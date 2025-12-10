Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!”

14:40

Campionatul din Polonia concurează lejer la titlul neoficial de “cea mai bizară ligă din Europa”. Din mai multe motive. De pildă, cel mai titrat club din țară, Legia Varșovia, ocupă un loc retrogradabil după jumătate de campionat. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu s-a prăbușit complet după plecarea antrenorului român și e pe poziția a […] The post N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare appeared first on Antena Sport.