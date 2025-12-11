Alarmă pe strada Morii din Oradea: Un bărbat a amenințat că se sinucide

08:00

Numeroși olimpici bihoreni au rămas fără burse, după ce Guvernul Bolojan a anulat recompensele dedicate lor. Pentru că, din motive de austeritate, bursele de excelență au fost eliminate, zeci de elevi din Bihor cu premii la olimpiade au fost nevoiți să concureze și cu colegii lor, ca să se califice măcar la bursele de merit, o competiție pe care o consideră nedreaptă.