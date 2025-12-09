Reacția lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a spus că președintele ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei
9 decembrie 2025
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după ce Ciprian Ciucu a spus că şeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, că în orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. „Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a adăugat preşedintele.
Nicușor Dan: „Statul român trebuie să explice anularea alegerilor”. Când va fi făcut public raportul # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că statul român trebuie să ofere explicații detaliate privind momentul anulării alegerilor și a anunțat că raportul complet va fi prezentat în 2-3 luni. El a subliniat că lipsa de încredere în autorități nu ține doar de acest episod, ci și de corupție, digitalizare întârziată și modul în care statul interacționează cu cetățenii.
Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” # Digi24.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că criticile aduse libertăților din blocul comunitar ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”, referindu-se la documentul strategic al Casei Albe care critică politicile UE, relatează Reuters.
Nicușor Dan, după ce Senatul i-a respins observațiile privind legea antiextremism: Mi-ar plăcea să vedem asta ca pe o dezbatere # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, după ce observaţiile sale pe legea privind extremismul au fost respinse de Senat, că i-ar plăcea ca în spaţiul public să vedem asta ca pe o dezbatere pe argumente şi nu ca pe un meci între X şi Y şi că în continuare crede că argumentele sale sunt pertinente.
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale # Digi24.ro
România capătă o relevanță majoră în încercarea Europei și a Occidentului, în general, de a scăpa de dependența de China în materie de pământuri rare. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, care este de trei ani o subsidiară a Nuclearelectrica va forma un joint venture cu Critical Metals Corp pentru a rafina pământuri rare.
Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. La cine e decizia # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării, el precizând că decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar, dacă Dominic Fritz doreşte, pot avea o discuţie.
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre ei ar fi concertat pentru soldații lui Putin # Digi24.ro
Ambasada Ucrainei la Bucureşti condamnă faptul că la Cluj-Napoca urma să aibă loc, în 12 decembrie, un concert al artiştilor ruşi Andrei Boreiko şi Nikolai Luganski, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".
Răzvan Burleanu: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM # Digi24.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. De asemenea, şeful federaţiei a afirmat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce.
Apele Române: „Rezervele de apă din Paltinu ajung 12 zile fără restricții. Cu debit suplimentar, perioada se poate dubla” # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunţat marţi, 9 decembrie, că în acumularea Paltinu sunt disponibile în prezent aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, iar debitul evacuat pentru tratarea apei se află la nivelul maxim autorizat, de 3 mc/s. În aceste condiţii, resursa poate asigura alimentarea operatorului și furnizarea apei potabile fără restricţii timp de 12 zile, dacă lacul nu primeşte aport suplimentar.
Portretul alegătorului AUR, în viziunea lui Nicușor Dan. „Vom vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a revenit marți, în cadrul conferinței de presă susținute în urma vizitei la Paris, asupra portretului alegătorului AUR, despre care a declarat luni, într-un interviu pentru Le Monde, că este nu este nici extremist, nici pro-rus, ci doar și-a pierdut încrederea în celelalte partide. În urma cererii presei de a explica mai mult, șeful statului a spus că situația electoratului AUR va evolua în anii următori și „vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului”.
„E mai important mandatul decât votul” Ce spune Nicușor Dan după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul vizitei sale la Paris, într-o discuție cu jurnaliștii, că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, câștigate de Ciprian Ciucu, nu reprezintă o înfrângere pentru el, subliniind că prioritățile țin de poziția României în plan european și de marile obiective ale statului.
Nicușor Dan despre atacul lui Trump la adresa UE: La capitolul apărare, nu e surpriză. Politic, Europa și SUA au același bloc de valori # Digi24.ro
Nicușor Dan a afirmat în conferința de presă susținută la Paris că a discutat cu Emmanuel Macron despre ultimele declarații ale lui Donald Trump cu privire la Europa. Președintele a afirmat că în ceea ce privește politica de securitate a SUA nu e nimic care să surprindă, pentru că șeful de la Casa Albă a declarat cu mai mult timp în urmă că dorește să se axeze mai mult pe zona Pacific, decât pe securitatea europeană. Dan a subliniat faptul că, în acest context, Europa a început deja să lucreze la asigurarea propriei securități, iar relațiile transatlantice continuă. În context politic, însă, „Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”, a declarat președintele României. Reamintim că Donald Trump a atacat aliații europeni și a descris Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, discreditând partenerii tradiționali din UE pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
Guvernul explică de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în ultimul moment întâlnirea cu Bolojan # Digi24.ro
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate. De altfel, presa germană a relatat că Pistorius a contractat o ”infecţie gripală”.
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dintotdauna a existat o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.
Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrei USR a Mediului. Șeful statului susține că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă.
România este pregătită să doboare dronele care vor intra în spațiul aerian al țării noastre, anunță Nicușor Dan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la sfârșitul vizitei sale la Paris, într-o discuție cu jurnaliștii, că România este pregătită să doboare eventualele drone care ar viola spațiul aerian al țării noastre.
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu președintele Camerei Deputaților din Luxemburg, Claude Wiseler, aflat în vizită oficială în România împreună cu o delegație parlamentară. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone rusești care au căzut pe teritoriul NATO, dar și extinderea parteneriatului bilateral în domenii precum apărare, securitate cibernetică, logistică și tehnologie financiară.
Ministrul Educației: „Accesul adolescenților la rețelele sociale trebuie gestionat prin control parental, nu prin interdicții totale” # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, 9 decembrie, că accesul adolescenţilor la reţelele sociale trebuie gestionat cu atenţie, iar soluţia potrivită ar fi un control parental mai ferm, nu o interzicere completă. Declaraţiile au fost făcute la Parlament, în contextul discuţiilor privind posibile reglementări asupra platformelor online folosite de minori.
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre Opoziție, USR se teme că va dispărea # Digi24.ro
Alegerile din București au redesenat nu doar harta politică a Capitalei, ci și raporturile de forță la nivel național. O dată cu eșecul de la urne, principalele formațiuni își schimbă strategiile: PSD se îndreaptă cu pași repezi spre trecerea în Opoziție, iar USR se teme că ar putea intra în irelevanță sau chiar să dispară în următorii ani după ce a pierdut întocmai acolo unde în mod tradițional ar fi avut de câștigat.
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste” # Digi24.ro
Uniunea Europeană îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Gipper, a răspuns la declarația lui Trump privind necesitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, reamintind că Volodimir Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc când condițiile o vor permite.
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile. Amenda uriașă pe care clientul unei prostituate o poate lua în prezent # Digi24.ro
Partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, iar acestea să fie gestionate direct de prostituate.
UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară” # Digi24.ro
Comisia Europeană a acceptat să permită Poloniei să acorde ajutor de stat pentru construirea primei centrale nucleare din țară, a anunțat marți premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.
Peste 300 de milioane de euro au ajuns la fermierii români în noiembrie. Cum au fost împărțite fondurile # Digi24.ro
Peste 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 306,6 milioane de euro, au fost virați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către fermieri, procesatori și autorități locale în luna noiembrie 2025. Fondurile au vizat plățile pentru proiecte de investiții în agricultură, dezvoltare rurală, dar și compensații pentru mediu și climă, potrivit unui comunicat transmis de instituție.
Alertă la un centru pentru copii cu dizabilități din Sălaj: 86 de persoane evacuate, după un miros puternic de gaz # Digi24.ro
Zeci de persoane, copii și angajați, au fost evacuate marți după-amiază dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce detectoarele au semnalat prezența gazului în camera tehnică. ISU Sălaj anunță că nu sunt victime, iar pompierii și echipele distribuitorului de gaze verifică instalația, intervenția fiind în desfășurare.
Cine este politicianul român inclus în prestigiosul top Politico „10 persoane de urmărit în 2026” # Digi24.ro
Jurnaliștii de la prestigioasa publicație Politico au prezentat topul anual al celor mai influente persoane ale anului 2025 și „top 10 persoane de urmărit în 2026”. În topul jurnaliștilor europeni a fost inclus și un politician român. Este vorba despre Siegfried Mureșan, europarlamentar român.
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie elctrică” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat că UE a fost „cuprinsă de întuneric” în perioada Crăciunului, deoarece autoritățile nu își pot permite iluminatul festiv.
Radu Theodoru, generalul de 101 ani care era perceput în ultima perioadă drept imaginea Comandamentului „Vlad Țepeș” și acuzat la începutul anului de trădare, s-a stins din viață, potrivit unui anunț transmis pe 9 decembrie.
PSD își pregătește pas cu pas ieșirea de la guvernare sau aruncarea lui Ilie Bolojan, împreună cu USR, din barca Executivului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că partidul este împărțit în mai multe tabere, însă niciuna nu are în vedere scenariul unei guvernări îndelungate în actuala formulă. Momentul T0 este pregătit pentru începutul sesiunii parlamentare din februarie.
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump consideră că Rusia are în prezent o poziție mai favorabilă decât Ucraina în negocierile pentru încheierea războiului, relatează Politico.
Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor mai fi țări viabile” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, într-un interviu acordat POLITICO, discreditând aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și semnalând că va susține candidații politici europeni care împărtășesc viziunea sa asupra continentului.
Alertă pe DN7: scăpări de gaze la o autocisternă în Călimănești. Traficul, complet blocat. A fost emis un mesaj RO-ALERT # Digi24.ro
Pompierii militari intervin pentru a rezolva o problemă la o autocisternă din localitatea Călimănești, pe DN7, care are scăpări de gaze. Nu sunt victime, traficul este complet blocat, fiind creat și un perimetru de siguranță de 500 de metri pătrați și emis un mesaj RO-ALERT, a mai transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
Salariile în sectorul bugetar ar putea fi înghețate în 2026, la fel și pensiile. Scenariile discutate în Guvern # Digi24.ro
La Palatul Victoria se discută deja bugetul pentru anul 2026. Potrivit unor surse guvernamentale, salariile în sectorul bugetar, dar și pensiile ar putea fi înghețate. O decizie similară am putea vedea și în cazul salariului minim, un subiect care a stârnit tensiuni în Coaliția de guvernare.
Cererile frauduloase pentru fonduri plătite din abnii contribuabililor în timpul pandemiei de COVID-19 au costat finanțele publice ale Marii Britanii 10,9 miliarde de lire sterline (14,5 miliarde de dolari), a anunțat guvernul marți, citând concluziile unui nou raport independent, informează Reuters.
Listeria provoacă tot mai multe intoxicații severe în Europa. Unul din 12 cazuri a fost mortal în 2024 # Digi24.ro
Cazurile de intoxicații severe cu bacteria listeria au crescut în Europa anul trecut, potrivit unui raport al ECDC și EFSA. Peste 3.000 de infecții au fost confirmate în 2024, iar aproape 70% dintre pacienți au avut nevoie de spitalizare, în timp ce una din 12 persoane infectate a murit.
„O prostie totală”. Reacția Rusiei la acuzațiile că Putin ar vrea să atace NATO și să restabilească URSS # Digi24.ro
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o „prostie totală”, relatează Reuters.
„Jurnaliștii nu mor, ei sunt uciși”. Numărul profesioniștilor din media care au pierit în timp ce-și făceau datoria # Digi24.ro
„Jurnaliștii nu pur și simplu mor - ei sunt uciși”, avertizează directorul general al Reporteri fără Frontiere (RSF), Thibaut Bruttin, în noul bilanț anual al organizației. Potrivit datelor prezentate, 67 de jurnaliști au fost uciși din cauza activității lor profesionale în ultimul an, iar alți 503 se află în detenție în 47 de țări. RSF constată că presiunea asupra presei rămâne ridicată atât în zonele de conflict, cât și în state controlate de regimuri autoritare.
Inspector antifraudă din Capitală, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită. DNA a încheiat acord de recunoaștere a vinovăție # Digi24.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF București a fost trimis în instanță de Direcția Națională Anticorupție (DNA), după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de lei mită. Procurorii au întocmit un acord de recunoaștere a vinovăției, atât în cazul funcționarului, cât și al administratoarei firmei care i-a oferit banii.
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina # Digi24.ro
Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit în mod tradițional despre „greșelile” lui Biden și în termeni duri despre Volodimir Zelenski. Acesta nu s-a ferit să împrumute din propaganda Kremlinului tezele potrivit cărora Zelenski se află ilegal în fruntea Ucrainei și trebuie să organizeze alegeri prezidențiale.
8 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza au fost aduşi la Bucureşti cu un avion militar. 6 dintre ei au fost transferați în alte țări UE # Digi24.ro
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Române, alături de 29 de membri de familie. Ulterior, şase pacienţi şi rudele lor au fost transportaţi în Norvegia şi Belgia, ceilalţi doi fiind trataţi în spitale din România.
Deputatul PNL Ionuț Stroe cere să se inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin # Digi24.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe cere secretarului General al Guvernului, Radu Oprea, și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin. Potrivit acestuia, aceasta este „principalul instrument european care combate aranjamentele de meciuri, pariurile ilegale, manipularea rezultatelor și spălarea banilor prin sport”.
Surse Digi24: PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare dacă Diana Buzoianu nu e demisă # Digi24.ro
Sorin Grindeanu îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministră a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova, au declarat surse social-democrate pentru Digi24. Președintele PSD a anunțat că va încerca să aibă astăzi o întâlnire cu șeful Executivului.
Dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea vizibil din 2026. Expert: „Reducerea IRCC va tăia costul creditelor încă din ianuarie” # Digi24.ro
Anul 2026 se conturează drept momentul în care costul finanțării ipotecare va începe să coboare vizibil, iar primele efecte pe dobânzile variabile vor putea fi resimțite chiar din ianuarie 2026, potrivit declarațiilor expertului financiar Claudiu Trandafir pentru Digi24.ro. Previziunile sunt susținute de o analiză recentă, care indică scăderi atât pe segmentul creditelor cu dobândă fixă, cât și pe cel al creditelor variabile, odată cu reducerea IRCC.
FIFA a anunțat că la următoarea Cupă Mondială, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, vor fi introduse două pauze de hidratare de câte trei minute. Măsura va fi aplicată la fiecare meci, indiferent de condițiile meteo.
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare # Digi24.ro
Imagini inedite au fost filmate într-un cartier rezidențial din Viena. Proprietarul unui mașini sport de 300.000 de euro și-a urcat bolidul în balcon, pe motiv că nu a găsit loc de parcare.
Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. Avize negative pe bandă rulantă pentru un proiect retras # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari liberali au depus în urmă cu două luni un proiect prin care investitorii străini puteau obține drept de ședere temporară în România în schimbul unei investiții de cel puțin 400.000 de euro. Proiectul, însă, a obținut avize negative pe bandă rulantă, inclusiv din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), astfel că a fost retras de pe circuitul parlamentar.
Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI # Digi24.ro
Comisia Europeană a deschis o nouă investigație antitrust împotriva Google, vizând modul în care gigantul tech folosește conținut online și materiale de pe YouTube pentru a antrena modele de inteligență artificială. Companiile media susțin că aceste practici le reduc traficul și le provoacă pierderi semnificative.
Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori # Digi24.ro
Un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării, comunicând că nu dispune momentan de informaţii despre soarta echipajului.
Volodimir Zelenski se află într-o vizită oficială la Roma. Se va întâlni cu Papa Leon și Giorgia Meloni # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns marți la Roma într-o vizită oficială, unde are programate întâlniri cu premierul italian Giorgia Meloni și cu papa Leon al XIV-lea, a transmis purtătorul său de cuvânt, Serhii Nikiforov, scrie RBC Ukraine.
