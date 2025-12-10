20:40

Istoria arată că fiecare nouă propunere de soluționare pașnică a conflictului este mai rea pentru Ucraina decât cele anterioare, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia. „Istoria arată incotestabil că fiecare nouă propunere pentru Ucraina este mult mai rea decât cele anterioare, ca să nu mai vorbim de sutele de mii de […]