Reacția premierului Ilie Bolojan la dezvăluirile Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Inclusiv Predoiu are o răspundere” (VIDEO)
Bihoreanul, 11 decembrie 2025 10:20
Premierul Ilie Bolojan a oferit miercuri seară primele explicații publice după apariția documentarului Recorder „Justiție Capturată”, care a produs un val de reacții în spațiul public. Șeful Guvernului a declarat că nu a vizionat încă materialul, dar a remarcat impactul acestuia și a anunțat o analiză în cadrul Executivului. În opinia acestuia, inclusiv ministrul Afacerilor interne, fost ministru al Justiției, Cătălin Predoiu are o răspundere în a corecta lucrurile.
• • •
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Weekendul trecut, mii de oameni din Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș au ales să dăruiască, participând la Colecta Națională de Crăciun organizată de Banca pentru Alimente Oradea în 95 de magazine partenere. Fiecare aliment și fiecare gest a însemnat o dovadă de solidaritate și grijă față de cei aflați în nevoie.
Acum 2 ore
09:00
Studii cu cântec: Cum fuge o inspectoare școlară din Bihor de orele de la liceu. Și de presă... # Bihoreanul
Prin măsurile impuse astă-vară de Guvernul Bolojan, directorii și inspectorii școlari au fost obligați să presteze și la catedră între 10 și 14 ore pe săptămână, sarcină de la care, așa cum BIHOREANUL a arătat, unii se sustrag, profitând că legea le permite celor care au calificare de învățători sau educatori să fie degrevați de ore, pe considerentul că mai mult ar încurca dacă ar preda cu normă parțială.
Acum 4 ore
08:30
Conferința „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” - iubire, relație umană și profesionalism în actul îngrijirii # Bihoreanul
Auxologico President - Spital De Recuperare Medicală în parteneriat cu Primăria comunei Sânmartin, organizează o conferință ce aduce în același spațiu de dialog lideri din domeniul medical, administrativ, religios și academic pentru a discuta despre provocările actuale ale îngrijirii bolnavului, ca act fundamental de umanitate.
08:10
Doctorița-fotograf: Povestea medicului Simona Popoviciu, care uimește cu fotografiile făcute cu telefonul (FOTO) # Bihoreanul
În această săptămână, postările de pe Facebook s-au mutat în Biblioteca Județeană din Oradea. Pe 9 decembrie, aici a fost deschisă expoziția „Emoții în luminile orașului”, cu fotografii realizate exclusiv cu telefonul de Simona Popoviciu, o doctoriță ale cărei fotografii s-au viralizat nu de puține ori pe rețelele de socializare.
Acum 12 ore
22:40
CSM CSU Oradea a pierdut dramatic cu KK Bosna Sarajevo, 79–84, la debutul în TOP 16 FIBA Europe Cup # Bihoreanul
A fost spectacol și tensiune la Oradea Arena, însă CSM CSU Oradea a cedat în final cu 79–84 în fața celor de la KK Bosna Sarajevo, după un duel în care gazdele au revenit spectaculos, dar au plătit scump absențele și eliminarea lui Nzekwesi.
22:20
„Justiție, nu prescripție!”. Protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii după documentarul Recorder (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Documentarul Recorder care prezintă probleme grave în sistemul de justiție din România - vorbind despre dosare de mare corupție îngropate, procese tergiversate până la preescripția faptelor, magistrați aflați la cheremul CSM și chiar suspiciuni de blocare a unor dosare la DNA - continuă să aibă efecte. Miercuri seara, sute de oameni au ieșit să protesteze față de „justiția capturată” în fața Consiliului Superior al Magistraturii.
Acum 24 ore
21:10
Bihorul colindă: De unde se pot lua bilete gratuite pentru concertul de colinde cu Ioan Bocșa de la Teatrul „Regina Maria” din Oradea # Bihoreanul
Doritorii își pot rezerva, începând de joi, bilete pentru concertul din cadrul proiectului „Bihorul colindă”, care îl are în centru pe Ioan Bocșa. Artistul va urca pe scena Teatrului de Stat „Regina Maria” din Oradea pe 18 decembrie, de la ora 18, cu spectacolul „Colinde tradiționale în haine de sărbătoare”, susținut împreună cu Ansamblul „Icoane”.
20:40
Proiectul tram-tren. Drumurile colectoare ale viitorului pasaj rutier din zona Selgros ar urma să fie plătite din fonduri europene # Bihoreanul
Primăria Oradea ar putea să scape de cheltuiala cu amenajarea celor 2,7 kilometri de drumuri colectoare de-a lungul șoselei de centură, pe tronsonul delimitat de magazinele Metro și Selgros, necesare pentru devierea circulației în vecinătatea viitorului pasaj peste linia de tram-tren care va lega Oradea de comuna Sânmartin. Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea, reunite miercuri în ședință extraordinară, au hotărât cu unanimitate de voturi preluarea investiției în amenajarea drumurilor colectoare în cadrul proiectului tram-tren finanțat din fonduri europene.
20:10
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv: localnicii rămân stăpâni în satul lor # Bihoreanul
După 12 ani de judecată, procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou din comuna Derna s-a încheiat definitiv, miercuri, cu victoria sătenilor. Tribunalul Bihor a respins cererile pretinșilor moștenitori ai unui grof maghiar care a deținut pământurile din sat și, astfel, oamenii nu mai riscă să-și piardă proprietățile.
19:30
Bărbatul din Bihor care și-a înjunghiat iubita în zona inimii a fost condamnat la 5 ani de închisoare # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor arestat preventiv în luna mai după ce şi-a înjunghiat iubita în zona inimii a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 5 ani de detenţie sub acuza de tentativă de omor. Bărbatul, Adrian Piri, a mai fost obligat să achite, printre altele, daune morale de 75.000 lei victimei sale.
19:20
Adevăr sau manipulare? Adolescenții din Oradea vor putea participa la un nou atelier marca „Minți curioase”, la Biblioteca Județeană # Bihoreanul
Tinerii își vor putea dezvolta gândirea critică, spiritul de observație și încrederea, astfel încât să poată distinge manipularea de adevăr, cum să filtreze informația și să nu accepte automat tot ce văd online, prin o serie de jocuri, dialoguri și exerciții de creativitate. Activitățile vor avea loc în cadrul unui workshop „Minți curioase”, joi, 11 decembrie, ora 16, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”. Participarea este gratuită.
19:00
Bolojan face pace cu OMV: Redevențe mărite la 40%, în schimbul prelungirii duratei de exploatare. AUR acuză că austriecii dictează în România # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să „reechilibreze cooperarea” cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Înțelegerea presupune, pe de o parte, creșterea nivelului redevențelor percepute de stat și renunțarea la litigii împotriva statului, iar pe de altă parte, prelungirea duratei de explorare a perimetrului din Marea Neagră și a licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizarea Petrom.
18:30
CCR amână verdictul pe legea pensiilor magistraților pentru ultima duminică din an, cu 3 zile înainte de Revelion # Bihoreanul
Curtea Constituțională a decis să amâne pentru 28 decembrie verdictul privind sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra proiectului de lege care modifică regimul pensionării magistraților, proiect pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Decizia va apărea, deci, într-un moment în care atenția publică se mută tradițional către sărbători, nu către activitatea instituțiilor statului.
18:10
„Winter Harmonies” – două seri de Crăciun muzical cu zeci de artiști, printre care Ovidiu Lazăr și Luminița Anghel # Bihoreanul
Magia Crăciunului se simte și în Băile Felix, unde, pe lângă târgul festiv, cu lumini feerice, colinde, cadouri handmade și bunătăți tradiționale, timp de două zile, în 21 și 22 decembrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură din stațiune vor urca zeci de artiști, printre care Ovidiu Lazăr, Luminița Anghel, Corul & Grupul Enjoy Music, în cadrul evenimentului Winter Harmonies.
18:00
Nicușor Dan, reacție după documentarul Recorder despre justiție: „Soluția este tot în interiorul sistemului. De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea?” # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat public, la aproape o zi după apariția documentarului Recorder despre problemele majore din justiție, declarând că a urmărit „cap-coadă” materialul și consideră că acesta readuce în atenția publică disfuncționalități grave ale sistemului. Șeful statului a făcut apel la asumare din interiorul profesiei. „De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii?”, se întreabă șeful statului.
17:40
Mesopotamia lansează MESO KIDS în Lotus Center Oradea, un nou spațiu de joacă dedicat copiilor (FOTO) # Bihoreanul
Mesopotamia inaugurează în Lotus Center Oradea un nou concept dedicat familiilor: MESO KIDS, un spațiu modern și sigur de joacă, destinat copiilor care vizitează restaurantul alături de părinți. Prin această inițiativă, brandul continuă misiunea de a crea un mediu prietenos, în care familiile se simt bine primite și pot petrece timp de calitate.
17:10
Radare în „releu” pe DN1: peste 250 de sancțiuni în patru ore, majoritatea pentru viteză (FOTO) # Bihoreanul
Peste 250 de vitezomani au fost sancționați marți, în doar patru ore, în urma unei acțiuni desfășurate în premieră pe DN1, în Bihor. Polițiștii rutieri au folosit radare dispuse în sistem „releu”, o metodă care permite monitorizarea continuă a vitezei pe un tronson extins, nu doar în puncte izolate.
16:50
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Creștere durabilă, consolidarea competitivității și inovație la ATOM MEDIA SRL prin construire clădire de birouri și achiziția de active” # Bihoreanul
ATOM MEDIA SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ,,Creștere durabilă, consolidarea competitivității și inovație la ATOM MEDIA SRL prin construire clădire de birouri și achiziția de active’’, având cod SMIS 334872. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Nord-Vest, în cadrul Priorității P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific: RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Operațiune: a) Creșterea competitivității IMM-urilor. Autoritatea de management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
16:40
Avalanșă de restricții în trafic în Oradea! Circulația auto pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin va fi blocată din nou, începând de vineri seară (FOTO) # Bihoreanul
Un nou val de restricții în trafic în Oradea a fost aprobat miercuri de Comisia de circulație din cadrul municipalității. După haosul declanșat vinerea trecută, când a închis circulația pe sub podul feroviar peste strada Matei Corvin, fără a reuși să monteze pe amplasament tablierul noii pasarele feroviare de lângă acesta, constructorii vor face o nouă încercare. Firma Webuild a obținut închiderea circulației auto pe sub pasarela feroviară începând de vineri, dar doar de la ora 20. Vezi pe ce străzi se vor mai aplica restricții!
16:30
Parteneriatul dintre UAT JUDEȚUL BIHOR, Universitatea Oradea, Parcuri Industriale Bihor SA și Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, condus și reprezentat de UAT JUDEȚUL BIHOR, în calitate de beneficiari, anunță lansarea proiectului „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor - Etapa 2”, cod SMIS 324387.
16:20
Partidă de remi transformată în tâlhărie, în Bihor: trei suspecți reținuți, dar procurorul îi lasă în libertate # Bihoreanul
Trei bărbați au fost reținuți în Bihor, după ce o partidă de remi organizată într-o casă din Valea lui Mihai ar fi degenerat într-o agresiune violentă, în care participanții au fost bătuți, sechestrați și jefuiți. Cei trei atacatori au fost conduşi, miercuri, şi în fața procurorului, care a decis să-i lase în libertate pe durata cercetărilor.
15:30
CSM Oradea se pregătește pentru un meci decisiv în optimile Cupei României la handbal masculin! Joi, 11 decembrie, de la ora 18:30, Arena Antonio Alexe va găzdui duelul cu CSM Făgăraș, iar suporterii sunt așteptați să-și susțină echipa într-o partidă care promite spectacol și emoție. Dacă vor câștiga, roș-albaștrii vor scrie istorie, calificându-se în premieră în sferturile de finală ale Cupei. Intrarea este liberă.
15:20
Concert de colinde la Catedrala ortodoxă „Învierea Domnului” din Oradea. La Marghita, conferință cu Marius Balo, românul întemnițat pe nedrept 8 ani în China # Bihoreanul
Șapte „cete” de colindători, elevi, studenți, preoți și artiști consacrați vor cânta în cadrul concertului „Taina Betleemului” care va avea loc luni, 15 decembrie, ora 19, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.
14:30
Primăria Tinca: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului # Bihoreanul
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
14:20
Seară Frank Sinatra la FIX Oradea, concert caritabil pentru ambulanța care transportă copii bolnavi # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați să petreacă o seară muzicală cu piese din repertoriul lui Frank Sinatra în sprijinul unei cauze nobile. Concertul va fi susținut de trupa Almostrio, pianistul de jazz Horațiu Roman și invitata specială Páll Timi și este unul caritabil, dedicat Ambulanței pentru copii. Evenimentul va avea loc joi, 18 decembrie, ora 19, în Sala de evenimente FIX.
13:30
După 20 de ani, ABA a finalizat amenajarea promenadelor de pe malurile Crișului din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că, după 20 de ani, a finalizat lucrările de amenajare urbană a râului Crișului Repede pe teritoriul Oradiei. Ultimul tronson realizat, cel de pe malul drept, sub podul Sfântul Ladislau, a fost recepționat și urmează să fie predat Primăriei, cu tot cu scara pentru pești, făcută și refăcută pentru a fi funcțională. Municipalitatea se va ocupa de finisajele de pe promenadă.
13:10
Oradea, reclamată la CEDO fiindcă n-a permis organizarea marșului Pride! „Un tipar de excludere a membrilor LGBTIQ+ din spațiul public” # Bihoreanul
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au anunțat miercuri că „cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO)”, după ce marșul Oradea Pride, eveniment al comunității LGBTIQ+, a fost blocat de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv. Organizațiile acuză Primăria din Oradea de „discriminare sistemică”.
12:40
Cadavrul găsit într-o mașină arsă lângă Oradea aparține unui bărbat din Cluj. Procurorii: nu există suspiciuni de omor (VIDEO) # Bihoreanul
Cadavrul găsit carbonizat într-un autoturism abandonat la marginea Oradiei aparține, cel mai probabil, unui bărbat de 42 de ani din Cluj. Ancheta preliminară indică faptul că acesta nu a fost victima unei infracțiuni, însă anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs incendiul urmat de explozie care i-a curmat viața.
12:10
O investigație Recorder zguduie sistemul judiciar: procurorul militar orădean Liviu Lascu, printre magistrații care dezvăluie „justiția capturată” din România (VIDEO) # Bihoreanul
Procurorul militar orădean Liviu Lascu, șef al Parchetului Militar Cluj și fost șef al Secției Militare a DNA, apare într-un documentar exploziv publicat marți de Recorder despre blocarea dosarelor de corupție, prescripții controversate și influențe politice în sistemul judiciar din România. Investigația, intitulată „Justiție capturată”, include mărturii rare din interiorul sistemului și a generat reacții puternice în rândul magistraților și liderilor instituțiilor judiciare imediat după difuzare.
11:40
Liber la majorare: CCR a decis că impozitele și taxele propuse de Bolojan pentru anul 2026 sunt constituționale # Bihoreanul
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR cu privire la neconstituționalitatea legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că de anul viitor impozitele locale vor crește, în unele cazuri chiar se vor dubla.
11:10
„Îți păzesc privirea”: conferință la 70 de ani de la înființarea Muzeului Memorial „Ady Endre” # Bihoreanul
La 70 de la înființarea Muzeului „Ady Endre”, instituția găzduiește conferința „Îți păzesc privirea” / „Őrizem a szemed”, titlul unei poezii de-ale autorului. Luni, 15 decembrie, de la ora 10, istorici literari, cercetători și muzeografi din România și Ungaria vor discuta despre legăturile lui Ady Endre cu Oradea și rolul orașului în conturarea imaginii sale, moștenirile literare și muzeale pentru generațiile viitoare, precum și despre cele șapte decenii de funcționare a muzeului.
10:40
„Sincron”: Lucrări de artă, design vestimentar și contemporan pot fi văzute la Cetatea Oradea # Bihoreanul
Artiști, designeri consacrați și tineri creatori își vor etala lucrările de artă și de design vestimentar și contemporan în cadrul celei de-a doua ediții a expoziției Sincron. Vernisajul va avea loc sâmbătă, la Galeriile „Reperaj” din Cetatea Oradea.
Ieri
10:00
Crăciun cu ritm: Oradea intră în atmosfera de sărbătoare cu colinde tradiționale și concerte ale unor artiști în vogă # Bihoreanul
Oradea intră în atmosfera de sărbătoare cu colinde tradiționale și cu concerte date de artiști în vogă. Poveștile de iarnă se împletesc prin colinde păstrate din generație în generație, la „Bihorul colindă”, iar „Orașul Faptelor Bune” aduce pe scena din Piața Unirii oaspeți ca Irina Rimes, Direcția 5 și Connect R.
09:10
Strada Aurel Lazăr, din centrul Oradiei, arată ca scoasă din cutie, dar, la doar câțiva ani după reabilitarea ei, printr-o investiție de 8,8 milioane lei, municipalitatea a realizat că a omis ceva în timpul lucrărilor.
08:40
Centrul de Excelență BBSO organizează în luna decembrie o dezbatere amplă dedicată uneia dintre cele mai fascinante și persistente întrebări ale omenirii: există sau nu există Dumnezeu? Evenimentul, susținut de Dan Tomuleț, Ph.D., propune o explorare riguroasă a temei, printr-o serie de prelegeri care cartografiază principalele abordări teologico-filosofice ale existenței divine.
08:20
Comunicat de presă de lansare proiect: Reabilitarea implanto-protetică cu coroane dentare personalizate realizate anterior inserării implanturilor dentare # Bihoreanul
CERES DIGITAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, str. Privighetorii, nr. 19A, județul Bihor, CUI 46874190, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Reabilitarea implanto-protetică cu coroane dentare personalizate realizate anterior inserării implanturilor dentare”, cod SMIS 335385, finanțat în cadrul Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare Și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF), apelul PCIDIF / 155 / PCIDIF_P1 / OP1 / RSO1.1 / PCIDIF_A1-Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare, în cadrul Acțiunii 1.1, Masura 1.1.1, Componenta 1-LDR în baza contractului de finanțare nr. 390091/11.17.2025.
08:00
Elită „penalizată”: Guvernul Bolojan a lăsat numeroși olimpici bihoreni fără burse. Ce spun copiii? # Bihoreanul
Numeroși olimpici bihoreni au rămas fără burse, după ce Guvernul Bolojan a anulat recompensele dedicate lor. Pentru că, din motive de austeritate, bursele de excelență au fost eliminate, zeci de elevi din Bihor cu premii la olimpiade au fost nevoiți să concureze și cu colegii lor, ca să se califice măcar la bursele de merit, o competiție pe care o consideră nedreaptă.
00:40
Explozie într-un bloc din Aleșd, din cauza unei butelii: un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie care a și suferit arsuri pe 30-40% din corp (VIDEO) # Bihoreanul
O explozie s-a petrecut marți noaptea într-un bloc din orașul Aleșd, din cauza unei butelii. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației, cu tot cu o femeie, care a și suferit arsuri pe 30-40% din corp.
00:00
9 decembrie 2025
23:50
23:30
O explozie s-a petrecut marți noaptea într-un bloc din orașul Aleșd, posibil din cauza unei butelii. Din primele informații, se pare că o femeie a fost rănită în timpul deflagrației, ea fiind proiectată în afara apartamentului.
20:20
Nicușor Dan, video selfie cu Emmanuel Macron la Paris: „Trăiască prietenia dintre România și Franța” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Președintele României Nicușor Dan a fost primit marți la Palatul Élysée de omologul său francez Emmanuel Macron, cei doi șefi de stat salutându-și urmăritorii printr-un video selfie în care amândoi au rostit în română: „Trăiască prietenia dintre România și Franța”.
20:10
Se pun în vânzare biletele pentru concertul „Bihorul Colindă”, cu interpreți și grupuri din diferite părți ale județului # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor anunță că, începând de miercuri, 10 decembrie, vor fi puse în vânzare biletele pentru concertul extraordinar „Bihorul Colindă”, ediția a IV-a. Evenimentul va avea loc duminică, 21 decembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. Prețul unui bilet este de 40 de lei, acestea putând fi achiziționate de la casieria instituției gazdă.
19:50
Studenții din Oradea au în campus un aparat de colectare a flacoanelor și sticlelor cu garanție (FOTO) # Bihoreanul
Universitatea din Oradea face un nou pas spre un campus „verde”, devenind parte din proiectul național ECO Student, o inițiativă care urmărește extinderea infrastructurii de colectare a ambalajelor cu garanție în mediul universitar. Campusul a fost dotat cu un sistem automat de returnare a ambalajelor (RVM), iar tinerii pot folosi voucherele primite în schimbul garanției pentru PET-uri și sticle în restaurantul amenajat în fosta cantină studențească.
19:00
Rata șomajului în județul Bihor a ajuns, la finalul lunii noiembrie, la 2,12%, în creștere ușoară față de luna octombrie, când indicatorul era de 2,07%, potrivit datelor transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor.
18:40
Studenți din mai multe centre universitare, inclusiv Oradea, anunță că vor ieși joi în stradă, la un protest organizat împotriva măsurilor de austeritate care au redus bursele dedicate lor. Din acest an universitar, Guvernul Bolojan a decis să acorde burse doar studenților care învață în regim fără taxă, ceea ce, acuză tinerii, este o politică care îi împinge spre sărăcie.
18:20
Analiză Storia: În ce orașe din România e cel mai scump să locuiești cu chirie. Care este situația în județul Bihor # Bihoreanul
Persoanele care locuiesc în București și Brașov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o garsonieră, mai mult decât locuitorii din orice alt mare județ al țării, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România.
18:10
Circulaţia auto pe strada Dunărea din Oradea se va relua săptămâna viitoare. Stadiul lucrărilor (FOTO) # Bihoreanul
Strada Dunărea din centrul Oradiei se va redeschide traficului auto începând din 15 decembrie, după un an de restricţii impuse de lucrările de reamenajare. La finalizarea acestora, zona va fi parțial pietonală, va avea spații verzi, două benzi rutiere și o pistă pentru biciclete.
17:30
Peste 700 de elevi bihoreni au defilat în Oradea, la parada Festivalului „Noi umblăm a colinda” (FOTO) # Bihoreanul
A XIX-a ediție a Festivalului „Noi umblăm a colinda” a debutat, marți, cu o paradă a costumelor populare prin centrul orașului Oradea, la care au participat peste 700 de elevi din aproape întreg județul. Cele 47 de grupuri au fost îmbrăcate în straie populare specifice zonei lor și au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă prin interpretarea unor colinde tradiționale.
