Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF

08:10

Soarta ultimului Mare Premiu din sezon e ciudată. Poate fie să stârnească maximum de interes, fie să nu mai intereseze pe aproape nimeni. Depinde de cât de echilibrată a fost competiția până atunci. Dacă ”se joacă” un titlu, poate ambele, și nu neapărat doar între doi piloți sau două echipe, atunci cursa e așteptată cu […] The post E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.