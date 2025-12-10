Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda
Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 08:20
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
09:00
Judecător de 49 ani, ieșit la pensie în octombrie cu 35.000 lei/lună s-a reangajat. În avocatură, pe mii de € # Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a decis să se pensioneze la doar 49 de ani deși ajunse membru al CSM. El p...
Acum 15 minute
08:50
Noul plan de pace în Ucraina. Zelenski, pregătit de alegeri prezidențiale în 60-90 de zile, cu o condiție # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri î...
08:50
Moldova cere din nou energie de avarie, pe fondul limitelor de import din România și a creșterilor de preț # Newsweek.ro
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie, după ce legătura cu România a ajuns a...
Acum 30 minute
08:40
Noi reguli pentru integrarea clinică: cadrele didactice UMF vor ocupa posturi în spitale doar prin concurs # Newsweek.ro
Cadrele didactice din universitățile de Medicină și Farmacie vor putea ocupa posturi în spitalele și...
Acum o oră
08:30
Trafic blocat pe DN 7 Valea Oltului din cauza unor scurgeri de gaze de la o cisternă cu GPL. Rute alternative # Newsweek.ro
Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineață, pe tronsonul Boița – ju...
08:20
Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda # Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
08:10
Salariul minim, în discuție la Palatul Victoria: presiuni pentru creștere, rezerve în Guvern # Newsweek.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una di...
Acum 2 ore
07:50
Judecătorii CCR cu pensii speciale de 40.000 lei decid, azi, tăierea pensiilor speciale. Ce decizie vor lua? # Newsweek.ro
Judecătorii CCR dezbat azi legea lui Bolojan prin care se taie pensiile speciale, în medie, cu 7.000...
07:50
Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști # Newsweek.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...
07:40
Cum să-ți usuci hainele rapid iarna în casă. Scapi de umiditate și nu faci mucegai în apartament # Newsweek.ro
Iarna, hainele uscate în casă pot deveni o provocare. Cu câteva trucuri simple, le poți usca rapid f...
07:30
Trump, furios. Congresul îi interzice să retragă trupe și să renunțe la Comandamentul NATO pe Europa # Newsweek.ro
Congresul SUA a convenit asupra unui buget de apărare pentru 2026. O echipă bipartizană a reușit să ...
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament. Până la ce oră poți petrece legal? # Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament! Pentru a evita problemele, respectă...
07:10
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani # Newsweek.ro
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani. Gem...
Acum 4 ore
06:50
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT # Newsweek.ro
Vineri se dă ultima pensie pe anul 2025. Un număr de 2.400.000 pensionari iau pensia pe card. Unii d...
06:20
Sărbătoare 11 decembrie. Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Zi cu dezlegare la ulei și vin # Newsweek.ro
Sărbătoare 11 decembrie. Sfinții Cuvioși Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Este zi cu dezlegare la ...
Acum 12 ore
22:20
Mare reformă a pieţelor financiare. UE pregăteşte o lovitură. Statele membre cedează din suveranitate # Newsweek.ro
Urmează o mare reformă a pieţelor financiare europene. UE pregăteşte o lovitură de proporţii. Statel...
21:50
OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă # Newsweek.ro
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
21:30
Ce fel intră România pe harta pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un stat-cheie # Newsweek.ro
Ce fel intră România pe harta globală a pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un st...
21:10
Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri # Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, dacă vom câştiga în Turcia primul meci de baraj pentru ...
20:50
Cum explică un membru PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă. "Nu mă așteptam la locul trei" # Newsweek.ro
Cum explică un membru marcant PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. "Nu...
20:40
Putin a decretat chemarea rezerviștilor pentru antrenament de iarnă, inclusiv din serviciile secrete # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se dispune instruirea militară a rezerv...
20:20
Comisia Europeană ar putea propune anul viitor reguli pentru șefii din AI și pentru munca la distanță # Newsweek.ro
Comisia Europeană ar putea să propună anul viitor reguli de activitate pentru șefii din domeniul int...
20:10
Pensiile speciale vor fi mai mici: calculul se extinde până în 2043. Comisia Europeană a decis # Newsweek.ro
Comisia Europeană obligă România să taie pensiile speciale. Au fost stabiliți pașii clari pentru tăi...
20:10
Trump aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China, schimbare-cheie în războiul comercial SUA - China # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China. Este o schimba...
Acum 24 ore
19:40
România, fruntaşă în UE. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE este de 68% # Newsweek.ro
România este fruntaşă în Uniunea Europeană. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE est...
19:30
Marea iubire a Leopoldinei Bălănuță pentru Mitică Popescu. Ce i-a cerut actorului în noaptea când a murit? # Newsweek.ro
Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au trăit împreună 25 de ani, până la moartea actriței, în 1998...
19:20
Cum să prepari o ciocolată caldă după o rețetă franțuzească autentică. Va avea același gust ca la Paris # Newsweek.ro
Dacă ai visat vreodată la gustul bogat al ciocolatei calde savurate într-o cafenea pariziană, vestea...
19:00
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu. Nicușor Dan îi cere lui Ilie Bolojan, de la Paris, să nu facă asta # Newsweek.ro
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, din cauza Scandalului Barajul Paltinu. Preşedintele Nicușor Dan ...
18:30
Motivul pentru care trebuie să pui în fiecare zi o coajă de lămâie pe calorifer. Tot mai mulți oameni fac asta # Newsweek.ro
O simplă coajă de lămâie așezată pe calorifer poate schimba surprinzător de mult atmosfera unei încă...
18:20
Rusia plănuia o acțiune teroristă tip „11 septembrie” pentru a provoca șoc global. Vizate, SUA și Europa # Newsweek.ro
Agențiile europene de informații au descoperit că o rețea de sabotaj rusească se pregătea să arunce ...
18:10
Horoscop 2026 Acestea sunt cele 5 zodii peste care va ploua cu bani și sunt binecuvântate cu noroc # Newsweek.ro
Pentru aceste zodii, anul care urmează aduce expansiune, stabilitate, sincronizare mai bună, sprijin...
18:10
Fermierii greci paralizează traficul național și blochează frontierele în protest față de întârzierea ajutoare # Newsweek.ro
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile ...
18:10
Congresul SUA vrea să știe dacă Hercules ar putea fi noul „avion al Apocalipsei”. Cele vechi, 438.000.000$ # Newsweek.ro
Congresul dorește să facă presiuni asupra Forțelor Aeriene Americane pentru a oferi detalii despre l...
17:50
Australia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, devenind prima țară cu o astfel de măsură # Newsweek.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând ac...
17:40
Nicușor Dan, despre doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României: „O să le dăm jos” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că în cazul în care vor intra ilegal drone în spațiul aerian al Româ...
17:40
Decembrie anormal de cald: temperaturi de până la 15°C și posibil record meteorologic pentru 2025 în România # Newsweek.ro
Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu tempe...
17:20
Nu doar în România samsarii români fac fraude cu TVA. 3.300.000 € gaură în Franța, pentru 747 automobile # Newsweek.ro
Samsarii români de mașini fac fraude cu TVA și în Franța, nu doar în România. Autoritățile franceze ...
17:20
Copiii din Rusia protestează masiv după interzicerea Roblox, inundând Kremlinul cu plângeri # Newsweek.ro
Copiii din Rusia au asaltat Kremlinul cu plângeri privind interzicerea platformei de jocuri Roblox d...
17:10
VIDEO Nicușor Dan, declarații de ultimă oră din Franța. Ce a vorbit cu Emmanuel Marcon? # Newsweek.ro
Nicușor Dan se află în prima sa vizită oficială în Franța. Președintele a avut întâlnire cu președin...
16:50
ANCOM: Recomandări pentru livrarea coletelor de sărbători și obligațiile furnizorilor și expeditorilor # Newsweek.ro
ANCOM a publicat un ghid cu recomandări pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor de iarnă,...
16:40
Buzoianu respinge cererea PSD de demisie: „Nu voi fi șantajată cu funcția în timpul negocierilor Romsilva” # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins cererea PSD de demisie transmisă de Sorin Grindeanu, p...
16:30
Avioane ale Chinei și Rusiei au intrat apele de lângă Coreea de Sud. China a avut din 2020 430 de incursiuni # Newsweek.ro
Nouă aeronave militare din China și Rusia, inclusiv bombardiere rusești, au intrat în Zona de Identi...
16:30
Proces cu o miză de 16,5 milioane dolari pierdut de Primăria Iași prin neprezentare. Ce rol a jucat DNA # Newsweek.ro
Primăria a pierdut prin neprezentare meciul de la Iași contra Vitol, compania care a furnizat huilă ...
16:20
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță care vizează înghețarea salariilor și pensiilor pentru anul ...
16:20
Trump explică cum l-a supărat Zelenski pe Putin și spune că Ucraina nu ar trebui să intre în NATO # Newsweek.ro
Donald Trump susține că Volodimir Zelenski l-ar fi enervat pe Vladimir Putin la prima lor întâlnire ...
16:10
Mii de copii din Gaza continuă să fie afectați de malnutriție acută, chiar și după încetarea focului...
16:00
„Nebunia” electrificării: Ford resuscitează modelele Fiesta și Focus ca mașini electrice, cu piese Renault # Newsweek.ro
„Nebunia” electrificării, ideea UE de a interzice vânzările de mașini noi termice din 2035, a genera...
15:50
Alegerile din Moldova, ținta războiului hibrid rusesc. Telegram, zona de comandă. Legătura cu AUR și Costiuc # Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 din Republica Moldova au fost ținta unor rețele coordonat...
15:40
Pericol de explozie pe DN7. Sunt scurgeri de gaz dintr-o cisternă. Pompierii au venit cu roboții # Newsweek.ro
Este pericol de explozie pe DN7, în Călimănești. Traficul este blocat după ce s-a constatat că dintr...
15:30
Oamenii de afaceri Roman Lunin și Oleg Pyavka din Ucraina ar fi obținut în mod fraudulos acte de naș...
