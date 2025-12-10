Competiția de baschet între licee, Cupa EDU a ajuns la a șasea ediție

11:10

Candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, a punctat în campania electorală pentru alegerile de la Primăria Capitalei, spune la RFI profesorul Cristian Preda, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. El remarcă de asemenea că Ana Ciceală ”s-a băgat în poză”: ”N-a fost suficient că PSD a spus PNL și USR n-au voie să aibă un candidat comun, a mai venit și doamna Ciceală să consolideze asta, să nu cumva să îi dăm vreo șansă unuia dintre cei doi, Drulă sau Ciucu”.