„Justiție, nu prescripție!”. Protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii după documentarul Recorder (FOTO/VIDEO)

Un nou val de restricții în trafic în Oradea a fost aprobat miercuri de Comisia de circulație din cadrul municipalității. După haosul declanșat vinerea trecută, când a închis circulația pe sub podul feroviar peste strada Matei Corvin, fără a reuși să monteze pe amplasament tablierul noii pasarele feroviare de lângă acesta, constructorii vor face o nouă încercare. Firma Webuild a obținut închiderea circulației auto pe sub pasarela feroviară începând de vineri, dar doar de la ora 20. Vezi pe ce străzi se vor mai aplica restricții!