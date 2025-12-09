Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor mai fi țări viabile”

10:00

Autorităţile judeţene din Braşov avertizează că un pod rutier peste râul Olt, în zona Hărman, vechi de peste o sută de ani, riscă să se prăbuşească în orice moment, fiind într-o stare avansată de degradare. În acest context, administraţia publică ia în calcul construirea unui nou pod, dar între timp va realiza un pod provizoriu de pontoane pe care să circule mașinile.