Seară Frank Sinatra la FIX Oradea, concert caritabil pentru ambulanța care transportă copii bolnavi

09:00

Simona Bungău, consoarta rectorului Universității din Oradea, Constantin Bungău, rămâne cercetătoare cu CV-ul nepătat. Faimoasă pentru că are cele mai multe articole de cercetare publicate an de an, cu zecile, multe dintre ele cu co-autori din țări îndepărtate, profesoara a câștigat definitiv procesul intentat Consiliului Național de Etică, care în 2024 o pedepsise cu avertisment și i-a interzis ca timp de 5 ani să participe la concursuri, pe motiv că nu ar fi fost autoare în toate articolele, ci adesea doar o evaluatoare a ceea ce au scris alții.