ANCOM: Recomandări pentru livrarea coletelor de sărbători și obligațiile furnizorilor și expeditorilor

Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 16:50

ANCOM a publicat un ghid cu recomandări pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor de iarnă,...

Acum 15 minute
16:50
ANCOM: Recomandări pentru livrarea coletelor de sărbători și obligațiile furnizorilor și expeditorilor Newsweek.ro
ANCOM a publicat un ghid cu recomandări pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor de iarnă,...
Acum 30 minute
16:40
Buzoianu respinge cererea PSD de demisie: „Nu voi fi șantajată cu funcția în timpul negocierilor Romsilva” Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins cererea PSD de demisie transmisă de Sorin Grindeanu, p...
Acum o oră
16:30
Avioane ale Chinei și Rusiei au intrat apele de lângă Coreea de Sud. China a avut din 2020 430 de incursiuni Newsweek.ro
Nouă aeronave militare din China și Rusia, inclusiv bombardiere rusești, au intrat în Zona de Identi...
16:30
Proces cu o miză de 16,5 milioane dolari pierdut de Primăria Iași prin neprezentare. Ce rol a jucat DNA Newsweek.ro
Primăria a pierdut prin neprezentare meciul de la Iași contra Vitol, compania care a furnizat huilă ...
16:20
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță care vizează înghețarea salariilor și pensiilor pentru anul ...
16:20
Trump explică cum l-a supărat Zelenski pe Putin și spune că Ucraina nu ar trebui să intre în NATO Newsweek.ro
Donald Trump susține că Volodimir Zelenski l-ar fi enervat pe Vladimir Putin la prima lor întâlnire ...
16:10
UNICEF: Mii de copii din Gaza suferă de malnutriție acută în ciuda încetării focului Newsweek.ro
Mii de copii din Gaza continuă să fie afectați de malnutriție acută, chiar și după încetarea focului...
Acum 2 ore
16:00
„Nebunia” electrificării: Ford resuscitează modelele Fiesta și Focus ca mașini electrice, cu piese Renault Newsweek.ro
„Nebunia” electrificării, ideea UE de a interzice vânzările de mașini noi termice din 2035, a genera...
15:50
Alegerile din Moldova, ținta războiului hibrid rusesc. Telegram, zona de comandă. Legătura cu AUR și Costiuc Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 din Republica Moldova au fost ținta unor rețele coordonat...
15:40
Pericol de explozie pe DN7. Sunt scurgeri de gaz dintr-o cisternă. Pompierii au venit cu roboții Newsweek.ro
Este pericol de explozie pe DN7, în Călimănești. Traficul este blocat după ce s-a constatat că dintr...
15:30
Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina și un angajat al său, acuzați de farudă Newsweek.ro
Oamenii de afaceri Roman Lunin și Oleg Pyavka din Ucraina ar fi obținut în mod fraudulos acte de naș...
15:30
Idei de cadouri ingenioase de la un designer de brand din Iași. Cum să impresionezi de sărbători Newsweek.ro
În fiecare an, în decembrie, apare aceeași întrebare: ce cadou mai poți face cuiva ca să îl impresio...
15:30
O marcă celebră de cosmetice dispare de pe piață. Compania producătoare a declarat faliment Newsweek.ro
Marca de cosmetice a celei mai mari agenții de modeling din Germania va dispărea de pe piață. În urm...
15:10
Un nou război la orizont. O țară îndreaptă 210.000 soldați, 500 de avioane către o altă de 10 ori mai slabă Newsweek.ro
Thailanda poate recurge la resurse militare mult mai mari decât Cambodgia, potrivit unei evaluări a ...
Acum 4 ore
15:00
Forțele speciale ale Rusiei, Spetsnaz, au pierdut 2.000 de militari în Ucraina. 20% din personal Newsweek.ro
O listă neoficială a soldaților ruși căzuți în luptă și care au servit în unități ale forțelor speci...
14:50
1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează? Newsweek.ro
Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...
14:40
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în Poiana Brașov? 24 km de pârtii, 48 €. În Franța, 70 € pentru 425 km Newsweek.ro
Dacă iarna aceasta plănuiești să mergi în vacanța de schi la Poiana Brașov, una dintre cele mai apre...
14:30
Proiectul „Golden Visa România” a fost retras din Parlament. Ce prevedea programul? Newsweek.ro
Deputatul PNL Glad Varga a anunțat retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden ...
14:10
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. Doi vor fi tratați la noi în țară Newsweek.ro
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament, au fost aduși în...
13:50
O veche escrocherie revine în forță. Pensionari, păcăliți cu zeci de mii de lei Newsweek.ro
O veche escrocherie revine în forță și-i vizează pe pensionari. Poliția face apel la prudență atunci...
13:50
Care pensionari nu iau bonusul de 400 lei la pensie? Există 3 condiții esențiale ca să primești banii Newsweek.ro
Pensionarii primesc zilele acestea 400 de lei în plus la pensie. Ajutorul reprezintă a doua tranșă d...
13:40
Germania vrea o armată mai mare cu 80.000 soldați. Salariu de 2.600€ pe lună. Românii, de patru ori mai puțin Newsweek.ro
Parlamentul german a votat pentru introducerea unui nou serviciu militar obligatoriu. Legea prevede ...
13:30
Zelenski s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, la Roma, în contextul discuțiilor despre pace în Ucraina Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu Papa Leon al XIV-lea la Castel Gandolfo, într-...
13:10
Sniper Evolved, arma invizibilă a avioanelor de război F-35. Cum funcționează noul sistem Lockheed Martin Newsweek.ro
Lockheed Martin a prezentat oficial Sniper Evolved, o versiune avansată a celebrului sistem Sniper d...
13:10
Grindeanu, explicații după pierderea alegerilor la București: „Și anul trecut am vrut să părem altceva” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus despre ce s-a vorbit în ședința PSD. „Am dezbătut greşelile pe care le-am făc...
Acum 6 ore
12:50
Sky News: Semnele că Putin se pregătește de mai multe războaie, nu de pace. Avertisment dur pentru Europa Newsweek.ro
În timp ce negocierile de pace privind Ucraina nu dau semne de progres, noi analize arată că Vladimi...
12:50
SUA: Trump spune că o blocare a tarifelor vamale ar fi o &#34;ameninţare&#34; la adresa securității naționale Newsweek.ro
O "decizie negativă" a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar consti...
12:40
Planul de pace al lui Trump, favorabil Moscovei, respins de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
12:40
Argeş: Un bărbat a murit în urma unui incendiu care a izbucnit într-o casă Newsweek.ro
Un bărbat de 68 de ani a murit, marţi, în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din comuna Ungheni...
12:20
Treisprezece morţi într-un incendiu ce a cuprins un bloc de 7 etaje din Jakarta Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit marţi într-o clădire cu şapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, a relat...
12:10
Anamaria Gavrilă sare „la gâtul” lui George Simion și Călin Georgescu: Nu sunt „suveraniști” Newsweek.ro
După ce au jucat hora suveranistă așa cum se vede și în imagini doar din interes, Anamaria Gavrilă a...
12:00
FOTO Se vinde casa de vânătoare a lui Ceaușescu, transformată în hotel de lux, de la Gura Siriului. Cât costă? Newsweek.ro
Pasionat de vânătoare, fostul dictator Nicolae Ceaușescu și-a făcut o serie de case de vânătoare în ...
11:50
Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT Newsweek.ro
CCR are mâine o zi plină. Pe agenda de judecată se află tăierea pensiile speciale ale magistraților,...
11:40
FOTO O autostradă din România de 420.000.000 € se surpă continuu în garanție. Recepția finală, suspendată Newsweek.ro
Lucrări de „calitate”. O autostradă din România, care a costat 420.000.000 €, se surpă continuu în g...
11:20
VIDEO Ambuteiajele viitorului? Două taxiuri autonome, fără șofer, s-au bușit între ele. Altul a blocat strada Newsweek.ro
Nici viitorul traficului cu mașini fără șofer nu se anunță lipsit de accidente și ambuteiaje. Două t...
Acum 8 ore
11:00
România, peste media europeană la internet. În ce zone sunt cei mai mulți utilizatori? Newsweek.ro
Un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS). arată că, din totalul gospodăriilor din Româ...
11:00
Pacea rusească a lui Trump, scrisă cu sângele ucrainenilor de Moscova, respinsă de Zelenski: „Nu cedăm nimic!” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm planul de pace propus de Donald Trump, car...
10:50
Peste 30 de răniți și alerte de tsunami, după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit nordul Japoniei Newsweek.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a ...
10:40
Stare de urgență în Lituania. Baloaneel cu aer cald din Belarus pun în pericol traficul aerian Newsweek.ro
Lituania a declarat stare de urgență din cauza amenințării la securitatea publică reprezentată de ba...
10:30
Probleme la infrastructură. Un pod rutier peste Olt, vechi de 100 de ani, se poate prăbuși în orice moment Newsweek.ro
Un pod rutier vechi de peste 100 de ani este în pericol iminent de prăbuşire. Autorităţile iau în ca...
10:10
Un oraș cunoscut ar putea dispărea. Este în pericol să se scufunde în mare Newsweek.ro
Un oraș este în pericol să se scufunde în mare. Motivul este încălzirea globală care duce la topirea...
10:00
Lituania a decretat stare de urgenţă în țară, din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus Newsweek.ro
Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa sec...
10:00
AUR și George Simion, șanse mari să câștige primăriile București, Cluj, Iași, Constanța în 2028. Iată cum Newsweek.ro
Alegerile din București câștigate de Ciprian Ciucu cu 10% din totalul persoanelor cu drept de vot ar...
10:00
Danemarca angajează români cu salariu de 120.000 €/ an. Ce calificare trebuie să aibă? Newsweek.ro
120.000 € salariu și condiții de muncă moderne. Este un loc de muncă în Danemarca cu posibilități de...
09:50
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa, unde are mai multe întâlniri impo...
09:40
Politico: Trump pregătește ofensiva MAGA în Europa. Ținta, partidele pro-UE. Extremiștii, promovați agresiv Newsweek.ro
Donald Trump vrea să alinieze politica europeană la interesele administrației sale și mobilizează ap...
09:30
Liderii PSD se reunesc în ședință, marți, după rezultatul de la alegerile din București. Ce iau în calcul? Newsweek.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește, marți, în prima ședință după rezultatele obținute de p...
09:10
Călin Georgescu, față-n față cu judecătorii în dosarul în care e acuzat de extremism. Ce sentință va primi Newsweek.ro
Călin Georgescu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de promovarea cult...
09:10
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede luna aceasta. Când vor fi virate sumele? Newsweek.ro
Indemnizațiile de handicap vor fi plătite mai repede, luna aceasta, anunță Agenția Națională pentru ...
Acum 12 ore
09:00
Prins cu 201 km/h pe A2 și depistat drogat. Un șofer a fost amendat și lăsat fără permis patru luni Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe au...
