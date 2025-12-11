Alarmă pe strada Morii din Oradea: Un bărbat a amenințat că se sinucide
Bihoreanul, 11 decembrie 2025 14:50
Un bărbat a amenințat, joi, că vrea să-și pună capăt zilelor, în timp ce se afla la etajul 4 al unui bloc de pe strada Morii din Oradea. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 13.50, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, între care pompieri și polițiști.
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Trafic rutier închis sâmbătă pe DJ764, în zona Aștileu, pentru lucrări la calea ferată. Rute ocolitoare prin Chistag și Peștere # Bihoreanul
Circulația rutieră pe drumul județean DJ764, la kilometrul 66+475 - în zona trecerii la nivel cu calea ferată din Aștileu, lângă Halta Aleșd - va fi închisă temporar, sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 6. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări programate la infrastructura feroviară.
Justiția fuge de ziariști: Conducerea Curții de Apel București a plecat de la propria conferință de presă anti-Recorder, pentru a nu răspunde întrebărilor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Conferința de presă extraordinară convocată, joi, de conducerea Curții de Apel București pentru a dezminți aspectele privind „justiția capturată” din documentarul Recorder s-a întors împotriva organizatorilor: o judecătoare a luat cuvântul pentru a confirma dezvăluirile jurnaliștilor, iar magistratele au plecat în toiul conferinței, refuzând să mai asculte întrebările incomode ale presei.
A reușit să sune la 112 după ce a căzut într-o fântână. Pompierii bihoreni l-au localizat cu ajutorul telefonului și au ajuns la el rapid # Bihoreanul
Un bărbat care a căzut într-o fântână de la marginea satului bihorean Gurbești, comuna Căbești, a fost salvat de pompierii bihoreni joi seară, chiar cu ajutorul telefonului victimei. Omul a reușit să sune la 112, iar salvatorii l-au reperat rapid, folosind coordonatele emise de dispozitiv.
Prima tentativă de închidere a puțului de gaz din Sântimreu a eșuat. A fost anunțată o nouă încercare (VIDEO) # Bihoreanul
Prima încercare de închidere a puțului de gaz din Sântimreu, apărut după un foraj de apă ilegal, a eșuat. Autoritățile și firma care a făcut lucrarea pregătesc acum o nouă intervenție, programată pentru vineri, a anunțat șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, generalul de brigadă Sorin Caba, în ședința Colegiului Prefectural de joi.
RoboManiacs Oradea, performanță internațională: loc în Top 64 mondial la All Japan Robot-Sumo Tournament # Bihoreanul
Clubul RoboManiacs Oradea bifează o nouă reușită notabilă în competițiile internaționale de robotică. Echipa 4K1, care-i cuprinde pe fondatorii clubului, a intrat în Top 64 mondial la prestigiosul All Japan Robot-Sumo Tournament 2025, desfășurat la Tokyo, la una dintre cele mai importante competiții de profil din lume, unde accesul se face exclusiv pe bază de invitație.
Din cauza lucrărilor care se efectuează la pasajul feroviar situat ȋn zona magazinului Lidl, de pe str. Matei Corvin, ȋncepând de vineri, 12 decembrie 2025, ora 20:00, până luni, 15 decembrie 2025, ora 06:00, traficul auto va fi restricţionat.
„Sweet China O’Mine”: Cinci fotografi expun la Oradea imagini surprinse la un prestigios festival din China (FOTO) # Bihoreanul
Cinci membri ai Varadinum Foto Club - Adrian Cheregi, Mariana Scubli, Pataki Hajnal, Vasile Sârb și Ovi D. Pop - își prezintă lucrările în cadrul expoziției de grup „Sweet China O’Mine”, organizată după participarea lor la gala de premiere a celei de-a 11-a ediții a FCG Golden Silk Road Festival, desfășurat în Fangchenggang, în sud-estul Chinei.
Premierul Ilie Bolojan vine în Bihor pentru a inspecta lucrările la autostradă, alături de șefii CNAIR și CNIR # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan vine acasă. Vineri, acesta se va afla într-o vizită de lucru în județul Bihor, alături de șefii companiilor privind infrastructura rutieră, pentru a inspecta lucrările la Autostrada Transilvania.
CSM, reacție după investigația Recorder: Secția pentru judecători acuză o „campanie de destabilizare” a justiției # Bihoreanul
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat joi, după protestul organizat în fața instituției ca urmare a documentarului Recorder „Justiție capturată”, material care ridică numeroase probleme privind funcționarea justiției și susține, printre altele, că delegările, detașările și schimbarea completurilor ar fi fost folosite pentru a modifica componența instanțelor în dosare sensibile, uneori chiar înainte de pronunțarea hotărârii, ceea ce ar fi dus la întârzieri semnificative sau chiar la prescrierea unor cauze.
Fostul președinte Emil Constantinescu la Oradea: „România este într-o profundă criză morală” (FOTO) # Bihoreanul
Fostul președinte al României Emil Constantinescu a vorbit miercuri seară la Muzeul Țării Crișurilor pe tema diplomației culturale în cadrul unei conferințe în care a fost vernisată și o expoziție cu obiecte primite în timpul mandatului său de la diferite personalități. În ciuda vârstei de 86 de ani, fostul președinte a vorbit aproape trei ore stând majoritatea timpului în picioare în fața unei asistențe de peste 150 de persoane, în mare parte studenți.
Reacția premierului Ilie Bolojan la dezvăluirile Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Inclusiv Predoiu are o răspundere” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a oferit miercuri seară primele explicații publice după apariția documentarului Recorder „Justiție Capturată”, care a produs un val de reacții în spațiul public. Șeful Guvernului a declarat că nu a vizionat încă materialul, dar a remarcat impactul acestuia și a anunțat o analiză în cadrul Executivului. În opinia acestuia, inclusiv ministrul Afacerilor interne, fost ministru al Justiției, Cătălin Predoiu are o răspundere în a corecta lucrurile.
Weekendul trecut, mii de oameni din Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș au ales să dăruiască, participând la Colecta Națională de Crăciun organizată de Banca pentru Alimente Oradea în 95 de magazine partenere. Fiecare aliment și fiecare gest a însemnat o dovadă de solidaritate și grijă față de cei aflați în nevoie.
Studii cu cântec: Cum fuge o inspectoare școlară din Bihor de orele de la liceu. Și de presă... # Bihoreanul
Prin măsurile impuse astă-vară de Guvernul Bolojan, directorii și inspectorii școlari au fost obligați să presteze și la catedră între 10 și 14 ore pe săptămână, sarcină de la care, așa cum BIHOREANUL a arătat, unii se sustrag, profitând că legea le permite celor care au calificare de învățători sau educatori să fie degrevați de ore, pe considerentul că mai mult ar încurca dacă ar preda cu normă parțială.
Conferința „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” - iubire, relație umană și profesionalism în actul îngrijirii # Bihoreanul
Auxologico President - Spital De Recuperare Medicală în parteneriat cu Primăria comunei Sânmartin, organizează o conferință ce aduce în același spațiu de dialog lideri din domeniul medical, administrativ, religios și academic pentru a discuta despre provocările actuale ale îngrijirii bolnavului, ca act fundamental de umanitate.
Doctorița-fotograf: Povestea medicului Simona Popoviciu, care uimește cu fotografiile făcute cu telefonul (FOTO) # Bihoreanul
În această săptămână, postările de pe Facebook s-au mutat în Biblioteca Județeană din Oradea. Pe 9 decembrie, aici a fost deschisă expoziția „Emoții în luminile orașului”, cu fotografii realizate exclusiv cu telefonul de Simona Popoviciu, o doctoriță ale cărei fotografii s-au viralizat nu de puține ori pe rețelele de socializare.
CSM CSU Oradea a pierdut dramatic cu KK Bosna Sarajevo, 79–84, la debutul în TOP 16 FIBA Europe Cup # Bihoreanul
A fost spectacol și tensiune la Oradea Arena, însă CSM CSU Oradea a cedat în final cu 79–84 în fața celor de la KK Bosna Sarajevo, după un duel în care gazdele au revenit spectaculos, dar au plătit scump absențele și eliminarea lui Nzekwesi.
„Justiție, nu prescripție!”. Protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii după documentarul Recorder (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Documentarul Recorder care prezintă probleme grave în sistemul de justiție din România - vorbind despre dosare de mare corupție îngropate, procese tergiversate până la preescripția faptelor, magistrați aflați la cheremul CSM și chiar suspiciuni de blocare a unor dosare la DNA - continuă să aibă efecte. Miercuri seara, sute de oameni au ieșit să protesteze față de „justiția capturată” în fața Consiliului Superior al Magistraturii.
Bihorul colindă: De unde se pot lua bilete gratuite pentru concertul de colinde cu Ioan Bocșa de la Teatrul „Regina Maria” din Oradea # Bihoreanul
Doritorii își pot rezerva, începând de joi, bilete pentru concertul din cadrul proiectului „Bihorul colindă”, care îl are în centru pe Ioan Bocșa. Artistul va urca pe scena Teatrului de Stat „Regina Maria” din Oradea pe 18 decembrie, de la ora 18, cu spectacolul „Colinde tradiționale în haine de sărbătoare”, susținut împreună cu Ansamblul „Icoane”.
Proiectul tram-tren. Drumurile colectoare ale viitorului pasaj rutier din zona Selgros ar urma să fie plătite din fonduri europene # Bihoreanul
Primăria Oradea ar putea să scape de cheltuiala cu amenajarea celor 2,7 kilometri de drumuri colectoare de-a lungul șoselei de centură, pe tronsonul delimitat de magazinele Metro și Selgros, necesare pentru devierea circulației în vecinătatea viitorului pasaj peste linia de tram-tren care va lega Oradea de comuna Sânmartin. Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea, reunite miercuri în ședință extraordinară, au hotărât cu unanimitate de voturi preluarea investiției în amenajarea drumurilor colectoare în cadrul proiectului tram-tren finanțat din fonduri europene.
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv: localnicii rămân stăpâni în satul lor # Bihoreanul
După 12 ani de judecată, procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou din comuna Derna s-a încheiat definitiv, miercuri, cu victoria sătenilor. Tribunalul Bihor a respins cererile pretinșilor moștenitori ai unui grof maghiar care a deținut pământurile din sat și, astfel, oamenii nu mai riscă să-și piardă proprietățile.
Bărbatul din Bihor care și-a înjunghiat iubita în zona inimii a fost condamnat la 5 ani de închisoare # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor arestat preventiv în luna mai după ce şi-a înjunghiat iubita în zona inimii a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 5 ani de detenţie sub acuza de tentativă de omor. Bărbatul, Adrian Piri, a mai fost obligat să achite, printre altele, daune morale de 75.000 lei victimei sale.
Adevăr sau manipulare? Adolescenții din Oradea vor putea participa la un nou atelier marca „Minți curioase”, la Biblioteca Județeană # Bihoreanul
Tinerii își vor putea dezvolta gândirea critică, spiritul de observație și încrederea, astfel încât să poată distinge manipularea de adevăr, cum să filtreze informația și să nu accepte automat tot ce văd online, prin o serie de jocuri, dialoguri și exerciții de creativitate. Activitățile vor avea loc în cadrul unui workshop „Minți curioase”, joi, 11 decembrie, ora 16, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”. Participarea este gratuită.
Bolojan face pace cu OMV: Redevențe mărite la 40%, în schimbul prelungirii duratei de exploatare. AUR acuză că austriecii dictează în România # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să „reechilibreze cooperarea” cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Înțelegerea presupune, pe de o parte, creșterea nivelului redevențelor percepute de stat și renunțarea la litigii împotriva statului, iar pe de altă parte, prelungirea duratei de explorare a perimetrului din Marea Neagră și a licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizarea Petrom.
CCR amână verdictul pe legea pensiilor magistraților pentru ultima duminică din an, cu 3 zile înainte de Revelion # Bihoreanul
Curtea Constituțională a decis să amâne pentru 28 decembrie verdictul privind sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra proiectului de lege care modifică regimul pensionării magistraților, proiect pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Decizia va apărea, deci, într-un moment în care atenția publică se mută tradițional către sărbători, nu către activitatea instituțiilor statului.
„Winter Harmonies” – două seri de Crăciun muzical cu zeci de artiști, printre care Ovidiu Lazăr și Luminița Anghel # Bihoreanul
Magia Crăciunului se simte și în Băile Felix, unde, pe lângă târgul festiv, cu lumini feerice, colinde, cadouri handmade și bunătăți tradiționale, timp de două zile, în 21 și 22 decembrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură din stațiune vor urca zeci de artiști, printre care Ovidiu Lazăr, Luminița Anghel, Corul & Grupul Enjoy Music, în cadrul evenimentului Winter Harmonies.
Nicușor Dan, reacție după documentarul Recorder despre justiție: „Soluția este tot în interiorul sistemului. De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea?” # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat public, la aproape o zi după apariția documentarului Recorder despre problemele majore din justiție, declarând că a urmărit „cap-coadă” materialul și consideră că acesta readuce în atenția publică disfuncționalități grave ale sistemului. Șeful statului a făcut apel la asumare din interiorul profesiei. „De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii?”, se întreabă șeful statului.
Mesopotamia lansează MESO KIDS în Lotus Center Oradea, un nou spațiu de joacă dedicat copiilor (FOTO) # Bihoreanul
Mesopotamia inaugurează în Lotus Center Oradea un nou concept dedicat familiilor: MESO KIDS, un spațiu modern și sigur de joacă, destinat copiilor care vizitează restaurantul alături de părinți. Prin această inițiativă, brandul continuă misiunea de a crea un mediu prietenos, în care familiile se simt bine primite și pot petrece timp de calitate.
Radare în „releu” pe DN1: peste 250 de sancțiuni în patru ore, majoritatea pentru viteză (FOTO) # Bihoreanul
Peste 250 de vitezomani au fost sancționați marți, în doar patru ore, în urma unei acțiuni desfășurate în premieră pe DN1, în Bihor. Polițiștii rutieri au folosit radare dispuse în sistem „releu”, o metodă care permite monitorizarea continuă a vitezei pe un tronson extins, nu doar în puncte izolate.
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Creștere durabilă, consolidarea competitivității și inovație la ATOM MEDIA SRL prin construire clădire de birouri și achiziția de active” # Bihoreanul
ATOM MEDIA SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ,,Creștere durabilă, consolidarea competitivității și inovație la ATOM MEDIA SRL prin construire clădire de birouri și achiziția de active’’, având cod SMIS 334872. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Nord-Vest, în cadrul Priorității P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific: RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Operațiune: a) Creșterea competitivității IMM-urilor. Autoritatea de management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Avalanșă de restricții în trafic în Oradea! Circulația auto pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin va fi blocată din nou, începând de vineri seară (FOTO) # Bihoreanul
Un nou val de restricții în trafic în Oradea a fost aprobat miercuri de Comisia de circulație din cadrul municipalității. După haosul declanșat vinerea trecută, când a închis circulația pe sub podul feroviar peste strada Matei Corvin, fără a reuși să monteze pe amplasament tablierul noii pasarele feroviare de lângă acesta, constructorii vor face o nouă încercare. Firma Webuild a obținut închiderea circulației auto pe sub pasarela feroviară începând de vineri, dar doar de la ora 20. Vezi pe ce străzi se vor mai aplica restricții!
Parteneriatul dintre UAT JUDEȚUL BIHOR, Universitatea Oradea, Parcuri Industriale Bihor SA și Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, condus și reprezentat de UAT JUDEȚUL BIHOR, în calitate de beneficiari, anunță lansarea proiectului „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor - Etapa 2”, cod SMIS 324387.
Partidă de remi transformată în tâlhărie, în Bihor: trei suspecți reținuți, dar procurorul îi lasă în libertate # Bihoreanul
Trei bărbați au fost reținuți în Bihor, după ce o partidă de remi organizată într-o casă din Valea lui Mihai ar fi degenerat într-o agresiune violentă, în care participanții au fost bătuți, sechestrați și jefuiți. Cei trei atacatori au fost conduşi, miercuri, şi în fața procurorului, care a decis să-i lase în libertate pe durata cercetărilor.
CSM Oradea se pregătește pentru un meci decisiv în optimile Cupei României la handbal masculin! Joi, 11 decembrie, de la ora 18:30, Arena Antonio Alexe va găzdui duelul cu CSM Făgăraș, iar suporterii sunt așteptați să-și susțină echipa într-o partidă care promite spectacol și emoție. Dacă vor câștiga, roș-albaștrii vor scrie istorie, calificându-se în premieră în sferturile de finală ale Cupei. Intrarea este liberă.
Concert de colinde la Catedrala ortodoxă „Învierea Domnului” din Oradea. La Marghita, conferință cu Marius Balo, românul întemnițat pe nedrept 8 ani în China # Bihoreanul
Șapte „cete” de colindători, elevi, studenți, preoți și artiști consacrați vor cânta în cadrul concertului „Taina Betleemului” care va avea loc luni, 15 decembrie, ora 19, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Seară Frank Sinatra la FIX Oradea, concert caritabil pentru ambulanța care transportă copii bolnavi # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați să petreacă o seară muzicală cu piese din repertoriul lui Frank Sinatra în sprijinul unei cauze nobile. Concertul va fi susținut de trupa Almostrio, pianistul de jazz Horațiu Roman și invitata specială Páll Timi și este unul caritabil, dedicat Ambulanței pentru copii. Evenimentul va avea loc joi, 18 decembrie, ora 19, în Sala de evenimente FIX.
După 20 de ani, ABA a finalizat amenajarea promenadelor de pe malurile Crișului din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că, după 20 de ani, a finalizat lucrările de amenajare urbană a râului Crișului Repede pe teritoriul Oradiei. Ultimul tronson realizat, cel de pe malul drept, sub podul Sfântul Ladislau, a fost recepționat și urmează să fie predat Primăriei, cu tot cu scara pentru pești, făcută și refăcută pentru a fi funcțională. Municipalitatea se va ocupa de finisajele de pe promenadă.
Oradea, reclamată la CEDO fiindcă n-a permis organizarea marșului Pride! „Un tipar de excludere a membrilor LGBTIQ+ din spațiul public” # Bihoreanul
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au anunțat miercuri că „cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO)”, după ce marșul Oradea Pride, eveniment al comunității LGBTIQ+, a fost blocat de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv. Organizațiile acuză Primăria din Oradea de „discriminare sistemică”.
Cadavrul găsit într-o mașină arsă lângă Oradea aparține unui bărbat din Cluj. Procurorii: nu există suspiciuni de omor (VIDEO) # Bihoreanul
Cadavrul găsit carbonizat într-un autoturism abandonat la marginea Oradiei aparține, cel mai probabil, unui bărbat de 42 de ani din Cluj. Ancheta preliminară indică faptul că acesta nu a fost victima unei infracțiuni, însă anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs incendiul urmat de explozie care i-a curmat viața.
O investigație Recorder zguduie sistemul judiciar: procurorul militar orădean Liviu Lascu, printre magistrații care dezvăluie „justiția capturată” din România (VIDEO) # Bihoreanul
Procurorul militar orădean Liviu Lascu, șef al Parchetului Militar Cluj și fost șef al Secției Militare a DNA, apare într-un documentar exploziv publicat marți de Recorder despre blocarea dosarelor de corupție, prescripții controversate și influențe politice în sistemul judiciar din România. Investigația, intitulată „Justiție capturată”, include mărturii rare din interiorul sistemului și a generat reacții puternice în rândul magistraților și liderilor instituțiilor judiciare imediat după difuzare.
Liber la majorare: CCR a decis că impozitele și taxele propuse de Bolojan pentru anul 2026 sunt constituționale # Bihoreanul
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR cu privire la neconstituționalitatea legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că de anul viitor impozitele locale vor crește, în unele cazuri chiar se vor dubla.
„Îți păzesc privirea”: conferință la 70 de ani de la înființarea Muzeului Memorial „Ady Endre” # Bihoreanul
La 70 de la înființarea Muzeului „Ady Endre”, instituția găzduiește conferința „Îți păzesc privirea” / „Őrizem a szemed”, titlul unei poezii de-ale autorului. Luni, 15 decembrie, de la ora 10, istorici literari, cercetători și muzeografi din România și Ungaria vor discuta despre legăturile lui Ady Endre cu Oradea și rolul orașului în conturarea imaginii sale, moștenirile literare și muzeale pentru generațiile viitoare, precum și despre cele șapte decenii de funcționare a muzeului.
„Sincron”: Lucrări de artă, design vestimentar și contemporan pot fi văzute la Cetatea Oradea # Bihoreanul
Artiști, designeri consacrați și tineri creatori își vor etala lucrările de artă și de design vestimentar și contemporan în cadrul celei de-a doua ediții a expoziției Sincron. Vernisajul va avea loc sâmbătă, la Galeriile „Reperaj” din Cetatea Oradea.
Crăciun cu ritm: Oradea intră în atmosfera de sărbătoare cu colinde tradiționale și concerte ale unor artiști în vogă # Bihoreanul
Oradea intră în atmosfera de sărbătoare cu colinde tradiționale și cu concerte date de artiști în vogă. Poveștile de iarnă se împletesc prin colinde păstrate din generație în generație, la „Bihorul colindă”, iar „Orașul Faptelor Bune” aduce pe scena din Piața Unirii oaspeți ca Irina Rimes, Direcția 5 și Connect R.
Strada Aurel Lazăr, din centrul Oradiei, arată ca scoasă din cutie, dar, la doar câțiva ani după reabilitarea ei, printr-o investiție de 8,8 milioane lei, municipalitatea a realizat că a omis ceva în timpul lucrărilor.
Centrul de Excelență BBSO organizează în luna decembrie o dezbatere amplă dedicată uneia dintre cele mai fascinante și persistente întrebări ale omenirii: există sau nu există Dumnezeu? Evenimentul, susținut de Dan Tomuleț, Ph.D., propune o explorare riguroasă a temei, printr-o serie de prelegeri care cartografiază principalele abordări teologico-filosofice ale existenței divine.
Comunicat de presă de lansare proiect: Reabilitarea implanto-protetică cu coroane dentare personalizate realizate anterior inserării implanturilor dentare # Bihoreanul
CERES DIGITAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, str. Privighetorii, nr. 19A, județul Bihor, CUI 46874190, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Reabilitarea implanto-protetică cu coroane dentare personalizate realizate anterior inserării implanturilor dentare”, cod SMIS 335385, finanțat în cadrul Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare Și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF), apelul PCIDIF / 155 / PCIDIF_P1 / OP1 / RSO1.1 / PCIDIF_A1-Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare, în cadrul Acțiunii 1.1, Masura 1.1.1, Componenta 1-LDR în baza contractului de finanțare nr. 390091/11.17.2025.
Elită „penalizată”: Guvernul Bolojan a lăsat numeroși olimpici bihoreni fără burse. Ce spun copiii? # Bihoreanul
Numeroși olimpici bihoreni au rămas fără burse, după ce Guvernul Bolojan a anulat recompensele dedicate lor. Pentru că, din motive de austeritate, bursele de excelență au fost eliminate, zeci de elevi din Bihor cu premii la olimpiade au fost nevoiți să concureze și cu colegii lor, ca să se califice măcar la bursele de merit, o competiție pe care o consideră nedreaptă.
