Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții”

08:50

Lindon Emerllahu urmează să plece de la CFR Cluj în perioada de mercato de iarnă, iar formația din Gruia se va alege cu o sumă considerabilă de bani în urma mutării respective. Mijlocașul din Kosovo pe care Gigi Becali și l-a dorit la un moment dat “la pachet” cu Louis Munteanu va fi transferat de […] The post Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali appeared first on Antena Sport.