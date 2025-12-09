OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă
Newsweek.ro, 9 decembrie 2025 21:50
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
22:20
Mare reformă a pieţelor financiare. UE pregăteşte o lovitură. Statele membre cedează din suveranitate # Newsweek.ro
Urmează o mare reformă a pieţelor financiare europene. UE pregăteşte o lovitură de proporţii. Statel...
Acum 30 minute
21:50
OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă # Newsweek.ro
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
Acum o oră
21:30
Ce fel intră România pe harta pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un stat-cheie # Newsweek.ro
Ce fel intră România pe harta globală a pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un st...
Acum 2 ore
21:10
Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri # Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, dacă vom câştiga în Turcia primul meci de baraj pentru ...
20:50
Cum explică un membru PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă. "Nu mă așteptam la locul trei" # Newsweek.ro
Cum explică un membru marcant PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. "Nu...
20:40
Putin a decretat chemarea rezerviștilor pentru antrenament de iarnă, inclusiv din serviciile secrete # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se dispune instruirea militară a rezerv...
Acum 4 ore
20:20
Comisia Europeană ar putea propune anul viitor reguli pentru șefii din AI și pentru munca la distanță # Newsweek.ro
Comisia Europeană ar putea să propună anul viitor reguli de activitate pentru șefii din domeniul int...
20:10
Pensiile speciale vor fi mai mici: calculul se extinde până în 2043. Comisia Europeană a decis # Newsweek.ro
Comisia Europeană obligă România să taie pensiile speciale. Au fost stabiliți pașii clari pentru tăi...
20:10
Trump aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China, schimbare-cheie în războiul comercial SUA - China # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China. Este o schimba...
19:40
România, fruntaşă în UE. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE este de 68% # Newsweek.ro
România este fruntaşă în Uniunea Europeană. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE est...
19:30
Marea iubire a Leopoldinei Bălănuță pentru Mitică Popescu. Ce i-a cerut actorului în noaptea când a murit? # Newsweek.ro
Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au trăit împreună 25 de ani, până la moartea actriței, în 1998...
19:20
Cum să prepari o ciocolată caldă după o rețetă franțuzească autentică. Va avea același gust ca la Paris # Newsweek.ro
Dacă ai visat vreodată la gustul bogat al ciocolatei calde savurate într-o cafenea pariziană, vestea...
19:00
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu. Nicușor Dan îi cere lui Ilie Bolojan, de la Paris, să nu facă asta # Newsweek.ro
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, din cauza Scandalului Barajul Paltinu. Preşedintele Nicușor Dan ...
18:30
Motivul pentru care trebuie să pui în fiecare zi o coajă de lămâie pe calorifer. Tot mai mulți oameni fac asta # Newsweek.ro
O simplă coajă de lămâie așezată pe calorifer poate schimba surprinzător de mult atmosfera unei încă...
Acum 6 ore
18:20
Rusia plănuia o acțiune teroristă tip „11 septembrie” pentru a provoca șoc global. Vizate, SUA și Europa # Newsweek.ro
Agențiile europene de informații au descoperit că o rețea de sabotaj rusească se pregătea să arunce ...
18:10
Horoscop 2026 Acestea sunt cele 5 zodii peste care va ploua cu bani și sunt binecuvântate cu noroc # Newsweek.ro
Pentru aceste zodii, anul care urmează aduce expansiune, stabilitate, sincronizare mai bună, sprijin...
18:10
Fermierii greci paralizează traficul național și blochează frontierele în protest față de întârzierea ajutoare # Newsweek.ro
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile ...
18:10
Congresul SUA vrea să știe dacă Hercules ar putea fi noul „avion al Apocalipsei”. Cele vechi, 438.000.000$ # Newsweek.ro
Congresul dorește să facă presiuni asupra Forțelor Aeriene Americane pentru a oferi detalii despre l...
17:50
Australia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, devenind prima țară cu o astfel de măsură # Newsweek.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând ac...
17:40
Nicușor Dan, despre doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României: „O să le dăm jos” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că în cazul în care vor intra ilegal drone în spațiul aerian al Româ...
17:40
Decembrie anormal de cald: temperaturi de până la 15°C și posibil record meteorologic pentru 2025 în România # Newsweek.ro
Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu tempe...
17:20
Nu doar în România samsarii români fac fraude cu TVA. 3.300.000 € gaură în Franța, pentru 747 automobile # Newsweek.ro
Samsarii români de mașini fac fraude cu TVA și în Franța, nu doar în România. Autoritățile franceze ...
17:20
Copiii din Rusia protestează masiv după interzicerea Roblox, inundând Kremlinul cu plângeri # Newsweek.ro
Copiii din Rusia au asaltat Kremlinul cu plângeri privind interzicerea platformei de jocuri Roblox d...
17:10
VIDEO Nicușor Dan, declarații de ultimă oră din Franța. Ce a vorbit cu Emmanuel Marcon? # Newsweek.ro
Nicușor Dan se află în prima sa vizită oficială în Franța. Președintele a avut întâlnire cu președin...
16:50
ANCOM: Recomandări pentru livrarea coletelor de sărbători și obligațiile furnizorilor și expeditorilor # Newsweek.ro
ANCOM a publicat un ghid cu recomandări pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor de iarnă,...
16:40
Buzoianu respinge cererea PSD de demisie: „Nu voi fi șantajată cu funcția în timpul negocierilor Romsilva” # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins cererea PSD de demisie transmisă de Sorin Grindeanu, p...
16:30
Avioane ale Chinei și Rusiei au intrat apele de lângă Coreea de Sud. China a avut din 2020 430 de incursiuni # Newsweek.ro
Nouă aeronave militare din China și Rusia, inclusiv bombardiere rusești, au intrat în Zona de Identi...
16:30
Proces cu o miză de 16,5 milioane dolari pierdut de Primăria Iași prin neprezentare. Ce rol a jucat DNA # Newsweek.ro
Primăria a pierdut prin neprezentare meciul de la Iași contra Vitol, compania care a furnizat huilă ...
Acum 8 ore
16:20
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță care vizează înghețarea salariilor și pensiilor pentru anul ...
16:20
Trump explică cum l-a supărat Zelenski pe Putin și spune că Ucraina nu ar trebui să intre în NATO # Newsweek.ro
Donald Trump susține că Volodimir Zelenski l-ar fi enervat pe Vladimir Putin la prima lor întâlnire ...
16:10
Mii de copii din Gaza continuă să fie afectați de malnutriție acută, chiar și după încetarea focului...
16:00
„Nebunia” electrificării: Ford resuscitează modelele Fiesta și Focus ca mașini electrice, cu piese Renault # Newsweek.ro
„Nebunia” electrificării, ideea UE de a interzice vânzările de mașini noi termice din 2035, a genera...
15:50
Alegerile din Moldova, ținta războiului hibrid rusesc. Telegram, zona de comandă. Legătura cu AUR și Costiuc # Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 din Republica Moldova au fost ținta unor rețele coordonat...
15:40
Pericol de explozie pe DN7. Sunt scurgeri de gaz dintr-o cisternă. Pompierii au venit cu roboții # Newsweek.ro
Este pericol de explozie pe DN7, în Călimănești. Traficul este blocat după ce s-a constatat că dintr...
15:30
Oamenii de afaceri Roman Lunin și Oleg Pyavka din Ucraina ar fi obținut în mod fraudulos acte de naș...
15:30
Idei de cadouri ingenioase de la un designer de brand din Iași. Cum să impresionezi de sărbători # Newsweek.ro
În fiecare an, în decembrie, apare aceeași întrebare: ce cadou mai poți face cuiva ca să îl impresio...
15:30
O marcă celebră de cosmetice dispare de pe piață. Compania producătoare a declarat faliment # Newsweek.ro
Marca de cosmetice a celei mai mari agenții de modeling din Germania va dispărea de pe piață. În urm...
15:10
Un nou război la orizont. O țară îndreaptă 210.000 soldați, 500 de avioane către o altă de 10 ori mai slabă # Newsweek.ro
Thailanda poate recurge la resurse militare mult mai mari decât Cambodgia, potrivit unei evaluări a ...
15:00
Forțele speciale ale Rusiei, Spetsnaz, au pierdut 2.000 de militari în Ucraina. 20% din personal # Newsweek.ro
O listă neoficială a soldaților ruși căzuți în luptă și care au servit în unități ale forțelor speci...
14:50
1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează? # Newsweek.ro
Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...
14:40
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în Poiana Brașov? 24 km de pârtii, 48 €. În Franța, 70 € pentru 425 km # Newsweek.ro
Dacă iarna aceasta plănuiești să mergi în vacanța de schi la Poiana Brașov, una dintre cele mai apre...
14:30
Deputatul PNL Glad Varga a anunțat retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden ...
Acum 12 ore
14:10
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. Doi vor fi tratați la noi în țară # Newsweek.ro
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament, au fost aduși în...
13:50
O veche escrocherie revine în forță și-i vizează pe pensionari. Poliția face apel la prudență atunci...
13:50
Care pensionari nu iau bonusul de 400 lei la pensie? Există 3 condiții esențiale ca să primești banii # Newsweek.ro
Pensionarii primesc zilele acestea 400 de lei în plus la pensie. Ajutorul reprezintă a doua tranșă d...
13:40
Germania vrea o armată mai mare cu 80.000 soldați. Salariu de 2.600€ pe lună. Românii, de patru ori mai puțin # Newsweek.ro
Parlamentul german a votat pentru introducerea unui nou serviciu militar obligatoriu. Legea prevede ...
13:30
Zelenski s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, la Roma, în contextul discuțiilor despre pace în Ucraina # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu Papa Leon al XIV-lea la Castel Gandolfo, într-...
13:10
Sniper Evolved, arma invizibilă a avioanelor de război F-35. Cum funcționează noul sistem Lockheed Martin # Newsweek.ro
Lockheed Martin a prezentat oficial Sniper Evolved, o versiune avansată a celebrului sistem Sniper d...
13:10
Grindeanu, explicații după pierderea alegerilor la București: „Și anul trecut am vrut să părem altceva” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus despre ce s-a vorbit în ședința PSD. „Am dezbătut greşelile pe care le-am făc...
12:50
Sky News: Semnele că Putin se pregătește de mai multe războaie, nu de pace. Avertisment dur pentru Europa # Newsweek.ro
În timp ce negocierile de pace privind Ucraina nu dau semne de progres, noi analize arată că Vladimi...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.