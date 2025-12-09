Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF
Antena Sport, 9 decembrie 2025 18:20
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. El a mai afirmat că sunt șanse de 90% ca partida să se dispute la Istanbul. De asemenea, şeful federaţiei a declarat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce. UPDATE: Barajul […] The post Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF appeared first on Antena Sport.
18:10
Naționala de handbal feminin a României a încheiat Campionatul Mondial pe poziția a 9-a, însă evoluția tricolorelor a fost remarcată de președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din. Acesta a confirmat și că Ovidiu Mihăilă va rămâne în continuare pe banca echipei naționale, asta deși contractul acestuia expirase, după parcursul României la turneul final. Ovidiu […] The post Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:50
Meciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă # Antena Sport
Au fost trase la sorți duelurile din faza șaisprezecimilor Cupei Spaniei, iar Barcelona va avea de jucat în deplasare pe terenul celor de la CD Guadalajara, formația din liga a treia. Jucătorii și-au dorit atât de mult să joace contra catalanilor, iar asta se poate observa din reacția pe care au avut-o în momentul în […] The post Meciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă appeared first on Antena Sport.
17:40
Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat # Antena Sport
Comitetul Executiv al FRF a dezbătut şi adoptat o modificare a programului Ligii 1, astfel încât să asigure o pregătire optimă pentru jucătorii din competiţia internă înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. În 26 martie, reprezentativa României va disputa, în deplasare, semifinala play-off-ului CM 2026, urmând ca, în cazul unui succes, să joace, în 31 martie, […] The post Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
17:30
Rapidul este în continuare pe primul loc în Liga 1, iar formația giuleșteană și-a confirmat parcursul bun din acest campionat și în partida de la Botoșani, acolo unde i-a pus mari probleme echipei antrenate de Leo Grozavu. Ioan Andone a urmărit duelul care a închis etapa cu numărul 19 și s-a declarat încântat de munca […] The post Ioan Andone nu are dubii: „O văd clar în lupta pentru titlu” appeared first on Antena Sport.
17:30
Detaliul remarcat de Răzvan Lucescu înaintea barajului României cu Turcia. Cum i-a descris pe adversarii „tricolorilor” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a analizat confruntarea dintre România și Turcia, din semifinala barajului de World Cup 2026. Partida se va disputa în martie, cel mai probabil la Istanbul, iar în cazul unei victorii, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo în finala barajului. Răzvan Lucescu a remarcat faptul că Turcia traversează cel mai bun moment, […] The post Detaliul remarcat de Răzvan Lucescu înaintea barajului României cu Turcia. Cum i-a descris pe adversarii „tricolorilor” appeared first on Antena Sport.
17:20
17:10
Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul lui Mutu privind revenirea pe banca tehnică până la vestea dată de Lando Norris după ce a câștigat titlul mondial în Formula 1. 1. Mutu mai așteaptă Adian Mutu nu va ajunge pe banca lui Hermannstadt, deși a fost pe […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
După despărțirea de Sepsi Sfântu Gheorghe, Dorinel Munteanu a revenit în sfârșit pe prima scenă a fotbalului românesc. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a bătut palma cu Hermannstadt, formație care rămăsese fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu. Din primele informații, se pare că „Neamțul” a semnat un contract valabil pe un an […] The post Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate appeared first on Antena Sport.
16:50
Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid # Antena Sport
Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit și ce sumă a plătit în schimbul tânărului jucător de la Hermannstadt. Kevin Ciubotaru este al doilea jucător transferat de FCSB în această iarnă, după Kevin Duarte. Tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt evoluează pe postul de fundaș stânga, […] The post Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul din Liga 1 pentru care insistă # Antena Sport
Gigi Becali e aproape să efectueze al doilea transfer al iernii la FCSB. După ce Andre Duarte a fost prezentat oficial, campioana e gata să aducă un nou fundaș sub comanda lui Elias Charalambous. Concret, roș-albaștrii au pus ochii pe Kevin Ciubotaru, tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt. Acesta evoluează pe postul de […] The post Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul din Liga 1 pentru care insistă appeared first on Antena Sport.
16:40
Denis Alibec, aproape de o revenire spectaculoasă: „La noi și-a lăsat o ușă deschisă” # Antena Sport
Denis Alibec are zilele numărate la FCSB, iar atacantul român are toate șansele să schimbe echipa încă din această iarnă. Operat recent, fotbalistul cotat la 600.000 de euro are deja mai multe propuneri pe masă, chiar din Liga 1. După ce Valeriu Iftime și-a manifestat interesul pentru acesta, a venit rândul celor de la Farul […] The post Denis Alibec, aproape de o revenire spectaculoasă: „La noi și-a lăsat o ușă deschisă” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
16:30
Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Meci „de foc” pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet de azi # Antena Sport
Inter – Liverpool, duelul serii de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 și va fi în format live text, pe as.ro. Partida din etapa a șasea a grupei se anunță a fi una „de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu. Liverpool traversează un sezon dezastruos. „Cormoranii” au câștigat un singur meci din […] The post Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Meci „de foc” pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet de azi appeared first on Antena Sport.
16:20
„A făcut RMN-uri peste RMN-uri”. Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Motivul pentru care nu joacă la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit motivul pentru care mijlocașul de 25 nu mai joacă la formația roș-albastră. Dennis Politic a evoluat doar 36 de minute la FCSB, în ultimele opt meciuri disputate de campioană, în toate competițiile. El a fost […] The post „A făcut RMN-uri peste RMN-uri”. Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Motivul pentru care nu joacă la FCSB appeared first on Antena Sport.
16:20
Sorin Cârțu, mesaj războinic înainte de Craiova – Sparta Praga: „Putem scrie o altă pagină de istorie” # Antena Sport
Universitatea Craiova va primi joi vizita celor de la Sparta Praga, într-un meci din faza principală a UEFA Conference League, iar partida s-ar putea dovedi decisivă pentru ca oltenii să fie calificați măcar în play-off. În cadrul unei festivități care a avut loc în Sala Polivalentă din Craiova, Sorin Cârțu a avut un mesaj motivațional […] The post Sorin Cârțu, mesaj războinic înainte de Craiova – Sparta Praga: „Putem scrie o altă pagină de istorie” appeared first on Antena Sport.
15:50
Denis Alibec e aproape de despărţirea de FCSB, echipă la care nu s-a acomodat, după ce a fost adus în această vară de la Farul lui Gică Hagi. Gigi Becali l-a pus pe lista jucătorilor de care ar vrea să se despartă în mercato de iarnă. Atacantul a adunat doar 13 meciuri și a înscris […] The post Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! “Dacă e lăsat să plece de la FCSB..” appeared first on Antena Sport.
15:30
Ce a făcut Mo Salah în ziua meciului Inter – Liverpool, după ce a fost scos din lot de Arne Slot # Antena Sport
Mohamed Salah s-a prezentat la terenul de antrenament al lui Liverpool şi a anunţat acest lucru pe reţelele de socializare marţi, la o zi după ce a fost exclus din lotul pentru meciul cu Inter Milano din Champions League. Extrema în vârstă de 33 de ani a ajuns cu maşina în cursul dimineţii la Kirkby, […] The post Ce a făcut Mo Salah în ziua meciului Inter – Liverpool, după ce a fost scos din lot de Arne Slot appeared first on Antena Sport.
15:20
Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa după teribila accidentare: “Eram supărat pe Dumnezeu” # Antena Sport
Mihai Neşu a vorbit din nou deschis despre cum a ajuns să trăiască pentru micile bucurii, la aproape 15 ani de la momentul în care a rămas paralizat, după un antrenament al celor de la Utrecht. Imobilizat într-un scaun cu rotile, după accidentul horror suferit pe 10 mai 2011, Mihai Neşu şi-a îndreptat toată atenţia […] The post Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa după teribila accidentare: “Eram supărat pe Dumnezeu” appeared first on Antena Sport.
15:10
Adrian Mutu a făcut anunțul cu privire la posibilitatea de a ajunge la Hermannstadt după plecarea lui Marius Măldărășanu. “Briliantul” a transmis că nu va ajunge la clubul din Sibiu, deși a fost pe lista echipei prezidate de Claudiu Rotar. Mutu a confirmat că a fost în discuții pentru a prelua penultima clasată din Liga […] The post Adrian Mutu a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu revenirea sa pe bancă appeared first on Antena Sport.
15:00
Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! “E iraţional” # Antena Sport
Iranul, care va întâlni selecţionata Egiptului la Cupa Mondială de fotbal, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept “‘iraţională’ decizia ca acest meci să fie dedicat comunităţii LGBTQ”, informează AFP. Naţionala Iranului, care s-a calificat din martie pentru Cupa Mondială din 2026, va avea drept adversare în Grupa G echipele Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, […] The post Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! “E iraţional” appeared first on Antena Sport.
14:50
Meciul FCSB – Feyenoord, care va avea loc, joi, în grupa principală a Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru. Balakin va fi ajutat la cele două lunii de Oleksandr Berkut şi Viktor Matiash, în timp ce rezervă va fi Vitali Romanov. Cine va arbitra FCSB – […] The post Cine va arbitra FCSB – Feyenoord, din grupa Europa League appeared first on Antena Sport.
14:40
N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare # Antena Sport
Campionatul din Polonia concurează lejer la titlul neoficial de “cea mai bizară ligă din Europa”. Din mai multe motive. De pildă, cel mai titrat club din țară, Legia Varșovia, ocupă un loc retrogradabil după jumătate de campionat. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu s-a prăbușit complet după plecarea antrenorului român și e pe poziția a […] The post N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
14:00
Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă” # Antena Sport
Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Europa League dintre FCSB și Feyenoord. Fostul mare atacant olandez a vorbit în fața jurnaliștilor despre importanța meciului de pe Arena Națională, dar și despre cât de determinați sunt el și elevii săi să obțină o victorie. FCSB urmează să o înfrunte pe Feyenoord […] The post Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă” appeared first on Antena Sport.
13:30
Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso # Antena Sport
Real Madrid a primit o lovitură astăzi în cadrul antrenamentului pe care premergător partidei cu Manchester City din Liga Campionilor. Kylian Mbappe, cel mai important om din echipa lui Xabi Alonso, nu s-a antrenat și este în pericol să rateze partida care poate decide soarta antrenorului de pe Santiago Bernabeu. Mbappe este de departe cel […] The post Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
13:20
Decizia în cazul “Emiliano Sala”, privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026 # Antena Sport
Litigiul financiar care durează din 2019 între Cardiff City şi FC Nantes după moartea fotbalistului Emiliano Sala va fi soluţionat pe 30 martie 2026, informează AFP. Cardiff City denunţă „neglijenţa” unui agent, FC Nantes „persecuţia judiciară”: la aproape şapte ani de la moartea lui Emiliano Sala într-un accident aviatic, avocaţii celor două cluburi au pledat […] The post Decizia în cazul “Emiliano Sala”, privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026 appeared first on Antena Sport.
12:50
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă # Antena Sport
Valeriu Iftime e milionarul român care merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă deţine un avion privat. Patronul de la Botoşani a făcut însă un gest în urma căruia va fi cu siguranţă amendat. Aflat pe Stadionul Municipal la meciul dintre Botoşani şi Rapid, 0-0, omul de afaceri a fost surpins cu un pahar de […] The post Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă appeared first on Antena Sport.
12:50
Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid # Antena Sport
Xabi Alonso se află sub o presiune imensă la Real Madrid în acest moment, în contextul în care echipa are doar două victorii în ultimele șapte meciuri. După eșecul cu Celta, zvonurile privind o posibilă demitere au început să “curgă”, iar tehnicianul de pe Bernabeu nu a scăpat fără să fie întrebat despre acest lucru […] The post Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:20
Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final” # Antena Sport
Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal urmează să ancheteze un meci petrecut pe data de 3 mai 2025 în play-out-ul Ligii a 3-a, și anume Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești. În partida respectivă, gazdele s-au impus cu 3-2, deși oaspeții au condus la pauză cu 2-0, un scenariu care oferea […] The post Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final” appeared first on Antena Sport.
12:10
Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc # Antena Sport
Mihăiţă Pleşan a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă extrem de avantajoasă, de mai multe milioane de euro, pentru Carlos Mora, dar şi că Mihai Rotaru nici nu a vrut să audă de despărţirea de costaricanul de 24 de ani. Atacantul cotat la 1 milion de euro nu a fost lăsat să plece, […] The post Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc appeared first on Antena Sport.
11:40
Novak Djokovic s-a decis. Sârbul a prezis cine va câștiga Cupa Mondială din 2026: “Voi fi îndrăzneț” # Antena Sport
Tenismenul sârb Novak Djokovic, deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), a prezis că Portugalia lui Cristiano Ronaldo va câştiga Cupa Mondială de fotbal din 2026, în finala căreia ar urma să învingă Mexicul, informează EFE. “Voi fi îndrăzneţ: Portugalia va câştiga Cupa Mondială şi va învinge Mexicul în finală“, a declarat Djokovic într-un […] The post Novak Djokovic s-a decis. Sârbul a prezis cine va câștiga Cupa Mondială din 2026: “Voi fi îndrăzneț” appeared first on Antena Sport.
11:20
“Atenție la Liverpool”. Semnal de alarmă tras la Interul lui Chivu înainte de derby-ul din Champions League # Antena Sport
Cel mai interesant meci din această seară de Champions League, cel dintre Inter Milano și Liverpool, a fost prefațat de un mare fotbalist care a evoluat pentru ambele cluburi, Paul Ince. Cunoscut pentru trofeele sale alături de United, legenda engleză a stat câte doi ani la cele două cluburi și a făcut o scurtă analiză […] The post “Atenție la Liverpool”. Semnal de alarmă tras la Interul lui Chivu înainte de derby-ul din Champions League appeared first on Antena Sport.
10:50
Helmut Marko, figură emblematică a Formulei 1 şi membru al echipei Red Bull Racing încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, părăseşte team-ul austriac, a anunţat Sky Sports. Viitorul lui Helmut Marko a fost un subiect de conversaţie din ce în ce mai frecvent pe parcursul sezonului. Consilierul Red Bull, în vârstă de 82 de […] The post Helmut Marko pleacă de la Red Bull appeared first on Antena Sport.
10:40
Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: “Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum” # Antena Sport
Basarab Panduru a rămas stupefiat de ratarea imensă a lui Claudiu Petrila din meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Fostul internațional nu s-a ferit să îl critice pe fotbalistul din Giulești mai ales după ce a auzit declarația pe care a oferit-o după meci, când a mărturisit că s-a relaxat, fiind convins că o să […] The post Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: “Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:20
“A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă # Antena Sport
Ieşirea mediatică a starului egiptean Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la următorul meci al lui Liverpool “nu este un lucru bun pentru echipă”, a declarat luni antrenorul Arne Slot, care rămâne însă “convins” că revenirea atacantului este posibilă, informează AFP. Excluderea lui Salah din lotul pentru meciul cu Inter Milano, echipa […] The post “A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă appeared first on Antena Sport.
10:10
Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a 11 fotbalişti din prima şi a doua divizie turcă, nouă dintre ei fiind acuzaţi că au pariat pe meciurile propriilor echipe, anunţă presa din Turcia, citată de AFP. Printre cei cinci jucători din prima ligă acuzaţi se numără Metehan Baltaci, fundaşul echipei Galatasaray, Alassane Ndao, […] The post 11 jucători profesionişti din Turcia au fost arestaţi preventiv appeared first on Antena Sport.
10:00
Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul # Antena Sport
Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, s-a întâlnit la gala Fanatik cu actualul președine al alb-roșiilor, Andrei Nicolescu. Omul care a câștigat ultimul titlu alături de “câini” în 2007 a vorbit cu actuala conducere a fostei sale echipe și i-a transmis de ce mai are nevoie formația lui Zeljko Kopic pentru a putea deveni […] The post Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea # Antena Sport
Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo, fiind implicat în transferul lui Dennis Politic. Dacă ultimul nu s-a acomodat încă la echipa lui Charalambous, Musi a devenit rapid om de bază la trupa din Ştefan cel Mare. Astfel că atacantul cotat la 900.000 de euro a fost desemnat cel mai bun jucător U21 […] The post Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.
09:30
Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: “Vă fac campion” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a transmis prietenul său Valeriu Iftime, patronul de la Botoşani, echipă aflată în luptă directă pentru câştigarea titlului din Liga 1. Chiar dacă FCSB e la 14 puncte de liderul Rapid şi la 12 de Botoşani, Iftime i-ar fi spus lui Becali că va deveni din nou campion. “Eu […] The post Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: “Vă fac campion” appeared first on Antena Sport.
09:30
Un star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan # Antena Sport
Lumea fotbalului este marcată de un caz de violență în care este implicat un jucător de top englez. Ivan Toney, fostul atacant al lui Brentford, în prezent la Al-Ahli, a fost arestat în Londra după ce a lovit cu capul în nas un om într-un club de noapte. Toney poate avea probleme serioase cu justiția […] The post Un star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan appeared first on Antena Sport.
08:50
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali # Antena Sport
Lindon Emerllahu urmează să plece de la CFR Cluj în perioada de mercato de iarnă, iar formația din Gruia se va alege cu o sumă considerabilă de bani în urma mutării respective. Mijlocașul din Kosovo pe care Gigi Becali și l-a dorit la un moment dat “la pachet” cu Louis Munteanu va fi transferat de […] The post Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
08:40
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre al Formulei 1, a confirmat luni că va purta numărul 1 pe maşina sa de concurs, anul viitor. Lando Norris (26 de ani) este al 35-lea campion mondial din istoria Formulei 1 şi cel care anul acesta a reuşit să întrerupă seria de patru titluri consecutive cucerite […] The post Decizia luată de Lando Norris după ce a devenit campion mondial appeared first on Antena Sport.
08:30
Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul galei Fanatik despre situația medicală a lui Daniel Bîrligea, care a ratat ultimele meciuri ale roș-albaștrilor. Atacantul a evoluat cu probleme medicale în duelul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, iar cei din staff-ul echipei se așteptau ca jucătorul să nu mai evolueze în acest an. Daniel Bîrligea […] The post Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren appeared first on Antena Sport.
08:30
Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool # Antena Sport
Mo Salah nu a făcut deplasarea la Milano pentru Inter – Liverpool, unul dintre cele mai tari meciuri ale săptămânii, în UEFA Champions League. Decizia lui Arne Slot a venit după ieşirea în decor a “Faraonului”. Starul de 33 de nai cotat la 45 de milioane de euro a răbufnit şi a anunţat că nu […] The post Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool appeared first on Antena Sport.
08:10
Soarta ultimului Mare Premiu din sezon e ciudată. Poate fie să stârnească maximum de interes, fie să nu mai intereseze pe aproape nimeni. Depinde de cât de echilibrată a fost competiția până atunci. Dacă ”se joacă” un titlu, poate ambele, și nu neapărat doar între doi piloți sau două echipe, atunci cursa e așteptată cu […] The post E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
The post Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling appeared first on Antena Sport.
23:30
Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “O ruşine mare”. A fost contrazis de Săpunaru # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de nemulţumit de arbitrajul lui Horaţiu Feşnic din meciul cu Rapid. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Patronul echipei de pe locul al doilea consideră că echipa sa a fost dezavantajată şi crede că […] The post Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “O ruşine mare”. A fost contrazis de Săpunaru appeared first on Antena Sport.
23:30
FC Botoșani și-a păstrat seria de invincibilitate pe teren propriu, după ce a remizat contra liderului Rapid București, scor 0-0. Moldovenii au făcut un joc bun, mai ales în repriza a doua, când au irosit câteva oportunități mari de a înscrie. Nici giuleștenii nu s-au lăsat mai prejos. Claudiu Petrila a avut în gheată golul […] The post Leo Grozavu, încântat după Botoșani – Rapid 0-0: „Jos pălăria” appeared first on Antena Sport.
23:20
Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună” # Antena Sport
FC Botoșani și-a păstrat invincibilitatea pe teren propriu, după ce a remizat cu liderul Ligii 1, Rapid București. Moldovenii au 37 de puncte după 19 etape și sunt tot mai aproape de adjudecarea locului de play-off. Dacă în prima repriză giuleștenii au fost cei care au forțat, partea secundă a aparținut gazdelor. Marian Aioani a […] The post Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună” appeared first on Antena Sport.
23:00
Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, consideră că remiza înregistrată de echipa sa în meciul de pe terenul lui FC Botoşani este un rezultat echitabil. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 al Ligii 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În urma acestui meci, Rapid a rămas lider în Liga 1 şi şi-a […] The post Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine” appeared first on Antena Sport.
22:50
Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez” # Antena Sport
FC Botoșani și Rapid București au remizat, scor 1-1, în ultimul joc al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Cele două au prestat un fotbal spectaculos, irosind numeroase ocazii de a marca. Claudiu Petrila a fost ghinionistul serii, el ratând singur cu poarta goală. Moldovenii lui Leo Grozavu și-au păstrat invincibilitatea pe teren propriu, […] The post Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez” appeared first on Antena Sport.
