Acordul comercial dintre SUA și Indonezia riscă să se destrame, afirmă un oficial american
Rador, 10 decembrie 2025 08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Un acord comercial încheiat între Statele Unite și Indonezia în luna iulie riscă să se destrame, deoarece Jakarta a revenit asupra mai multor angajamente asumate în cadrul înțelegerii, a declarat marți un oficial american. „Nu respectă ceea ce am convenit în iulie", a spus oficialul, care a vorbit sub
• • •
Acum 15 minute
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Ceața afectează traficul rutier în această dimineață pe trei autostrăzi, dar și pe drumurile din 10 județe. Este și aglomerație pe șoselele din apropierea capitalei, iar polițiștii rutieri atrag atenția și asupra unor lucrări care se desfășoară în această perioadă pe DN7 Pitești-Râmnicu Vâlcea. Ne-a […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, nu va participa miercuri la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace de la Oslo, a relatat postul NRK, citând Institutul Nobel din Norvegia. Doamna Machado, în vârstă de 58 de ani, este vizată de o interdicție de călătorie care durează […]
Acum o oră
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Un grup de senatori americani de rang înalt a cerut administrației Trump să facă publice imaginile video ale unui atac militar controversat, soldat cu victime, asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de narcotice. Solicitarea a fost făcută după ce aceștia au fost informați de către oficiali de rang înalt, […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Statele membre ale principalului organism european pentru drepturile omului, Consiliul Europei, se reunesc astăzi pentru discuții care ar putea schimba modul în care legislația privind drepturile omului tratează migrația. Se va analiza posibilitatea reinterpretării legii pentru a facilita acțiunile împotriva traficanților de persoane. Întâlnirea celor 46 de state are […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Sindicatele din educaţie organizează astăzi un protest în Piaţa Victoriei din capitală, nemulţumite de măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă de guvern. Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” spune că demnitatea profesorilor nu se negociază, iar şcoala românească nu se reformează prin dezbinare. Ministrul educaţiei, Daniel […]
08:30
Curtea Constituţională discută sesizarea ÎCCJ în legătură cu noul proiect al guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Curtea Constituţională discută, astăzi, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Judecătorii de la instanţa supremă consideră că proiectul îi discriminează pe magistraţi în privinţa dreptului la pensie şi încalcă independenţa justiţiei. Pe […]
08:20
Președintele Nicușor Dan a discutat cu președintele Emmanuel Macron în cadrul primei sale vizite de stat în Franța # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Președintele Nicușor Dan, aflat în prima sa vizită ca șef al statului în Franța, a discutat cu președintele Emmanuel Macron despre modul în care companiile franceze pot contribui la investițiile majore pe care România le pregătește în industria de apărare prin programul […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite trebuie să fie aprobate de Congres și să fie de tipul Articolului 5 al Tratatului NATO. „Americanii vor ca, de această dată, Ucraina să aibă garanții de securitate realiste – votate de Congres, […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Un acord comercial încheiat între Statele Unite și Indonezia în luna iulie riscă să se destrame, deoarece Jakarta a revenit asupra mai multor angajamente asumate în cadrul înțelegerii, a declarat marți un oficial american. „Nu respectă ceea ce am convenit în iulie", a spus oficialul, care a vorbit sub
08:20
Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de ieri, cu un rulaj total de 186 milioane lei. Principalul indice al bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, a crescut cu 0,73%, până la 23.842 de puncte, un […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că familiile „își recapătă controlul” odată cu prima zi a interdicției privind utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani. Adolescenii au fost blocați din conturile lor. El a numit această măsură „o reformă profundă” care va avea ecouri la nivel global, […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Deputaţii bulgari vor dezbate proiectul de hotărâre privind votarea moţiunii de cenzură împotriva Consiliului de Miniştri, condus de premierul Rosen Jeliazkov, în legătură cu eşecul guvernului în politica economică, prevede proiectul programului Adunării Naţionale pentru această săptămână. Proiectul ordinii de zi urmează să fie aprobat la începutul şedinţei de […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 12:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, Sala de şedinţe a Comisiei de Politică Economică – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen (la sediul Senatului și online) Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de […]
Acum 6 ore
03:10
Bucureștenii au votat un primar care trebuie să jongleze între absenteism, austeritate și ostilitatea celui mai influent partener de guvernare. La Berlin, ziarul taz îi face un portret lui Ciprian Ciucu. Capitala României s-a ales cu un ”vânător de chilipiruri fără voie”, titrează publicația germană Tageszeitung (taz) [https://taz.de/Neuer-Oberbuergermeister-in-Bukarest/!6136292&s=bukarest/]. Prins între două așteptări contradictorii, modernizare și […]
Acum 12 ore
00:20
La câteva zile după ce Washingtonul a publicat noua strategie de securitate, în care adoptă un ton dur la adresa europenilor, Donald Trump își înteţeşte criticile faţă de Europa, acuzând-o că a pornit pe „căi greșite”. După cum reţine L’Express, preşedintele SUA a declarat la Casa Albă că „Europa trebuie să fie foarte atentă”, adăugând: […]
9 decembrie 2025
23:20
Preşedintele Ucrainei se declară pregătit pentru organizarea alegerilor dacă va fi garantată securitatea scrutinului # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit pentru alegeri şi a făcut apel la partenerii americani și europeni să ajute la asigurarea securității scrutinului în timpul războiului. El a declarat în faţa jurnaliștilor că alegerile ar putea avea loc în următoarele 60 – 90 de zile dacă securitatea este garantată, adăugând că […]
23:10
România, sprijin constant pentru populația civilă din Fâșia Gaza. În cursul zilei de luni, 8 decembrie, o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a desfășurat o misiune de evacuare medicală a 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 29 de aparținători. Astfel, aeronava Ministerului […]
21:50
Emisarii speciali ai președintelui american au acordat Ucrainei câteva zile pentru a răspunde propunerilor de pace cu Rusia, lansate de președintele Trump. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, planul de pace continuă să ceară Ucrainei cedări teritoriale către Rusia, în schimbul unor garanții de securitate americane încă nespecificate. Anterior, agențiile de presă internaționale au scris […]
21:30
Premierul britanic, Keir Starmer, a respins afirmaţiile preşedintelui american, Donald Trump, conform cărora „Europa vorbeşte despre Ucraina, însă nu produce nimic”. Un oficial al guvernului francez a calificat documentul privind noua Strategie Naţională de Securitate a SUA drept „o clarificare brutală” a poziţiei Americii faţă de Europa. Preşedintele Trump a descris ţările europene ca pe […]
21:00
Conducerea PSD a analizat rezultatul obținut de formațiune la alegerile locale parțiale de duminică # Rador
Conducerea PSD a analizat astăzi rezultatul obținut de formațiune la alegerile locale parțiale de duminică. În atenția social-democraților a fost și relația cu partenerii de guvernare, iar o evaluare va fi făcută printr-o amplă consultare internă, spune președintele PSD, Sorin Grindeanu, în urma căreia partidul va decide dacă rămâne sau nu la guvernare. Sorin Grindeanu: […]
20:40
Istoria arată că fiecare nouă propunere de soluționare pașnică a conflictului este mai rea pentru Ucraina decât cele anterioare, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia. „Istoria arată incotestabil că fiecare nouă propunere pentru Ucraina este mult mai rea decât cele anterioare, ca să nu mai vorbim de sutele de mii de […]
20:30
Președintele Nicuşor Dan spune că nu vede motive pentru ca vreun partid să iasă de la guvernare # Rador
Coaliţia de guvernare trebuie să aibă în centrul atenţiei interesul public, consideră preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului spune că nu vede motive, în acest moment, pentru ca vreun partid să iasă de la guvernare. Reporter: Președintele Nicuşor Dan nu vede vreun motiv pentru care coaliția de guvernare să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru […]
Acum 24 ore
20:00
MAE avertizează că protestele fermierilor din Grecia se extind și pot afecta traficul rutier # Rador
În continuarea atenționării de călătorie emise pe 4 decembrie, Ministerul de Externe informează că în Grecia s-au extins mișcările de protest ale fermierilor, care vor continua pe perioadă nedeterminată. Poate surveni blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv către punctele de trecere a frontierei. Cetățenii români sunt sfătuiți să respecte recomandările autorităților locale, să utilizeze […]
19:00
Conform preşedintelui american Donald Trump, ţările europene sunt nişte „naţiuni în descompunere” conduse de oameni slabi # Rador
Preşedintele Trump a descris ţările europene ca pe nişte „naţiuni în descompunere” conduse de oameni slabi, care nu reuesc să ţină sub control imigraţia. Dl Trump a vorbit pentru site-ul web Politico după publicarea noii Strategii Naţionale de Securitate a SUA, conform căreia democraţia este ameninţată în Europa. Donald Trump a spus că se teme […]
19:00
Autorităţile din Germania intenționează să înceapă producția unei versiuni îmbunătățite a rachetei sale de croazieră Taurus începând din 2029, conform unei propuneri bugetare obţinute marţi de Reuters şi se așteaptă ca iniţiativa să fie aprobată de parlament săptămâna viitoare. Forțele germane deţin în prezent aproximativ 600 de rachete Taurus cu o rază oficială de acțiune […]
17:50
Institutul Nobel a anulat conferința de presă premergătoare decernării Premiului Nobel pentru Pace # Rador
Institutul Nobel din Norvegia a anunțat marți că a anulat o conferință de presă planificată înaintea ceremoniei de decernare a Premiului Nobel pentru Pace de miercuri, a relatat agenția de presă NTB. Un purtător de cuvânt al institutului nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Premiul pentru anul 2025 a fost acordat liderei opoziției venezuelene, […]
17:20
„Sunt pregătit tot timpul pentru alegeri”, le-a declarat Volodimir Zelenski reporterilor italieni # Rador
Într-un interviu acordat publicației italiene Repubblica, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns afirmaţiilor președintelui american Donald Trump, care l-a acuzat că „folosește războiul pentru a evita alegerile”: „Sunt pregătit tot timpul pentru alegeri„, le-a spus reporterilor italieni preşedintele Ucrainei./cpaunel/dsirbu www.repubblica.it- 9 decembrie
17:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut o întâlnire cu ministrul ungar al afacerilor externe și relațiilor economice, Péter Szijjártó, în timpul căreia au fost discutate perspectivele soluţionării pașnice a crizei ucrainene, se afirmă într-un comunicat al MAE rus. „A fost continuat schimbul de opinii cu privire la o serie de probleme internaționale actuale, […]
17:20
Compania care operează Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria, anunţă ministrul de externe Péter Szijjártó # Rador
Compania care operează conducta de gaze Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria. Funcţionarea conductei de gaze naturale va fi astfel asigurată, în pofida tuturor atacurilor juridice și financiare, a anunțat marți, la Moscova, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului ungar de resort. Ministrul de externe a declarat […]
16:20
Familia a devenit acel element de la care porneşte vectorul dezvoltării întregii Rusii, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la ceremonia de acordare a medaliilor „Steaua de Aur” Eroilor Rusiei. „Astăzi este o zi de sărbătoare. Dar noi ne amintim întotdeauna datorită cui marcăm astfel de sărbători – datorită oamenilor de5 aici, a celor din […]
15:50
Răscoala din 9 decembrie 1671: Moldova în fața fiscalității excesive și a luptei pentru supraviețuire # Rador
Introducere În decembrie 1671, Moldova a fost zguduită de una dintre cele mai sugestive mișcări sociale ale secolului al XVII-lea: răscoala boierilor Mihalcea Hâncu și Apostol Durac împotriva domnitorului Gheorghe Duca. Evenimentul reprezintă un moment cheie în istoria politică și fiscală a țării, reflectând tensiunile dintre dregători, boieri și domnie, dar și fragilitatea statutului Țărilor […]
15:40
„Legea Mării” – De la dreptul antic al navigatorilor la conflictele maritime ale secolului XXI # Rador
O lume care plutește între legi și interese Într-o eră în care aproape trei sferturi din suprafața planetei este acoperită de apă, „Law of the Sea” Dreptul Mării reprezintă una dintre cele mai complexe și disputate ramuri ale dreptului internațional. Departe de a fi o simplă colecție de reguli pentru marinari, această lege definește cine […]
15:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, este primit la Paris de omologul său francez Emmanuel Macron # Rador
Preşedintele României, Nicuşor Dan este primit, la această oră, la Paris, de omologul său francez Emmanuel Macron. Cei doi vor discuta despre consolidarea relaţiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării şi întărirea democraţiei în Europa. Potrivit Palatului Elysée, această primă vizită oficială în Franţa a preşedintelui român […]
15:00
Țările NATO și-au intensificat activitatea militară în Arctica, afirmă comandantul-șef al Marinei Militare Ruse # Rador
Țările NATO și-au intensificat activitatea militară în Arctica, acțiunile lor vizând descurajarea Rusiei în regiune, a declarat amiralul Aleksandr Moiseev, comandantul-șef al Marinei Militare Ruse. ‘În ultimii cinci ani, numărul de evenimente de antrenament ale trupelor și exercițiile desfăşurate în regiunea arctică a crescut cu aproape 40%. Numărul țărilor participante (NATO – nota INTERFAX) a […]
15:00
Preşedintele Poloniei așteaptă vizita lui Volodimir Zelenski și recunoştinţă pentru sprijinul oferit Ucrainei # Rador
Cancelaria președintelui Poloniei speră ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să îl viziteze pe șeful statului polonez, Karol Nawrocki, la Varșovia – potrivit unui mesaj postat pe X de șeful cancelariei, Zbigniew Bogucki. „Președintele Poloniei, de asemenea, și-a exprimat speranța că președintele Zelenski îl va vizita la Varșovia, pentru a discuta chestiunile pe care Polonia trebuie […]
14:30
O nouă formă revoluționară de terapie genică a reușit să trateze pacienți cu cancere de sânge considerate anterior incurabile. Dezvoltată în două centre de cercetare de top din Londra, tratamentul presupune editarea ADN-ului celulelor albe donate pentru a le face să atace celulele canceroase, dar nu și corpul pacientului. Celulele sunt oferite de donatori sănătoși. […]
14:20
Regiunea portugheză tocmai a câștigat premiul World Travel Awards 2025, consolidându-și reputația de destinație litorală excepțională. Cu plajele sale cu nisip fin, falezele abrupte și golfurile retrase, atrage vizitatori din întreaga lume în fiecare an. Un alt triumf pentru sud-vestul Portugaliei. Pe 6 decembrie 2025, Algarve a fost din nou desemnată „vea mai bună destinație […]
14:10
Către noi tratamente pentru diabet – o descoperire a unei echipe de oameni de știință belgieni # Rador
O echipă de oameni de știință de la UCLouvain și Imperial College London a descoperit capacitatea unei molecule microbiene de a reduce inflamația asociată cu o dietă bogată în grăsimi și, astfel, de a preveni rezistența la insulină, a anunțat UCLouvain. Această descoperire, publicată în revista științifică „Nature Metabolism”, deschide calea către dezvoltarea de noi […]
13:40
Premierul Australiei îndeamnă adolescenții să profite de noua interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani # Rador
Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a făcut un apel către adolescenții din țară să valorifice noua interdicție privind accesul la rețelele sociale pentru cei sub 16 ani, care intră în vigoare în câteva ore. „Începeți un nou sport, învățați un instrument sau citiți acea carte care stă de mult pe raftul vostru. Și, cel mai important, […]
12:50
Vineri, 12 decembrie 2025 (de la 19.00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație: veți asculta „Moarte și transfigurație” (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: […]
11:10
Șeful marinei ruse acuză NATO că și-a intensificat activitățile de spionaj în Arctica, relatează agenția TASS # Rador
Țările membre NATO și-au intensificat semnificativ activitățile de spionaj în Arctica, a declarat marți comandantul Marinei Ruse, Alexander Moiseev, citat de agenția de stat TASS. Moiseev a afirmat că aeronavele antisubmarin staționate în Islanda au devenit mult mai active – o referire, potrivit TASS, la avioanele de supraveghere americane, britanice și canadiene. El a mai […]
09:50
O delegație numeroasă formată din oameni de afaceri din Ungaria, condusă de Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, efectuează o vizită la Moscova pentru a discuta despre cooperarea dintre Rusia şi Ungaria în perioada de după anularea sancțiunilor. Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, va participa la […]
09:40
Polițiștii au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km pe oră, cu mult peste viteza maximă legală, care este de 130 km pe oră. După ce a fost oprit, șoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a indicat posibila prezență a unei substanțe psihoactive în organism. […]
09:40
Curtea Constituţională va analiza miercuri sesizarea privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor # Rador
Curtea Constituțională va analiza mâine sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind noul proiect al Guvernului de modificare a regulilor de pensionare a magistraților. Aceștia denunță o discriminare față de alte categorii de salariați care beneficiază de pensii de serviciu, dar și neclaritatea și lipsa de predictibilitate a legii. Înalta Curte de Casație și […]
09:30
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Paris: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Franceză (8 – 9 decembrie). Din programul zilei: ora 9:30 (Ora României) – Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef) ora 12:30 – Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo ora 13:30 – Inaugurarea aleii […]
09:20
Președintele României, Nicuşor Dan, va avea o întâlnire de lucru la Paris cu preşedintele Emmanuel Macron # Rador
Președintele României, Nicuşor Dan, va fi primit astăzi la Paris de președintele Emmanuel Macron, cu care va discuta în cadrul unui dejun de lucru despre consolidarea relațiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării și întărirea democrației în Europa. Corespondenţă de la Paris – Reporter: Daniela Coman – […]
09:20
Criza apei a ajuns și în Parlament, unde ministra mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată să dă explicații # Rador
Criza apei a ajuns și în Parlament, unde ministra mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată ieri să dă explicații. Reprezentanții PSD s-au alăturat celor de la AUR și i-au cerut insistent demisia. Diana Buzoianu, apărată de colegii de la USR, le-a transmis că propagă doar informații false. Până la urmă, a fost un prilej de […]
Ieri
09:00
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că pentru Ucraina este esențială o hotărâre favorabilă a UE privind utilizarea activelor ruse înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, deși formatul unei astfel de decizii nu este încă stabilit. Liderul ucrainean, care a răspuns la întrebări de la bordul avionului cu care s-a deplasat la Bruxelles, a menționat că folosirea […]
