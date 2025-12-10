Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace
În Europa au început să se teamă că președintele SUA, Donald Trump, se va retrage din negocierile de pace privind Ucraina din cauza lipsei de progrese, au declarat pentru CNN oficiali europeni. Potrivit acestora, liderul american ar putea acuza Kievul și capitalele europene de eșecul acordului. „Războiul fără sfârșit devine pentru el o povară politică din ce în ce mai mare”, au declarat pentru televiziune mai multe surse.
• • •
Comandamentul militar al Poloniei a declarat că ia în considerare donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete.
„Plămânii s-au separat de ficat”: Viktor Orban acuză Bruxellesul că „îi atacă pe unguri pe la spate” pe tema migrației # Digi24.ro
Viktor Orban a lansat un nou atac la adresa Bruxellesului după decizia UE privind redistribuirea migranților, folosind expresia „plămânii s-au separat de ficat” pentru a descrie ruptura politică dintre Ungaria și instituțiile europene. Premierul ungar afirmă că țara sa nu va accepta migranți „nici din Sud, nici din Vest” și acuză oficialii ungari din structurile europene că „îi atacă pe unguri pe la spate”.
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale.
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură” # Digi24.ro
Parlamentarii AUR au depus, miercuri la Senat, o moțiune simplă la adresa Dianei Buzoianu intitulată Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.
Cel puțin 22 de oameni au murit după o explozia a unei baterii de dronă. Un bloc de șapte etaje a fost cuprins de flăcări # Digi24.ro
O presupusă explozie a bateriei unei drone și un incendiu ulterior într-o clădire de birouri cu șapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, au provocat marți moartea a cel puțin 22 de persoane, dintre care 15 femei, au raportat mass-media locale.
Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte” # Digi24.ro
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor geopolitice şi al îndoielilor cu privire la angajamentul SUA faţă de securitatea Europei, a declarat miercuri agenţia de informaţii militare a acestei ţări membre NATO (FE), potrivit Reuters.
Circulaţia rutieră a fost blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov.
Rusia nu intenționează să intre în război cu Europa, însă, în cazul în care contingente militare europene vor fi dislocate în Ucraina, partea rusă va răspunde. Declarația a fost făcută de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul orei guvernamentale din Consiliul Federației, scrie agenția Tass.
Atenționare pentru românii care călătoresc în Portugalia. MAE anunță că este grevă generală # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează românii care călătoresc sau tranzitează Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale unor curse aeriene, feroviare şi maritime din cauza grevei generale din 11 decembrie, care va afecta mai ales sectorul public: administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile. Totodată, sunt aşteptate perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.
Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 10 decembrie, în București.
(P) Medicina de precizie și echipele multidisciplinare: piloni ai succesului în oncologia din România # Digi24.ro
Lupta împotriva cancerului trece printr-o transformare profundă, bazată pe două concepte esențiale: medicina personalizată și colaborarea strânsă între specialități. Din ce în ce mai mulți experți români subliniază că aceste abordări, sprijinite de Programul Național de Testare Genetică (PNTG), pot oferi pacienților oncologici șansa unui tratament adaptat și a unui prognostic mai bun.
Stenoza aortică, boala care îngreunează respirația și obosește inima. De ce nu trebuie ignorată? # Digi24.ro
Stenoza aortică este o afecțiune a valvei aortice, structura care permite sângelui să circule din ventriculul stâng către întregul organism. Atunci când această valvă se îngustează și nu se mai deschide complet, inima este forțată să depună un efort tot mai mare pentru a pompa sângele. În timp, această solicitare excesivă determină modificări ale mușchiului cardiac și poate duce la insuficiență cardiacă.
Sute de copii din Europa s-au născut cu risc de cancer, după ce un bărbat a donat spermă fără să știe că transmite o genă mortală # Digi24.ro
Un donator de spermă cu o mutație genetică ce crește dramatic riscul de cancer a devenit tată pentru cel puțin 197 de copii în Europa, a dezvăluit o investigație citată de BBC. Unii copii au murit deja și doar o mică parte dintre cei care moștenesc mutația vor scăpa de cancer de-a lungul vieții.
După aur, și prețul argintului atinge un nivel record. De ce s-au scumpit metalele prețioase # Digi24.ro
Prețul argintului a atins un nivel record, urmând tendința ascendentă a aurului, pe fondul așteptărilor privind reducerea dobânzilor în SUA și al cererii tot mai mari din industria tehnologică. Investitorii se orientează spre metalele prețioase pe măsură ce piețele devin tot mai instabile, ceea ce a alimentat scumpirea lor la nivel global.
Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă” # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri, la Digi24, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile. Declarația lui vine în urma unei investigații Recorder.ro, în care mai mulți foști și actuali magistrați acuză tergiversări de dosare de corupție și presiuni asupra procurorilor și judecătorilor implicați în soluționarea unor dosare de corupție.
Radu Marinescu: Sper să avem o finalitate pe reforma pensiilor magistraților. E important să avem echilibru social și banii europeni # Digi24.ro
Curtea Constituțională dezbate astăzi reforma pensiilor magistraților, în baza unei sesizări făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție. Reforma a mai fost respinsă de CCR, pentru că nu avea un aviz consultativ de la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul justiției, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că speră ca CCR să ia astăzi o decizie, deoarece „este foarte important să avem echilibru social și să obținem banii europeni”.
Avarie la o rețea de gaze din Sectorul 1 al Capitalei. Distrigaz a oprit furnizarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi aproape 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor va fi reluată în cursul serii de miercuri.
Lupte grele în Pokrovsk: Ucraina susține că a recucerit o parte din oraș, deși rămăsese fără trupe. Anunțul comandantului Sîrski # Digi24.ro
Ucraina a recâștigat controlul asupra unei părți din orașul Pokrovsk, deși în această toamnă rămăsese fără trupe în localitate, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski, în cadrul unui briefing susținut marți, relatează Kyiv Independent.
Taxe mai mari la marile muzee din Franța: după Luvru, și Versailles introduce tarife diferențiate pentru vizitatorii din afara Europei # Digi24.ro
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru.
Șoferul care a lovit mai multe mașini parcate, în București, a fost identificat. Cu cât a fost amendat # Digi24.ro
Un bărbat care, în 20 noiembrie, a lovit patru autovehicule staţionate, ulterior ciocnindu-se cu un autocar, care circula regulamentar, în Sectorul 4 din București, a fost identificat 20 de zile mai târziu, fiind amendat cu peste 5.000 de lei. De asemenea, i-a fost suspendat permisul pentru 120 de zile.
Cadavru carbonizat găsit într-o mașină abandonată, în Oradea. Ce se știe despre bărbat și ce ipoteze au anchetatorii # Digi24.ro
Caz șocant la Oradea: cadavrul carbonizat al unui barbat a fost găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată. Zona a fost împânzită de criminaliști și sunt verificate toate camerele de supravehgere din zonă. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei # Digi24.ro
Japonia a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a monitoriza forțele aeriene ruse și chineze care desfășurau patrule comune în jurul țării, a anunțat marți seara târziu Ministerul japonez al Apărării, în contextul intensificării tensiunilor dintre Tokyo și Beijing, scrie Reuters.
Democraţii au câştigat marţi alegerile pentru primăria din Miami, o premieră în 28 de ani în capitala financiară a statului Florida, unde majoritatea a votat pentru Trump la ultimele trei runde de alegeri prezidenţiale.
Chișinăul cere Tiraspolului „încetarea oricăror forme de presiune asupra elevilor” din școlile românești # Digi24.ro
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria. Subiectul a fost abordat în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, transmite deschide.md.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 decembrie
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Europei, acuzând politicile de migrație și energie și avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”, deoarece direcțiile actuale ar putea „distruge continentul”. Declarațiile au fost făcute în fața susținătorilor din Pennsylvania, la câteva zile după ce administrația SUA a publicat noua strategie de securitate națională, care pune accent pe aceleași teme.
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de metri pe mai multe autostrăzi # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile miercuri dimineaţa în localităţi din opt judeţe. De asemenea ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat, sub 50 metri, pe autostrăzile A0 Centura Capitalei, A2 Cernavodă-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe mai multe artere rutiere din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Galați Olt, Mehedinți, Maramureș, Teleorman, Vrancea și Vaslui, informează centrul Infotrafic al IGPR.
Numărul victimelor incendiului de la complexul rezidențial din Hong Kong de luna trecută a crescut la 160, după ce testele ADN au confirmat că ultimele rămăşiţe descoperite provin de la două persoane – o femeie în vârstă şi o menajeră. Şase persoane sunt în continuare date dispărute.
Un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie, din cauza unei explozii provocate de o butelie. Incidentul grav a avut loc la etajul întâi al unui bloc din Aleșd, județul Bihor.
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din oraşul Shantou, din sudul Chinei, a relatat miercuri agenţia de ştiri Xinhua, citată de Reuters.
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat Rusia că ar fi fost în spatele incidentului cu dronele detectate pe 1 decembrie, în momentul sosirii în Irlanda a avionului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru o vizită oficială.
Categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate și reduceri. Criterii de eligibilitate și lista tratamentelor din 2025 # Digi24.ro
Românii pot beneficia de medicamente compensate în funcție de vârstă, venituri, diagnostic și încadrarea în programele naționale de sănătate. De la copii, la pensionari cu venituri reduse, până la pacienți cu boli cronice, categoriile eligibile sunt variate, iar lista medicamentelor decontate este actualizată periodic.
Planul Witkoff privind activele rusești: profit pentru SUA, povară pentru Europa. Cum ar putea UE să ocolească Belgia și Ungaria # Digi24.ro
Pe măsură ce Ucraina se apropie de o criză financiară și liderii UE se grăbesc să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate înainte de expirarea sancțiunilor în ianuarie, așa-numita propunere Witkoff a devenit o linie de demarcație decisivă: Washingtonul ar gestiona fondurile de reconstrucție și ar încasa profitul, Europa ar contribui cu fonduri suplimentare, iar capitalul Rusiei ar fi reinvestit – ceea ce îi determină pe mulți critici să se întrebe dacă Occidentul recompensează agresorul și taxează aliații victimei, notează Kyiv Post.
Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă” # Digi24.ro
Scumpirile și majorarea TVA au efecte și asupra pachetelor de Crăciun și de Revelion, de anul acesta. Chiar dacă mulți administratori spun că au păstrat prețurile, pachetele nu mai sunt atât de bogate. Unii au tăiat din lista de activități dedicate Sărbătorilor, alții au scăzut o noapte de cazare din ofertă. De partea cealaltă, mulți dintre turiști spun că ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.
Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din Belgia se confruntă cu situații fără precedent: „Nu vrei să ajungi așa” # Digi24.ro
Un bancher francez cu legături strânse cu Rusia, care lucrează în cadrul Euroclear, depozitarul activelor rusești, și-ar fi amenințat CEO-ul companiei, astfel încât acesta ar fi recurs la protecția unor firme specializate. Alți doi colegi cu funcții de conducere se află într-o situație asemănătoare, în timp ce angajații obișnuiți resimt o presiune nemaiîntâlnită. Cine este Olivier Huby, bancherul care a călătorit de 155 de ori în Rusia în ultimii 10 ani „pentru că este un fan al Teatrului Bolșoi”.
Ce a reaprins conflictul între Thailanda și Cambodgia la graniță și de ce s-a destrămat pacea negociată de Trump # Digi24.ro
Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au escaladat din nou în confruntări armate, soldate cu morți de ambele părți, în ciuda armistițiului negociat în vară de președintele american Donald Trump. Acordul, prezentat atunci drept un pas decisiv spre stabilitate, a cedat rapid pe fondul acuzațiilor reciproce și al vechilor dispute legate de frontieră.
Zile libere în 2026: Calendar complet al sărbătorilor legale și mini-vacanțelor pentru angajați # Digi24.ro
În 2026, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, stabilite prin lege cu prilejul sărbătorilor religioase și a evenimentelor istorice naționale. Dintre acestea, 12 se desfășoară în timpul săptămânii, oferind numeroase oportunități pentru mini-vacanțe și planificarea concediului. Ianuarie este luna cu cele mai multe zile libere, însumând cinci în total.
Românii fac cumpărături record din străinătate. Cu cât a crescut numărul comenzilor online de Sărbători anul acesta # Digi24.ro
Românii fac comenzi la un nivel istoric pe platformele online din străinătate. Dacă, până anii trecuți, vârful comenzilor începea în luna decembrie, acum, românii au început să comande masiv încă din noiembrie. Vorbim despre un număr al comenzilor mai mare cu 70 de procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Există și un risc uriaș la care se expun clienții acestor platforme: „Ne dăm datele personale unor companii din afara UE și nu știm ce se va întâmpla cu acele date”, atrag atenția specialiștii IT.
Strategia lui Maduro în conflictul cu Trump. În ce condiții ar ceda puterea liderul Venezuelei și de ce se teme așa de mult de exil # Digi24.ro
După cinci luni de zile în care Donald Trump a trimis tot mai multe nave militare în Caraibe și a încercat să îl forțeze pe liderul Venezuelei să renunțe la putere, Nicolas Maduro resimte presiunea pusă de Washington asupra regimului său, însă refuză opțiunea exilului și preferă să reziste amenințărilor lui Trump, în așteptarea unei schimbări de strategie din partea Statelor Unite.
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat France Télévisions, președintele Nicușor Dan a spus că România nu ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina, însă s-a arătat îngrijorat de consecințele pentru Europa și România ale unei eventuale înfrângeri a Ucrainei. Șeful statului a reamintit că România este, la fel ca Polonia, una dintre rutele prin care trec ajutoarele militare și civile” destinate Kievului.
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană # Digi24.ro
Locația secretă a bazei militare subterane a Corpului 1 Azov din estul Ucrainei este atât de bine ascunsă încât soldații trebuie să se schimbe în haine civile când o părăsesc ca să nu atragă deloc atenția asupra lor. De aici, una dintre cele mai eficiente unități ale armatei ucrainene încearcă să oprească înaintarea trupelor ruse pe câmpul de luptă și să elimine „cât mai mulți inamici”.
Curtea Constituțională dezbate astăzi contestația AUR la legea prin care cresc taxele locale # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto.
Semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani, detectat de oamenii de știință. Cea mai rară explozie gamma observată până acum # Digi24.ro
Oamenii de știință au detectat un semnal cosmic extrem de rar, vechi de aproximativ 13 miliarde de ani, provenit dintr-o explozie de raze gamma produsă după colapsul unei stele masive. Descoperirea, realizată de satelitul franco-chinez SVOM, oferă informații directe despre Universul timpuriu, într-o perioadă în care cosmosul avea doar 700 de milioane de ani, informează AFP și Agerpres.
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile magistraților pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament # Digi24.ro
Curtea Constituțională dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și condițiile de pensionare ale acestora. Judecătorii ÎCCJ susțin că legea „discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”.
Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare # Digi24.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook începând de la miezul nopții, scrie Reuters.
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre cauze, măsurile guvernului care au afectat electoratul PSD # Digi24.ro
Aflat în studioul Digi24, Rareș Hopincă, edilul social-democrat al Sectorului 2, a recunoscut că rezultatul de la alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei este unul prost pentru PSD și îl pune pe seama măsurilor economice luate de Guvern în ultima perioadă, care au afectat nivelul de trai al electoratului PSD. În ceea ce privește scorul mai bun înregistrat de Ciprian Ciucu față de cel al lui Daniel Băluță în sectorul pe care îl administrează, Hopincă a spus că printre motive se numără și comunicarea precară. În plus, spune primarul Sectorului 2, „foarte mulți cetățeni mi-au reproșat faptul că girăm anumite măsuri ale Guvernului”.
David Popovici nu a încasat nici acum premierile de la ANS pentru medaliile câștigate. Unele sume sunt restante din vara anului 2024 # Digi24.ro
Campionul olimpic şi mondial la înot David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024.
Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump # Digi24.ro
Susținerea publică a președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA sunt subiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor din cadrul comitetului de etică al organismului, relatează Euronews.
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a anunțat marţi seară, 9 decembrie, că a vorbit în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
