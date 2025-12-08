Investigație. IDF a desfășurat ample operațiuni, inclusiv secrete, de supraveghere și de înregistrare a discuțiilor purtate de reprezentanții mai multor state, la centrul special creat pentru acordarea de ajutor în Gaza și pentru menținerea armistițiului.
Biziday.ro, 8 decembrie 2025 22:20
Potrivit oficialilor chestionați de The Guardian, agenți israelieni au făcut înregistrări, atât anunțate cât și pe ascuns, ale întâlnirilor și discuțiilor strategice dintre reprezentanți ai SUA și ai țărilor aliate, care fac parte din Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) creat exclusiv pentru monitorizarea acordului de încetare a focului și pentru coordonarea ajutorului umanitar către Gaza. […]
• • •
Acum 30 minute
22:20
Potrivit oficialilor chestionați de The Guardian, agenți israelieni au făcut înregistrări, atât anunțate cât și pe ascuns, ale întâlnirilor și discuțiilor strategice dintre reprezentanți ai SUA și ai țărilor aliate, care fac parte din Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) creat exclusiv pentru monitorizarea acordului de încetare a focului și pentru coordonarea ajutorului umanitar către Gaza. […]
Acum 4 ore
20:30
SUA. Legislatorii americani avertizează că Administrația Trump ar putea ascunde informații incriminatorii despre președinte, sub pretextul unor excepții prevăzute în lege (protecția victimelor, investigații în curs), odată cu publicarea “Dosarelor Epstein”. Administrația a lansat recent investigații împotriva unor democrați asociați cu prădătorul sexual Epstein. # Biziday.ro
Legislatori americani și experți juridici avertizează Departamentul de Justiție al SUA să nu recurgă la redactări excesive în documentele referitoare la Jeffrey Epstein, pe măsură ce se apropie termenul-limită stabilit prin lege pentru publicarea lor. ”Legea privind transparența Dosarelor Epstein”, adoptată luna trecută, obligă procurorul general Pam Bondi să facă publice, până la 19 decembrie, […]
19:40
Grecia. Proteste de amploarea ale fermierilor, nemulțumiți de întârzierile la plata subvențiilor UE. Au blocat un aeroport din Creta, zeci de drumuri din toată țara și puncte de trecere a frontierei. Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților. # Biziday.ro
Proteste au avut loc în toată Grecia. Fermierii au ieșit pe străzi cu mii de camioane și tractoare, au blocat cel puțin 20 de drumuri și două puncte de trecere a frontierei. În Creta, fermierii au forțat intrarea pe pista aeroportului din Heraklion, ceea ce a dus la închiderea aeroportului. Ciocniri între polițiști și fermieri […]
19:00
Germania. Șeful contraspionajului avertizează că Rusia ar putea intensifica operațiunile de sabotaj și campaniile de dezinformare anul viitor, în contextul alegerilor regionale din cinci landuri. # Biziday.ro
Sinan Selen, șeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a declarat: “Am văzut în repetate rânduri că alegerile joacă un rol foarte important aici”. Acesta a mai adăugat că, pe fondul evoluției războiului din Ucraina, Rusia s-ar putea simți “încurajată să intensifice din nou presiunea asupra Europei”, relatează AFP. […]
Acum 6 ore
17:40
Paramount lansează o ofertă ostilă pentru achiziția Warner Bros Discovery, de 108 miliarde de dolari. Este dispusă să plătească 18 miliarde de dolari, în numerar, în plus față de Netflix. # Biziday.ro
Noua ofertă a Paramount se referă la întreg pachetul de afaceri ale WBD, inclusiv serviciul prin cablu, studiourile de producție și platforma de streaming. Oferta este de 30 de dolari pe acțiune, spre deosebire de cea a Netflix de săptămâna trecută, doar pentru studiouri și divizia de streaming. David Ellison, directorul Paramount, a declarat pentru […]
16:40
Ministerul de Externe confirmă decesul unui cetățean român duminică, în Tenerife, unde mai multe persoane au fost surprinse de un val. Presa locală scrie că alte trei persoane și-au pierdut viața. # Biziday.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, prin intermediul Consulatului General la Madrid, a reușit să confirme decesul unui cetățean român în timpul unui incident înregistrat duminică. Mai exact, doi români și alte persoane au fost surprinse de un val oceanic, în sudul insulei Tenerife. “Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării […]
Acum 8 ore
16:10
Donald Trump pare că se opune intenției Netflix de a cumpăra studiourile Warner Bros: “Ar putea fi o problemă. Netflix are deja o cotă de piață foarte mare, care ar crește considerabil după fuziune”. Susține că se va implica personal în decizia privind aprobarea achiziției. # Biziday.ro
Președintele american susține că tranzacția, estimată la 72 de miliarde de dolari (83 de miliarde, dacă include și datoriile), ar putea ridica probleme serioase de concurență, având în vedere că Netflix “are deja o cotă mare de piață” iar, dacă va fi finalizat acordul cu Warner Bros, ar crește semnificativ puterea companiei pe piața globală […]
15:10
Investigație jurnalistică. Scandal de corupție în agenția NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA) – actuali și foști angajați sunt bănuiți că au luat mită milioane de euro pentru favorizarea unor furnizori. Au fost suspendate mai multe achiziții, inclusiv de la compania israeliană Elbit Systems, de la care România cumpără drone de peste 400 de milioane de euro, în condițiile în care un consultant al acesteia este implicat în dosar. # Biziday.ro
Cel mai mare producător israelian de armament, Elbit Systems, și mai multe alte companii de apărare au fost suspendate provizoriu din programele de achiziții ale Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA), în contextul unei ample anchete de corupție ce vizează contracte derulate prin această structură a Alianței. Potrivit unei investigații Follow the Money […]
Acum 12 ore
14:00
Incident la Muzeul Luvru. O inundație a distrus sute de cărți și documente din biblioteca de antichități egiptene, “consultate frecvent de egiptologi”. Cauzată de defecțiunea conductelor de apă, problema era cunoscută de câțiva ani, dar soluționarea sa fusese amânată în repetate rânduri. Angajații amenință cu greva, invocând deteriorarea condițiilor de muncă și degradarea clădirii. # Biziday.ro
O infiltrație de apă produsă luna trecută la Muzeul Luvru a avariat grav biblioteca Departamentului de Antichități Egiptene, unde între 300 și 400 de volume au fost afectate, potrivit lui Francis Steinbock, administrator adjunct al instituției. Aparent, incidentul, dezvăluit abia acum, nu a distrus cărți rare, însă a afectat lucrări consultate frecvent de egiptologi. Evaluarea […]
13:50
Ilfov. Trafic blocat pe sensul spre Urziceni (DN 2), în zona localității Voluntari, pentru repunerea pe roți a unei autocisterne încărcate cu substanță inflamabilă (eter), care s-a răsturnat în afara carosabilului ieri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2 București-Urziceni, în zona localității Voluntari, județul Ilfov, pentru a permite repunerea pe roți a unei autocisterne încărcată cu o substanță inflamabilă (eter), care s-a răsturnat în afara carosabilului ieri, 7 decembrie, traficul rutier a fost oprit în ambele direcții. Este stabilit un […]
13:20
Comisia Europeană presează Franța pentru a elibera sume din activele rusești înghețate, pentru finanțarea Ucrainei. Circa 18 miliarde de euro, din rezervele Băncii Centrale a Rusiei, sunt imobilizate, de la începutul războiului, în bănci private franțuzești, ale căror identități sunt ținute secrete de guvernul de la Paris. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, care a trimis întrebări mai multor bănci mari din Franța, primele patru cele mai mari bănci comerciale (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale și BPCE) nu au răspuns acestor solicitări, deși există informații că ele concentrează majoritatea acestor rezerve rusești. “Franța este supusă unei presiuni crescânde pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei […]
11:40
Ministrul Proiectelor Europene sesizează Parchetul European cu privire la modul de achiziție a peste o mie de microbuze electrice școlare, cu bani din PNRR. Corpul de control a constatat diferențe nejustificate între prețurile de achiziție, de la un județ la altul. # Biziday.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a mai precizat că, pe lângă sesizarea EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, va trimite raportul Corpului de control și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței. Situația a fost prezentată inițial într-o anchetă de presă realizată de ReporterIS în luna august, care a arătat că executivul […]
11:10
Dominic Fritz, președintele USR, declarată că procentul de voturi primit de Cătălin Drulă, în alegerile pentru Primăria Generală a capitalei, este dezamăgitor: “USR are nevoie de un proiect de reînnoire. (…) Voi convoca un congres al partidului, în februarie, pentru câteva schimbări structurale”. # Biziday.ro
Dominic Fritz, președintele USR, a susținut o conferință de presă, în această dimineață. Pentru început, a spus că “democrația nu poate supraviețui, dacă nu există o majoritate care participă la ea”, o trimitere la faptul că la alegerile pentru funcția de primar general au votat mai puțin de o treime dintre alegători (32,7%). Fritz a […]
Acum 24 ore
08:00
Donald Trump îl critică din nou pe Zelenski, după negocierile din weekend, din Florida: “Nici nu a citit propunerea noastră de pace. Poporul său o iubește [propunerea], dar el nu este pregătit să o accepte”. Don Jr, fiul lui Trump și Keith Kellogg, trimisul președintelui american în Ucraina, sugerează că americanii sunt foarte aproape de a opri implicarea în negocierile de pace. # Biziday.ro
După trei zile de discuții între americani și ucraineni, în Florida, Donald Trump a declarat că el crede că “Rusia, care ar prefera să aibă toată Ucraina, cred că e ok cu înțelegerea, dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nici nu a citit încă propunerea noastră, […]
Ieri
22:30
Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău. Fostul prim-ministru a câștigat mai mult de jumătate din voturile exprimate, dar la o prezență redusă, de doar 24%. # Biziday.ro
Marcel Ciolacu a câștigat cursa electorală pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Fostul premier a obținut peste 52% dintre voturi și l-a devansat pe Alin-Ștefăniță Avramescu, candidatul AUR. Funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a devenit vacantă după ce Lucian Romaşcanu, fost purtător de cuvânt al PSD şi fost lider al filialei judeţene a partidului, […]
19:20
Geoexchange, soluția inteligentă și sustenabilă pentru încălzirea și răcirea clădirilor urbane
Într-o perioadă în care schimbările climatice au devenit subiect la ordinea zilei, preocuparea privind impactul asupra mediului pe care orice activitate îl are este tot mai prezentă. Soluțiile „verzi” devin indispensabile și pentru dezvoltările imobiliare, mai ales în orașele aglomerate și expuse încălzirii globale, cum este cazul Bucureștiului. Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al […]
16:30
China și Rusia au organizat a treia rundă de exerciții comune antirachetă, pe teritoriu rusesc. China transmite că nu sunt un răspuns la nicio situație internațională actuală. # Biziday.ro
Ministerul Apărării din China a anunțat că manevrele au avut loc la începutul acestei luni și că nu au vizat nicio terță parte. Reuters amintește că cele două state au purtat discuții privind apărarea antirachetă și stabilitatea strategică, luna trecută, iar în august au desfășurat exerciții de artilerie și antisubmarin în Marea Japoniei. De asemenea, […]
13:00
Japonia acuză aviația chineză de acțiuni ostile, în apropiere de insula Okinawa. Un avion de vânătoare chinez a fixat ținta, în mod repetat, asupra avioanelor japoneze ridicate să-l intercepteze. China efectua exerciții cu un portavion. # Biziday.ro
Japonia a înaintat guvernului de la Beijing un protest, după două incidente care au avut loc în apropiere de insula Okinawa, deasupra apelor internaționale. Avioane de vânătoare chineze a fixat ținta pe avioane japozene. Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a precizată că un avion militar chinezesc J-15 a țintit ”intermitent” avioanelor japoneze F-15, în […]
12:40
Londra. Incident pe Heathrow. Un grup de bărbați a atacat cu spray lacrimogen mai multe persoane, într-o parcare din aeroport. O persoană a fost reținută, până acum. # Biziday.ro
Autoritățile britanice au precizat că ofițerii înarmați au fost chemați în parcarea Terminalului 3 al aeroportului Heathrow, în jurul orei 8 dimineața, după ce mai mulți bărbați au atacat cu ceea ce pare a fi spray lacrimogen sau un tip de spray iritant mai multe persoane, iar apoi au fugit de la fața locului. Un […]
10:50
Analiză FT. Crește opoziția față de decizia Netflix de a cumpăra Warner Bros, în timp ce Hollywood-ul se teme de un nou val de concedieri. Unii actori și scenariști avertizează că tranzacția va avea urmări negative pentru procesul creativ și numărul producțiilor. # Biziday.ro
Hollywood se va pregăti să strângă cureaua și să renunțe la locuri de muncă, dacă acordul Netflix pentru achiziția Warner Bros, în valoare de 83 de miliarde de dolari, va fi finalizat. Sindicatele scenariștilor, proprietarii de cinematografe și o parte din artiști au cerut autorităților de reglementare să blocheze tranzacția, arată Financial Times în analiză. […]
09:30
Alegeri locale parțiale. La ora 9, prezența în București este de sub 2%, semnificativ mai mică față de scrutinul din iunie 2024. Pe lângă Primarul General al Capitalei, în țară sunt aleși președintele Consiliului Județean Buzău și primarii unor comune sau orașe din alte zece județe. # Biziday.ro
Prezență slabă, în București, în această dimineață, cu circa 34 de mii de cetățeni care s-au prezentat la urne, până la ora 9. Față de alegerile din iunie 2024 (când s-a votat și pentru Europarlamentare, dar și pentru primăriile de sector), prezența este semnificativ mai mică. După ora 9, președintele Nicușor Dan a votat la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Volodimir Zelenski a discutat cu emisarul Steve Witkoff și delegația ucraineană prezentă în Florida asupra punctelor-cheie privind încetarea războiului și eliminarea amenințării unei noi invazii rusești. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție, la telefon, cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american, la care au participat și delegații ucraineni Rustem Umerov și Andrii Hnatov. După întâlnirea delegaților americani cu Vladimir Putin la Moscova, cei doi au purtat discuții, în ultimele zile, cu delegații ucraineni […]
17:40
Elon Musk spune că UE trebuie desființată, supărat că Comisia Europeană a amendat X/Twitter cu 120 de milioane de euro. Secretarul american de stat spune că amenda este ”un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american”. # Biziday.ro
Elon Musk a criticat dur UE după ce Comisia Europeană a amendat platforma sa de socializare X cu 120 de milioane de euro, pentru încălcarea regulilor de transparență. Musk a avertizat că răspunsul său va viza înalți oficiali europeni. ”UE a impus această amendă nebunească nu doar lui X, ci și mie personal, ceea ce […]
16:10
Republica Moldova a solicitat ”preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești de noaptea trecută asupra sistemului energetic al Ucrainei. # Biziday.ro
”Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și […]
15:10
Valea Oltului (DN 7). Au fost ridicate restricțiile de circulație de pe segmentul km 200 – km 201, din afara localității Călimănești. Autoritățile au terminat lucrările de întreținere la viaductul Cârligul Mic. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic anunță că, de la ora 14, au fost ridicate restricțiile de circulație de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, kilometrii 200 – 201, ca urmare a finalizării lucrărilor efectuate la Viaductul Cârligul Mic, în afara localității Călimănești. Acestea fuseseră introduse pe 21 noiembrie.
13:00
Schimb de focuri la granița dintre Pakistan și Afganistan, noaptea trecută. Statele se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în octombrie. # Biziday.ro
BBC relatează că o parte din localnicii orașului afgan Spin Boldak, aflat în apropiere de graniță, s-au evacuat, noaptea trecută, în timp ce la un spital din Kandahar, situat în vecinătate, au fost aduse trupurile a patru persoane decedate. Publicația scrie că de partea afgană s-au înregistrat și patru răniți, în timp ce în Pakistan […]
13:00
Africa de Sud. Atac armat lângă Pretoria, în nord. Trei bărbați au deschis focul într-un hostel și au împușcat 25 de persoane. 11 dintre ele și-au pierdut viața. Poliția îi caută pe suspecți. # Biziday.ro
Purtătoarea de cuvânt a poliției a declarat că 25 de persoane au fost împușcate, că printre cele rănite sunt o fată de 16 ani și un băiat de 12, iar printre cele decedate se numără un copil de trei ani. A adăugat că sunt căutați trei suspecți, iar motivația atacului nu este cunoscută. Poliția sud-africană […]
12:10
Cod Galben de vânt în nouă județe din sud-estul țării și în București, până diseară la ora 20. Pe alocuri, vântul va bate cu viteze de până la 65 de kilometri pe oră. # Biziday.ro
Județele vizate sunt Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița, Călărași, Buzău, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, dar și municipiul București. Avertizarea este valabilă până diseară la ora 20. ”Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, transmite ANM.
09:20
Război în Ucraina. Rușii au lansat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, noaptea trecută. Cel puțin trei persoane au fost rănită în regiunea Kiev. # Biziday.ro
Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că rușii au lansat o serie de rachete, precum și zeci de drone, către orașe de la periferia capitalei Ucrainei. Alertele de raid aerian au fost activate în întreaga țară în timpul atacurilor, în timp ce avioane rusești MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinzhal, au survolat teritoriul ucrainean. Ultimele […]
09:00
Tenis. Sorana Cîrstea a anunțat că se va retrage din competiție la finalul anului viitor. În vârstă de 35 de ani, Cîrstea a câștigat 3 titluri WTA în carieră. # Biziday.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că se va retrage din activitate la finalul anului competițional 2026. Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013. ”Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. […]
08:30
Ucraina. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică spune că structura care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl nu mai poate bloca radiațiile și are nevoie de reparații majore, după ce a fost lovită de o dronă la începutul anului. # Biziday.ro
Structura în formă de arc de deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, lovită de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția principală de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că o echipă de inspecție ”a confirmat că [structura […]
5 decembrie 2025
22:20
Iran. Capitala Teheran este aproape de epuizarea rezervelor de apă. Din cauza uneia dintre cele mai secetoase perioade din ultimele decenii și a gestionării defectuoase a resurselor, rezervele de apă au ajuns la 8%. # Biziday.ro
Rezervoarele care alimentează metropola de 15 milioane de locuitori (inclusiv cu apă potabilă) sunt aproape goale – au un grad de umplere de doar 8%, iar situația este descrisă drept una fără precedent. De aceea, în unele zone, autoritățile au trecut la acțiuni de raționalizare a apei, precum reducere presiunii sau chiar sistarea completă a […]
20:50
Comisia Europeană a amendat X/Twitter cu 120 de milioane de euro. A stabilit că bifa albastră, atribuită în baza unui abonament, induce în eroare utilizatorii și că platforma a încălcat regulile de transparență în privința reclamelor și conținutului politic. # Biziday.ro
Ancheta a durat doi ani, iar executivul european a identificat trei nereguli majore. Prima – introducerea abonamentului pentru bifa albastră care anterior atesta că identitatea utilizatorului contului este verificată și pe care o primeau paginile instituțiilor, marilor companii, ONG-urilor sau persoanelor cu notorietate, de la politicieni, la sportivi, vedete și jurnaliști. Prin schimbarea introdusă după […]
20:10
Reuters: Statele Unite au informat Europa că până în 2027 trebuie să preia majoritatea capacităţilor convenționale de apărare ale continentului în cadrul NATO. În caz contrar, SUA ar putea să nu mai participe la unele mecanisme de coordonare a apărării. # Biziday.ro
Termenul le-a fost comunicat diplomaților europeni din capitala Statelor Unite de către oficialii Pentagonului, în această săptămână, în cadrul unei reuniuni a personalului care supraveghează politica NATO, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu discuția, inclusiv un oficial american. Termenul este unul strict și este considerat nerealist de către unii oficiali europeni, care au […]
19:30
Germania. Bundestagul a votat majorarea cheltuielilor pentru pensii cu 185 de miliarde de euro, în decurs de 15 ani. Guvernul a evitat la limită o situație de criză, după ce, în ultimele zile, mai mulți parlamentari s-au pronunțat împotriva proiectului. # Biziday.ro
Inițiativa a primit 318 voturi “pentru” dintr-un total de 630 posibile, astfel că nu a fost nevoie ca partidele din coaliție să se bazeze pe formațiunile din opoziție. Votul a avut loc la mai multe zile după ce un grup de 18 parlamentari conservatori mai tineri au amenințat că vor bloca pachetul legislativ, argumentând că […]
19:20
SUA. Comitetul consultativ pentru vaccinare al CDC propune eliminarea recomandării ca nou-născuții să fie imunizați împotriva hepatitei B, dacă mamele au fost testate negativ. Decizia nu este definitivă, dar ar putea influența politica oficială a administrației americane. # Biziday.ro
Consilierii din domeniul vaccinării din cadrul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au dat un vot care semnalează abordarea agresivă a Administrației Trump, coordonată de secretarul Robert F. Kennedy Jr. față de vaccinuri, care au fost administrate în siguranță și eficient timp de zeci de ani, subliniază The Guardian. Rezultatul votului a fost de […]
17:50
Președintele Nicușor Dan a promulgat “Legea Nordis”, care limitează avansurile cerute de dezvoltatori de la cumpărători înainte de finalizarea construcției și care impune înscrierea în Cartea Funciară a promisiunilor de cumpărare. # Biziday.ro
“Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect”, a transmis președintele Dan, pe pagina sa de Facebook. Mai exact, legea, votată în luna noiembrie în Parlament, […]
16:00
Ilie Bolojan indică Administrația Apele Române ca fiind vinovată pentru criza apei din Prahova, dar precizează că o situație detaliată, inclusiv un raport cu vinovații, va fi făcută publică până miercuri. Alimentarea va fi reluată treptat, din această seară. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, în care a prezentat principalele concluzii după ședința de Guvern de vineri, a vorbit despre ce s-a stabilit în cadrul vizitei oficiale în Austria și Ungaria, dar a făcut și mențiuni pe subiectul crizei din Prahova. Despre situația din Prahova, Bolojan a anunțat că prioritatea este […]
15:00
Netflix cumpără studiourile și divizia de streaming Warner Bros Discovery, într-o tranzacție de până la 83 de miliarde de miliarde de dolari, considerată una dintre cele mai importante din industria media americană. Experții estimează că impactul asupra cinematografiei va fi semnificativ, prin reducerea volumului de producții și posibila creștere a costurilor pentru consumatori. # Biziday.ro
Netflix a ajuns la un acord pentru achiziția diviziilor de film și streaming ale Warner Bros Discovery, evaluată la 27,7 dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă că tranzacția se ridică la 72 de miliarde de dolari (83 de miliarde, dacă include și datoriile), după o competiție intensă cu rivalii Comcast și Paramount Skydance. Această preluare […]
14:40
Republica Moldova. Peste 50 de percheziții au avut loc joi în mai multe raioane, inclusiv în Chișinău, în cadrul unui anchete privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice. Membrii grupării au fost instruiți în Serbia. # Biziday.ro
Începând cu luna iulie a acestui an, un grup organizat de persoane ar fi acționat cu intenție directă, în schimbul unor beneficii financiare, pentru a desfășura activități ilegale de amploare. “Scopul acestora ar fi fost crearea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente, menite să afecteze ordinea publică și siguranța cetățenilor […]
14:10
14:00
Germania. Parlamentul a adoptat legea care introduce serviciul militar voluntar, cu scopul de a crește efectivele armatei la 260 de mii, până în 2030. Prevede, de asemenea, că legislativul poate activa încorporarea obligatorie, dacă numărul recruților voluntari nu este suficient. # Biziday.ro
Parlamentul german (Bundestag) a adoptat, vineri, o lege controversată privind serviciul militar, prin care își propune să crească efectivele Bundeswehrului (armata germană) și să îndeplinească obiectivele NATO, pe fondului invaziei Rusiei în Ucraina. Legislația, care a fost adoptată după luni de dezbateri aprinse, introduce un sistem dublu: un serviciu voluntar, mai bine plătit, menit să […]
13:30
Programul Fidelis. Ministerul de Finanțe a lansat ultima emisiune de titluri de stat pentru populație din acest an. Dobânda este de până la 7,5% pe an la lei și de 6,2% la euro. Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă specială. # Biziday.ro
Ministerul Finanțelor a lansat ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, care are loc de astăzi, 5 decembrie și până vineri, 12 decembrie 2025. ”Românii au oportunitatea de a-și plasa economiile într-un instrument sigur, garantat de stat, cu randamente competitive și neimpozabile”, transmite Ministerul Finanțelor. Persoanele fizice rezidente și nerezidente, […]
13:10
Înalta Curte a decis să sesizeze, din nou, Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege referitor la pensiile magistraților. În urma primei sesizări, CCR a declarat neconstituțional proiectul. # Biziday.ro
Secțiile unite ale Instanței Supreme au hotărât, cu unanimitate de voturi (102), să sesizeze CCR cu privire la noul proiect de lege pe care guvernul și-a angajat răspunderea marți, potrivit Agerpres, care citează surse din ÎCCJ. În urma analizei sesizării formulată anterior de ÎCCJ, judecătorii CCR au declarat legea neconstituțională pe motive de formă, extrinseci. […]
12:40
Strategia de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă, vorbește de “riscul dispariției civilizației europene” în contextul unei presupuse “subminări a libertății politice de către UE”. În același timp, administrația americană își pune problema dacă unele state europene “își vor mai regăsi locul” în NATO, dacă, în următoarele decenii ar deveni, prin migrație, “majoritar non-europene”. # Biziday.ro
Administrația Trump a publicat Strategia de Securitate Națională, un document, de obicei unic pe perioada unui mandat prezidențial, și care servește drept declarație oficială a priorităților și intențiilor globale ale Statelor Unite. De această dată, Strategia arată că desfășurarea de forțe americane în Emisfera Vestică (în Caraibe și America de Sud) nu este temporară, ci […]
10:40
Cod Galben de vânt puternic în jumătatea sudică a țării, valabil de astăzi și până sâmbătă seara. Viteza vântului va fi de 50-70 km/h, iar pe creste poate ajunge la 100 km/h. # Biziday.ro
Inițial, astăzi în intervalul 10:00-22:00, vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 80-110 km/h. Tot astăzi, până la ora 22, vântul va avea intensificări în sud, centru și est, iar […]
10:10
Război Rusia-Ucraina. O dronă a lovit turnul Consiliului de Securitate al Ceceniei, din Groznîi (Rusia). Explozia pare a fi dristrus fațada mai multor etaje ale clădirii, dar nu există încă date despre eventuale victime. # Biziday.ro
Drones struck one of Kadyrov‘s prestige objects in Grozny, Chechnya, in Russia. The highrise in Grozny City is burning. The building is pictured on the 500 Ruble bill note. pic.twitter.com/MMzzrmrj86 — (((Tendar))) (@Tendar) December 5, 2025 Imaginile postate, vineri dimineața, pe rețelele ruse de socializare arată pagube semnificative suferite cel puțin de fațada turnului, o […]
09:30
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar putea fi acuzat de crimă de război. US Navy a omorât doi presupuși traficanți care supraviețuiseră pe resturile epavei bombardate, deși nu erau în măsură să mai ceară ajutor sau să transporte cocaina. Boardul FT: “Trump ar trebui să înțeleagă că păstrarea unui om ca Hegseth într-un rol atât de important este o nebunie”. # Biziday.ro
Amiralul Frank “Mitch” Bradley, comandantul operațional în momentul atacului din 2 septembrie asupra unei nave despre care se presupune că transporta cocaină (nu au fost oferite niciodată dovezi) din Venezuela în SUA, a mărturisit în fața Congresului că, după atacul principal, în care ambarcațiunea a fost lovită de două rachete americane, două persoane au supraviețuit […]
08:00
Donald Trump va primi cel mai probabil “Premiul pentru Pace FIFA”, astăzi, în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială de la Washington. Este primul an în care se decernează acest premiu. Cu toate că organizația nu a explicat clar care sunt criteriile pentru acordare, presa internațională scrie că a fost introdus cu dedicație pentru președintele american, având în vedere prietenia sa cu șeful FIFA. # Biziday.ro
FIFA îi va acorda vineri lui Donald Trump primul său “Premiu pentru Pace”, într-un eveniment fastuos organizat la Kennedy Center din Washington, cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială, conform Financial Times. Distincția marchează un nou moment în apropierea dintre președintele american și șeful FIFA, Gianni Infantino, care au construit în ultimii ani o […]
4 decembrie 2025
23:50
Analiză. Creatorii de conținut de pe YouTube Kids produc tot mai multe videoclipuri generate cu AI, promovate ca materiale educative. În realitate, acestea au calitatea scăzută și sunt concepute în principal pentru a capta și a menține atenția copiilor. # Biziday.ro
Copiii sub doi ani urmăresc tot mai mult conținut de pe YouTube, această categorie de vârstă înregistrând o creștere mai mare decât orice altă grupă de vârstă mică în ultimii cinci ani, potrivit datelor furnizate de Pew Research Center. Mai mult, peste 60% dintre părinții cu copii sub doi ani au precizat că aceștia urmăresc […]
