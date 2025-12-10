Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști

Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 07:50

Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
08:20
Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
Acum 30 minute
08:10
Salariul minim, în discuție la Palatul Victoria: presiuni pentru creștere, rezerve în Guvern Newsweek.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una di...
Acum o oră
07:50
Judecătorii CCR cu pensii speciale de 40.000 lei decid, azi, tăierea pensiilor speciale. Ce decizie vor lua? Newsweek.ro
Judecătorii CCR dezbat azi legea lui Bolojan prin care se taie pensiile speciale, în medie, cu 7.000...
07:50
Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști Newsweek.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...
07:40
Cum să-ți usuci hainele rapid iarna în casă. Scapi de umiditate și nu faci mucegai în apartament Newsweek.ro
Iarna, hainele uscate în casă pot deveni o provocare. Cu câteva trucuri simple, le poți usca rapid f...
07:30
Trump, furios. Congresul îi interzice să retragă trupe și să renunțe la Comandamentul NATO pe Europa Newsweek.ro
Congresul SUA a convenit asupra unui buget de apărare pentru 2026. O echipă bipartizană a reușit să ...
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament. Până la ce oră poți petrece legal? Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament! Pentru a evita problemele, respectă...
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani Newsweek.ro
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani. Gem...
06:50
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT Newsweek.ro
Vineri se dă ultima pensie pe anul 2025. Un număr de 2.400.000 pensionari iau pensia pe card. Unii d...
Acum 4 ore
06:20
Sărbătoare 11 decembrie. Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Zi cu dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Sărbătoare 11 decembrie. Sfinții Cuvioși Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Este zi cu dezlegare la ...
Acum 12 ore
22:20
Mare reformă a pieţelor financiare. UE pregăteşte o lovitură. Statele membre cedează din suveranitate Newsweek.ro
Urmează o mare reformă a pieţelor financiare europene. UE pregăteşte o lovitură de proporţii. Statel...
21:50
OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă Newsweek.ro
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
21:30
Ce fel intră România pe harta pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un stat-cheie Newsweek.ro
Ce fel intră România pe harta globală a pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un st...
21:10
Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, dacă vom câştiga în Turcia primul meci de baraj pentru ...
20:50
Cum explică un membru PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă. &#34;Nu mă așteptam la locul trei&#34; Newsweek.ro
Cum explică un membru marcant PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. "Nu...
20:40
Putin a decretat chemarea rezerviștilor pentru antrenament de iarnă, inclusiv din serviciile secrete Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se dispune instruirea militară a rezerv...
20:20
Comisia Europeană ar putea propune anul viitor reguli pentru șefii din AI și pentru munca la distanță Newsweek.ro
Comisia Europeană ar putea să propună anul viitor reguli de activitate pentru șefii din domeniul int...
20:10
Pensiile speciale vor fi mai mici: calculul se extinde până în 2043. Comisia Europeană a decis Newsweek.ro
Comisia Europeană obligă România să taie pensiile speciale. Au fost stabiliți pașii clari pentru tăi...
20:10
Trump aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China, schimbare-cheie în războiul comercial SUA - China Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China. Este o schimba...
19:40
România, fruntaşă în UE. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE este de 68% Newsweek.ro
România este fruntaşă în Uniunea Europeană. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE est...
19:30
Marea iubire a Leopoldinei Bălănuță pentru Mitică Popescu. Ce i-a cerut actorului în noaptea când a murit? Newsweek.ro
Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au trăit împreună 25 de ani, până la moartea actriței, în 1998...
Acum 24 ore
19:20
Cum să prepari o ciocolată caldă după o rețetă franțuzească autentică. Va avea același gust ca la Paris Newsweek.ro
Dacă ai visat vreodată la gustul bogat al ciocolatei calde savurate într-o cafenea pariziană, vestea...
19:00
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu. Nicușor Dan îi cere lui Ilie Bolojan, de la Paris, să nu facă asta Newsweek.ro
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, din cauza Scandalului Barajul Paltinu. Preşedintele Nicușor Dan ...
18:30
Motivul pentru care trebuie să pui în fiecare zi o coajă de lămâie pe calorifer. Tot mai mulți oameni fac asta Newsweek.ro
O simplă coajă de lămâie așezată pe calorifer poate schimba surprinzător de mult atmosfera unei încă...
18:20
Rusia plănuia o acțiune teroristă tip „11 septembrie” pentru a provoca șoc global. Vizate, SUA și Europa Newsweek.ro
Agențiile europene de informații au descoperit că o rețea de sabotaj rusească se pregătea să arunce ...
18:10
Horoscop 2026 Acestea sunt cele 5 zodii peste care va ploua cu bani și sunt binecuvântate cu noroc Newsweek.ro
Pentru aceste zodii, anul care urmează aduce expansiune, stabilitate, sincronizare mai bună, sprijin...
18:10
Fermierii greci paralizează traficul național și blochează frontierele în protest față de întârzierea ajutoare Newsweek.ro
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile ...
18:10
Congresul SUA vrea să știe dacă Hercules ar putea fi noul „avion al Apocalipsei”. Cele vechi, 438.000.000$ Newsweek.ro
Congresul dorește să facă presiuni asupra Forțelor Aeriene Americane pentru a oferi detalii despre l...
17:50
Australia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, devenind prima țară cu o astfel de măsură Newsweek.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând ac...
17:40
Nicușor Dan, despre doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României: „O să le dăm jos” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că în cazul în care vor intra ilegal drone în spațiul aerian al Româ...
17:40
Decembrie anormal de cald: temperaturi de până la 15°C și posibil record meteorologic pentru 2025 în România Newsweek.ro
Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu tempe...
17:20
Nu doar în România samsarii români fac fraude cu TVA. 3.300.000 € gaură în Franța, pentru 747 automobile Newsweek.ro
Samsarii români de mașini fac fraude cu TVA și în Franța, nu doar în România. Autoritățile franceze ...
17:20
Copiii din Rusia protestează masiv după interzicerea Roblox, inundând Kremlinul cu plângeri Newsweek.ro
Copiii din Rusia au asaltat Kremlinul cu plângeri privind interzicerea platformei de jocuri Roblox d...
17:10
VIDEO Nicușor Dan, declarații de ultimă oră din Franța. Ce a vorbit cu Emmanuel Marcon? Newsweek.ro
Nicușor Dan se află în prima sa vizită oficială în Franța. Președintele a avut întâlnire cu președin...
16:50
ANCOM: Recomandări pentru livrarea coletelor de sărbători și obligațiile furnizorilor și expeditorilor Newsweek.ro
ANCOM a publicat un ghid cu recomandări pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor de iarnă,...
16:40
Buzoianu respinge cererea PSD de demisie: „Nu voi fi șantajată cu funcția în timpul negocierilor Romsilva” Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins cererea PSD de demisie transmisă de Sorin Grindeanu, p...
16:30
Avioane ale Chinei și Rusiei au intrat apele de lângă Coreea de Sud. China a avut din 2020 430 de incursiuni Newsweek.ro
Nouă aeronave militare din China și Rusia, inclusiv bombardiere rusești, au intrat în Zona de Identi...
16:30
Proces cu o miză de 16,5 milioane dolari pierdut de Primăria Iași prin neprezentare. Ce rol a jucat DNA Newsweek.ro
Primăria a pierdut prin neprezentare meciul de la Iași contra Vitol, compania care a furnizat huilă ...
16:20
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță care vizează înghețarea salariilor și pensiilor pentru anul ...
16:20
Trump explică cum l-a supărat Zelenski pe Putin și spune că Ucraina nu ar trebui să intre în NATO Newsweek.ro
Donald Trump susține că Volodimir Zelenski l-ar fi enervat pe Vladimir Putin la prima lor întâlnire ...
16:10
UNICEF: Mii de copii din Gaza suferă de malnutriție acută în ciuda încetării focului Newsweek.ro
Mii de copii din Gaza continuă să fie afectați de malnutriție acută, chiar și după încetarea focului...
16:00
„Nebunia” electrificării: Ford resuscitează modelele Fiesta și Focus ca mașini electrice, cu piese Renault Newsweek.ro
„Nebunia” electrificării, ideea UE de a interzice vânzările de mașini noi termice din 2035, a genera...
15:50
Alegerile din Moldova, ținta războiului hibrid rusesc. Telegram, zona de comandă. Legătura cu AUR și Costiuc Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 din Republica Moldova au fost ținta unor rețele coordonat...
15:40
Pericol de explozie pe DN7. Sunt scurgeri de gaz dintr-o cisternă. Pompierii au venit cu roboții Newsweek.ro
Este pericol de explozie pe DN7, în Călimănești. Traficul este blocat după ce s-a constatat că dintr...
15:30
Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina și un angajat al său, acuzați de farudă Newsweek.ro
Oamenii de afaceri Roman Lunin și Oleg Pyavka din Ucraina ar fi obținut în mod fraudulos acte de naș...
15:30
Idei de cadouri ingenioase de la un designer de brand din Iași. Cum să impresionezi de sărbători Newsweek.ro
În fiecare an, în decembrie, apare aceeași întrebare: ce cadou mai poți face cuiva ca să îl impresio...
15:30
O marcă celebră de cosmetice dispare de pe piață. Compania producătoare a declarat faliment Newsweek.ro
Marca de cosmetice a celei mai mari agenții de modeling din Germania va dispărea de pe piață. În urm...
15:10
Un nou război la orizont. O țară îndreaptă 210.000 soldați, 500 de avioane către o altă de 10 ori mai slabă Newsweek.ro
Thailanda poate recurge la resurse militare mult mai mari decât Cambodgia, potrivit unei evaluări a ...
15:00
Forțele speciale ale Rusiei, Spetsnaz, au pierdut 2.000 de militari în Ucraina. 20% din personal Newsweek.ro
O listă neoficială a soldaților ruși căzuți în luptă și care au servit în unități ale forțelor speci...
14:50
1 din 4 adolescenți apelează la inteligența artificială în loc de psiholog. Cum motivează? Newsweek.ro
Un studiu realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor arată o tendință îngri...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.