ATENȚIE: Doar aceste artificii sunt legale în România! Lista oficială de la Poliție
IasiTV Life, 11 decembrie 2025 06:10
În efortul de a preveni tragediile din preajma Sărbătorilor, Poliția din Baia Mare a organizat o sesiune de informare cu elevii de gimnaziu, concentrându-se pe pericolul materialelor pirotehnice și pe noile reglementări. Agenții au discutat punctual cu tinerii despre schimbările legislative intrate în vigoare, care vizează reducerea accidentelor grave. Florina Meteș, comisar de poliție, a [...] The post ATENȚIE: Doar aceste artificii sunt legale în România! Lista oficială de la Poliție first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 10 minute
06:30
Tragedie la prima oră: Un deces și un rănit în coliziunea dintre o autoutilitară și un camion lângă Războieni # IasiTV Life
Joi, în jurul orei 05:15, pompierii militari din Iași au fost solicitați să intervină de urgență pe DN 28 / E 583, în zona Războieni – Ion Neculce, pentru un accident rutier serios în care au fost implicate un camion și o autoutilitară. Echipajele de la Detașamentul Târgu Frumos (cu ASAS și autospecială de descarcerare) [...] The post Tragedie la prima oră: Un deces și un rănit în coliziunea dintre o autoutilitară și un camion lângă Războieni first appeared on IasiTV Life.
Acum 30 minute
06:10
În efortul de a preveni tragediile din preajma Sărbătorilor, Poliția din Baia Mare a organizat o sesiune de informare cu elevii de gimnaziu, concentrându-se pe pericolul materialelor pirotehnice și pe noile reglementări. Agenții au discutat punctual cu tinerii despre schimbările legislative intrate în vigoare, care vizează reducerea accidentelor grave. Florina Meteș, comisar de poliție, a [...] The post ATENȚIE: Doar aceste artificii sunt legale în România! Lista oficială de la Poliție first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
06:00
VIDEO. Protest la CSM: Demisia Liei Savonea, cerută cu sloganul „Vrem dreptate, nu imunitate” # IasiTV Life
Câteva sute de persoane au protestat, miercuri seară, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din Capitală, acțiune declanșată în urma publicării documentarului despre justiție realizat de publicația Recorder. Manifestații similare au avut loc și la Cluj-Napoca. Protestatarii din București au scandat împotriva lipsei de integritate din sistemul judiciar și au cerut intervenția președintelui [...] The post VIDEO. Protest la CSM: Demisia Liei Savonea, cerută cu sloganul „Vrem dreptate, nu imunitate” first appeared on IasiTV Life.
06:00
Ateneul Național din Iași alături de Episcopia Romano-Catolică organizează concertul coral caritabil „Colinde pentru Copii” # IasiTV Life
Ateneul Național din Iași alături de Episcopia Romano-Catolică de Iași, organizează miercuri, pe 17 decembrie 2025, ora 19:00, concertul coral caritabil „Glasuri pentru inimi – Colinde pentru Copii”, găzduit de Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Evenimentul își propune să aducă în preajma Crăciunului un dar aparte – un moment de comuniune în care [...] The post Ateneul Național din Iași alături de Episcopia Romano-Catolică organizează concertul coral caritabil „Colinde pentru Copii” first appeared on IasiTV Life.
05:50
Decembrie 2025 se anunță o lună a extremelor climatice. În timp ce termometrele ar putea indica până la 15 grade Celsius în prag de Sărbători, la munte, fenomenul este și mai bizar: în loc de zăpadă, pe versanți au răsărit florile. În Pasul Tihuța, la o altitudine de 1.200 de metri, unde în mod normal [...] The post Avem prognoza oficială: Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion first appeared on IasiTV Life.
05:40
Ordin de orotecție după teroarea suferită: Femeie de 52 de ani, bătută și agresată în propria casă de un tânăr beat # IasiTV Life
Un caz șocant s-a petrecut în județul Iași, unde un tânăr de numai 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și violare de domiciliu. Incidentul grav a avut loc în urmă cu două nopți. Conform anchetatorilor, minorul, aflat în stare de ebrietate, ar fi pătruns cu forța în [...] The post Ordin de orotecție după teroarea suferită: Femeie de 52 de ani, bătută și agresată în propria casă de un tânăr beat first appeared on IasiTV Life.
Acum 12 ore
18:30
Între 3 decembrie 2025 și 26 ianuarie 2026, în toate magazinele Kosarom, te așteaptă reduceri la o selecție specială de produse perfecte pentru mesele de sărbători. De la specialități afumate și cârnați gustoși, până la carne proaspătă pentru rețetele tradiționale. Dacă îți faci planurile pentru meniul festiv, promoțiile Kosarom îți vin în întâmpinare. Poți pregăti [...] The post Kosarom dă startul promoțiilor de iarnă! first appeared on IasiTV Life.
18:10
În inima celui mai iubit cartier din Iași, se conturează o revenire la bucuria unui trai autentic. Departe de stresul cotidian, dar conectat la pulsul orașului, Copou Garden Residence propune o nouă filozofie de locuire. Fiecare zi aici începe sub semnul unei promisiuni onorate: întâlnirea cu o grădină spectaculoasă, desfășurată pe o suprafață impresionantă de [...] The post Copou Garden Residence – Oaza Urbană first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
16:00
INVITAT / LAURENȚIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Și în decembrie se plantează gazonul first appeared on IasiTV Life.
16:00
INVITAT / Paul Butnariu – Președinte Camera de Comerț și Industrie Iași The post BUSINESS ROMÂNESC / Businessul Ieșean – Rezultate și Prognoze first appeared on IasiTV Life.
09:20
Președintele PSD Iași cere Guvernului să asigure finanțare pentru proiectele anului în 2026. Deputatul Bogdan Cojocaru solicită ca în bugetul viitor să fie incluse sumele necesare continuării investițiilor importante. Vedeți și ”În comuna Vânători, PSD a învins minciuna, manipularea și extremismul” ”Domnule prim ministru Ilie Bolojan, proiectele Iașului trebuie să aibă finanțare în 2026! Ne [...] The post Cojocaru cere bani pentru proiectele Iașului în bugetul României pe 2026 first appeared on IasiTV Life.
06:40
Un tânăr de 25 de ani a ajuns după gratii, fiind acuzat de infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, după ce o fată de 14 ani a rămas însărcinată în urma unei relații clandestine. Cazul a fost adus la cunoștința autorităților chiar de tatăl fetei, imediat ce a aflat despre situație. Conform Parchetului de [...] The post Tânăr de 25 de ani, arestat preventiv după ce o fată de 14 ani a rămas însărcinată first appeared on IasiTV Life.
Ieri
06:30
Descinderi la Suceava: Percheziții la suspecții implicați în tăieri ilegale de arbori, sume mari de bani confiscate # IasiTV Life
Operațiune de amploare a Poliției sucevene împotriva infracționalității economice. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în aplicare astăzi 18 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul a două dosare penale coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Perchezițiile vizează completarea materialului probatoriu în legătură cu [...] The post Descinderi la Suceava: Percheziții la suspecții implicați în tăieri ilegale de arbori, sume mari de bani confiscate first appeared on IasiTV Life.
06:30
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Moșna, județul Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de agresiunea fizică și sexuală comisă asupra unei tinere de 18 ani din Răducăneni. Inspectorul Principal de Poliție Alina Elena Mocanu a confirmat că, în urma investigațiilor, s-a stabilit că în noaptea [...] The post Tânăr de 20 de ani, arestat preventiv la Iași pentru sechestrare și agresiune sexuală first appeared on IasiTV Life.
9 decembrie 2025
20:20
Pentru al patrulea an consecutiv, lansăm, în pragul Sfintelor Sărbători de Crăciun, campania „Adoptă o scrisoare. Oferă un bob de speranță cu NOI(R)”. Proiectul se va desfășura până la finalul Anului Școlar 2025 – 2026, având mai multe etape. Prima dintre acestea va avea loc până pe 16 decembrie, atunci când primele pachete-cadou vor ajunge [...] The post Adoptă o scrisoare. Oferă un bob de speranță cu NOI(R) | Ediția a IV-a | 2025 first appeared on IasiTV Life.
18:30
Cumpărăturile de Crăciun la dm: cadouri inspirate și surprize care aduc bucurie ieșenilor # IasiTV Life
Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar dm oferă ieșenilor o experiență de cumpărături unică, plină de surprize și bucurii! Planificarea cadourilor nu a fost niciodată mai simplă și mai inspirată. dm pune la dispoziție o gamă variată de seturi cadou atent alese, ce combină frumusețea, utilitatea și stilul. Profită de ofertele dm, simplu, în 3 pași! [...] The post Cumpărăturile de Crăciun la dm: cadouri inspirate și surprize care aduc bucurie ieșenilor first appeared on IasiTV Life.
17:50
Mega Auto aduce brandul BYD la Iulius Mall Suceava! Weekend cu oferte speciale : 12–14 decembrie # IasiTV Life
Mega Auto anunță cu entuziasm sosirea brandului BYD la Iulius Mall Suceava, în perioada 12–14 decembrie, în cadrul unui eveniment special dedicat celor care își doresc să descopere cele mai noi tendințe în mobilitatea plug-in hybrid și electrică. Pe parcursul celor trei zile, locuitorii din Suceava și din zonă sunt invitați să exploreze îndeaproape gama [...] The post Mega Auto aduce brandul BYD la Iulius Mall Suceava! Weekend cu oferte speciale : 12–14 decembrie first appeared on IasiTV Life.
16:40
INVITAT / IONUȚ CONSTANTIN PRISTĂVIȚA – Primar comuna Ruginoasa The post DEZBATEREA ZILEI / Ruginoasa, comuna care se schimbă în bine first appeared on IasiTV Life.
16:30
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director executiv DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / ”Implică-te. Și tu poți să fii Moș Crăciun” first appeared on IasiTV Life.
16:30
INVITAT / Roxana Chișcă – Instructor de yoga The post DAREA DE SEAMĂ / Yoga ca stil de viață first appeared on IasiTV Life.
13:40
Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de electrician auto și electrician exploatare stații electrice. CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE: Oferim: Stabilitatea locului de muncă; Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață; Posibilitatea dezvoltării profesionale; Motivare financiară pentru activitate suplimentară, inclusiv tichete masă; Planificarea anuală a vacanțelor și vouchere vacanță.Criteriile [...] The post Anunț de angajare la CTP Iași first appeared on IasiTV Life.
13:40
CTP Iaşi organizează selectie în perioada 29 decembrie-09 ianuarie 2026, în vederea ocupării postului de șef formație mentenanță și exploatare stații de redresare din cadrul Secției nr.4. Vedeți și Anunț de angajare la CTP Iași Scopul principal al postului: organizează, conduce și coordonează activitatea formației de mentenanță și exploatare stații de redresare. Procedura de evaluare [...] The post CTP angajează șef formație mentenanță first appeared on IasiTV Life.
09:20
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor de operă. Reprezentația aleasă, „Boema”, de Giacomo Puccini, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18.30, în Sala Mare. Vedeți și Concert de Anul Nou „3 Tenori Ieșeni” la Teatrul Național Tulburătoarea poveste de iubire pariziană pe sensibilele [...] The post Ultimul spectacol de operă din acest an la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
08:10
Captură de falsuri la Sculeni: Marfă purtând însemnele unor branduri de lux, în valoare de 450.000 de lei, ridicată # IasiTV Life
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări față de un cetățean moldovean care deținea bunuri, în valoare de 450.000 de lei, toate purtând însemnele unor branduri de lux şi care prezentau suspiciuni de contrafacere. În data de 06 decembrie a.c., în jurul orei 23.00, în Punctul de Trecere a [...] The post Captură de falsuri la Sculeni: Marfă purtând însemnele unor branduri de lux, în valoare de 450.000 de lei, ridicată first appeared on IasiTV Life.
08:10
Bărbat călcat de taxi în Vaslui, în timp ce zăcea pe asfalt. Șoferul: „Nu l-am observat” # IasiTV Life
Un bărbat în vârstă de circa 50-60 de ani se află în stare critică la Spitalul din Vaslui, după ce a fost călcat de un taximetru. Incidentul s-a petrecut noaptea, iar victima zăcea pe carosabil, fiind dificil de observat. Taximetristul a relatat că nu a observat la timp trupul întins pe șosea. Imediat după impact, [...] The post Bărbat călcat de taxi în Vaslui, în timp ce zăcea pe asfalt. Șoferul: „Nu l-am observat” first appeared on IasiTV Life.
07:40
Iașiul se pregătește să întâmpine Noul An cu un eveniment muzical de excepție. Pe 31 decembrie 2025, de la ora 18:30, Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” va găzdui un concert extraordinar susținut de „3 Tenori Ieșeni”. Intitulat „Concert de Anul Nou”, spectacolul promite o seară specială, plină de eleganță și rafinament. Cei trei [...] The post Concert de Anul Nou „3 Tenori Ieșeni” la Teatrul Național first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
INVITAT / ANDREI GIURGIA – Coordonator Cinema Ateneu The post DEZBATEREA ZILEI / 8 ANI DE CINEMA LA ATENEU first appeared on IasiTV Life.
14:10
Între 3 decembrie 2025 și 26 ianuarie 2026, în toate magazinele Kosarom, te așteaptă reduceri la o selecție specială de produse perfecte pentru mesele de sărbători. De la specialități afumate și cârnați gustoși, până la carne proaspătă pentru rețetele tradiționale. Dacă îți faci planurile pentru meniul festiv, promoțiile Kosarom îți vin în întâmpinare. Poți pregăti [...] The post Kosarom dă startul promoțiilor de iarnă! first appeared on IasiTV Life.
13:40
Servicii Funerare cu responsabilitate: Detalii atent gestionate de o echipă cu experiență vastă # IasiTV Life
Apelează la specialiști în domeniu care te îndrumă din primele momente spre ce trebuie sa faci ca sa parcurgi cu ușurință procesul de organizare a înmormântării si a comemorării persoanei care nu mai este printre noi. Misiunea noastră a fost întotdeauna să uşurăm povara planificării unei înmormântări în astfel de momente emoţionante. Va oferim o [...] The post Servicii Funerare cu responsabilitate: Detalii atent gestionate de o echipă cu experiență vastă first appeared on IasiTV Life.
13:30
Alegerile parțiale desfășurate pe 7 decembrie s-au încheiat, voturile au fost numărate până la ultimul. În județul Iași, singurul scrutin a avut loc în Vânători. Noul primar al comunei este Bogdan Lupu (PSD) care a întrunit 1.219 din opțiunile alegătorilor (57,12%) în vreme ce principalul contracandidat a obținut doar 40%. Vedeți și Alegeri locale parțiale [...] The post ”În comuna Vânători, PSD a învins minciuna, manipularea și extremismul” first appeared on IasiTV Life.
13:00
Coenzima Q10 și Seleniul: combinație eficientă pentru susținerea funcției cardiovasculare # IasiTV Life
Statisticile internaționale arată că numărul persoanelor vârstnice este în continuă creștere, ceea ce pune pe primul plan nevoia de soluții eficiente pentru menținerea sănătății, independenței și calității vieții. Ca urmare, lumea medicală și științifică studiază intens mecanismele îmbătrânirii, încercând să descopere modalități de încetinire a proceselor degenerative la nivel celular. În acest context, două substanțe [...] The post Coenzima Q10 și Seleniul: combinație eficientă pentru susținerea funcției cardiovasculare first appeared on IasiTV Life.
06:30
Percheziții la Botoșani: Polițiștii au găsit stocuri de țigări, băuturi alcoolice și artificii nedeclarate # IasiTV Life
Poliția a demarat o anchetă extinsă vizând două persoane din Ștefănești și Durnești, suspectate de săvârșirea mai multor infracțiuni economice și contra siguranței. Verificările, desfășurate pe 7 decembrie 2025, au avut ca scop strângerea de probe într-un dosar privind deținerea ilegală de produse accizabile. La cele două locații, polițiștii au găsit: Toate produsele descoperite au [...] The post Percheziții la Botoșani: Polițiștii au găsit stocuri de țigări, băuturi alcoolice și artificii nedeclarate first appeared on IasiTV Life.
06:30
Opt ani de succes la Cinema Ateneu: Peste 21.000 de bilete vândute și 580 de proiecții în ultimul an # IasiTV Life
Cinema Ateneu, primul cinematograf de stat deschis în Iași după 1990, a sărbătorit în luna octombrie 2025 opt ani de activitate, marcând aproape un deceniu dedicat promovării filmului de calitate și a evenimentelor culturale. Cifrele înregistrate în perioada octombrie 2024 – octombrie 2025 confirmă interesul crescut al publicului ieșean. Potrivit datelor centralizate, cinematograful a vândut [...] The post Opt ani de succes la Cinema Ateneu: Peste 21.000 de bilete vândute și 580 de proiecții în ultimul an first appeared on IasiTV Life.
06:20
Ciprian Ciucu (PNL) câștigă Primăria Capitalei. Locul 2 a fost câștigat de Anca Alexandrescu (AUR) # IasiTV Life
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, cu un scor de 36,17%, conform datelor parțiale de la 99,92% din secțiile de votare. Diferența de 83.178 de voturi față de locul doi asigură victoria finală a liberalului. Citiți și Alegeri locale parțiale 2025: PSD câștigă Primăria Vânători (Iași) cu 57% Ciucu [...] The post Ciprian Ciucu (PNL) câștigă Primăria Capitalei. Locul 2 a fost câștigat de Anca Alexandrescu (AUR) first appeared on IasiTV Life.
06:10
Partidul Social Democrat (PSD) și-a consolidat poziția în comuna Vânători, după ce candidatul său la funcția de primar, Bogdan Constantin Lupu, a câștigat alegerile cu o majoritate clară. Conform datelor centralizate de la toate cele cinci secții de votare, Lupu a obținut 57,12% din voturi (1.219 sufragii). Principalul său contracandidat, liberalul Vasile Asoltanei (PNL), a [...] The post Alegeri locale parțiale 2025: PSD câștigă Primăria Vânători (Iași) cu 57% first appeared on IasiTV Life.
06:00
Tragedie în Neamț: Un tânăr de 23 de ani a murit, spulberat de o mașină la ieșirea dintr-o spălătorie # IasiTV Life
Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă noaptea pe bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu-Neamț, soldat cu moartea unui tânăr șofer în vârstă de 23 de ani. Victima, rezidentă în aceeași localitate, și=a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit violent în timp ce ieșea din incinta unei spălătorii auto. [...] The post Tragedie în Neamț: Un tânăr de 23 de ani a murit, spulberat de o mașină la ieșirea dintr-o spălătorie first appeared on IasiTV Life.
6 decembrie 2025
11:20
INVITAT / Arhim. DOSOFTEI ȘCHEUL – Mare ecleziarh al Catedralei Mitropolitane The post LUMINA ORTODOXIEI / Eliberare și Vindecare în perioada postului first appeared on IasiTV Life.
5 decembrie 2025
20:30
În perioada 5–7 decembrie, în toate magazinele Kaufland din Iași are loc Colecta Națională de Alimente, inițiativă derulată împreună cu Banca Regională pentru Alimente Roman. Ieșenii care doresc să se alăture colectei caritabile pot dona produse alimentare neperisabile în Cutia cu fericire, special amenajată după zona caselor de marcat. Alimentele donate vor fi distribuite în [...] The post Colecta Națională de alimente first appeared on IasiTV Life.
16:00
INVITAT / Traian Dobre – antreprenor, fost parlamentar The post POLITICA LA IAȘI / Dialoguri politice si economice first appeared on IasiTV Life.
14:30
CRAMA VARZARI din Cotnari vă oferă vinuri pentru evenimente speciale și nu numai, din soiurile: Grasă de Cotnari, Tămaioasă Românească, Muscat ottonel, Busuioacă de Bohotin, Frâncușă, Feteasca Regală, Fetească Neagră. Vă așteptăm la un pahar de vin fiert după o rețetă proprie, pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă roata panoramică! Ne mai puteti găsi la [...] The post Alegeți eleganța și răsfățul aromei cu vinurile de la Crama Varzari! first appeared on IasiTV Life.
14:30
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM Iași The post DEZBATEREA ZILEI / NE PAȘTE O CRIZĂ ENERGETICĂ? first appeared on IasiTV Life.
10:10
„Împreună hrănim speranța de Crăciun!”: a XIII-a ediție a Colectei Naționale de Alimente, organizată de Federația Băncilor pentru Alimente, revine între 5–7 decembrie în peste 1.000 de magazine din toată țara.Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale pentru Alimente, alături de partenerii săi și mii de voluntari, organizează, între [...] The post „Împreună hrănim speranța de Crăciun!” first appeared on IasiTV Life.
06:20
Autoritățile trag un semnal de alarmă în pragul sărbătorilor: Carnea de porc trebuie cumpărată și testată cu maximă prudență. Deși febra cumpărăturilor ne poate face să ignorăm detaliile, specialiștii avertizează că produsele de origine animală, în special carnea de porc, reprezintă un risc major. Reguli de bază la cumpărare: Pericolul trichinelozei Medicii atrag atenția asupra [...] The post Ghidul cumpărătorului: Află tot ce trebuie să știi când alegi carne de porc first appeared on IasiTV Life.
06:20
Captură DIICOT la Sculeni: Un cetățean israelian, prins la frontieră în timp ce introducea droguri în Republica Moldova # IasiTV Life
Un cetățean israelian a ajuns în spatele gratiilor, după ce a încercat să devină furnizor de canabis pentru Republica Moldova. DIICOT Iași a dispus reținerea bărbatului de 22 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc. Planul său a eșuat la Vama Sculeni. Pe 2 decembrie, polițiștii de frontieră l-au depistat pe inculpat transportând [...] The post Captură DIICOT la Sculeni: Un cetățean israelian, prins la frontieră în timp ce introducea droguri în Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
06:10
Tragedie pe E85: Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină între Podu Iloaiei și Lețcani # IasiTV Life
O tragedie s-a petrecut în cursul serii de joi, când un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină pe segmentul de drum dintre Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare că victima încerca să traverseze drumul într-un loc nepermis. Un medic, martor la scenă, a acționat prompt și a încercat să îl [...] The post Tragedie pe E85: Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină între Podu Iloaiei și Lețcani first appeared on IasiTV Life.
06:10
Intervenție de urgență în Botoșani: Un copil de 2 ani s-a blocat singur în mașină, după ce a închis ușile din greșeală # IasiTV Life
Un incident neobișnuit a necesitat intervenția de urgență a pompierilor din Botoșani. Un copil în vârstă de doi ani a rămas blocat într-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu, după ce, din joacă, a activat sistemul de închidere centralizată al ușilor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, cheia mașinii [...] The post Intervenție de urgență în Botoșani: Un copil de 2 ani s-a blocat singur în mașină, după ce a închis ușile din greșeală first appeared on IasiTV Life.
4 decembrie 2025
16:30
INVITAT / LILI DIACONU – Organizator evenimente The post IAȘUL TE VEDE / Concerte evenimente în perioada Sărbătorilor de iarnă first appeared on IasiTV Life.
16:30
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar mal municipiului Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Viziune și echilibru la vârful Iașului first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.