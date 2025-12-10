Flip.ro a depăşit pragul de 100 mil. euro plătiţi către vânzătorii de electronice de la lansare. Modelele Apple reprezintă peste jumătate din ofertele acceptate

Flip.ro, platforma românească de comerţ cu electronice recondiţionate controlată de grupul eMAG, a depăşit pragul de 100 de milioane de euro plătiţi către vânzătorii de dispozitive, sumă cumulată de la lansarea proiectului în decembrie 2019, potrivit unui anunţ al start-up-ului. În total, peste 360.000 de persoane au vândut cel puţin un dispozitiv prin intermediul platformei, atât online, cât şi offline. Cifrele includ tranzacţiile realizate în toate ţările în care Flip este activ – România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, alături de partenerii săi.

