Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO

Alegerile din București au redesenat nu doar harta politică a Capitalei, ci și raporturile de forță la nivel național. O dată cu eșecul de la urne, principalele formațiuni își schimbă strategiile: PSD se îndreaptă cu pași repezi spre trecerea în Opoziție, iar USR se teme că ar putea intra în irelevanță sau chiar să dispară în următorii ani după ce a pierdut întocmai acolo unde în mod tradițional ar fi avut de câștigat.