lansarea proiectului în decembrie 2019, potrivit unui anunţ al start-up-ului. În total, peste 360.000 de persoane au vândut cel puţin un dispozitiv prin intermediul platformei, atât online, cât şi offline. Cifrele includ tranzacţiile realizate în toate ţările în care Flip este activ – România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, alături de partenerii săi.
16:30
În spatele uşilor închise a avut loc a doua privatizare a Petrom. Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. OMV Petrom plăteşte circa 155 mil.euro ca redevenţe pentru petrol şi gaz care-i generează venituri de 7,2 mld. euro # Ziarul Financiar
Criza profundă pe care Regatul Unit nu o mai poate ascunde: Cum au ajuns maternităţile britanice să semene mai mult cu spitalele din România anilor '90 decât cu simbolul profesionalismului occidental pe care Londra vrea să îl întruchipeze. Mamele sunt ignorate, lăsate fără ajutor, hrană sau îngrijire de la medici, iar primii care plătesc sunt bebeluşii # Ziarul Financiar
Ford şi Renault anunţă un parteneriat pentru vehicule electrice şi utilitare în Europa. Ce înseamnă acordul pentru fabrica de la Craiova, modelul Puma şi viitorul Ford pe continent. Competiţia cu constructorii din China determină americanii să parafeze noi parteneriate în Europa # Ziarul Financiar
Ford Motor Company şi Renault Group au anunţat marţi, 9 decembrie, un parteneriat strategic major care va reconfigura prezenţa producătorului american pe piaţa europeană. Acordul prevede dezvoltarea a două modele electrice Ford bazate pe platforma Ampere a Renault, cu producţia programată să înceapă în nordul Franţei, la hubul industrial ElectriCity, la începutul anului 2028.
ZF Live. Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures: „Suntem în top 10% fonduri de VC din Europa ca şi performanţă. Cât investim? „Tichetul minim este de jumătate de milion de euro. Cel mai mare tichet a fost de 6 milioane de euro“. În 2026 vom vedea cel puţin unu, dacă nu chiar doi unicorni româneşti. Primii după UiPath # Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce minim un nou unicorn românesc - companie activă în zona tech evaluată la 1 miliard de dolari -, consideră Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures (EGV) - unul dintre cele mai active fonduri de capital de risc axate pe investiţii în start-up-uri de tehnologie din Europa Centrală şi de Est.
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Nu contează doar nivelul datoriei publice, ci şi cum se finanţează. Cheltuiala cu dobânzile aferente datoriei publice a României: 2,85% din PIB în 2025 # Ziarul Financiar
Atunci când discutăm de deficitul bugetar ne referim la două elemente principale, respectiv deficitul pe soldul balanţei primare şi cheltuielile cu dobânzile, explică într-o analiză Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR
Bursă. Cei care au păstrat acţiunile listate la Bucureşti încă de la finalul surprinzătorului 2024 sunt astăzi fericiţi, în timp ce investitorii care au amânat au ratat o creştere de 42%. „Strategia pe termen lung ajută“ # Ziarul Financiar
Cei care la sfârşitul anului trecut au decis să aştepte momente mai bune pentru piaţa de capital, dată fiind tensiunea din societate din cauza rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale, au pierdut o creştere medie a acţiunilor listate la bursa din Bucureşti de 42% în 2025.
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual. Cu 27 de euro, echivalentul a 130 lei, un investitor poate lua expunere în acelaşi timp pe obligaţiuni româneşti, franceze, belgiene şi depozite BRD. Toate, în coşul celui mai mare fond de obligaţiuni din România: BRD Euro Simplu # Ziarul Financiar
BRD Euro Simplu este un fond de obligaţiuni denominat în euro, administrat local şi destinat investitorilor conservatori sau celor care doresc să-şi diversifice economiile cu risc redus.
Bursă. „Magnificent 5“ de la Bucureşti a depăşit anul acesta „Magnificent 7“ de pe Wall Street: cinci investiţii plictisitoare din energie – Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica şi Petrom – au bătut la randamente perlele din IT-ul american Apple, Nvidia, Tesla şi Microsoft. Surpriză: şi pe ultimii cinci ani clubul nostru a mers mai bine # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să încheie 2025 cu unul dintre cele mai mari randamente înregistrate într-un an din 2009 încoace, iar sectorul energetic se remarcă printr-o performanţă care depăşeşte în multe cazuri evoluţiile companiilor americane considerate reper la nivel mondial.
Ce spun cifrele: în ciuda pesimismului general, 2025 va fi al treilea an consecutiv cu investiţii în economie de peste 100 mld. lei # Ziarul Financiar
Investiţiile totale în economie au ajuns, la zece luni din an, la 96 de miliarde de lei, faţă 88,3 miliarde de lei în primele zece luni din 2024. Dacă, în noiembrie şi decembrie (luni în care investiţiile scad, în principal din cauza vremii), investiţiile s-ar menţine la media primelor zece luni, atunci acestea ar atinge un total, la final de an, de 115 miliarde de lei.
