Flip.ro a depăşit pragul de 100 mil. euro plătiţi către vânzătorii de electronice de la lansare. Modelele Apple reprezintă peste jumătate din ofertele acceptate

Ziarul Financiar, 10 decembrie 2025 22:00

Flip.ro, platforma românească de comerţ cu electronice recondiţionate controlată de grupul eMAG, a depăşit pragul de 100 de milioane de euro plătiţi către vânzătorii de dispozitive, sumă cumulată de la lansarea proiectului în decembrie 2019, potrivit unui anunţ al start-up-ului. În total, peste 360.000 de persoane au vândut cel puţin un dispozitiv prin intermediul platformei, atât online, cât şi offline. Cifrele includ tranzacţiile realizate în toate ţările în care Flip este activ – România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, alături de partenerii săi.

