Ministrul Educației: „Accesul adolescenților la rețelele sociale trebuie gestionat prin control parental, nu prin interdicții totale”

12:00

Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Potrivit procurorilor, agentul le aducea unor deţinuţi, contra unor sume de bani, alcool, alimente nepermise, telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS sau le facilita accesul în spaţii neprevăzute de lege.