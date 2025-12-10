12:00

În viitor, bucureștenii și nu numai vor circula pe alternativa la DN1: Drumul Valea Doftanei-Brădet. Șantierul de aici înaintează considerabil, chiar dacă condițiile meteo nu sunt cele mai prietenoase. Firma de construcții românească Erbașu are […] Articolul FOTO | Avansează șantierul alternativei la DN1. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe unde vom merge de la București la munte, fără să mai stăm bară la bară pe Valea Prahovei apare prima dată în B365.