”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm

Scriitorul și artistul plastic sucevean Constantin Severin, observă că municipiul reședință de județ este invadat de ciori și într-un mesaj trimis redacției noastre spune ce trebuie făcut pentru ca numărul păsărilor să nu mai crească. Domnul Severin subliniază în mesajul său ”nu trebuie să urâm ciorile. Sunt ființe inteligente, parte din ecosistem. Dar nici nu […] Articolul Suceava, ”orașul ciorilor”. Scriitorul și artistul plastic Constantin Severin: Nu trebuie să urîm ciorile. Dar nici nu putem permite ca orașul nostru să devină un loc în care să ne fie frică să mai ieșim cu o sacoșă în mînă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.