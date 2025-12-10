Tânăr de 25 de ani, arestat preventiv după ce o fată de 14 ani a rămas însărcinată

06:20

Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat – crima șocantă în care și-a ucis iubita însărcinată aruncând-o de la etaj – a încercat să se sustragă de la executarea pedepsei. La scurt timp după emiterea mandatului de încarcerare, polițiștii au descins la domiciliul acestuia, însă avocatul era de [...] The post Avocatul Sebastian Felecanu, găsit fără brățara electronică. Plănuia să fugă? first appeared on IasiTV Life.