Suporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League
Antena Sport, 10 decembrie 2025 00:20
Barcelona a primit marți seară vizita celor de la Eintracht Frankfurt, la primul meci de UEFA Champions League pe noua arenă modernizată a grupării catalane. Suporterii oaspeților au găsit diverse modalități de a-și procura bilete pentru acest joc și au făcut prăpăd în timpul meciului, fiind un real pericol pentru fanii „blaugrana”. Fanii lui Frankfurt, […] The post Suporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
00:30
„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
Italienii au reacționat imediat după ce Liverpool a primit penalty în meciul cu Inter, echipa lui Cristi Chivu. Dominik Szoboszlai a marcat în minutul 88, de la punctul cu var, și a stabilit astfel scorul final, 1-0 pentru „cormorani” în duelul din etapa a șasea a grupei de Champions League. În minutul 87 al meciului […] The post „Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
00:30
„Un penalty generos” – Presa din Italia a reacționat după Inter – Liverpool 0-1. Nota primită de Cristi Chivu # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a suferit al doilea eșec la rând în grupa principală de UEFA Champions League. Vicecampioana Italiei a pierdut pe ”Giuseppe Meazza” contra celor de la Liverpool, rezultatul fiind decis de la punctul cu var. După un duel în careu între Bastoni și Florian Wirtz, centralul a acordat lovitură de la 11 […] The post „Un penalty generos” – Presa din Italia a reacționat după Inter – Liverpool 0-1. Nota primită de Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
00:20
Suporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League # Antena Sport
Barcelona a primit marți seară vizita celor de la Eintracht Frankfurt, la primul meci de UEFA Champions League pe noua arenă modernizată a grupării catalane. Suporterii oaspeților au găsit diverse modalități de a-și procura bilete pentru acest joc și au făcut prăpăd în timpul meciului, fiind un real pericol pentru fanii „blaugrana”. Fanii lui Frankfurt, […] The post Suporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
00:10
Inter – Liverpool 0-1. Chivu suferă a doua înfrângere la rând în Champions League. Toate rezultatele serii # Antena Sport
Inter – Liverpool a fost capul de afiș al serii în UEFA Champions League, însă partida a fost una destul de închisă, în ciuda faptului că englezii s-au impus cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat pe final, dintr-un penalty executat de maghiarul Dominik Szoboszlai. Chivu a pierdut doi jucători importanți […] The post Inter – Liverpool 0-1. Chivu suferă a doua înfrângere la rând în Champions League. Toate rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:40
Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru # Antena Sport
Germania și Norvegia sunt primele semifinaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Nordicele au învins Muntenegru, scor 32-23, și se vor duela în penultimul act cu învingătoarea partidei Olanda – Ungaria. Naţionala Germaniei a învins, la Dortmund, reprezentativa Braziliei, scor 30-23 (17-11), în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, şi este prima semifinalistă a competiţiei. Germania și Novergia, primele […] The post Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru appeared first on Antena Sport.
23:30
Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA # Antena Sport
Englezii au răbufnit după faza controversată din meciul Inter – Liverpool, din etapa a șasea a grupei de Champions League. „Cormoranii” au reușit să marcheze în minutul 32 împotriva echipei lui Cristi Chivu, însă golul lui Ibrahima Konate a fost anulat. VAR-ul a intervenit după ce fundașul lui Liverpool a reușit să înscrie. Faza a fost analizată timp […] The post Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA appeared first on Antena Sport.
23:10
Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid: „Putea fi periculos” # Antena Sport
Antrenorul lui PSV a explicat motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Dennis Man în duelul cu Atletico Madrid, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Peter Bosz a efectuat mai multe schimbări în primul 11 al campioanei Olandei. Nu doar Dennis Man a început meciul cu Atletico Madrid ca rezervă, ci și Ivan Perisic și Ricardo Pepi, ambii […] The post Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid: „Putea fi periculos” appeared first on Antena Sport.
22:50
„Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” # Antena Sport
Din vara lui 2025, omul de afaceri român Claudiu Florică investește la Olympic Charleroi, club recent promovat în a doua ligă belgiană. Cunoscut drept un om „abonat” la afaceri cu statul român, Florică a deținut în trecut acțiuni la Dinamo, de unde s-a retras în 2023. Imediat după ce a preluat-o pe Olympic Charleroi, Claudiu Florică l-a adus la echipă pe fiul său, Luca Florică (23 de […] The post „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:30
Lovitură pentru Cristi Chivu în Inter – Liverpool. Hakan Calhanoglu, înlocuit după doar 11 minute # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o lovitură în duelul dintre Inter și Liverpool, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Hakan Calhanoglu a fost înlocuit după doar 11 minute. Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Cristi Chivu, turcul Hakan Calhanoglu, a resimțit dureri la piciorul drept și nu a mai putut continua meciul de pe Meazza. Lovitură […] The post Lovitură pentru Cristi Chivu în Inter – Liverpool. Hakan Calhanoglu, înlocuit după doar 11 minute appeared first on Antena Sport.
22:20
Bayern Munchen și-a continuat forma fantastică din acest sezon, reușind să bifeze un nou succes în grupa principală de UEFA Champions League, scor 3-1 cu Sporting Lisabona. Lennart Karl a înscris iarăși pentru formația antrenată de Vincent Kompany și a stabilit o performanță impresionantă în cea mai tare competiție inter-cluburi, la doar 17 ani. Lennart […] The post Record în UEFA Champions League! Performanță remarcabilă la doar 17 ani appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Ghiță Mureșan vrea să fie gazda naționalei în America appeared first on Antena Sport.
21:30
Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu” # Antena Sport
Daniel Pancu a reacționat după ce România a aflat unde va disputa barajul cu Turcia din martie. Meciul „de foc” se va juca la Istanbul, pe arena celor de la Beșiktaș. Inițial, se zvonise că turcii își doreau ca partida cu România să nu se joace la Istanbul, pentru a evita un eventual conflict între […] The post Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu” appeared first on Antena Sport.
21:30
Indiferent de ocazie, felul în care te îmbraci spune multe despre stilul și atitudinea ta. O rochie de seară aleasă cu grijă inspiră încredere și te ajută să te simți în armonie cu evenimentul – fie că vorbim despre un bal elegant, un botez restrâns sau o petrecere sofisticată. În acest articol vei descoperi cele […] The post (P) Cele mai populare 5 tipuri de rochii de seară pentru evenimente speciale appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun în alb-albastru appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo e din nou mare appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Campioana așteaptă întăriri appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:40
„N-a antrenat în viața lui la nivelul ăsta”. Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Șumudică. Subiectul care l-a enervat # Antena Sport
Mihai Stoica i-a dat o replică dură lui Marius Șumudică. După ce antrenorul a transmis că nu înțelege de ce forma fizică a jucătorilor de la FCSB este mult diferită față de sezonul trecut, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis un mesaj categoric. Concret, MM i-a amintit lui „Șumi” faptă că în FCSB […] The post „N-a antrenat în viața lui la nivelul ăsta”. Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Șumudică. Subiectul care l-a enervat appeared first on Antena Sport.
20:30
Universitatea Craiova va primi joi vizita celor de la Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale de UEFA Conference League. Gruparea din Bănie se luptă cu șanse reale pentru calificarea în primăvara europeană. Pentru jocul unde vor fi așteptați peste 20.000 de suporteri ai „juveților”, UEFA a anunțat deja și ce arbitru a […] The post S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga appeared first on Antena Sport.
20:30
Xabi Alonso a rupt tăcerea despre o posibilă plecare de la Real Madrid. Anunțul făcut după tensiunile de la echipă # Antena Sport
Xabi Alonso a oferit declarații după ce s-a zvonit că ar urma să plece de la Real Madrid. Antrenorul „galacticilor” a declarat, înaintea meciului cu Manchester City din Champions League, că toată conducerea clubului îl susține. Spaniolii anunțat că Xabi Alonso ar urma să fie demis de la Real Madrid în urma eșecului surprinzător suferit […] The post Xabi Alonso a rupt tăcerea despre o posibilă plecare de la Real Madrid. Anunțul făcut după tensiunile de la echipă appeared first on Antena Sport.
19:50
Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că se poartă discuții pentru un jucător din Portugalia. În urmă cu ceva timp, Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali în Portugalia pentru a găsi jucători. Acum, oficialul campioanei a […] The post Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții” appeared first on Antena Sport.
19:20
„Parte din sufletul meu”. Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia # Antena Sport
Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia, din martie. Meciul „de foc” se va disputa la Istanbul, pe arena celor de la Beșiktaș. Mircea Lucescu o cunoaște perfect pe Beșiktaș. Selecționerul i-a antrenat pe turci între 2002 și 2004, reușind să cucerească un titlu alături de formația […] The post „Parte din sufletul meu”. Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia appeared first on Antena Sport.
19:10
Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord. Mesaj ferm despre campioană # Antena Sport
Olandezii au prefațat duelul dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, pe Arena Națională, de la ora 22:00. Jurnaliștii olandezi au descris-o pe FCSB ca fiind o „echipă în criză”, ținând cont de faptul că roș-albaștrii se confruntă cu mari probleme de lot din […] The post Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord. Mesaj ferm despre campioană appeared first on Antena Sport.
19:00
Cu toate că odată cu schimbarea antrenorului se zvonea că situația se va schimba, tensiunea continuă să predomine la Poli Iași. Jucătorii și ceilalți angajați din cadrul clubului au ajuns la patru luni restante și sunt gata să ia o decizie radicală. Principala vină aparține Primăriei Iași, care nu și-a respectat angajamentele de plată față […] The post Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea appeared first on Antena Sport.
18:50
„Facem tot posibilul”. Unde ar putea ajunge Mohamed Salah după scandalul uriaș de la Liverpool # Antena Sport
Starul egiptean Mohamed Salah se află în conflict cu clubul său, FC Liverpool, iar Arabia Saudită va face „tot posibilul” pentru a-l recruta încă din perioada de transferuri de iarnă, a declarat marţi, pentru AFP, o sursă din cadrul Fondul Public de Investiţii (PIF) al Arabiei Saudite, care controlează mai multe cluburi din regat. „Monitorizăm […] The post „Facem tot posibilul”. Unde ar putea ajunge Mohamed Salah după scandalul uriaș de la Liverpool appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:20
Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF # Antena Sport
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. El a mai afirmat că sunt șanse de 90% ca partida să se dispute la Istanbul. De asemenea, şeful federaţiei a declarat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce. UPDATE: Barajul […] The post Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF appeared first on Antena Sport.
18:10
Naționala de handbal feminin a României a încheiat Campionatul Mondial pe poziția a 9-a, însă evoluția tricolorelor a fost remarcată de președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din. Acesta a confirmat și că Ovidiu Mihăilă va rămâne în continuare pe banca echipei naționale, asta deși contractul acestuia expirase, după parcursul României la turneul final. Ovidiu […] The post Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 appeared first on Antena Sport.
17:50
Meciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă # Antena Sport
Au fost trase la sorți duelurile din faza șaisprezecimilor Cupei Spaniei, iar Barcelona va avea de jucat în deplasare pe terenul celor de la CD Guadalajara, formația din liga a treia. Jucătorii și-au dorit atât de mult să joace contra catalanilor, iar asta se poate observa din reacția pe care au avut-o în momentul în […] The post Meciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă appeared first on Antena Sport.
17:40
Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat # Antena Sport
Comitetul Executiv al FRF a dezbătut şi adoptat o modificare a programului Ligii 1, astfel încât să asigure o pregătire optimă pentru jucătorii din competiţia internă înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. În 26 martie, reprezentativa României va disputa, în deplasare, semifinala play-off-ului CM 2026, urmând ca, în cazul unui succes, să joace, în 31 martie, […] The post Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat appeared first on Antena Sport.
17:30
Rapidul este în continuare pe primul loc în Liga 1, iar formația giuleșteană și-a confirmat parcursul bun din acest campionat și în partida de la Botoșani, acolo unde i-a pus mari probleme echipei antrenate de Leo Grozavu. Ioan Andone a urmărit duelul care a închis etapa cu numărul 19 și s-a declarat încântat de munca […] The post Ioan Andone nu are dubii: „O văd clar în lupta pentru titlu” appeared first on Antena Sport.
17:30
Detaliul remarcat de Răzvan Lucescu înaintea barajului României cu Turcia. Cum i-a descris pe adversarii „tricolorilor” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a analizat confruntarea dintre România și Turcia, din semifinala barajului de World Cup 2026. Partida se va disputa în martie, cel mai probabil la Istanbul, iar în cazul unei victorii, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo în finala barajului. Răzvan Lucescu a remarcat faptul că Turcia traversează cel mai bun moment, […] The post Detaliul remarcat de Răzvan Lucescu înaintea barajului României cu Turcia. Cum i-a descris pe adversarii „tricolorilor” appeared first on Antena Sport.
17:20
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. El a mai afirmat că sunt șanse de 90% ca partida să se dispute la Istanbul. De asemenea, şeful federaţiei a declarat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce. Răzvan Burleanu a anunțat […] The post Răzvan Burleanu a anunțat unde se va juca barajul Turcia – România: „E o finală” appeared first on Antena Sport.
17:10
Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul lui Mutu privind revenirea pe banca tehnică până la vestea dată de Lando Norris după ce a câștigat titlul mondial în Formula 1. 1. Mutu mai așteaptă Adian Mutu nu va ajunge pe banca lui Hermannstadt, deși a fost pe […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
După despărțirea de Sepsi Sfântu Gheorghe, Dorinel Munteanu a revenit în sfârșit pe prima scenă a fotbalului românesc. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a bătut palma cu Hermannstadt, formație care rămăsese fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu. Din primele informații, se pare că „Neamțul” a semnat un contract valabil pe un an […] The post Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate appeared first on Antena Sport.
16:50
Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid # Antena Sport
Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit și ce sumă a plătit în schimbul tânărului jucător de la Hermannstadt. Kevin Ciubotaru este al doilea jucător transferat de FCSB în această iarnă, după Kevin Duarte. Tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt evoluează pe postul de fundaș stânga, […] The post Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:40
Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul din Liga 1 pentru care insistă # Antena Sport
Gigi Becali e aproape să efectueze al doilea transfer al iernii la FCSB. După ce Andre Duarte a fost prezentat oficial, campioana e gata să aducă un nou fundaș sub comanda lui Elias Charalambous. Concret, roș-albaștrii au pus ochii pe Kevin Ciubotaru, tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt. Acesta evoluează pe postul de […] The post Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul din Liga 1 pentru care insistă appeared first on Antena Sport.
16:40
Denis Alibec, aproape de o revenire spectaculoasă: „La noi și-a lăsat o ușă deschisă” # Antena Sport
Denis Alibec are zilele numărate la FCSB, iar atacantul român are toate șansele să schimbe echipa încă din această iarnă. Operat recent, fotbalistul cotat la 600.000 de euro are deja mai multe propuneri pe masă, chiar din Liga 1. După ce Valeriu Iftime și-a manifestat interesul pentru acesta, a venit rândul celor de la Farul […] The post Denis Alibec, aproape de o revenire spectaculoasă: „La noi și-a lăsat o ușă deschisă” appeared first on Antena Sport.
16:30
Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Meci „de foc” pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet de azi # Antena Sport
Inter – Liverpool, duelul serii de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 și va fi în format live text, pe as.ro. Partida din etapa a șasea a grupei se anunță a fi una „de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu. Liverpool traversează un sezon dezastruos. „Cormoranii” au câștigat un singur meci din […] The post Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Meci „de foc” pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet de azi appeared first on Antena Sport.
16:20
„A făcut RMN-uri peste RMN-uri”. Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Motivul pentru care nu joacă la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit motivul pentru care mijlocașul de 25 nu mai joacă la formația roș-albastră. Dennis Politic a evoluat doar 36 de minute la FCSB, în ultimele opt meciuri disputate de campioană, în toate competițiile. El a fost […] The post „A făcut RMN-uri peste RMN-uri”. Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Motivul pentru care nu joacă la FCSB appeared first on Antena Sport.
16:20
Sorin Cârțu, mesaj războinic înainte de Craiova – Sparta Praga: „Putem scrie o altă pagină de istorie” # Antena Sport
Universitatea Craiova va primi joi vizita celor de la Sparta Praga, într-un meci din faza principală a UEFA Conference League, iar partida s-ar putea dovedi decisivă pentru ca oltenii să fie calificați măcar în play-off. În cadrul unei festivități care a avut loc în Sala Polivalentă din Craiova, Sorin Cârțu a avut un mesaj motivațional […] The post Sorin Cârțu, mesaj războinic înainte de Craiova – Sparta Praga: „Putem scrie o altă pagină de istorie” appeared first on Antena Sport.
15:50
Denis Alibec e aproape de despărţirea de FCSB, echipă la care nu s-a acomodat, după ce a fost adus în această vară de la Farul lui Gică Hagi. Gigi Becali l-a pus pe lista jucătorilor de care ar vrea să se despartă în mercato de iarnă. Atacantul a adunat doar 13 meciuri și a înscris […] The post Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! “Dacă e lăsat să plece de la FCSB..” appeared first on Antena Sport.
15:30
Ce a făcut Mo Salah în ziua meciului Inter – Liverpool, după ce a fost scos din lot de Arne Slot # Antena Sport
Mohamed Salah s-a prezentat la terenul de antrenament al lui Liverpool şi a anunţat acest lucru pe reţelele de socializare marţi, la o zi după ce a fost exclus din lotul pentru meciul cu Inter Milano din Champions League. Extrema în vârstă de 33 de ani a ajuns cu maşina în cursul dimineţii la Kirkby, […] The post Ce a făcut Mo Salah în ziua meciului Inter – Liverpool, după ce a fost scos din lot de Arne Slot appeared first on Antena Sport.
15:20
Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa după teribila accidentare: “Eram supărat pe Dumnezeu” # Antena Sport
Mihai Neşu a vorbit din nou deschis despre cum a ajuns să trăiască pentru micile bucurii, la aproape 15 ani de la momentul în care a rămas paralizat, după un antrenament al celor de la Utrecht. Imobilizat într-un scaun cu rotile, după accidentul horror suferit pe 10 mai 2011, Mihai Neşu şi-a îndreptat toată atenţia […] The post Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa după teribila accidentare: “Eram supărat pe Dumnezeu” appeared first on Antena Sport.
15:10
Adrian Mutu a făcut anunțul cu privire la posibilitatea de a ajunge la Hermannstadt după plecarea lui Marius Măldărășanu. “Briliantul” a transmis că nu va ajunge la clubul din Sibiu, deși a fost pe lista echipei prezidate de Claudiu Rotar. Mutu a confirmat că a fost în discuții pentru a prelua penultima clasată din Liga […] The post Adrian Mutu a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu revenirea sa pe bancă appeared first on Antena Sport.
15:00
Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! “E iraţional” # Antena Sport
Iranul, care va întâlni selecţionata Egiptului la Cupa Mondială de fotbal, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept “‘iraţională’ decizia ca acest meci să fie dedicat comunităţii LGBTQ”, informează AFP. Naţionala Iranului, care s-a calificat din martie pentru Cupa Mondială din 2026, va avea drept adversare în Grupa G echipele Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, […] The post Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! “E iraţional” appeared first on Antena Sport.
14:50
Meciul FCSB – Feyenoord, care va avea loc, joi, în grupa principală a Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru. Balakin va fi ajutat la cele două lunii de Oleksandr Berkut şi Viktor Matiash, în timp ce rezervă va fi Vitali Romanov. Cine va arbitra FCSB – […] The post Cine va arbitra FCSB – Feyenoord, din grupa Europa League appeared first on Antena Sport.
14:40
N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare # Antena Sport
Campionatul din Polonia concurează lejer la titlul neoficial de “cea mai bizară ligă din Europa”. Din mai multe motive. De pildă, cel mai titrat club din țară, Legia Varșovia, ocupă un loc retrogradabil după jumătate de campionat. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu s-a prăbușit complet după plecarea antrenorului român și e pe poziția a […] The post N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare appeared first on Antena Sport.
14:00
Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă” # Antena Sport
Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Europa League dintre FCSB și Feyenoord. Fostul mare atacant olandez a vorbit în fața jurnaliștilor despre importanța meciului de pe Arena Națională, dar și despre cât de determinați sunt el și elevii săi să obțină o victorie. FCSB urmează să o înfrunte pe Feyenoord […] The post Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă” appeared first on Antena Sport.
13:30
Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso # Antena Sport
Real Madrid a primit o lovitură astăzi în cadrul antrenamentului pe care premergător partidei cu Manchester City din Liga Campionilor. Kylian Mbappe, cel mai important om din echipa lui Xabi Alonso, nu s-a antrenat și este în pericol să rateze partida care poate decide soarta antrenorului de pe Santiago Bernabeu. Mbappe este de departe cel […] The post Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
13:20
Decizia în cazul “Emiliano Sala”, privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026 # Antena Sport
Litigiul financiar care durează din 2019 între Cardiff City şi FC Nantes după moartea fotbalistului Emiliano Sala va fi soluţionat pe 30 martie 2026, informează AFP. Cardiff City denunţă „neglijenţa” unui agent, FC Nantes „persecuţia judiciară”: la aproape şapte ani de la moartea lui Emiliano Sala într-un accident aviatic, avocaţii celor două cluburi au pledat […] The post Decizia în cazul “Emiliano Sala”, privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026 appeared first on Antena Sport.
12:50
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă # Antena Sport
Valeriu Iftime e milionarul român care merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă deţine un avion privat. Patronul de la Botoşani a făcut însă un gest în urma căruia va fi cu siguranţă amendat. Aflat pe Stadionul Municipal la meciul dintre Botoşani şi Rapid, 0-0, omul de afaceri a fost surpins cu un pahar de […] The post Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.