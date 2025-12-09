Proiect de amploare în cel mai mare cartier de lângă București. Alaettin Eskiocak, a cărui familie a dezvoltat peste 2.000 de apartamente, pregătește 5 blocuri de câte 10 etaje

14:40

Furnizorii de gaze naturale membri ai Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) susțin eliminarea plafoanelor de preț final, de 0,31 lei/kWh pentru clienții casnici și de 0,37 lei/kWh pentru cei non-casnici, de la 1 aprilie 2026, cum prevede legislația în vigoare, însă cu reintroducerea pentru producătorii interni a obligației legale de ofertare pe piețele angro.