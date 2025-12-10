Seară Frank Sinatra la FIX Oradea, concert caritabil pentru ambulanța care transportă copii bolnavi
Orădenii sunt invitați să petreacă o seară muzicală cu piese din repertoriul lui Frank Sinatra în sprijinul unei cauze nobile. Concertul va fi susținut de trupa Almostrio, pianistul de jazz Horațiu Roman și invitata specială Páll Timi și este unul caritabil, dedicat Ambulanței pentru copii. Evenimentul va avea loc joi, 18 decembrie, ora 19, în Sala de evenimente FIX.
Primăria Tinca: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului # Bihoreanul
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Orădenii sunt invitați să petreacă o seară muzicală cu piese din repertoriul lui Frank Sinatra în sprijinul unei cauze nobile. Concertul va fi susținut de trupa Almostrio, pianistul de jazz Horațiu Roman și invitata specială Páll Timi și este unul caritabil, dedicat Ambulanței pentru copii. Evenimentul va avea loc joi, 18 decembrie, ora 19, în Sala de evenimente FIX.
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că, după 20 de ani, a finalizat lucrările de amenajare urbană a râului Crișului Repede pe teritoriul Oradiei. Ultimul tronson realizat, cel de pe malul drept, sub podul Sfântul Ladislau, a fost recepționat și urmează să fie predat Primăriei, cu tot cu scara pentru pești, făcută și refăcută pentru a fi funcțională. Municipalitatea se va ocupa de finisajele de pe promenadă.
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au anunțat miercuri că „cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO)”, după ce marșul Oradea Pride, eveniment al comunității LGBTIQ+, a fost blocat de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv. Organizațiile acuză Primăria din Oradea de „discriminare sistemică”.
Cadavrul găsit carbonizat într-un autoturism abandonat la marginea Oradiei aparține, cel mai probabil, unui bărbat de 42 de ani din Cluj. Ancheta preliminară indică faptul că acesta nu a fost victima unei infracțiuni, însă anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs incendiul urmat de explozie care i-a curmat viața.
Procurorul militar orădean Liviu Lascu, șef al Parchetului Militar Cluj și fost șef al Secției Militare a DNA, apare într-un documentar exploziv publicat marți de Recorder despre blocarea dosarelor de corupție, prescripții controversate și influențe politice în sistemul judiciar din România. Investigația, intitulată „Justiție capturată”, include mărturii rare din interiorul sistemului și a generat reacții puternice în rândul magistraților și liderilor instituțiilor judiciare imediat după difuzare.
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR cu privire la neconstituționalitatea legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că de anul viitor impozitele locale vor crește, în unele cazuri chiar se vor dubla.
La 70 de la înființarea Muzeului „Ady Endre”, instituția găzduiește conferința „Îți păzesc privirea” / „Őrizem a szemed”, titlul unei poezii de-ale autorului. Luni, 15 decembrie, de la ora 10, istorici literari, cercetători și muzeografi din România și Ungaria vor discuta despre legăturile lui Ady Endre cu Oradea și rolul orașului în conturarea imaginii sale, moștenirile literare și muzeale pentru generațiile viitoare, precum și despre cele șapte decenii de funcționare a muzeului.
Artiști, designeri consacrați și tineri creatori își vor etala lucrările de artă și de design vestimentar și contemporan în cadrul celei de-a doua ediții a expoziției Sincron. Vernisajul va avea loc sâmbătă, la Galeriile „Reperaj” din Cetatea Oradea.
Oradea intră în atmosfera de sărbătoare cu colinde tradiționale și cu concerte date de artiști în vogă. Poveștile de iarnă se împletesc prin colinde păstrate din generație în generație, la „Bihorul colindă”, iar „Orașul Faptelor Bune” aduce pe scena din Piața Unirii oaspeți ca Irina Rimes, Direcția 5 și Connect R.
Strada Aurel Lazăr, din centrul Oradiei, arată ca scoasă din cutie, dar, la doar câțiva ani după reabilitarea ei, printr-o investiție de 8,8 milioane lei, municipalitatea a realizat că a omis ceva în timpul lucrărilor.
Centrul de Excelență BBSO organizează în luna decembrie o dezbatere amplă dedicată uneia dintre cele mai fascinante și persistente întrebări ale omenirii: există sau nu există Dumnezeu? Evenimentul, susținut de Dan Tomuleț, Ph.D., propune o explorare riguroasă a temei, printr-o serie de prelegeri care cartografiază principalele abordări teologico-filosofice ale existenței divine.
CERES DIGITAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, str. Privighetorii, nr. 19A, județul Bihor, CUI 46874190, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Reabilitarea implanto-protetică cu coroane dentare personalizate realizate anterior inserării implanturilor dentare”, cod SMIS 335385, finanțat în cadrul Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare Și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF), apelul PCIDIF / 155 / PCIDIF_P1 / OP1 / RSO1.1 / PCIDIF_A1-Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare, în cadrul Acțiunii 1.1, Masura 1.1.1, Componenta 1-LDR în baza contractului de finanțare nr. 390091/11.17.2025.
Numeroși olimpici bihoreni au rămas fără burse, după ce Guvernul Bolojan a anulat recompensele dedicate lor. Pentru că, din motive de austeritate, bursele de excelență au fost eliminate, zeci de elevi din Bihor cu premii la olimpiade au fost nevoiți să concureze și cu colegii lor, ca să se califice măcar la bursele de merit, o competiție pe care o consideră nedreaptă.
Explozie într-un bloc din Aleșd, din cauza unei butelii: un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie care a și suferit arsuri pe 30-40% din corp (VIDEO) # Bihoreanul
Președintele României Nicușor Dan a fost primit marți la Palatul Élysée de omologul său francez Emmanuel Macron, cei doi șefi de stat salutându-și urmăritorii printr-un video selfie în care amândoi au rostit în română: „Trăiască prietenia dintre România și Franța”.
Consiliul Județean Bihor anunță că, începând de miercuri, 10 decembrie, vor fi puse în vânzare biletele pentru concertul extraordinar „Bihorul Colindă”, ediția a IV-a. Evenimentul va avea loc duminică, 21 decembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. Prețul unui bilet este de 40 de lei, acestea putând fi achiziționate de la casieria instituției gazdă.
Universitatea din Oradea face un nou pas spre un campus „verde”, devenind parte din proiectul național ECO Student, o inițiativă care urmărește extinderea infrastructurii de colectare a ambalajelor cu garanție în mediul universitar. Campusul a fost dotat cu un sistem automat de returnare a ambalajelor (RVM), iar tinerii pot folosi voucherele primite în schimbul garanției pentru PET-uri și sticle în restaurantul amenajat în fosta cantină studențească.
Rata șomajului în județul Bihor a ajuns, la finalul lunii noiembrie, la 2,12%, în creștere ușoară față de luna octombrie, când indicatorul era de 2,07%, potrivit datelor transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor.
Studenți din mai multe centre universitare, inclusiv Oradea, anunță că vor ieși joi în stradă, la un protest organizat împotriva măsurilor de austeritate care au redus bursele dedicate lor. Din acest an universitar, Guvernul Bolojan a decis să acorde burse doar studenților care învață în regim fără taxă, ceea ce, acuză tinerii, este o politică care îi împinge spre sărăcie.
Persoanele care locuiesc în București și Brașov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o garsonieră, mai mult decât locuitorii din orice alt mare județ al țării, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România.
Strada Dunărea din centrul Oradiei se va redeschide traficului auto începând din 15 decembrie, după un an de restricţii impuse de lucrările de reamenajare. La finalizarea acestora, zona va fi parțial pietonală, va avea spații verzi, două benzi rutiere și o pistă pentru biciclete.
A XIX-a ediție a Festivalului „Noi umblăm a colinda” a debutat, marți, cu o paradă a costumelor populare prin centrul orașului Oradea, la care au participat peste 700 de elevi din aproape întreg județul. Cele 47 de grupuri au fost îmbrăcate în straie populare specifice zonei lor și au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă prin interpretarea unor colinde tradiționale.
Sistemul medical din Bihor se modernizează cu ajutorul cofinanţărilor europene. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a cumpărat aparatură medicală automatizată în valoare de peste 1,2 milioane euro din fonduri europene.
Puțul de gaz descoperit întâmplător în timpul unor lucrări de forare desfășurate fără autorizație în curtea unui localnic din Sântimreu, comuna Sălard, va fi închis. Lucrările au demarat marți și sunt similare celor de închidere a unei sonde.
Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit marți într-o mașină carbonizată pe un câmp din zona ieșirii din oraș spre Sântandrei.
CSM Oradea începe, miercuri, faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup cu un meci acasă împotriva bosniacilor de la KK Bosna Sarajevo. Antrenorul oaspeților este fostul jucător al echipei orădene Muhamed Pasalic. Jocul este programat cu începere de la ora 19, la Oradea Arena.
Au fost anunțate nominalizările pentru Globurile de Aur 2026, printre cele mai prestigioase premii acordate filmelor, actorilor și echipelor cinematografice. Cel mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”, o comedie neagră cu accente de thriller, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări, în număr de 9, fiind urmat de pelicula „Sentimental Value”, cu 8 nominalizări, și de thrillerul „Sinners”, cu 7 nominalizări.
Un anticiclon extins se instalează deasupra României și va determina, în mare parte, cum va fi vremea începând de marți, 9 decembrie, până pe 16 decembrie, arată o informare a Administrației Naționale de Meteorologie. Aerul este mai cald în straturile superioare ale atmosferei decât la sol, iar acest tipar favorizează ceața persistentă și norii joși în multe zone de câmpie și în depresiuni, astfel că episoadele de iarnă autentică, cu temperaturi scăzute și ninsori, întârzie să apară în cea mai mare parte a țării.
Ștrandul Ioșia din Oradea se închide începând de luni, 15 decembrie 2025, pentru o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, urmând să se redeschidă la începutul lunii februarie 2026, la o dată ce va fi anunțată ulterior.
Miercuri, 10 decembrie, ora 18:00, la Librăria Humanitas Gheorghe Șincai Oradea (Str. Armatei Române, nr. 1 A), Codruț Baciu, câștigătorul Concursului de Debut al Editurii Polirom – 2025, va intra în dialog cu Mircea Pricăjan, pornind de la volumul Împărăția cerului și a eclerului, publicat recent la Editura Polirom, bestseller al editurii la recent încheiatul Târg de carte Gaudeamus de la București. Discuția va fi urmată de o sesiune de autografe.
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-a băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente psihotrope zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare pentru BIHOREANUL. Cazul este instrumentat de procurorii DIICOT, sub acuzația de îndemn la consumul ilicit de droguri.
Orădenii care caută să se distreze în preajma Crăciunului au sâmbătă, pe 20 decembrie, o opțiune: HIVE organizează un party de final de an la Dacardi Events, de la ora 22, iar invitatul principal este BENSY, DJ și producător pe scena afro-house. Alături de el va mixa Vladimir, unul dintre oamenii din spatele proiectului HIVE.
Cozile de mașini lungi de kilometri provocate de închiderea circulației pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin, la intrarea în Oradea dinspre Episcopia, riscă să se repete! Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Oradea este chemată să aprobe din nou închiderea circulației în zonă.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii alimentați prin Stația de Hidrofor 604 din strada William Shakespeare faptul că, cu ocazia derulării lucrărilor de mentenanță la această stație de pompare a apei potabile, în dimineața zilei de joi 11.12.2025 furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total în intervalul orar 00.00 şi 03.00.
UAT Municipiul Marghita anunță finalizarea proiectului “Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga””, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027, Obiectiv de politică: O Europă mai socială, Prioritate: P6. O regiune educată, Prioritatea de investiții 621.Etap,
Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri a semnat contractul pentru reluarea lucrărilor la acumularea nepermanentă Corbești, un proiect strategic de protecție împotriva inundațiilor care va deservi aproximativ 3.000 de localnici din Corbești, Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Hidișel și Ogești. Șantierul a fost abandonat în urmă cu 10 ani, iar acum a fost atribuit unei asocieri de firme compuse din companii locale și una din Turcia.
Coruri și grupuri muzicale de copii și tineri vor anunța bucuria Nașterii Domnului în concertul intitulat „Toaca-n cer”, care va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17, în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea. Intrarea este liberă.
De la 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare tarife noi pentru serviciile de salubrizare stradală și menajeră în Oradea, aprobate de consilierii locali în ședința de la finalul lunii noiembrie. Rata inflației și evoluția indicelui prețului de consum total înregistrată în ianuarie - august 2025 au generat ajustarea tarifelor cu 7,08%. Procentul se aplică tuturor serviciilor prestate de RER Vest în contul contractelor cu Primăria Oradea.
Nu prea cred în efectul benefic al subvențiilor, mai ales dacă se aplică otova. Subvenția la electricitate, de exemplu, n-a făcut decât să-i îmbogățească pe băieții deștepți, înfipți cu toții pe filiere politice. Cea mai vizibilă și sensibilă zonă este, în Oradea, termoficarea.
Simona Bungău, consoarta rectorului Universității din Oradea, Constantin Bungău, rămâne cercetătoare cu CV-ul nepătat. Faimoasă pentru că are cele mai multe articole de cercetare publicate an de an, cu zecile, multe dintre ele cu co-autori din țări îndepărtate, profesoara a câștigat definitiv procesul intentat Consiliului Național de Etică, care în 2024 o pedepsise cu avertisment și i-a interzis ca timp de 5 ani să participe la concursuri, pe motiv că nu ar fi fost autoare în toate articolele, ci adesea doar o evaluatoare a ceea ce au scris alții.
CSM CSU Oradea și-a întărit lotul prin transferul fundașului sârb Nikola Kočović, un jucător cu experiență vastă în ABA League și în primele eșaloane din Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Polonia. Venit în Bihor pentru primul său angajament în România, Kočović promite să aducă un plus de consistență, maturitate și versatilitate echipei, într-un moment în care rotirea și forma sportivă devin esențiale pentru parcursul vicecampioanei.
Vânzarea, în pandemie, a vechii „biserici a pocăiților” din Oradea, cea mai renumită din România comunistă, este repusă pe tapet: pastorii de la Emanuel au comis un fals! Un credincios cere demisia liderilor comunității, acuzați că-i acoperă pe pastorii care, ca să justifice prețul modest încasat de la un „frate” dezvoltator imobiliar, au mințit în actul pentru vânzarea fostei biserici din strada Simion Bărnuțiu, în locul căreia afaceristul a ridicat apoi un bloc.
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Un tânăr de 22 de ani din Bihor s-a ales cu dosar penal, după ce, în mai puțin de două ore, a spart patru autoturisme, a furat alte două și le-ar fi condus fără permis până când le-a avariat. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, au recuperat prejudiciul, iar Judecătoria Salonta a dispus măsura controlului judiciar, cu obligativitatea purtării unei brățări electronice de supraveghere.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Bihor îşi va îmbunătăţi capacitatea de diagnosticare şi tratare a pacienţilor cardiaci în stare critică. Primăria Oradea a câştigat o finanţare europeană de 1 milion de euro pentru achiziţia de echipamente medicale moderne, care vor cuprinde inclusiv un sistem de monitorizare centralizată, un electrocardiograf portabil, defibrilatoare şi ventilatoare performante.
