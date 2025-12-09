Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO
Digi24.ro, 9 decembrie 2025 17:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu președintele Camerei Deputaților din Luxemburg, Claude Wiseler, aflat în vizită oficială în România împreună cu o delegație parlamentară. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone rusești care au căzut pe teritoriul NATO, dar și extinderea parteneriatului bilateral în domenii precum apărare, securitate cibernetică, logistică și tehnologie financiară.
• • •
Acum 5 minute
17:40
Guvernul explică de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în ultimul moment întâlnirea cu Bolojan # Digi24.ro
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate. De altfel, presa germană a relatat că Pistorius a contractat o ”infecţie gripală”.
17:40
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dintotdauna a existat o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.
Acum 10 minute
17:30
Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrei USR a Mediului. Șeful statului susține că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă.
17:30
România este pregătită să doboare dronele care vor intra în spațiul aerian al țării noastre, anunță Nicușor Dan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la sfârșitul vizitei sale la Paris, într-o discuție cu jurnaliștii, că România este pregătită să doboare eventualele drone care ar viola spațiul aerian al țării noastre.
Acum 30 minute
17:20
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO # Digi24.ro
17:20
Ministrul Educației: „Accesul adolescenților la rețelele sociale trebuie gestionat prin control parental, nu prin interdicții totale” # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, 9 decembrie, că accesul adolescenţilor la reţelele sociale trebuie gestionat cu atenţie, iar soluţia potrivită ar fi un control parental mai ferm, nu o interzicere completă. Declaraţiile au fost făcute la Parlament, în contextul discuţiilor privind posibile reglementări asupra platformelor online folosite de minori.
17:20
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre Opoziție, USR se teme că va dispărea # Digi24.ro
Alegerile din București au redesenat nu doar harta politică a Capitalei, ci și raporturile de forță la nivel național. O dată cu eșecul de la urne, principalele formațiuni își schimbă strategiile: PSD se îndreaptă cu pași repezi spre trecerea în Opoziție, iar USR se teme că ar putea intra în irelevanță sau chiar să dispară în următorii ani după ce a pierdut întocmai acolo unde în mod tradițional ar fi avut de câștigat.
17:10
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste” # Digi24.ro
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”
17:10
Uniunea Europeană îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Gipper, a răspuns la declarația lui Trump privind necesitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, reamintind că Volodimir Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc când condițiile o vor permite.
Acum o oră
16:50
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile. Amenda uriașă pe care clientul unei prostituate o poate lua în prezent # Digi24.ro
Partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, iar acestea să fie gestionate direct de prostituate.
16:50
UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară” # Digi24.ro
Comisia Europeană a acceptat să permită Poloniei să acorde ajutor de stat pentru construirea primei centrale nucleare din țară, a anunțat marți premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.
Acum 2 ore
16:40
Peste 300 de milioane de euro au ajuns la fermierii români în noiembrie. Cum au fost împărțite fondurile # Digi24.ro
Peste 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 306,6 milioane de euro, au fost virați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către fermieri, procesatori și autorități locale în luna noiembrie 2025. Fondurile au vizat plățile pentru proiecte de investiții în agricultură, dezvoltare rurală, dar și compensații pentru mediu și climă, potrivit unui comunicat transmis de instituție.
16:40
Alertă la un centru pentru copii cu dizabilități din Sălaj: 86 de persoane evacuate, după un miros puternic de gaz # Digi24.ro
Zeci de persoane, copii și angajați, au fost evacuate marți după-amiază dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce detectoarele au semnalat prezența gazului în camera tehnică. ISU Sălaj anunță că nu sunt victime, iar pompierii și echipele distribuitorului de gaze verifică instalația, intervenția fiind în desfășurare.
16:30
Cine este politicianul român inclus în prestigiosul top Politico „10 persoane de urmărit în 2026” # Digi24.ro
Jurnaliștii de la prestigioasa publicație Politico au prezentat topul anual al celor mai influente persoane ale anului 2025 și „top 10 persoane de urmărit în 2026”. În topul jurnaliștilor europeni a fost inclus și un politician român. Este vorba despre Siegfried Mureșan, europarlamentar român.
16:30
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie elctrică” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat că UE a fost „cuprinsă de întuneric” în perioada Crăciunului, deoarece autoritățile nu își pot permite iluminatul festiv.
16:30
Radu Theodoru, generalul de 101 ani care era perceput în ultima perioadă drept imaginea Comandamentului „Vlad Țepeș” și acuzat la începutul anului de trădare, s-a stins din viață, potrivit unui anunț transmis pe 9 decembrie.
16:30
PSD își pregătește pas cu pas ieșirea de la guvernare sau aruncarea lui Ilie Bolojan, împreună cu USR, din barca Executivului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că partidul este împărțit în mai multe tabere, însă niciuna nu are în vedere scenariul unei guvernări îndelungate în actuala formulă. Momentul T0 este pregătit pentru începutul sesiunii parlamentare din februarie.
16:10
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump consideră că Rusia are în prezent o poziție mai favorabilă decât Ucraina în negocierile pentru încheierea războiului, relatează Politico.
15:50
Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor mai fi țări viabile” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, într-un interviu acordat POLITICO, discreditând aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și semnalând că va susține candidații politici europeni care împărtășesc viziunea sa asupra continentului.
15:50
Alertă pe DN7: scăpări de gaze la o autocisternă în Călimănești. Traficul, complet blocat. A fost emis un mesaj RO-ALERT # Digi24.ro
Pompierii militari intervin pentru a rezolva o problemă la o autocisternă din localitatea Călimănești, pe DN7, care are scăpări de gaze. Nu sunt victime, traficul este complet blocat, fiind creat și un perimetru de siguranță de 500 de metri pătrați și emis un mesaj RO-ALERT, a mai transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
Acum 4 ore
15:40
Salariile în sectorul bugetar ar putea fi înghețate în 2026, la fel și pensiile. Scenariile discutate în Guvern # Digi24.ro
La Palatul Victoria se discută deja bugetul pentru anul 2026. Potrivit unor surse guvernamentale, salariile în sectorul bugetar, dar și pensiile ar putea fi înghețate. O decizie similară am putea vedea și în cazul salariului minim, un subiect care a stârnit tensiuni în Coaliția de guvernare.
15:30
Cererile frauduloase pentru fonduri plătite din abnii contribuabililor în timpul pandemiei de COVID-19 au costat finanțele publice ale Marii Britanii 10,9 miliarde de lire sterline (14,5 miliarde de dolari), a anunțat guvernul marți, citând concluziile unui nou raport independent, informează Reuters.
14:50
Listeria provoacă tot mai multe intoxicații severe în Europa. Unul din 12 cazuri a fost mortal în 2024 # Digi24.ro
Cazurile de intoxicații severe cu bacteria listeria au crescut în Europa anul trecut, potrivit unui raport al ECDC și EFSA. Peste 3.000 de infecții au fost confirmate în 2024, iar aproape 70% dintre pacienți au avut nevoie de spitalizare, în timp ce una din 12 persoane infectate a murit.
14:40
„O prostie totală”. Reacția Rusiei la acuzațiile că Putin ar vrea să atace NATO și să restabilească URSS # Digi24.ro
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o „prostie totală”, relatează Reuters.
14:40
14:30
„Jurnaliștii nu mor, ei sunt uciși”. Numărul profesioniștilor din media care au pierit în timp ce-și făceau datoria # Digi24.ro
„Jurnaliștii nu pur și simplu mor - ei sunt uciși”, avertizează directorul general al Reporteri fără Frontiere (RSF), Thibaut Bruttin, în noul bilanț anual al organizației. Potrivit datelor prezentate, 67 de jurnaliști au fost uciși din cauza activității lor profesionale în ultimul an, iar alți 503 se află în detenție în 47 de țări. RSF constată că presiunea asupra presei rămâne ridicată atât în zonele de conflict, cât și în state controlate de regimuri autoritare.
14:30
Inspector antifraudă din Capitală, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită. DNA a încheiat acord de recunoaștere a vinovăție # Digi24.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF București a fost trimis în instanță de Direcția Națională Anticorupție (DNA), după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de lei mită. Procurorii au întocmit un acord de recunoaștere a vinovăției, atât în cazul funcționarului, cât și al administratoarei firmei care i-a oferit banii.
14:20
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina # Digi24.ro
Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit în mod tradițional despre „greșelile” lui Biden și în termeni duri despre Volodimir Zelenski. Acesta nu s-a ferit să împrumute din propaganda Kremlinului tezele potrivit cărora Zelenski se află ilegal în fruntea Ucrainei și trebuie să organizeze alegeri prezidențiale.
14:20
8 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza au fost aduşi la Bucureşti cu un avion militar. 6 dintre ei au fost transferați în alte țări UE # Digi24.ro
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Române, alături de 29 de membri de familie. Ulterior, şase pacienţi şi rudele lor au fost transportaţi în Norvegia şi Belgia, ceilalţi doi fiind trataţi în spitale din România.
14:10
Deputatul PNL Ionuț Stroe cere să se inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin # Digi24.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe cere secretarului General al Guvernului, Radu Oprea, și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin. Potrivit acestuia, aceasta este „principalul instrument european care combate aranjamentele de meciuri, pariurile ilegale, manipularea rezultatelor și spălarea banilor prin sport”.
14:00
Surse Digi24: PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare dacă Diana Buzoianu nu e demisă # Digi24.ro
Sorin Grindeanu îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministră a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova, au declarat surse social-democrate pentru Digi24. Președintele PSD a anunțat că va încerca să aibă astăzi o întâlnire cu șeful Executivului.
13:50
Dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea vizibil din 2026. Expert: „Reducerea IRCC va tăia costul creditelor încă din ianuarie” # Digi24.ro
Anul 2026 se conturează drept momentul în care costul finanțării ipotecare va începe să coboare vizibil, iar primele efecte pe dobânzile variabile vor putea fi resimțite chiar din ianuarie 2026, potrivit declarațiilor expertului financiar Claudiu Trandafir pentru Digi24.ro. Previziunile sunt susținute de o analiză recentă, care indică scăderi atât pe segmentul creditelor cu dobândă fixă, cât și pe cel al creditelor variabile, odată cu reducerea IRCC.
13:50
FIFA a anunțat că la următoarea Cupă Mondială, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, vor fi introduse două pauze de hidratare de câte trei minute. Măsura va fi aplicată la fiecare meci, indiferent de condițiile meteo.
Acum 6 ore
13:40
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare # Digi24.ro
Imagini inedite au fost filmate într-un cartier rezidențial din Viena. Proprietarul unui mașini sport de 300.000 de euro și-a urcat bolidul în balcon, pe motiv că nu a găsit loc de parcare.
13:30
Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. Avize negative pe bandă rulantă pentru un proiect retras # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari liberali au depus în urmă cu două luni un proiect prin care investitorii străini puteau obține drept de ședere temporară în România în schimbul unei investiții de cel puțin 400.000 de euro. Proiectul, însă, a obținut avize negative pe bandă rulantă, inclusiv din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), astfel că a fost retras de pe circuitul parlamentar.
13:20
Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI # Digi24.ro
Comisia Europeană a deschis o nouă investigație antitrust împotriva Google, vizând modul în care gigantul tech folosește conținut online și materiale de pe YouTube pentru a antrena modele de inteligență artificială. Companiile media susțin că aceste practici le reduc traficul și le provoacă pierderi semnificative.
13:20
Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori # Digi24.ro
Un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării, comunicând că nu dispune momentan de informaţii despre soarta echipajului.
13:10
Volodimir Zelenski se află într-o vizită oficială la Roma. Se va întâlni cu Papa Leon și Giorgia Meloni # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns marți la Roma într-o vizită oficială, unde are programate întâlniri cu premierul italian Giorgia Meloni și cu papa Leon al XIV-lea, a transmis purtătorul său de cuvânt, Serhii Nikiforov, scrie RBC Ukraine.
13:00
Femeile din Brașov au acces la primul și singurul spital din afara Capitalei acreditat internațional în îngrijirea sănătății sânului # Digi24.ro
12:50
Liniștea care păzește Coreea: povestea unei plaje interzise
12:50
Termoenergetica explică lucrările care au lăsat 1.000 de blocuri fără căldură: „Se apropie sărbătorile, evităm o avarie majoră” # Digi24.ro
Peste 1.100 de blocuri din București rămân fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Astăzi încep atât lucrări de modernizare, cât și de reparare a unor avarii, în mai multe zone ale orașului. Intervențiile vor fi finalizate în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, anunță Termoenergetica.
12:50
Șantaj în Vaslui: un cuplu a înscenat răpirea femeii pentru a obține 47.000 de euro. Cei doi au fost arestați # Digi24.ro
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au fost arestaţi preventiv pentru şantaj, după ce au înscenat răpirea femeii şi au realizat un videoclip cu ea aparent inconştientă şi legată de mâini şi de picioare, pentru a obţine 47.000 de euro de la partenerul ei.
12:50
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează dpa, potrivit Agerpres.
12:40
Sorin Grindeanu anunță dacă parlamentarii PSD vor vota moțiunea de cenzură depusă de Opoziție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că social-democrații nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de Opoziție cât timp se vor afla la guvernare. „Dacă vom hotărî să ieșim de la guvernare, ieșim asumat”, a subliniat liderul PSD.
12:30
Tânăr român, dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Poliția cere ajutorul pentru a-l găsi # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Motru, plecat la studii în Olanda, este căutat de poliţişti după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.
12:30
Vasile Dîncu explică eșecul lui Daniel Băluță la alegerile parțiale: „Bucureștenii vor întotdeauna un personaj care să fie lider” # Digi24.ro
Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD, a comentat la Digi24 eșecul înregistrat la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă s-a clasat pe locul trei, și nemulțumirile legate de coaliție de guvernare, spunând că în rândul partidului sunt voci care nu mai vor coabitarea cu USR.
12:20
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați # Digi24.ro
Autoritățile japoneze au ridicat marți avertismentele de tsunami, la câteva ore după ce un puternic cutremur de magnitudinea 7,6 a zguduit regiunile din nord-est, rănind cel puțin 30 de persoane și forțând aproximativ 90.000 de locuitori să își evacueze locuințele, scrie Reuters.
12:20
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia judecătorilor nu e definitivă # Digi24.ro
Judecătoria Sectorului 1 a decis în ședința din 9 decembrie că rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit legal. Decizia poate fi contestată în termen de trei de zile, iar dacă instanța de apel menține decizia Judecătoriei Sectorului 1, poate începe și judecata pe fond.
12:10
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC) # Digi24.ro
Nu există nicio îndoială că Ucraina a pierdut teren în acest oraș cheie din est. Pentru Rusia, Pokrovsk este un alt pas către obiectivul său de a prelua controlul asupra întregului Donbas. Dar Ucraina trebuie să demonstreze că este încă capabilă să reziste, se arată într-un reportaj BBC.
12:00
Sebastian Burduja, după vizită la Washington: „America este angajată pe deplin în asigurarea securității României” # Digi24.ro
„America este angajată pe deplin în asigurarea securității României și avem un interes strategic comun pentru energie, tehnologie, lanțuri globale de aprovizionare și metale rare,” a transmis fostul ministru Sebastian Burduja, după vizita la Washington.
