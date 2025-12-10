Lavrov avertizează: Rusia va răspunde dacă Europa trimite militari în Ucraina

04:30

Aflat în studioul Digi24, Rareș Hopincă, edilul social-democrat al Sectorului 2, a recunoscut că rezultatul de la alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei este unul prost pentru PSD și îl pune pe seama măsurilor economice luate de Guvern în ultima perioadă, care au afectat nivelul de trai al electoratului PSD. În ceea ce privește scorul mai bun înregistrat de Ciprian Ciucu față de cel al lui Daniel Băluță în sectorul pe care îl administrează, Hopincă a spus că printre motive se numără și comunicarea precară. În plus, spune primarul Sectorului 2, „foarte mulți cetățeni mi-au reproșat faptul că girăm anumite măsuri ale Guvernului”.