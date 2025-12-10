Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”

Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 09:50

Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...

Acum 15 minute
10:20
Belgia angajează români cu salariul de 10.000€/ lunar. Ce meserie trebuie să aibă? În România ar avea jumătate Newsweek.ro
Un salariu de 10.000 €/ lunar este doar un vis pentru mulți români. Însă Belgia îl oferă pentru prof...
10:20
Alertă de călătorie pentru Portugalia. MAE atenționează românii care vor să meargă acolo. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale c...
10:20
David Popovici nu a primit banii pentru medalii: „Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie” Newsweek.ro
Campionul la înot David Popovici a declarat, marţi seară, că nu a încasat de mai multe luni premieri...
Acum o oră
10:00
500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaz. Când va fi reluată alimentarea? Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe m...
10:00
Cutremur în industrie. O companie globală de tehnologie concediază 2.500 de angajați. E o presiune prea mare Newsweek.ro
O companie tehnologică foarte cunoscută se pregătește să reducă 2.500 de locuri de muncă. Reprezenta...
09:50
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea” Newsweek.ro
Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...
09:40
O băutură iubită și de copii poate duce la AVC dacă e consumată în exces Newsweek.ro
Consumul unui număr mare de băuturi energizante ar putea duce la un accident vascular cerebral, au s...
Acum 2 ore
09:30
CCR analizează astăzi contestația AUR asupra legii care mărește taxele locale Newsweek.ro
CCR analizează astăzi sesizarea depusă de AUR la legea din al doilea pachet de măsuri fiscal bugetar...
09:20
Drone kamikaze, capabile să distrugă un tanc rusesc T-90M de 5.000.000$, testate de NATO la granița Rusiei Newsweek.ro
NATO testează la aproximativ 200 de kilometri de granița cu Rusia, tehnologii militare de ultimă gen...
09:10
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine beneficiază? Newsweek.ro
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine benefici...
09:00
Judecător de 49 ani, ieșit la pensie în octombrie cu 35.000 lei/lună s-a reangajat. În avocatură, pe mii de € Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a decis să se pensioneze la doar 49 de ani deși ajunse membru al CSM. El p...
08:50
Noul plan de pace în Ucraina. Zelenski, pregătit de alegeri prezidențiale în 60-90 de zile, cu o condiție Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri î...
08:50
Moldova cere din nou energie de avarie, pe fondul limitelor de import din România și a creșterilor de preț Newsweek.ro
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie, după ce legătura cu România a ajuns a...
08:40
Noi reguli pentru integrarea clinică: cadrele didactice UMF vor ocupa posturi în spitale doar prin concurs Newsweek.ro
Cadrele didactice din universitățile de Medicină și Farmacie vor putea ocupa posturi în spitalele și...
Acum 4 ore
08:30
Trafic blocat pe DN 7 Valea Oltului din cauza unor scurgeri de gaze de la o cisternă cu GPL. Rute alternative Newsweek.ro
Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineață, pe tronsonul Boița – ju...
08:20
Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
08:10
Salariul minim, în discuție la Palatul Victoria: presiuni pentru creștere, rezerve în Guvern Newsweek.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una di...
07:50
Judecătorii CCR cu pensii speciale de 40.000 lei decid, azi, tăierea pensiilor speciale. Ce decizie vor lua? Newsweek.ro
Judecătorii CCR dezbat azi legea lui Bolojan prin care se taie pensiile speciale, în medie, cu 7.000...
07:50
Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști Newsweek.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...
07:40
Cum să-ți usuci hainele rapid iarna în casă. Scapi de umiditate și nu faci mucegai în apartament Newsweek.ro
Iarna, hainele uscate în casă pot deveni o provocare. Cu câteva trucuri simple, le poți usca rapid f...
07:30
Trump, furios. Congresul îi interzice să retragă trupe și să renunțe la Comandamentul NATO pe Europa Newsweek.ro
Congresul SUA a convenit asupra unui buget de apărare pentru 2026. O echipă bipartizană a reușit să ...
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament. Până la ce oră poți petrece legal? Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament! Pentru a evita problemele, respectă...
07:10
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani Newsweek.ro
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani. Gem...
06:50
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT Newsweek.ro
Vineri se dă ultima pensie pe anul 2025. Un număr de 2.400.000 pensionari iau pensia pe card. Unii d...
Acum 6 ore
06:20
Sărbătoare 11 decembrie. Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Zi cu dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Sărbătoare 11 decembrie. Sfinții Cuvioși Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Este zi cu dezlegare la ...
Acum 12 ore
22:20
Mare reformă a pieţelor financiare. UE pregăteşte o lovitură. Statele membre cedează din suveranitate Newsweek.ro
Urmează o mare reformă a pieţelor financiare europene. UE pregăteşte o lovitură de proporţii. Statel...
21:50
OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă Newsweek.ro
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
Acum 24 ore
21:30
Ce fel intră România pe harta pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un stat-cheie Newsweek.ro
Ce fel intră România pe harta globală a pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un st...
21:10
Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, dacă vom câştiga în Turcia primul meci de baraj pentru ...
20:50
Cum explică un membru PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă. &#34;Nu mă așteptam la locul trei&#34; Newsweek.ro
Cum explică un membru marcant PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. "Nu...
20:40
Putin a decretat chemarea rezerviștilor pentru antrenament de iarnă, inclusiv din serviciile secrete Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se dispune instruirea militară a rezerv...
20:20
Comisia Europeană ar putea propune anul viitor reguli pentru șefii din AI și pentru munca la distanță Newsweek.ro
Comisia Europeană ar putea să propună anul viitor reguli de activitate pentru șefii din domeniul int...
20:10
Pensiile speciale vor fi mai mici: calculul se extinde până în 2043. Comisia Europeană a decis Newsweek.ro
Comisia Europeană obligă România să taie pensiile speciale. Au fost stabiliți pașii clari pentru tăi...
20:10
Trump aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China, schimbare-cheie în războiul comercial SUA - China Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China. Este o schimba...
19:40
România, fruntaşă în UE. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE este de 68% Newsweek.ro
România este fruntaşă în Uniunea Europeană. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE est...
19:30
Marea iubire a Leopoldinei Bălănuță pentru Mitică Popescu. Ce i-a cerut actorului în noaptea când a murit? Newsweek.ro
Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au trăit împreună 25 de ani, până la moartea actriței, în 1998...
19:20
Cum să prepari o ciocolată caldă după o rețetă franțuzească autentică. Va avea același gust ca la Paris Newsweek.ro
Dacă ai visat vreodată la gustul bogat al ciocolatei calde savurate într-o cafenea pariziană, vestea...
19:00
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu. Nicușor Dan îi cere lui Ilie Bolojan, de la Paris, să nu facă asta Newsweek.ro
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, din cauza Scandalului Barajul Paltinu. Preşedintele Nicușor Dan ...
18:30
Motivul pentru care trebuie să pui în fiecare zi o coajă de lămâie pe calorifer. Tot mai mulți oameni fac asta Newsweek.ro
O simplă coajă de lămâie așezată pe calorifer poate schimba surprinzător de mult atmosfera unei încă...
18:20
Rusia plănuia o acțiune teroristă tip „11 septembrie” pentru a provoca șoc global. Vizate, SUA și Europa Newsweek.ro
Agențiile europene de informații au descoperit că o rețea de sabotaj rusească se pregătea să arunce ...
18:10
Horoscop 2026 Acestea sunt cele 5 zodii peste care va ploua cu bani și sunt binecuvântate cu noroc Newsweek.ro
Pentru aceste zodii, anul care urmează aduce expansiune, stabilitate, sincronizare mai bună, sprijin...
18:10
Fermierii greci paralizează traficul național și blochează frontierele în protest față de întârzierea ajutoare Newsweek.ro
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile ...
18:10
Congresul SUA vrea să știe dacă Hercules ar putea fi noul „avion al Apocalipsei”. Cele vechi, 438.000.000$ Newsweek.ro
Congresul dorește să facă presiuni asupra Forțelor Aeriene Americane pentru a oferi detalii despre l...
17:50
Australia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, devenind prima țară cu o astfel de măsură Newsweek.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând ac...
17:40
Nicușor Dan, despre doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României: „O să le dăm jos” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că în cazul în care vor intra ilegal drone în spațiul aerian al Româ...
17:40
Decembrie anormal de cald: temperaturi de până la 15°C și posibil record meteorologic pentru 2025 în România Newsweek.ro
Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu tempe...
17:20
Nu doar în România samsarii români fac fraude cu TVA. 3.300.000 € gaură în Franța, pentru 747 automobile Newsweek.ro
Samsarii români de mașini fac fraude cu TVA și în Franța, nu doar în România. Autoritățile franceze ...
17:20
Copiii din Rusia protestează masiv după interzicerea Roblox, inundând Kremlinul cu plângeri Newsweek.ro
Copiii din Rusia au asaltat Kremlinul cu plângeri privind interzicerea platformei de jocuri Roblox d...
17:10
VIDEO Nicușor Dan, declarații de ultimă oră din Franța. Ce a vorbit cu Emmanuel Marcon? Newsweek.ro
Nicușor Dan se află în prima sa vizită oficială în Franța. Președintele a avut întâlnire cu președin...
16:50
ANCOM: Recomandări pentru livrarea coletelor de sărbători și obligațiile furnizorilor și expeditorilor Newsweek.ro
ANCOM a publicat un ghid cu recomandări pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor de iarnă,...
