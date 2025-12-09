Proiect de amploare în cel mai mare cartier de lângă București. Alaettin Eskiocak, a cărui familie a dezvoltat peste 2.000 de apartamente, pregătește 5 blocuri de câte 10 etaje
Profit.ro, 10 decembrie 2025 00:40
Omul de afaceri de origine turcă Alaettin Eskiocak (54 de ani), a cărui familie a dezvoltat peste 2.000 de apartamente în ansamblurile Rotar Park Residence, din cartierul bucureștean Militari, pregătește construirea unui nou proiect, cu 5 blocuri de câte 10 etaje, lângă noul centru comercial Chiajna Shopping Center, al familiei sale, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
• • •
Acum o oră
00:40
EXCLUSIV ANAF pregătește structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. De anul următor crește și impozitul # Profit.ro
ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, potrivit informațiilor Profit.ro. Noua structură ar putea fi înființată de anul următor, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului.
00:40
00:40
Jucător-gigant în România. Americanii de la Black Sea Oil&Gas devin al doilea furnizor de biometan pe piața locală # Profit.ro
Compania BSOG Energy, deținută integral de Black Sea Oil&Gas (BSOG), principalul concesionar și operatorul perimetrului offshore de exploatare de gaze naturale Midia din Marea Neagră românească, controlat de colosul american de asset management Carlyle, este pe cale să obțină licență pentru desfășurarea activității de furnizare de biogaz/biometan în România, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 2 ore
00:10
David Popovici dezvăluie că nu și-a primit banii de la stat: Noroc că am atras sponsori! # Profit.ro
Înotătorul român David Popovici, multimedaliat pe plan internațional, inclusiv la Olimpiadă, dezvăluie că încă nu și-a primit banii de la stat, respectiv de la Agenția Națională pentru Sport (ANS,) pentru performanțele reușite în ultimul an și jumătate.
Acum 4 ore
22:20
ULTIMA ORĂ OMV Petrom renunță la arbitrajul de la Paris împotriva României. La ce înțelegere a ajuns statul român cu compania controlată de austriecii de la OMV # Profit.ro
OMV Petrom s-a înțeles cu autoritățile de la București să renunțe la o procedură de arbitraj inițiată împotriva României la Curtea Internațională de profil de la Paris, legată de acordul petrolier de concesiune a perimetrului offshore de gaze naturale Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească.
22:10
Japonia refuză planul UE în legătură cu activele rusești, în timp ce SUA vor reduce sprijinul acordat Ucrainei - Politico # Profit.ro
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina, spulberând speranțele blocului de a obține sprijin global pentru această inițiativă, relatează POLITICO.
21:30
Gigantul american a ieșit cu o negare vehementă după ce în presa de peste ocean au apărut informații conform cărora s-ar grăbi să afișeze reclame în Gemini.
Acum 6 ore
20:50
În contextul unor evoluții bune pe piețele externe, bursa românească a doboară maximele pentru a 2-a săptămână consecutiv.
20:40
România începe să doboare drone neautorizate, anunță Nicușor Dan după o discuție cu Macron # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan anunță, după o discuție cu omologul francez, Emnanuel Macron, că România va începe să doboare drone neautorizate.
20:30
ULTIMA ORĂ FOTO "Posibile noi descoperiri de gaze" în Marea Neagră. Statul a prelungit cu 2 ani explorarea la Neptun Deep CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a prelungit cu 2 ani, până în decembrie 2027, perioada de explorare din componenta acordului petrolier Neptun Deep referitoare la noul prospect Anaconda. De asemenea, costul de explorare va fi actualizat, crescând de la 20 la 50 milioane euro.
20:20
Macron, mesaj în limba română: Trăiască prietenia România-Franța. Va veni la București VIDEO # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, va veni în România.
20:00
ULTIMA ORĂ Gigant arab, retragere parțială din România. Al Dahra Holding își va încheia tranzacționarea cu cereale în țară - surse # Profit.ro
Al Dahra Holding își va încheia tranzacționarea cu cereale în România, decizie care indică presiunile cu care se confruntă comercianții internaționali pe o piață aglomerată și competitivă a Mării Negre.
19:30
Comisia Europeană ar putea să amâne planul de interzicere a vânzărilor de mașini noi cu motoare termice până în 2040.
Acum 8 ore
19:00
One United Properties își accelerează expansiunea în afara Bucureștiului prin achiziția unui teren de 34.800 mp în Constanța.
19:00
Banca americană Xtellus, noul proprietar al Serinus, propune rambursarea investitorilor americani prin vânzarea activelor Lukoil # Profit.ro
Banca americană de investiții Xtellus Capital Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru rambursarea investitorilor americani, care au pierdut bani în urma înghețării activelor companiei în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.
18:50
Swisspod, companie co-fondată de românul Denis Tudor, a stabilit un nou record global de viteză pentru un sistem Hyperloop.
18:40
One United Properties își accelerează expansiunea în afara Bucureștiului prin achiziția unui teren de 34.800 mp în Constanța
18:40
Nouă fabrică în România - DN Agrar, cu acționariat majoritar din Olanda, accesează un credit de la Exim Banca Românească pentru construcția unei fabrici de lapte # Profit.ro
Compania DN Agrar pregătește o nouă investiție, care ar urma să conducă la majorareea producției de lapte la 150-200 milioane litri până în anul 2030.
18:20
a mașinile electrice, viteza de încărcare este la fel de importantă ca autonomia.
17:50
Merceeds-Benz va intra în parteneriat cu Momenta, unul dintre liderii de tehnologie specializată în conducerea fără șofer, pentru a lansa servicii de tip robotaxi.
Acum 12 ore
17:20
Președintele francez, Emmanuel Macron, va veni în România.
17:10
Președintele american, Donald Trump, are un nou mesaj virulent la adresa Europei.
17:10
Metrorex avansează la linia spre metroul Otopeni.
17:00
ULTIMA ORĂ Investiție americană în România - Uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare pentru americani # Profit.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare.
17:00
Legile Afacerilor Media și Entertainment sub lupa legii. Invitat: Dragoș Iordache, Partner GMCID # Profit.ro
Legile Afacerilor este emisiunea în care dezbatem subiecte juridice și de business relevante pentru antreprenori, investitori și profesioniști.
16:50
Președintele american, Donald Trump, îl atacă pe omologul său ucrainean, Volodmir Zelenski.
16:50
Grupul german BMW va avea un nou Chief Executive Officer, odată cu finalul mandatului actualului șef, Oliver Zipse. Acesta ar trebui să-și încheie activitatea în luna mai 2026.
16:40
Carnea vegetală Beyond Meat intră în criză profundă, cea mai dificilă perioadă de la lansare # Profit.ro
Beyond Meat, unul dintre cei mai mari producători de carne vegetală din lume, are cea mai dificilă perioadă de la lansare.
16:30
Florin Manole, ministrul Muncii, a spus majorarea salariului minim are argumente solide.
16:20
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la Internet. Ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă. # Profit.ro
Ponderea gospodăriilor care au acces la rețeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de situația din 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
16:20
„Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile”, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliului Justiție și Afaceri (JAI) privind rezerva de solidaritate pentru 2026.
16:10
Proprietarul Veranda Mall și fondatorii Enevo, aproape de unda verde pentru stocare de energie la Tușnad # Profit.ro
Compania Panda Investment SRL este aproape de startul lucrărilor de construcții și montaj la un proiect de stocare de energie electrică cu amplasament în extravilanul localității Tușnad, județul Harghita.
16:10
16:00
123Credit a sărbătorit parteneriatele strategice din 2025 într-o seară dedicată colaboratorilor # Profit.ro
Pe 4 decembrie 2025, în inima Bucureștiului, la Aria TNB din incinta Teatrului Național, 123Credit a organizat un eveniment cu semnificație aparte: "Partners Appreciation Night".
16:00
VIDEO Trafic oprit pe Valea Oltului. Pierderi de GPL dintr-o cisternă, aproape de Călimănești # Profit.ro
Pompierii au izolat zona pe o rază de 200 de metri. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Nu sunt victime.
16:00
Producătorul de căldură al Capitalei a scos la licitație construirea unei noi centrale în cogenerare, de peste 2 miliarde lei, mai mult de jumătate fonduri UE nerambursabile # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, a scos la licitație construirea unei noi centrale de producție de energie electrică și termică în cogenerare.
15:50
Pototipul primului blindat 4x4 românesc VLAH va fi prezentat la finele acestei săptămâni, la Uzina Automecanica Moreni.
15:40
Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA) arată că sectorul aerian va raporta anul viitor profituri record de 41 miliarde de dolari, în pofida dificultăților din lanțurile de aprovizionare, care duc la livrări mai lente de aeronave și o întârziere a lansării de avioane mai eficiente din punct de vedere al combustibilului.
15:30
ULTIMA ORĂ Decizie istorică UE, victorie pentru Ursula von der Leyen - Scutire de la obligațiile de raportare de mediu pentru majoritatea firmelor # Profit.ro
Instituțiile UE au ajuns la un acord asupra unei propuneri de reducere a regulilor verzi, ceea ce face ca peste 80% dintre companiile europene să fie scutite de obligațiile de raportare de mediu, potrivit Politico.
15:20
Lucrările avansează pe lotul Nădășelu – Mihăiești din Autostrada Transilvania A3.
15:10
Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat că Romgaz are tot interesul să mențină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, și nu are nici cel mai mic motiv să le elibereze în atmosferă, așa cum se afirmă de foarte multe ori.
15:10
Cel mai mare retailer online din Coreea de Sud, atacat de hackeri. Datele a două treimi din populația țării, compromise # Profit.ro
Poliția din Coreea de Sud a efectuat percheziții la sediul Coupang, cel mai mare retailer online din țară.
15:00
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
15:00
Volvo XC60: oferta specială care consolidează competitivitatea segmentului premium în România # Profit.ro
Piața auto premium din România continuă să se stabilizeze într-un context economic volatil, iar interesul pentru SUV-uri moderne, eficiente și sigure rămâne puternic.
14:50
Noua Strategie de Securitate a SUA marchează oficial ruptura Americii de alianța occidentală și este chiar un semnal de alarmă nu numai pentru securitatea Europei, ci și pentru economia acesteia, arată publicația FT într-un articol care reprezintă politica editorială a redacției.
14:40
Atenționare pentru facturi. Furnizorii de gaze naturale: Eliminarea plafonării prețurilor finale ar trebui însoțită de reintroducerea obligației de ofertare pe piețele angro pentru producătorii interni # Profit.ro
Furnizorii de gaze naturale membri ai Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) susțin eliminarea plafoanelor de preț final, de 0,31 lei/kWh pentru clienții casnici și de 0,37 lei/kWh pentru cei non-casnici, de la 1 aprilie 2026, cum prevede legislația în vigoare, însă cu reintroducerea pentru producătorii interni a obligației legale de ofertare pe piețele angro.
14:30
SURPRIZĂ Om de afaceri român salvează un brand olandez de media și evenimente. Semnează cu Financial Times cea mai mare tranzacție a sa. Mesajul transmis la Profit.ro TV # Profit.ro
Startup-ul Tekpon, un marketplace unde companiile pot să găsească și să achiziționeze soluții software, construit de omul de afaceri român Alexandru Stan, a preluat brandul de media și evenimente The Next Web (TNW) de la The Financial Times.
14:20
Oinvestigație antitrust privind utilizarea de către Google a conținutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligența artificială (AI), precum și video-urile încărcate pe YouTube și folosite pentru a antrena modele AI a fost lansată de Comisia Europeană.
14:00
14:00
Atenționare pentru facturi la energie. Furnizorii de gaze naturale: Eliminarea plafonării prețurilor finale ar trebui însoțită de reintroducerea obligației de ofertare pe piețele angro pentru producătorii interni # Profit.ro
