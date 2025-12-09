Un român bate recordul global de viteză la Hyperloop FOTO
Profit.ro, 9 decembrie 2025 18:50
Swisspod, companie co-fondată de românul Denis Tudor, a stabilit un nou record global de viteză pentru un sistem Hyperloop.
Acum 15 minute
19:00
One United Properties își accelerează expansiunea în afara Bucureștiului prin achiziția unui teren de 34.800 mp în Constanța.
19:00
Banca americană Xtellus, noul proprietar al Serinus, propune rambursarea investitorilor americani prin vânzarea activelor Lukoil # Profit.ro
Banca americană de investiții Xtellus Capital Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru rambursarea investitorilor americani, care au pierdut bani în urma înghețării activelor companiei în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
18:40
Nouă fabrică în România - DN Agrar, cu acționariat majoritar din Olanda, accesează un credit de la Exim Banca Românească pentru construcția unei fabrici de lapte # Profit.ro
Compania DN Agrar pregătește o nouă investiție, care ar urma să conducă la majorareea producției de lapte la 150-200 milioane litri până în anul 2030.
18:20
a mașinile electrice, viteza de încărcare este la fel de importantă ca autonomia.
Acum 2 ore
17:50
Merceeds-Benz va intra în parteneriat cu Momenta, unul dintre liderii de tehnologie specializată în conducerea fără șofer, pentru a lansa servicii de tip robotaxi.
17:20
Președintele francez, Emmanuel Macron, va veni în România.
Acum 4 ore
17:10
Președintele american, Donald Trump, are un nou mesaj virulent la adresa Europei.
17:10
Metrorex avansează la linia spre metroul Otopeni.
17:00
ULTIMA ORĂ Investiție americană în România - Uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare pentru americani # Profit.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare.
17:00
Legile Afacerilor Media și Entertainment sub lupa legii. Invitat: Dragoș Iordache, Partner GMCID # Profit.ro
Legile Afacerilor este emisiunea în care dezbatem subiecte juridice și de business relevante pentru antreprenori, investitori și profesioniști.
16:50
Președintele american, Donald Trump, îl atacă pe omologul său ucrainean, Volodmir Zelenski.
16:50
Grupul german BMW va avea un nou Chief Executive Officer, odată cu finalul mandatului actualului șef, Oliver Zipse. Acesta ar trebui să-și încheie activitatea în luna mai 2026.
16:40
Carnea vegetală Beyond Meat intră în criză profundă, cea mai dificilă perioadă de la lansare # Profit.ro
Beyond Meat, unul dintre cei mai mari producători de carne vegetală din lume, are cea mai dificilă perioadă de la lansare.
16:30
Florin Manole, ministrul Muncii, a spus majorarea salariului minim are argumente solide.
16:20
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la Internet. Ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă. # Profit.ro
Ponderea gospodăriilor care au acces la rețeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de situația din 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
16:20
„Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile”, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliului Justiție și Afaceri (JAI) privind rezerva de solidaritate pentru 2026.
16:10
Proprietarul Veranda Mall și fondatorii Enevo, aproape de unda verde pentru stocare de energie la Tușnad # Profit.ro
Compania Panda Investment SRL este aproape de startul lucrărilor de construcții și montaj la un proiect de stocare de energie electrică cu amplasament în extravilanul localității Tușnad, județul Harghita.
16:10
16:00
123Credit a sărbătorit parteneriatele strategice din 2025 într-o seară dedicată colaboratorilor # Profit.ro
Pe 4 decembrie 2025, în inima Bucureștiului, la Aria TNB din incinta Teatrului Național, 123Credit a organizat un eveniment cu semnificație aparte: "Partners Appreciation Night".
16:00
VIDEO Trafic oprit pe Valea Oltului. Pierderi de GPL dintr-o cisternă, aproape de Călimănești # Profit.ro
Pompierii au izolat zona pe o rază de 200 de metri. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Nu sunt victime.
16:00
Producătorul de căldură al Capitalei a scos la licitație construirea unei noi centrale în cogenerare, de peste 2 miliarde lei, mai mult de jumătate fonduri UE nerambursabile # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, a scos la licitație construirea unei noi centrale de producție de energie electrică și termică în cogenerare.
15:50
Pototipul primului blindat 4x4 românesc VLAH va fi prezentat la finele acestei săptămâni, la Uzina Automecanica Moreni.
15:40
Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA) arată că sectorul aerian va raporta anul viitor profituri record de 41 miliarde de dolari, în pofida dificultăților din lanțurile de aprovizionare, care duc la livrări mai lente de aeronave și o întârziere a lansării de avioane mai eficiente din punct de vedere al combustibilului.
15:30
ULTIMA ORĂ Decizie istorică UE, victorie pentru Ursula von der Leyen - Scutire de la obligațiile de raportare de mediu pentru majoritatea firmelor # Profit.ro
Instituțiile UE au ajuns la un acord asupra unei propuneri de reducere a regulilor verzi, ceea ce face ca peste 80% dintre companiile europene să fie scutite de obligațiile de raportare de mediu, potrivit Politico.
15:20
Lucrările avansează pe lotul Nădășelu – Mihăiești din Autostrada Transilvania A3.
Acum 6 ore
15:10
Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat că Romgaz are tot interesul să mențină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, și nu are nici cel mai mic motiv să le elibereze în atmosferă, așa cum se afirmă de foarte multe ori.
15:10
Cel mai mare retailer online din Coreea de Sud, atacat de hackeri. Datele a două treimi din populația țării, compromise # Profit.ro
Poliția din Coreea de Sud a efectuat percheziții la sediul Coupang, cel mai mare retailer online din țară.
15:00
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
15:00
Volvo XC60: oferta specială care consolidează competitivitatea segmentului premium în România # Profit.ro
Piața auto premium din România continuă să se stabilizeze într-un context economic volatil, iar interesul pentru SUV-uri moderne, eficiente și sigure rămâne puternic.
14:50
Noua Strategie de Securitate a SUA marchează oficial ruptura Americii de alianța occidentală și este chiar un semnal de alarmă nu numai pentru securitatea Europei, ci și pentru economia acesteia, arată publicația FT într-un articol care reprezintă politica editorială a redacției.
14:40
Atenționare pentru facturi. Furnizorii de gaze naturale: Eliminarea plafonării prețurilor finale ar trebui însoțită de reintroducerea obligației de ofertare pe piețele angro pentru producătorii interni # Profit.ro
14:30
SURPRIZĂ Om de afaceri român salvează un brand olandez de media și evenimente. Semnează cu Financial Times cea mai mare tranzacție a sa. Mesajul transmis la Profit.ro TV # Profit.ro
Startup-ul Tekpon, un marketplace unde companiile pot să găsească și să achiziționeze soluții software, construit de omul de afaceri român Alexandru Stan, a preluat brandul de media și evenimente The Next Web (TNW) de la The Financial Times.
14:20
Oinvestigație antitrust privind utilizarea de către Google a conținutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligența artificială (AI), precum și video-urile încărcate pe YouTube și folosite pentru a antrena modele AI a fost lansată de Comisia Europeană.
14:00
14:00
Atenționare pentru facturi la energie. Furnizorii de gaze naturale: Eliminarea plafonării prețurilor finale ar trebui însoțită de reintroducerea obligației de ofertare pe piețele angro pentru producătorii interni # Profit.ro
13:50
Rețeaua de clinici ORL Daniela Ionescu încheie anul 2025 cu o creștere de 30% față de 2024 și cu inaugurarea celui mai ambițios proiect al său, clinica multidisciplinară Suvenir.
13:30
Guvernul lucrează la Pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii săptămâna viitoare.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0897 lei, de la 5,0899 lei, curs înregistrat luni.
13:20
MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de magazine online, lansează, împreună cu NETOPIA Payments, instrumentul AI Checkout cu One Click Payment.
13:20
Asociația Cred în România anunță o nouă echipă de conducere formată din 6 directori de departament și o nouă componență a Consiliului Director # Profit.ro
Asociația „Cred în România” își întărește structura organizațională prin numirea unei echipe de conducere cu experiență și implicare constantă în proiectele asociației.
13:20
În contextul în care țara se confruntă cu o recesiune economică persistentă, falimentele întreprinderilor germane ar trebui să atingă anul acesta un nivel maxim al ultimilor 11 ani, potrivit unui studiu.
Acum 8 ore
13:00
După ședința Biroului Politic Național al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare.
12:50
Meta Platforms de a utiliza mai puține date personale în modelul său ”plătești sau consimți”, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit aprobarea autorităților europene de concurență, semnalând că gigantul american nu va mai fi expus la amenzi zilnice, transmite Reuters.
12:40
Televizorul RGB MiniLED de 116 inch, cel mai mare model RGB MiniLED din lume și primul produs realizat în producție de masă cu tehnologie RGB MiniLED autentică, a fost lansat de grupul chinez Hisense pe piața din România.
12:30
Kaufland România extinde în cadrul magazinelor suprafața de vânzare dedicată gamei de bricolaj PARKSIDE, marcă proprie din portofoliul companiei.
12:10
Andrej Babis, puternic om de afaceri și susținător al președintelui american Donald Trump, a revenit în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO, și la patru ani după ce a pierdut puterea, relatează AFP.
12:10
Beiersdorf anunță numirea lui Leonid Zaplatnikov în poziția de Country Manager Southeast Europe, responsabil pentru operațiunile companiei din România, Bulgaria și Republica Moldova.
11:40
Europa se îndreaptă către „direcții greșite”, avertizează Trump, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care țările europene sunt vizate în legătură cu problema imigrației și a libertății de exprimare, relatează AFP și Reuters.
