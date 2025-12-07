Analiză FT. Crește opoziția față de decizia Netflix de a cumpăra Warner Bros, în timp ce Hollywood-ul se teme de un nou val de concedieri. Unii actori și scenariști avertizează că tranzacția va avea urmări negative pentru procesul creativ și numărul producțiilor.

07:00

Donald Trump a declarat că calea de urmat pentru negocierile de pace din Ucraina este neclară, după ceea ce a numit discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și reprezentanții SUA ”rezonabil de bune”, care, cu toate acestea, nu au dus la un progres concret. După întâlnirea de la Kremlin, de marți, reprezentanții SUA, Steve Witkoff […]